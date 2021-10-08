Очки, предположительно, относятся к эпохе Великих Моголов: к династии, правившей в XVI — XVII веках.

Sothebyʼs выставил на торги очки с линзами из алмазов и изумрудов. Стартовая цена — 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов за каждый лот.

В то время как обычные линзы предназначены для помощи людям с плохим зрением, эти очки несут некий спиритуалистический смысл. Считалось, что бриллианты могут освещать, а изумруды излечивать и отгонять зло. Sothebyʼs

По данным аукционного дома, бриллиантовые линзы высечены из цельного алмаза в 200 карат, добытого в копях Голконды в центре Индии. Изумрудные линзы вероятнее всего сделаны из цельного колумбийского изумруда примерно в 300 карат.

Древнеримский автор Плиний Старший писал в «Естественной истории», что император Нерон надевал очки с линзами из изумруда, чтобы наблюдать за гладиаторскими боями.