Экс-замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбера Марину Ракову арестовали на два месяца Статьи редакции
Она будет находиться под стражей до 6 декабря.
Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента Сбера и экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее суд арестовал на два месяца других фигурантов дела — бывшего гендиректора фонда Максима Инкина, его экс-заместителя Евгения Зака и преподавательницу РАНХиГС Кристину Крючкову.
По версии следствия, в 2019 году Ракова добилась бюджетных денег для «Фонда новых форм развития образования», а Иванкин, Зак и Крючкова похитили эти средства. Источник «Интерфакса» заявил, что ущерб, причинённый государству, составил 50 миллионов рублей.
Марину Ракову объявили в розыск 1 октября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. После обысков она скрылась от следствия — не пришла на допрос, выключила телефоны и покинула место жительства. 6 октября она сама пришла в полицию.