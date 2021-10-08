Он навсегда потерял доступ к аккаунтам, хотя удалил инструмент по требованию компании.

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Пользователь Facebook Луи Барклай разработал браузерное расширение Unfollow Everything («Отписаться от всего»), которое позволяло в один клик полностью отчистить новостную ленту в соцсети. В 2020 году он опубликовал инструмент для скачивания в Chrome Store, после чего Facebook потребовал отключить расширение, а пользователя навсегда заблокировали. Об этом он сообщил в Slate Magazine.

Пользователь считает, что расширение угрожало прибыли компании. В программе на CBS News сообщили, что от проведённого времени на фейсбуке зависит количество просмотров и кликов на рекламу, от которых зависит выручка платформы. По словам Барклая, именно новостная лента заставляет пользователей часами сидеть в соцсети, а её очистка возвращает «ощущение контроля над своей жизнью».

В первый раз он отписывался от всего вручную и потратил на это часы. Именно поэтому Барклай и решился разработать инструмент, упрощающий этот процесс.

Я до сих пор помню ощущение, как впервые отписался от всего. Это было чудесно. Я ничего не потерял, так как всё ещё мог видеть своих любимых друзей и группы, зайдя к ним напрямую. Но я получил ошеломляющее количество контроля. Той ночью моя зависимость от Facebook стала управляемой. Луи Барклай пользователь Facebook

Как сообщает пользователь, после публикации расширения в открытом доступе он начал получать множество восторженных отзывов. Unfollow Everything заинтересовал и учёных из университета Невшатель в Швейцарии. Они предложили Барклаю сотрудничество, чтобы изучить влияние соцсетей на жизнь людей.

После этого Facebook прислал ему письмо, в котором потребовал удалить расширение из открытого доступа и больше никогда не разрабатывать ничего, что взаимодействовало бы с сервисами компании. Барклай не решился подавать иск против соцсети и выполнил требование. Несмотря на это, его аккаунты в фейсбуке и инстаграме заблокировали навсегда.

Louis Barclay @louisbarclay



https://louisbarclay.notion.site/Unfollow-Everything-cease-and-desist-letter-from-Facebook-ea219169421b457bb7ce010b7bf9ce1f



My favourite part is where they demand that I give them a list of every single domain I own



Um, why? @Facebook In case you were wondering, this is what an extremely aggressive cease-and-desist letter from Facebook looks like:My favourite part is where they demand that I give them a list of every single domain I ownUm, why? Если вам интересно, вот как выглядит крайне агрессивное письмо от Facebook о прекращении противоправных действий. Мне больше всего нравится требование предоставить им список каждого домена, которым я владею. Эм, а зачем?