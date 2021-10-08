Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Нобелевскую премию мира присудили главреду «Новой газеты» и филиппинской журналистке, рассказывающей о «нарковойне» Статьи редакции

За усилия по борьбе за свободу слова.

206 206 комментариев
10 091 просмотров
The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.

#NobelPrize #NobelPeacePrize

Филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за их борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. Награду присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Нобелевский комитет отметил, что Рессе и Муратов представляют собой всех журналистов, которые отстаивают свои идеалы в условиях, когда пресса сталкивается с всё более сложными вызовами.

  • Мария Рессе — филиппинская журналистка, основавшая издание Rappler, которое публикует расследования. В первую очередь, комитет отмечает работы о борьбе президента Филиппин Родриго Дутерте с наркотиками. За два года его правления в стране убили больше 20 тысячи человек, подозреваемых в наркоторговле. Вина многих из них не доказана.
  • Дмитрий Муратов «десятилетиями защищал свободу слова в России во всё более сложных условиях». В 1993 основал «Новую газету», по мнению Нобелевского комитета, «самую независимую газету» в стране. Также члены комиссии отмечают, что с момента основания этого СМИ были убиты шесть журналистов, в том числе — Анна Политковская, опубликовавшая материалы о войне в Чечне.

Оппоненты «Новой газеты» ответили ей преследованиями, угрозами, насилием и убийствами. Несмотря на это, главный редактор Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно защищал право журналистов писать всё, что они хотят, о том, о чём они хотят, при условии, что это соответствует профессиональным и этичным стандартам журналистики.

Нобелевский комитет

В Кремле поздравили Муратова с получением Нобелевской премии мира. Как отметил Дмитрий Песков, «он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел».

Купить рекламу Отключить

Сам Муратов сказал, что не ожидал такого решение Нобелевского комитета, а звонок из Норвегии сбросил как «нежелательный». Часть премии (около 1,14 миллиона долларов) он переведёт в фонд «Круг добра», помогающий детям и редкими заболеваниями, например, с спинальной мышечной атрофией. Указ о создании этого фонда 6 января подписал Владимир Путин.

Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны.

Дмитрий Муратов
главный редактор «Новой газеты»

В 2020 году Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом. Организация помогла десяткам миллионов человек.

#новости #нобель2021

206 206 комментариев
1
149
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0431\u0435\u043b\u044c2021"], "comments": 206, "likes": 149, "favorites": 17, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 451852, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 08 Oct 2021 12:04:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
206 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Artem Bugara

Навальный: ну да ну да пошёл я нахер

Ответить
102
Андрей Охапкин

Навальный пропал куда-то в последнее время

Ответить
194
Artem Bugara

Видимо не смог ответить на звонок, когда звонили из Нобелевского комитета

Ответить
143
1 комментарий
Передний Артем

Дык он в тюрьме

Ответить
–15
5 комментариев
Вася Пражкин

В кол-центр Сбера устроился.

Ответить
8
Возможный Артем

Его в тюрьму посадили

Ответить
–8
12 комментариев
Egor Shep

Даже в уличные гонки не заходит

Ответить
0
Eugene SOBI

А почему Навальный должен был её получить?
За то, что борется за власть внутри конкретной страны? 
Молодец, отважно, но таких много. 

Должна ли такая премия присуждаться за борьбу с конкретной политической силой?  Мне кажется, что нет. 

Премия мира - это про решение или актуализацию проблем, всего мира и нескольких поколений:использование ядерного оружия, наркотики (кстати), расизм, и т.п. 

Ответить
14
Grigory Kopiev

Аун Сан Су Чжи же дали с формулировкой «За её ненасильственную борьбу за демократию и права человека.»

Ответить
4
1 комментарий
Ivan Boldyrev

конкретной политической силой

Так ведь других-то нет.  Назови хоть одну другую.  КПРФ, что ли?  Или, может быть, "Справедливая Россия"?  Или, смешно сказать, "Яблоко"?

В России есть ровно два политика — Путин и Навальный.  И получается, что Навальный борется против всего режима, включая тех "акторов", которые я упомянул выше.

Ответить
2
Сталин спас Россию

А почему Навальный должен был её получить?

За то что в тюрьму сел. Что за глупый вопрос.

Ответить
2
Llaren Hlaalo

А Навальный разве считается за журналиста ?
(Вопрос без подъёба)

Ответить
0
Artem Bugara

А Нобелевскую премию Мира дают только журналистам?)

Ответить
39
6 комментариев
Андрей Охапкин

Блогер, как минимум

Ответить
0
4 комментария
Kirill Beerlove

Премия Мира это немного не про Навального. Я также хз зачем ее например Обаме давали. Вот журналистам за свободу слова в натуре хороший шаг

Ответить
8
Kirill Beerlove

Между обнародованием историй о нарушении прав человек, пытках и убийств, просто чтоб люди знали и обнародованием историй коррупции, куда вкрапливаются свои личные интересы (Навальный и Соболь постоянно в видосах орут что вот эти люди плохие, надо их убрать) есть большая разница. Поэтому дали Муратову (считай Новой), а не Навальному. Не то чтобы  он не заслужил, просто в контексте — Премия Мира это вообще про другое.

