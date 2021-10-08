Он сделал четыре канализационных люка в виде гильз.

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Фото Sota

Уличный художник Слава ПТРК (Slava PTRK) посвятил свою новую работу журналистке «Новой газеты» Анне Политковской, погибшей 15 лет назад. Об этом сообщает Sota.

Четыре канализационных люка в виде гильз он разместил в разных точках в Москве: возле дома Политковской, возле редакции «Новой газеты» и возле редакции «Дождя», что сопоставляет статус «иноагента» с пулей, способной убить журналиста. Где художник разместил последний четвёртый люк — неизвестно.

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