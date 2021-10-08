По словам Мизулиной, композиции всех девяти артистов слушали нападавшие на школы подростки.

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«Лига безопасного интернета» проанализировала плейлисты нападавших на учебные заведения подростков и пришла к выводу, что существует девять исполнителей, которые наиболее негативно влияют на школьников. Теперь организация требует от СК и МВД запретить распространять их в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.

По её словам, в песнях этих музыкантов «содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений». Мизулина также сообщила, что эти песни представляют повышенную общественную опасность.

Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы. Екатерина Мизулина директор «Лиги безопасного интернета»

Вероятно, один из исполнителей, про которых говорит Мизулина, — это Моргенштерн. После стрельбы в Перми она заявила, что преступник был фанатом музыканта, а он сам участвует в кампании по распространению в соцсетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».