Она будет находиться под стражей до 6 декабря.

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Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента Сбера и экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд арестовал на два месяца других фигурантов дела — бывшего гендиректора фонда Максима Инкина, его экс-заместителя Евгения Зака и преподавательницу РАНХиГС Кристину Крючкову.

По версии следствия, в 2019 году Ракова добилась бюджетных денег для «Фонда новых форм развития образования», а Иванкин, Зак и Крючкова похитили эти средства. Источник «Интерфакса» заявил, что ущерб, причинённый государству, составил 50 миллионов рублей.