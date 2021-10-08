Он направлен на защиту прав сотрудников компаний, которые боятся рассказать о домогательствах и дискриминации из-за соглашений о неразглашении.

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал «закон о запрете молчания». Теперь сотрудники компаний смогут заявлять о дискриминации, несмотря на подписанные соглашения о неразглашении. Об этом сообщает The Verge.

Работники защищены законом, если рассказывают о домогательствах и об ущемлении по признаку расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, происхождения, инвалидности и возраста. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Закон активно продвигался Ифеомой Озомой, бывшей сотрудницей Pinterest, которая обвиняла компанию в попытке заставить её замолчать и не говорить о домогательствах. В итоге сервис согласился, что работники могут рассказывать о собственном пережитом опыте работы, несмотря на соглашения о неразглашении информации. Озома планируют продвигать закон и в других штатах.

Однако далеко не все компании меняют условия документов, охраняющих коммерческую тайну. Apple отказалась добавлять пункты, которые разрешат рассказывать о домогательствах и дискриминации, в свои соглашения о неразглашении, после чего акционеры подали резолюцию. Так они хотят оказать давление на компанию.