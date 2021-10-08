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Новости
Sasha Shambilova

Пользователь Facebook разработал расширение, позволяющее отписаться от всего в один клик. Соцсеть заблокировала его Статьи редакции

Он навсегда потерял доступ к аккаунтам, хотя удалил инструмент по требованию компании.

23 23 комментария
1424 просмотров

Пользователь Facebook Луи Барклай разработал браузерное расширение Unfollow Everything («Отписаться от всего»), которое позволяло в один клик полностью отчистить новостную ленту в соцсети. В 2020 году он опубликовал инструмент для скачивания в Chrome Store, после чего Facebook потребовал отключить расширение, а пользователя навсегда заблокировали. Об этом он сообщил в Slate Magazine.

Пользователь считает, что расширение угрожало прибыли компании. В программе на CBS News сообщили, что от проведённого времени на фейсбуке зависит количество просмотров и кликов на рекламу, от которых зависит выручка платформы. По словам Барклая, именно новостная лента заставляет пользователей часами сидеть в соцсети, а её очистка возвращает «ощущение контроля над своей жизнью».

В первый раз он отписывался от всего вручную и потратил на это часы. Именно поэтому Барклай и решился разработать инструмент, упрощающий этот процесс.

Я до сих пор помню ощущение, как впервые отписался от всего. Это было чудесно. Я ничего не потерял, так как всё ещё мог видеть своих любимых друзей и группы, зайдя к ним напрямую. Но я получил ошеломляющее количество контроля.

Той ночью моя зависимость от Facebook стала управляемой.

Луи Барклай
пользователь Facebook

Как сообщает пользователь, после публикации расширения в открытом доступе он начал получать множество восторженных отзывов. Unfollow Everything заинтересовал и учёных из университета Невшатель в Швейцарии. Они предложили Барклаю сотрудничество, чтобы изучить влияние соцсетей на жизнь людей.

После этого Facebook прислал ему письмо, в котором потребовал удалить расширение из открытого доступа и больше никогда не разрабатывать ничего, что взаимодействовало бы с сервисами компании. Барклай не решился подавать иск против соцсети и выполнил требование. Несмотря на это, его аккаунты в фейсбуке и инстаграме заблокировали навсегда.

Louis Barclay @louisbarclay
@Facebook In case you were wondering, this is what an extremely aggressive cease-and-desist letter from Facebook looks like:

https://louisbarclay.notion.site/Unfollow-Everything-cease-and-desist-letter-from-Facebook-ea219169421b457bb7ce010b7bf9ce1f

My favourite part is where they demand that I give them a list of every single domain I own

Um, why?
Если вам интересно, вот как выглядит крайне агрессивное письмо от Facebook о прекращении противоправных действий. Мне больше всего нравится требование предоставить им список каждого домена, которым я владею. Эм, а зачем?

Поведение Facebook не просто антиконкурентное, оно антипотребительское. Нас приучивают к платформам, которые становятся нам необходимы, а затем не дают делать законный выбор в отношении того, как мы их используем — не только путём удаления таких инструментов, как Unfollow Everything, но и благодаря манипулятивным дизайнам и функциям.

Луи Барклай
пользователь Facebook

#новости #facebook #блокировки

23 23 комментария
40
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23 комментария
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Земельный паркур

Facebook превратился в тоталитарную помойку

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4
Удобный будильник

always has been

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32
Ограниченный паркур

 задумывался быть таким

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1
Русский единорожек88

Пользователь Facebook разработал расширение
Соцсеть расширила его очко

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2
Зеленый месяц

кстати, у меня инста до сих пор через жопу работает

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0
Леха

Натуралов там никогда и не было

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5
Smaug The Terrible

Вынь кабель из жопы и вставь в ноутбук

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1
Зеленый месяц

у меня смартфон!!!

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0
Smaug The Terrible

Тогда слезь с вай-фай антенны

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1
Smaug The Terrible

Она тебе все равно мала

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1
Абстрактный рубин

Инста это просто пиздец. Пюпостоянные глюки

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1
Политический чувак

эротично

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0
Леха

Барклай не решился подавать иск против соцсети и выполнил требование

Зря. Смотря в какой юрисдикции подать

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1
Политический чувак

В первый раз он отписывался от всего вручную и потратил на это часы.

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1
Alexander the Nth

Светов mode on

Это частная компания, могут себе позволить устанавливать свои правила. Если вам не нравятся эти правила, не пользуйтесь фейсбуком!

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–1
Evil Pechenka

На самом деле нет, либертарианцы постоянно говорят, что монополии это следствие ограничения конкуренции со стороны государства. Светов в том числе.

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1
Kir Kirsky

А Фейсбук - монополия в чем?

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1
stikerman

Стала управляемой. Фб, нет не стала.

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0
Крохотный блик

В 2020 году он опубликовал инструмент для скачивания в Chrome Store, после чего Facebook потребовал отключить расширение, а пользователя навсегда заблокировали.

Нееет ты можешь быть таким умным

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0
Сальвадор Лемонес

Проблемы первого мира.

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0
Российский ключ

Зумеры без кнопки уже и отписаться не могут

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0
Nick Rosenberg

его аккаунты в фейсбуке и инстаграме заблокировали навсегда

Это же еще лучше, совсем не надо тратить время на эту помойку.

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0
Kir Kirsky

Ну заблочили акк, а что мешает снова выкатить расширение в хром стор?

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