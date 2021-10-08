Пользователь Facebook разработал расширение, позволяющее отписаться от всего в один клик. Соцсеть заблокировала его Статьи редакции
Он навсегда потерял доступ к аккаунтам, хотя удалил инструмент по требованию компании.
Пользователь Facebook Луи Барклай разработал браузерное расширение Unfollow Everything («Отписаться от всего»), которое позволяло в один клик полностью отчистить новостную ленту в соцсети. В 2020 году он опубликовал инструмент для скачивания в Chrome Store, после чего Facebook потребовал отключить расширение, а пользователя навсегда заблокировали. Об этом он сообщил в Slate Magazine.
Пользователь считает, что расширение угрожало прибыли компании. В программе на CBS News сообщили, что от проведённого времени на фейсбуке зависит количество просмотров и кликов на рекламу, от которых зависит выручка платформы. По словам Барклая, именно новостная лента заставляет пользователей часами сидеть в соцсети, а её очистка возвращает «ощущение контроля над своей жизнью».
В первый раз он отписывался от всего вручную и потратил на это часы. Именно поэтому Барклай и решился разработать инструмент, упрощающий этот процесс.
Как сообщает пользователь, после публикации расширения в открытом доступе он начал получать множество восторженных отзывов. Unfollow Everything заинтересовал и учёных из университета Невшатель в Швейцарии. Они предложили Барклаю сотрудничество, чтобы изучить влияние соцсетей на жизнь людей.
После этого Facebook прислал ему письмо, в котором потребовал удалить расширение из открытого доступа и больше никогда не разрабатывать ничего, что взаимодействовало бы с сервисами компании. Барклай не решился подавать иск против соцсети и выполнил требование. Несмотря на это, его аккаунты в фейсбуке и инстаграме заблокировали навсегда.