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Новости
Яна Ломакина

Калифорния первым из штатов США запретила снимать презерватив во время секса без согласия партнёра Статьи редакции

Также власти приравняли «супружеское изнасилование» к обычному.

Принятые в четверг законодательные поправки в гражданский кодекс Калифорнии причисляют тайное снятие презерватива («стелсинг») к насильственным действиям сексуального характера. Жертвы теперь смогут обращаться в суд и требовать компенсацию от преступника, сообщает Associated Press.

Этот закон стал первым этого рода в нашей стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и чётко определить, что «стелсинг» не только аморален, но и противозаконен.

Кристина Гарсия
депутат законодательной ассамблеи Калифорнии, автор инициативы

Поправки вступили в силу в четверг после подписания документа губернатором штата Гэвином Ньюмосом. Он также одобрил ещё одну инициативу Гарсии, которая приравнивает изнасилование супруги к насилию над посторонней женщиной. «Изнасилование — это изнасилование. И свидетельство о браке не оправдывает совершение одного из самых жестоких и садистских преступлений», — сказала автор законопроекта.

#новости #право #сша

1772 просмотров
132 132 комментария
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18
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132 комментария
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Никита-Никита

 тайное снятие презерватива

Осталось понять как такое в принципе можно доказать

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21
Павел Морозов

Девушка сказала, что снял - значит снял. Какие ещё доказательства нужны.

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20
Smaug The Terrible

Спермобаков забили спросить ред.

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5
1 комментарий
Куриный муж

Это же США, почему только девушка?)  ред.

Ответить
1
1 комментарий
Положенный кавалер

А если презерватив остался в ней, получается я могу подать на партнёршу в суд?

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4
Ограниченный паркур

ты его всё равно рано или поздно снимешь

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2
Политический чувак

тобi пизда!

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1
Sergey Michko

Наверное, никак, кроме случаев если всё на камеру или при свидетелях.
Мне кажется, смысл закона в том чтобы заявить что это неправильная хуйня. Я думаю, на счет супружеских изнасилований есть конструкция типа "я не хочу — нет уж, супружеский долг, раздвигай", что тоже хуйня. ред.

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2
Sergey Michko

Как вариант, показания нескольких женщин. Я вспомнил про знакомого, который любит без презика трахаться с разными женщинами. Если он с ними так договаривается, то это тупо, но их дело, а если тайком снимает, когда не соглашаются, то пусть страдает от рук правосудия имхо.

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1
Сергей Ахрем

тебе кажется

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0
Судебный будильник

С учетом цифровизации домов в Калифорнии "все на камеру" скорее гарантия чем редкость

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–1
Немалый Влад

вот да, как реально такую хуйню доказать, это даже не изнасилование, которое доказать можно, как я понимаю. Следы насилия на теле, эпителий под ногтям и тд. ред.

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2
Судебный будильник

Если речь не про определение тайного, а про факт отсутствия, то современный ДНК анализ без труда это сделает.

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0
робот-бёрдвотчер

Мазок, ДНК. 

Ответить
0
Sasha WoGlein

Полагаю по венерологическим заболеваниям, зачатие, какие-то остатки ДНК.

Ответить
1
Никита-Никита

Презерватив не гарантия отсутствия беременности или зппп.

Ответить
3
имя и фамилия

также как и изнасилование через 20 лет

Ответить
1
Политический чувак

Да-да, сделают этот закон с обратной силой, и пустят "под нож" нескольких голливудских продюсеров, которые "сняли презерватив" в прошлом веке.

Ответить
0
Политический чувак

Съёмкой акта минимум с четырёх ракурсов.

Ответить
1
Судебный будильник

Видеозаписью? Что именно смущает?

Ответить
0
Никита-Никита

Как часто свой секс снимаешь на видео?

Ответить
0
2 комментария
Ограниченный паркур

блять у жителей того полушария от инфатилизма реально кукуха улетает уже. а подхватить вич вероятность их не пугает?

Ответить
14
Русский

блять у жителей того полушария от инфатилизма реально кукуха улетает уже

То ли дело как у героев "беременна в 16", вот это наши люди 💪💪💪

Ответить
17
Собачий жар

Они просто не понимают как это прекрасно — жить в хруще 32кв. м. с мамкой, бабкой, квартиросъёмщицей и дитяткой, пока папочка из тюрьмы не вернулся!

Ответить
7
2 комментария
ouxen

беременна в 16 -> виза невесты, виза жениха ( ಠ ʖಠ)   ред.

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0
Ограниченный паркур

оф коз!

