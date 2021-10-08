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Новости
Sasha Shambilova

В Калифорнии приняли «закон о запрете молчания», позволяющий говорить о дискриминации на работе Статьи редакции

Он направлен на защиту прав сотрудников компаний, которые боятся рассказать о домогательствах и дискриминации из-за соглашений о неразглашении.

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал «закон о запрете молчания». Теперь сотрудники компаний смогут заявлять о дискриминации, несмотря на подписанные соглашения о неразглашении. Об этом сообщает The Verge.

Работники защищены законом, если рассказывают о домогательствах и об ущемлении по признаку расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, происхождения, инвалидности и возраста. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Закон активно продвигался Ифеомой Озомой, бывшей сотрудницей Pinterest, которая обвиняла компанию в попытке заставить её замолчать и не говорить о домогательствах. В итоге сервис согласился, что работники могут рассказывать о собственном пережитом опыте работы, несмотря на соглашения о неразглашении информации. Озома планируют продвигать закон и в других штатах.

Однако далеко не все компании меняют условия документов, охраняющих коммерческую тайну. Apple отказалась добавлять пункты, которые разрешат рассказывать о домогательствах и дискриминации, в свои соглашения о неразглашении, после чего акционеры подали резолюцию. Так они хотят оказать давление на компанию.

#новости #сша #pinterest #apple #законы

1787 просмотров
27 27 комментариев
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27 комментариев
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Андрей Охапкин

Закон запрещающий работодателю запрещать работнику жаловаться на работодателя, получается так, если кто не понял ред.

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21
Трансгендолёт

Больше удивляет, что такой запрет вообще был разрешен. Насколько же интересные там законы, что можно было работнику по трудовому договору запретить даже такие вещи говорить.

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2
Андрей Охапкин

К*питализм....

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0
Smaug The Terrible

Пизда Эпплу

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1
Нижний холод

Ну, заявления сотрудников потогонных производств в Китае, слава Богу, не интересуеют юриспруденцию Калифорорнии) 

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9
Chef

неужели великий кормчий Xi не защищает своих граждан (рабов)? Он такой не нефритовый? ред.

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4
Андрей Охапкин

Почему Китай?

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0
Smaug The Terrible

Он намекает, что телефоны производят в Китае.
Но как-то забывает, что основная часть сервисов Яблочных и сотрудников, которые эти сервисы обслуживают находятся в Калифорнии. И там по слухам свой филиал ада.

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4
Южный завод

Заставляют работать по 8 часов без смузи?

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2
Smaug The Terrible

Типа заставляют работать сверхурочно. Постоянно грозят уволить, типа "нахуй ты нужен если не отдаешь все силы, у нас тут десять кандидатов на твое место". На любые разговоры о повышении ЗП начинается песня про "вы должны гордиться что работаете в такой великой компании".
Короч, галимая галера только помноженная на неебическое ЧСВ руководства

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0
New

ну с точки зрения руководителя - правильные действия))))

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1
Южный завод

Ну меня в эпл никогда не тянуло, буду знать

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–1
Chef

когда ноунейм тебе рассказал как хорошо работать в роскомнадзоре

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0
Chef

филиал ада на земле прям сейчас происходят в тюрягах на территории рф

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1
Андрей Охапкин

Так в Китае именно фабрики под брендом Apple или они просто пользуются услугами рабочих со всяких местных производств?

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0
New

а что там происходит?

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0
Bad Mother Fucker

у наших мамкиных либертариев истерика случится

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3
Известный пистолет

Спасибо за статью. После работы схожу в Пятёрочку, куплю Талки и огурчиков фирмы Дядя Ваня, а вечером выпью за их здоровье.

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1
Ограниченный паркур

всегда же можно уволить по служебному несоответствию

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0
Sergey Michko

в суде не всегда получится доказать потом

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2
Русский единорожек88

Ох уж эта Калифорния

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0
ouxen

Пошла моча по трубам

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0
Влюбленный химик

закон о запрете молчания

Законопослушные граждане:

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0
IHate Snoflakes

А вот я о чем подумал. А можно ли американским мужикам жаловаться на женщин за храсмент? Ну типа мы ехали в лифте, и она меня тронула за яйца, или она на меня похотливо посмотрела и прикусила губу, а я ущемился. Мне кажется ихним парням давно пора брать это на вооружение

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–1
Bad Mother Fucker

можно, есть прецеденты

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0
имя и фамилия

скоро запрет свободы слова, но и это проглотят

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–2
Огненный космос

С чего бы?

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0
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