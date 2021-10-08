Нидерланды признали правила оплаты в App Store антиконкурентными и потребовали от Apple внести изменения в систему Статьи редакции
Источники Reuters сообщают, что Apple обратилась в окружной суд Роттердама с апелляцией.
В сентябре окружной суд США запретил Apple ограничивать разработчиков платежами через App Store, но не признал компанию монополистом. Однако, по данным Reuters, это сделала антимонопольная служба Нидерландов — первой в мире. Стороны отказалась от официальных комментариев, сославшись на закрытый юридический процесс.
Расследование по злоупотреблению Apple доминирующим положением на местном рынке ведётся с 2019 года. Пока правила App Store позволяют использовать только официальную платёжную систему с комиссиями в размере 15-30%.
Отмечается, что Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) уже проинформировало Apple о своём решении, но пока не наложило штраф. Регулятор потребовал от компании внести программные изменения в систему оплаты внутри приложений.
Платформодержатели сталкиваются с подобными обвинениями и в других странах. 31 августа в Южной Корее приняли закон, который запрещает Apple и Google ограничивать альтернативные платёжные системы. А в Японии Apple уже пошла на уступки властям и разрешила некоторым разработчикам медиа-приложений, включая Netflix, принимать оплату за пределами App Store.