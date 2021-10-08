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Новости
Sasha Shambilova

Фото: Работа уличного художника Славы ПТРК, которую он посвятил убийству Анны Политковской Статьи редакции

Он сделал четыре канализационных люка в виде гильз.

21 21 комментарий
2764 просмотров
Фото Sota

Уличный художник Слава ПТРК (Slava PTRK) посвятил свою новую работу журналистке «Новой газеты» Анне Политковской, погибшей 15 лет назад. Об этом сообщает Sota.

Четыре канализационных люка в виде гильз он разместил в разных точках в Москве: возле дома Политковской, возле редакции «Новой газеты» и возле редакции «Дождя», что сопоставляет статус «иноагента» с пулей, способной убить журналиста. Где художник разместил последний четвёртый люк — неизвестно.

Специальную корреспондентку и обозревательницу «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в лифте собственного дома. Заказчика не нашли, а срок давности по преступлению истёк.

15 лет назад убили Анну Политковскую. Заказчика…
Коллеги журналистки, критиковавшей Путина и Кадырова, уверены — мотивом стала её профессиональная…
tjournal.ru

#новости #медиа #политика

Спасибо за наводку Владимир Климов
21 21 комментарий
63
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21 комментарий
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myötähäpeä

Люки в виде донца гильз, а не пуль

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12
Секретный шмель

Птрк

Стрч прст скрз крк ред.

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–6
Общий паркур

противотанковый ракетный комплекс..

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15
Chef

давай пятюню!

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1
Chef

противотанковый ракетный комплекс

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0
Южный завод

Зря он так, нужно было терпеть

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1
aliftin

Это не "пуля", а "гильза". 

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1
Дмитрий Тимофеев

да это же несогласованный одиночный митинг и пикет, пора бы и присесть за такие рисунки

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1
Иван Иванов

Фурцев, скажи что-нибудь про терпил

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–1
Славный Никита

 в итоге прибежит расскажет про Ивана Урганта  ред.

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2
Chef

и разницы то и нет

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0
Danil Oputin

Это авесоме. 

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0
Британский Паша

а глядя на 4-ый люк из окна кто-то сильно нервничает, надеюсь.

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0
Алексей Бессонов

Да скорее всего 4-го люка нет. Первые три быстро сорвут и дадут указание искать четвертый.

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2
Дмитрий Григорьев

Классический пранк с четвёртой свиньёй.

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1
Британский Паша

так даже веселее

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0
Модный супер_стар

Уличный тунеядец-экстремист-и-террорист

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0
Русский единорожек88

канализационных люка

Это шо за намёки

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0
thekitakun

Бог застрелил Россию

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0
Not Bad Solution

Это очень круто!

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0
Плодово-ягодная Трансмиссия

Ого, мощно, я прямо прочувствовал

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0
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