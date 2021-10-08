Источники Reuters сообщают, что Apple обратилась в окружной суд Роттердама с апелляцией.

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В сентябре окружной суд США запретил Apple ограничивать разработчиков платежами через App Store, но не признал компанию монополистом. Однако, по данным Reuters, это сделала антимонопольная служба Нидерландов — первой в мире. Стороны отказалась от официальных комментариев, сославшись на закрытый юридический процесс.

Расследование по злоупотреблению Apple доминирующим положением на местном рынке ведётся с 2019 года. Пока правила App Store позволяют использовать только официальную платёжную систему с комиссиями в размере 15-30%.

Отмечается, что Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) уже проинформировало Apple о своём решении, но пока не наложило штраф. Регулятор потребовал от компании внести программные изменения в систему оплаты внутри приложений.