Ответить
5
Igor Savchenko

Ну понятно, что новая и Муратов лично в принципе достойны нобелевки, просто решение кажется специально политически нейтральным, чтобы в кремле никто бровки не хмурил. Особенно мерзко, что Песков уже поздравил Муратова и похвалил за отстаивание своих идеалов. Тот самый песков, который пока Политковская отходила от отравления в самолёте по пути в Беслан брехал про количество заложников в школе и препятствовал работе журналистов, а теперь и вовсе рупор как раз тех сил, с которыми по идее такие как Муратов борются. Ну может это и не так, конечно, и комитет добросовестно справедливо присудил премию самому достойному, хз

Ответить
6
1 комментарий
Mr. Two Fairy

Навальный уже в тюрьме. А Новой газете нужна защита хотя бы в таком виде.

Ответить
1
lovemyonahole

И Тихановская. 

Ответить
1
мимокрокодил

"запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов"
О да, давайте каждому фашистскому имперцу нобелевку давать, начнем с Солнцеликого

Ответить
–1
Ткаченко Тарас

Он действительно пошел нахер. Сработал на легитимизацию путинского режима со своим унылым говном. И пусть идет нахер.
Хотя... причем тут навальный, если куча дегенеративных холопов в принципе лишена чувства самоуважения, и принимают участие в безвыборах, проводящихся наперсточниками?
А Новая по праву заслужила эту премию.

Ответить
0
Славный Никита

Муратову, это который  Венедиктова выгораживает? Пиздец. ред.

Ответить
59
Крохотный блик

Это лишний раз подтверждает, что им там вообще дела нет, даже минимально вникнуть не могут.

Ответить
46
Artem Bugara

Думаю стоит ещё раз напомнить, что премию мира в этом году дали не за «выгораживание Венедиктова»

Ответить
0
Оранжевый лолипоп

Блять откуда вы знаете все эти фамилии?

Ответить
17
Крохотный блик
Ответить
20
1 комментарий
Формальный Кирилл

Так Муратов же это кто таксиста кинул и стал звездой

Ответить
2
Крохотный блик

Ещё бы Венедиктову дали.

upd: там сперва не было про Венедиктова, так что было не так глупо. ред.

Ответить
20
Ограниченный паркур

он и Явлинского выгораживал

Ответить
11
Крохотный блик

Да он всех выгораживает, если сверху попросят. Такой же как и Веник,к одним людям ходят.

Ответить
14
Сергей Махалов

Надо составить список тех, кого можно выгораживать, а кого нельзя. 

Ответить
1
Qwerty

А что обязательным критерием получения нобелевки является поддержка Навального?

Ответить
10
Vladimir Medvedev

Единственный критерий - быть сраным бюрократом. Ровно таким же, как те, кто эту премию двигают.

Ответить
3
20 комментариев
Сергей Махалов

Вместо того, чтобы порадоваться тому, что Нобелевский комитет обращает внимание мировой общественности на действительно важные проблемы (тема журналистики в России очень болезненна) мамкины оппозиционеры опять негодуют. Как же так - лауреат премии не идеален, что же такое!
 

Ответить
7
Либертарианство

Его влажная рука ещё не отсохла от твоих губ, а ты уже выёживаешься. Нехорошо, Владимир!

Ответить
5
Владислав Косинов

Ну то есть вы всячески поддерживаете cancel culture? Позволил себе поддержать сомнительного друга - лишить всего и забыть. А то что он 30 лет как основатель и гл. редактор одного из немногих, независимых СМИ, в стране, скатывающейся в тоталитаризм, со всеми сопутствующим для него рисками - ну так это фигня. Не достоин.

Ответить
3
Vladimir Medvedev

Его журналистов вывозили в лес и убивали, а он ходил после этого лично договариваться с Бастрыкиным, который реально угрожал убить его журналиста. И договорился же, пожали руки. Конфликт исчерпан!

Этот человек максимально достоин премии мира - он умеет "мириться", поэтому до сих пор главред и не иногент. Все нормальные уже давно под прессом, а муратов договороспособный. "Такая системная пресса." ред.

Ответить
3
Молочный микроскоп

Это пиздец цирк

Ответить
5
Срочный колос

Не знаю кого там Муратов выгораживает, но Новая очень много пишет про возможные фальсификации во время ЭГ, так что его личное мнение на редакционную политику не влияет, и это дорогого стоит.

И я вот не очень понимаю, как дружба с Веником отменяет всë то хорошее, что Муратов сделал за 20 с лишним лет. 

