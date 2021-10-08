Принятые в четверг законодательные поправки в гражданский кодекс Калифорнии причисляют тайное снятие презерватива («стелсинг») к насильственным действиям сексуального характера. Жертвы теперь смогут обращаться в суд и требовать компенсацию от преступника, сообщает Associated Press.

Этот закон стал первым этого рода в нашей стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и чётко определить, что «стелсинг» не только аморален, но и противозаконен.

Поправки вступили в силу в четверг после подписания документа губернатором штата Гэвином Ньюмосом. Он также одобрил ещё одну инициативу Гарсии, которая приравнивает изнасилование супруги к насилию над посторонней женщиной. «Изнасилование — это изнасилование. И свидетельство о браке не оправдывает совершение одного из самых жестоких и садистских преступлений», — сказала автор законопроекта.