Калифорния первым из штатов США запретила снимать презерватив во время секса без согласия партнёра Статьи редакции
Также власти приравняли «супружеское изнасилование» к обычному.
Принятые в четверг законодательные поправки в гражданский кодекс Калифорнии причисляют тайное снятие презерватива («стелсинг») к насильственным действиям сексуального характера. Жертвы теперь смогут обращаться в суд и требовать компенсацию от преступника, сообщает Associated Press.
Поправки вступили в силу в четверг после подписания документа губернатором штата Гэвином Ньюмосом. Он также одобрил ещё одну инициативу Гарсии, которая приравнивает изнасилование супруги к насилию над посторонней женщиной. «Изнасилование — это изнасилование. И свидетельство о браке не оправдывает совершение одного из самых жестоких и садистских преступлений», — сказала автор законопроекта.
Какой из законов служит илсключительно для снижения рождаемости - про изнасилование или про тайное снимание презерватива против воли партнёра?
Типо если девушка не хочет ребёнка и не хочет получить ЗППП (Хламидиоз, кста, у 5-10% людей, не считая других заболеваний), она не имеет права сама этого решать? Государству знать лучше?