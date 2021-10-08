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Новости
DTF

Нидерланды признали правила оплаты в App Store антиконкурентными и потребовали от Apple внести изменения в систему Статьи редакции

Источники Reuters сообщают, что Apple обратилась в окружной суд Роттердама с апелляцией.

13 13 комментариев
679 просмотров

В сентябре окружной суд США запретил Apple ограничивать разработчиков платежами через App Store, но не признал компанию монополистом. Однако, по данным Reuters, это сделала антимонопольная служба Нидерландов — первой в мире. Стороны отказалась от официальных комментариев, сославшись на закрытый юридический процесс.

Расследование по злоупотреблению Apple доминирующим положением на местном рынке ведётся с 2019 года. Пока правила App Store позволяют использовать только официальную платёжную систему с комиссиями в размере 15-30%.

Отмечается, что Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) уже проинформировало Apple о своём решении, но пока не наложило штраф. Регулятор потребовал от компании внести программные изменения в систему оплаты внутри приложений.

Платформодержатели сталкиваются с подобными обвинениями и в других странах. 31 августа в Южной Корее приняли закон, который запрещает Apple и Google ограничивать альтернативные платёжные системы. А в Японии Apple уже пошла на уступки властям и разрешила некоторым разработчикам медиа-приложений, включая Netflix, принимать оплату за пределами App Store.

Суд запретил Apple ограничивать разработчиков…
Однако компанию не признали монополистом.
dtf.ru

#новости #apple

13 13 комментариев
7
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Русский единорожек88

Обложили яблочек, ты посмотри

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7
Андрей Рядькин

Такими темпами столовка в офисе станет платной

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5
Леха

Обнищает Долина 

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0
Леха

Надеюсь Басманный суд последует мировому опыту и тоже вытрясет немного баблишка в казну с монополиста

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3
Smaug The Terrible

С хуяль им Газпром трогать?

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0
Леха

С Газпрома тоже кстати надо. Вон как цены на газ взлетели 

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1
Нижний холод

Кому надо, тот уже трясет эту компанию десятилетиями. 

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0
Крохотный блик

это сделала антимонопольная служба Нидерландов — первой в мире

Не США же, там это ещё долго будет тянуться.

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1
Нижний холод

А хули нам, сотням лоббистов на подскоке и короткой ноге.

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1
Владимир Земсков

И ведь найдутся фанатики эппле, которые даже здесь будут отстаивать высокие комиссии и безальтернативность.

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0
Алексей Иванов

Если не нравятся высокие комиссии - не пользуйся

Но я фанатик эпл, поэтому, не обращай внимания и просто поставь мне минус

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0
Паша Сасковец

Я сейчас закрою новость, чтобы когда я вернулся тут были комменты "их платформа, их правила".

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0
Evil Pechenka

Через 5 лет Apple и Google будут вспоминать «золотое времечко» и вздыхать.

На месте Steam я бы уже начинал обеспокоенно ёрзать.

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0
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