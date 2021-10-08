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Артём Мазанов

На аукцион выставили редкие очки с линзами из алмазов и изумрудов. Император Нерон надевал похожие на гладиаторских боях Статьи редакции

Очки, предположительно, относятся к эпохе Великих Моголов: к династии, правившей в XVI — XVII веках.

Sothebyʼs выставил на торги очки с линзами из алмазов и изумрудов. Стартовая цена — 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов за каждый лот.

В то время как обычные линзы предназначены для помощи людям с плохим зрением, эти очки несут некий спиритуалистический смысл. Считалось, что бриллианты могут освещать, а изумруды излечивать и отгонять зло.

Sothebyʼs

По данным аукционного дома, бриллиантовые линзы высечены из цельного алмаза в 200 карат, добытого в копях Голконды в центре Индии. Изумрудные линзы вероятнее всего сделаны из цельного колумбийского изумруда примерно в 300 карат.

Древнеримский автор Плиний Старший писал в «Естественной истории», что император Нерон надевал очки с линзами из изумруда, чтобы наблюдать за гладиаторскими боями.

#новости #аукцион

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17 17 комментариев
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Ограниченный паркур

очки для разглядывания насилия

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Крохотный блик

@фсин

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2
Русский единорожек88

очки Лепса или моргена

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1
Sergiy Sev

Стильные 

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4
Ограниченный паркур

модные

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1
Специализированный Кирилл

Молодёжные

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2
Ограниченный паркур

сфоткай типа я император

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2
Славный Никита

идеально для нашего императора 

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4
Крохотный блик

Хорошо, что написали. Так бы пропустил и не смог купить.

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2
Крохотный блик

А, и так не смогу.

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1
Русский единорожек88

относятся к эпохе Великих Моголов

может, монголов? хотя великих я чё-т и не припомню. чингисхан разве что

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0
Бип Боп

робат, ты расстраиваешь невежеством

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2
Русский единорожек88

всегда рад расстроить человеков

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1
Секретный шмель
Империя Великих Моголов
Империя Великих Моголов — тимуридское государство, существовавшее на территории современных Индии…
ru.wikipedia.org
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0
Сталин спас Россию

Надеюсь, их купит Леди Гага.

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Великий Тот

стильно пиздец

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Антон Лисин

Песков бы оценил 

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