Ответить
0
Крохотный блик

Это же Калифорния, там самое пекло в этом плане. Скоро для белых цисгендерных межчин введут отдельные туалеты и пешеходные маршруты, чтобы они одним своим видом не оскорбляли меньшинства.

Ответить
6
Ограниченный паркур

но с другой стороны, белые цисгендерные межчины в таком случае не будут видеть всю вот эту вот живность

Ответить
5
1 комментарий
Судебный будильник

Приплетатель, в твоей схеме кто снимает презерватив и почему тут важен цвет хуя?

Ответить
2
2 комментария
Павел Морозов

Но их же большинство

Ответить
0
Возможный Артем

А с чего ты решил, что такое только на том полушарии?

Ответить
0
Ограниченный паркур

так такие новости оттуда приходят же

Ответить
0
1 комментарий
Никита Андреев

А когда запретят гетеро секс в принципе?

Ответить
8
AZP

Уже запретили. Пойдём трахаться.

Ответить
6
Леха

Ну пошли 

Ответить
3
3 комментария
Павел Морозов

На тж его уже запретили.

Ответить
3
Smaug The Terrible

ПШ первыми приняли такое постановление

Ответить
1
ouxen

пендосские штаты?

Ответить
0
3 комментария
Smaug The Terrible

Что ответят в Барнауле?

Ответить
1
stikerman

Запретят презервативы

Ответить
20
8 комментариев
Андрей Охапкин

А что не так?

Ответить
0
Многие будильник

Что за хуета в комментариях?

Ответить
5
Андрей Охапкин

Цивилизованная дискуссия, обмен мнениями, а что не так?

Ответить
3
Romario

для тж 

Ответить
0
Армейский пёс_анон

А если он сам собой снялся, или порвался это будет считаться пассивным стелсингом? И как это доказать в суде? Утверждения жены, что я ничего не могу нормально сделать будут служить мне оправданием?

Ответить
6
Савелий

Есть множество законов в мире, иногда комплексов законов, которые по сути служат одному, снижение рождаемости. Это просто факт, его надо признать. Прогнозы демографов сегодня одни из самых точных.

Ответить
1
Ограниченный паркур

ебись плодись штампуй юнитов

Ответить
6
11 комментариев
Возможный Артем

Какой из законов служит илсключительно для снижения рождаемости - про изнасилование или про тайное снимание презерватива против воли партнёра?
Типо если девушка не хочет ребёнка и не хочет получить ЗППП (Хламидиоз, кста, у 5-10% людей, не считая других заболеваний), она не имеет права сама этого решать? Государству знать лучше?

Ответить
1
10 комментариев
Dr. Acula

особенно обязательная вакцинация и распространение новых стандартов связи 👆🏻

Ответить
–1
8 комментариев
Леха

Нотариально заверенное согласие нужно?

Ответить
1
Роман Величкин

И присутствие минимум двух понятых

Ответить
5
7 комментариев
Собачий жар

Изнасилование — это изнасилование. И свидетельство о браке не оправдывает совершение одного из самых жестоких и садистских преступлений

Как так? Это что получается, даже бить жену нельзя?
А как учить её жизни? Сор из избы? Дело семейное?

Ответить
2
Павел Морозов

Слишком толсто.

Ответить
2
1 комментарий
AZP

без согласия партнёра

Нотариально заверенного согласия.

Ответить
2
ouxen

нахуя надевать гандон вообще, если потом снимать его во время нашампуривания?🤔

Ответить
1
Kir Kirsky

Изначально она согласилась на секс с защитой, а в процессе ради лучших ощущений парень его снял.

Ответить
1
2 комментария
Andy Rorsha

Вангую появления адвокатов по "коитосу" в Калифорнии.

Ответить
1
Судебный будильник
Ответить
0
Глеб Самойлов

Я бы еще приравнял пропуск приёма пероральных контрацептивов к мошенничеству.

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1
Российский ключ

Бешеный принтер за работой

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1
имя и фамилия

швабода

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0
Русский единорожек88

Вахтёр запретил снимать презерватив во время секса в комментариях

Ответить
0
Секретный шмель

Ок, а контролировать исполнение закона как? Полицейского к каждой кровати приставить?

Ответить
0
Великий Тот

стелсинг ахахаха

Ответить
0
Политический чувак

Тоталитарненько.

Ответить
0
Andrej Krav

А хуйсинг когда запретят? Совсем поехали

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Ожидаемо ррррррряяяяя в комментариях

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0
Сергей Ахрем

изнасилование супруги

притеснение мужиков!!!111!!11 

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0
Ratstarius

лучше бы запретили надевать без согласия 

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0
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