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Новости
Яна Ломакина

Экс-замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбера Марину Ракову арестовали на два месяца Статьи редакции

Она будет находиться под стражей до 6 декабря.

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Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента Сбера и экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд арестовал на два месяца других фигурантов дела — бывшего гендиректора фонда Максима Инкина, его экс-заместителя Евгения Зака и преподавательницу РАНХиГС Кристину Крючкову.

По версии следствия, в 2019 году Ракова добилась бюджетных денег для «Фонда новых форм развития образования», а Иванкин, Зак и Крючкова похитили эти средства. Источник «Интерфакса» заявил, что ущерб, причинённый государству, составил 50 миллионов рублей.

Марину Ракову объявили в розыск 1 октября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. После обысков она скрылась от следствия — не пришла на допрос, выключила телефоны и покинула место жительства. 6 октября она сама пришла в полицию.

Экс-замглавы Минпросвещения и топ-менеджера…
Против Марины Раковой возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, её объявили в…
tjournal.ru

#новости #право #образование

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8
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Народный кавалер

Очередная показательная порка тех, кто не захотел делится. Зачем это на тж?

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–9
Андрей Стаховский

Потому что это новость, когда садят высокопоставленного чиновника? :) Или для вас специально должны фильтровать, что публиковать, а что нет, чтобы не дай бог вам не понравилось?

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8
Народный кавалер

Рот закрой свой. ред.

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–12
Высокий фонарь

для «Фонда новых форм пиздинга бюджетных бабосиков »

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1
Радостный огонь

Она що в Украину так и не уехала?

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1
Сельскохозяйственный Влад

Давление на Грефа. ред.

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0
Ден

А президента сбера почему не посадили?

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0
Турецкий холод

Потому что это предмет торга?

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0
Антон Лисин

Ещё не пятница 

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0
Кирилл Вселенский

Малышка ну и зачем ты сдалась? Думала договоришься? 

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0
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