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Новости
Sasha Shambilova

«Лига безопасного интернета» попросила МВД и СК проверить песни девяти исполнителей. В них нашли пропаганду терроризма Статьи редакции

По словам Мизулиной, композиции всех девяти артистов слушали нападавшие на школы подростки.

53 53 комментария
4234 просмотров

«Лига безопасного интернета» проанализировала плейлисты нападавших на учебные заведения подростков и пришла к выводу, что существует девять исполнителей, которые наиболее негативно влияют на школьников. Теперь организация требует от СК и МВД запретить распространять их в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.

По её словам, в песнях этих музыкантов «содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений». Мизулина также сообщила, что эти песни представляют повышенную общественную опасность.

Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы.

Екатерина Мизулина
директор «Лиги безопасного интернета»

Вероятно, один из исполнителей, про которых говорит Мизулина, — это Моргенштерн. После стрельбы в Перми она заявила, что преступник был фанатом музыканта, а он сам участвует в кампании по распространению в соцсетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

Краткий ответ Моргенштерна на обвинения «Лиги…
«Не каждый фанат Моргенштерна — стрелок».
tjournal.ru

«Лига безопасного интернета» — это околоправительственная организация, созданная православным бизнесменом и возглавляемая дочерью сенатора Елены Мизулиной, знакомая по инициативам против пропаганды гомосексуализма. Цель «Лиги» — полное искоренение опасного контента из интернета.

«Лига без интернета»: кто занимается «очищением…
На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуется та же организация, что признала хентай детской…
tjournal.ru

#новости #стрельба

53 53 комментария
17
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Административный Петя

Пизда тебе, Моргенштерн ебаный

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29
Молочный микроскоп

Как он там недавно про Россию говорил? Страна возможностей?

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27
Рыжий

И тут же его Дудь опустил воспоминаниями о мамке Моргена
Шикарный момент  ред.

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22
Evil Pechenka

Зря нализал. Зря. Просто так лизал.

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1
Рыжий

 Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы

А еще они пили воду, дышали воздухом и использовали русский язык

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34
Ограниченный паркур

И возможно хотя бы раз видели Екатерину Мизулину

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5
House M.D.

Главное, чтоб хамон не ели

Ответить
0
Независимый пришелец

Я ел хамон с халуми. Мне куда?

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0
Рыжий
Ответить
2
Молочный микроскоп

Какая позиция реперов по этому вопросу?

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7
Достаточный Орзэмэс

Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина
Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух… мудила
Рукоблуд, ссанина, очко, блядун, вагина
Сука, ебланище, влагалище, пердун, дрочила
Пидор, пизда, туз, малафья
Гомик, мудила, пилотка, манда
Анус, вагина, путана, педрила
Шалава, хуила, мошонка, елда… раунд!

Ответить
12
Достаточный Орзэмэс

читать это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО голосом Оксимирона

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2
Нижний холод

[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] : [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

Ответить
6
New

теперь они будут продавать свои диски на улице, как в Нью Йорке рэпперы продавали свои микстейпы прямо с рук.......
HUSTLE HARD TILL I DIE

Ответить
0
Независимый пришелец

Будут продовать свои аудиокассеты в электричках, как "Ласковый Май", или кто-то там из 90-х ред.

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0
New

ну чо... песни запретим и заживем....
ведь дело в песнях.
дело не в детях и в насилии в семьях.
дело не в их проблемах.
дело не в их психическом состоянии....

пздц

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7
Андрей Охапкин

Это всё путинская пропаганда милитаризма! 😡

Ответить
4
New

чья?

Ответить
0
Молочный микроскоп

ПУТИНСКАЯ!

Ответить
0
Artem 88

Кто?

Ответить
0
Молочный микроскоп

ПРАПАГАНДА!

Ответить
0
Молочный микроскоп

ТРАТАТАТА! БЭЭЭЭМ!

Ответить
0
Artem 88

КОГО?!??!????!

Ответить
0
Молочный микроскоп

МИЛИТАРИЗМА!,!,,!!

Ответить
0
Молочный микроскоп

@Arthur Sergeevэто правда?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Кто это?

Ответить
0
Молочный микроскоп

Мой внутренний барометр адекватности

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0
stikerman

Буит мясо

Ответить
4
Славный Никита

Семейка чмошников. ред.

Ответить
2
Молочный микроскоп

Вы следующие.

Ответить
1
Славный Никита

все мы следующие 

Ответить
2
Молочный микроскоп

Та ладно, можно же просто жить, работать, и растить детей.

Ответить
3
Владислав Недзвецкий

взрывать, бомбить и убивать блядей

Ответить
1
Антон Лисин

А ещё у них нашли рубли в карманах. На Пятёрочку тянет 

Ответить
2
Имя Фамилия

Получается, что стрелявшие не психически больные люди? А просто попали под влияние песен? 

Ответить
2
Молочный микроскоп

Говорят что если 100 сказать слова шизофреник, то на 101 раз ты им станешь

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0
Независимый пришелец

Только у шизофреника хватит терпения 101 раз сказать слово "шизофреник"

Ответить
0
ＫＩＢØＵＮＥ

А просто попали под влияние песен?

Кажется  у какого-то рэпера был текст про такое перекладывание вины на исполнителей

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0
Независимый пришелец

композиции всех девяти артистов слушали нападавшие на школы подростки

А ещё они ели огурцы.
ЗАПРЕТИТЬ ОГУРЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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1
Александр Добриневский

Всегда кекаю с названия лига безопасного интернета

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1
ＫＩＢØＵＮＥ

Книги сжигать не получается, тяжело приплести детей, а вот музыку запрещать вполне

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1
Ліга дурнів

@Лига безопасного интернета за базар поясни

Ответить
1
House M.D.

У нас куча лиг, комитетов, комиссий, институтов, организаций, боящихся с чем-то или за что-то, но ни одного, кто боролся бы за психически здоровое общество.

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0
Александр Мирошников

Тут ещё не научились признавать проблемы психологического здоровья. Точнее если у тебя их признали - ты сразу в психушку уходишь. А стресс, депрессия, недостаток внимания и тд - это вы все придумали.

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1
агнец невинный 🐏🦄✨

ну эти учреждения не создаются реально для тех целей что у них прописаны в уставе - это просто возможность получить должность с высокой оплатой труда 

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1
Ограниченный паркур

Ла-ла-ла-ла

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0
Молочный микроскоп

Ооооо, видишь @Evil Pechenka вот это-правильная ассоциация

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0
Evil Pechenka

🤷‍♀

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0
Молочный микроскоп

)))))))))) (

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1
Общий паркур

Еще все они пили одно и то же молоко, ели одни и те же чипсы и жили в одной и той же стране..

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0
Антон Лисин

Люди попросили усложнить им жизнь 

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0
Alex Kirilenko
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0
Русский единорожек88

Достала уже эта лига мизулинета

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0
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