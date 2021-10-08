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Новости
Sasha Shambilova

YouTube перестанет монетизировать контент, отрицающий изменения климата Статьи редакции

Это коснётся тем глобального потепления и влияния парниковых газов и деятельности человека на климат.

Также по новым правилам нельзя рассматривать климатические изменения как обман или мошенничество. Об этом компания сообщила в опубликованном документе.

Мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей, издателей и создателей YouTube, которая запретит рекламу и монетизацию контента, противоречащего научному консенсусу о существовании и причинах изменения климата.

YouTube

Проверять контент будут как с помощью алгоритмов, так и вручную. Компания пообещала, что внимательно рассмотрит все жалобы, чтобы выяснить — ложное утверждение подано как факт или в контексте обсуждения.

Как сообщается в документе, запрет не коснётся тем исследования климата, последствий изменений. Также можно утраивать дебаты на климатические темы — такие ролики продолжат монетизировать.

В Google пояснили, что изменения политики связаны с жалобой некоторых рекламодателей и создателей контента, которым не нравилось, что их реклама находится в ролике, отрицающем климатические изменения.

#новости #youtube #google #экология

710 просмотров
35 35 комментариев
9
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Luchano Spaguetti

Предчувствую в будущем ситуацию, когда  перестанут монетизировать контент, в котором не будут фигурировать группы меньшинств, расовое разнообразие героев роликов и прочее, что сейчас на повестке. 

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14
Общий паркур

Ееее репрессии

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8
Молочный микроскоп

Борьба с маразмом

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–1
Андрей Охапкин

Фашизм пиздец

Ответить
–1
Молочный микроскоп

Мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей, издателей и создателей YouTube, которая запретит рекламу и монетизацию контента, противоречащего научному консенсусу о существовании и причинах изменения климата.

Это не фашизм нисколько.

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0
Андрей Охапкин

Я гиперболизировал с целью добиться комического эффекта

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0
Молочный микроскоп

Я тоже

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0
Щячло Попячтса

Космического

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0
Пётр Козлов

Ага, ведь всё, что является сейчас научным консенсусом было таковым с первого дня существования человечества и никогда не противоречило существующему порядку вещей и мнений

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0
Наташа Агейчик

Блин, самая настоящая цензура. Не от государства, так от корпораций

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5
Щячло Попячтса

Цензура в том, что не будут платить за видео?

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6
Андрей Охапкин

Ну да, таким образом затыкают неугодных.
Сегодня не платят, завтра будут удалять с платформы неправильные видео, послезавтра к дому подъедет черный автомобиль с людьми в масках........
Народ свободной Америки должен решить что-то уже сейчас, иначе будет поздно. ред.

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7
Михаил Мятный

Не только, ютуб немонетизированные видео понижает в алгоритме. 

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0
Рыжий

Свобода слова, хули

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7
Щячло Попячтса

Возможно, рекламодатели не хотят видеть свою рекламу на таких видео.

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2
Владимир Филатов

. ред.

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0
Люц Шнайдер

Достаточно ввести какой-нибудь маркер "конспирология" для таргета. Поставь галочку в чекбоксе и всё, нет, они на хуй просто запретили. ред.

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0
ziggy stardust

Причем тут свобода слова?

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0
Рыжий

Будешь говорить то, что нам не нравится - мы тебя нахуй дохода лишим

Ответить
1
ziggy stardust

Свобода слова — это право выражать собственное мнение без риска преследований со стороны государства. Заебали приплетать это к частным компаниям.

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–3
Рыжий

 Заебали приплетать это к частным компаниям

Ага, Ютуб (Гугл) это просто частная компания. Самому не смешно?
Это уже давно государство в государстве, монополист к тому же

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2
Сталин спас Россию

Всегда можно пойти работать на завод

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0
Трагический цветок
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1
Llaren Hlaalo

запретит рекламу и монетизацию контента, противоречащего научному консенсусу о существовании и причинах изменения климата.

Блять как я люблю это обожествление всего научного. Наукократия мля.
Чё дальше ? Надо преклонить колено перед вебкой с фоткой Флойда в руках для получения доступа в Фейсбук ?
Благими намерениями вымощена дорога в ад. 

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3
Сталин спас Россию

Да учёные-мочёные вообще клоуны тупые - сначала одно, потом другое, нет бы сразу абсолютные и вечные истины изрекать, как делают священники и обличители теорий заговора

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2
Llaren Hlaalo

Я не к тому, что учёные правы или не правы. А к этой моде на восприятие всего научного как за абсолютную истину в абсолюте.
Раз учёные сказали, то да. Всё. Точка. Нет места для обсуждения.
Напоминает фанатичных атеистов-фанатов Докинза в ранних 10-ых, которые  втирали, что Бога нет. Говорили что у них есть доказательства его отсутствия, хотя сама теория креационизма в рамках авраамических религий так устроена, что его опровергнуть невозможно в принципе, с философской точки зрения. ред.

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0
Zee Zao

Но это же лишь теория 

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4
Сталин спас Россию

У конспирологов снова траур

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2
Нижний холод

Я так понимаю "запретит рекламу и монетизацию" это не только про партнерку YouTube, но банхаммер прилетит даже если ты ссылочку на свой патреон вставишь или будешь собирать донаты.

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2
Щячло Попячтса

Они не заявили что будут банить.

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0
Люц Шнайдер

Когда YouTube перестанет монетизировать контент, отрицающий существование Бога?

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2
Молочный микроскоп

Бог это не вопрос науки, так что не пизди

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–1
Люц Шнайдер

Теологи с тобой не согласятся.

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0
Ограниченный паркур

)))))

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0
Русский единорожек88

А что насчёт плоской земли и антиваксеров

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0
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