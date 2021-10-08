«Лига безопасного интернета» попросила МВД и СК проверить песни девяти исполнителей. В них нашли пропаганду терроризма Статьи редакции
По словам Мизулиной, композиции всех девяти артистов слушали нападавшие на школы подростки.
«Лига безопасного интернета» проанализировала плейлисты нападавших на учебные заведения подростков и пришла к выводу, что существует девять исполнителей, которые наиболее негативно влияют на школьников. Теперь организация требует от СК и МВД запретить распространять их в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.
По её словам, в песнях этих музыкантов «содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений». Мизулина также сообщила, что эти песни представляют повышенную общественную опасность.
Вероятно, один из исполнителей, про которых говорит Мизулина, — это Моргенштерн. После стрельбы в Перми она заявила, что преступник был фанатом музыканта, а он сам участвует в кампании по распространению в соцсетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».
«Лига безопасного интернета» — это околоправительственная организация, созданная православным бизнесменом и возглавляемая дочерью сенатора Елены Мизулиной, знакомая по инициативам против пропаганды гомосексуализма. Цель «Лиги» — полное искоренение опасного контента из интернета.
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[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
@Arthur Sergeevэто правда?