Это коснётся тем глобального потепления и влияния парниковых газов и деятельности человека на климат.

Также по новым правилам нельзя рассматривать климатические изменения как обман или мошенничество. Об этом компания сообщила в опубликованном документе.

Мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей, издателей и создателей YouTube, которая запретит рекламу и монетизацию контента, противоречащего научному консенсусу о существовании и причинах изменения климата. YouTube

Проверять контент будут как с помощью алгоритмов, так и вручную. Компания пообещала, что внимательно рассмотрит все жалобы, чтобы выяснить — ложное утверждение подано как факт или в контексте обсуждения.

Как сообщается в документе, запрет не коснётся тем исследования климата, последствий изменений. Также можно утраивать дебаты на климатические темы — такие ролики продолжат монетизировать.

В Google пояснили, что изменения политики связаны с жалобой некоторых рекламодателей и создателей контента, которым не нравилось, что их реклама находится в ролике, отрицающем климатические изменения.