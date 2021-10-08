YouTube перестанет монетизировать контент, отрицающий изменения климата Статьи редакции
Это коснётся тем глобального потепления и влияния парниковых газов и деятельности человека на климат.
Также по новым правилам нельзя рассматривать климатические изменения как обман или мошенничество. Об этом компания сообщила в опубликованном документе.
Проверять контент будут как с помощью алгоритмов, так и вручную. Компания пообещала, что внимательно рассмотрит все жалобы, чтобы выяснить — ложное утверждение подано как факт или в контексте обсуждения.
Как сообщается в документе, запрет не коснётся тем исследования климата, последствий изменений. Также можно утраивать дебаты на климатические темы — такие ролики продолжат монетизировать.
В Google пояснили, что изменения политики связаны с жалобой некоторых рекламодателей и создателей контента, которым не нравилось, что их реклама находится в ролике, отрицающем климатические изменения.
запретит рекламу и монетизацию контента, противоречащего научному консенсусу о существовании и причинах изменения климата.
Блять как я люблю это обожествление всего научного. Наукократия мля.
Чё дальше ? Надо преклонить колено перед вебкой с фоткой Флойда в руках для получения доступа в Фейсбук ?
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Я не к тому, что учёные правы или не правы. А к этой моде на восприятие всего научного как за абсолютную истину в абсолюте.
Раз учёные сказали, то да. Всё. Точка. Нет места для обсуждения.
Напоминает фанатичных атеистов-фанатов Докинза в ранних 10-ых, которые втирали, что Бога нет. Говорили что у них есть доказательства его отсутствия, хотя сама теория креационизма в рамках авраамических религий так устроена, что его опровергнуть невозможно в принципе, с философской точки зрения. ред.