Ответить
3
Kirill Beerlove

Не, ну Муратов достойный мужик. Тем более это же явно премия не столько самому Муратову, сколько «Новой» и ее авторам, плюс не за конкретный год, а ЗА ГОДЫ РАБОТЫ, в течении которых они доносили до нас ахуевшие истории, трагически теряя при этом коллег. 

Ответить
35
Vladimir Medvedev

Ага, умеет вопросики решать. Вон с бастрыкиным дружит, своих журналистов в лес отправляет грибы собирать.

Ответить
–6
Kirill Beerlove

Ну да, как главред, он должен уметь решать вопросы. У нас не манямирок, где хорошие должны и дружат только с хорошими, а плохие только с плохими. В реальном мире так не работает. У любого крупного СМИ куча интересных контактов дружественных в правительстве, благодаря которым они выдают информацию. 

Ответить
18
1 комментарий
zelenii zmey

В Нобелевской премии мира тоже победило электронное голосование

Ответить
37
Romario

боже. как же я ору. вот это смачный харчок. 
эпичнее только венику было бы дать. 
но и тут нобелевский комитет  занял второе место.  ред.

Ответить
24
Виктор Ганелес

С чего ты орёшь-то?
С дивана работа новой газеты кажется простой и скучной?

Ответить
16
Madegghead

ну с тех пор как они попали под крышу сам знаешь кого, их работа стала довольно простой и скучной.
И не надо приводить примеры старой Новой газеты, до 2014-2015 гг.  Мы живем тут и в это время.

Ответить
1
2 комментария
Илья Чиркин

Муратов крутой. Советую посмотреть фильм про Политковскую от новой газеты. Будет лучше понятен этот человек и политика в редакции, которую он возглавляет.

Ответить
19
Дмитрий Григорьев

Если человек сортирует свободу по приоритетам, вот здесь важна, а здесь можно и закрыть глаза, он лицемер. Каким бы внушительным ни был приоритетный список.

В таких вопросах нельзя быть немножечко плохим. Сколько бы ты ни построил мостов до этого.

Наиболее опасны(и выгодны режиму) как раз такие ребята, готовые прикрыть авторитетом нужную тему в нужный момент, когда попросят. Он лишь для этого, выходит, и зарабатывался. 

И окончательный аргумент за таких деятелей почему-то всегда выглядит как недавний опрос Дурова, тьфу.

Что мне разговоры про политику редакции, если в итоге этот человек помогает затолкать народу в глотку электронное голосование и всё, для чего оно, собственно, и было внедрено.

Ну тащемта стал более понятен механизм долголетия Новой. Всё то же Эхо, только без цирка с пропагандонами. Хоть и не без изюминки с китами.

Ответить
–5
15 комментариев
Формальный звук

*Нежелательная премия в РФ

Ответить
20
Путин Гурбангулы Рыгорович

Во-первых, Муратов безусловно достоен; во-вторых, организаторы премии, пользуясь своим мощным медиаресурсом, повышают осведомлённость о проблемах со свободой слова в России, в том числе привлекая новых читателей для "Новой"; в-третьих, возможно, премия и такая широкая огласка, которую она с собой несёт, прикроет "Новую Газету" от преследования со стороны режима. 
upd: как правильно ещё пишут в интернетах: возможно эта премия как напоминание всем нам о Политковской ред.

Ответить
13
Any Pan

Достоен швабры в жопе вместе со своим дружком венедиктовым

Ответить
–8
Администратор Аккаунта

видимо, на фоне борьбы с иноагентами и произошло. Навального было бы опасно и провокационно поддерживать, а НГ символично и без провокаций. Я очень рад, что так произошло.

Ответить
–1
1 комментарий
Тяжкий диод

вот и верь после этого аналитикам с tj 

Ответить
13
Себастиан Перейра

интересно, тихановская как в этом списке оказалась?

Ответить
–4
1 комментарий
AZP

С бородатым любителем вискаря пропьёт.

Ответить
13
Ограниченный паркур

премия манямира

Ответить
12
Передний Артем

Муратов конечно очень крутой и заслуживает премию, но блять, по моему Навальный как никто в этом году должен был получить ее

Ответить
10
Aklai

Так не последний год сидит, ещё успеет.

Ответить
3
Леха

Так премия мира, а не за подведение младолиберах под статью 

Ответить
–13
Stan Majors

Я ждал нобелевку другому блоггеру, за год у него была пара-тройка хороших видео.

Ответить
9
Сталин спас Россию

Опять местной публике не угодили, да что ж такое

Ответить
3
Армейский пёс_анон

Тупой Нобелевский комитет, не догадались на тж зайти почитать кто на самом деле достоин

Ответить
5
Максим Зайцев

На корпоративе в Новой, когда я там работал, Муратов меня немножко оскорбил, будучи подшофе. Меня оскорбил нобелевский лауреат, а чего добился ты?

Ответить
8
Владислав Недзвецкий

Немножко не считается. Вот если бы харассмент... 

Ответить
0
3 комментария
Binjan Sapiska

И как же оскорбил?

Ответить
0
Stan Majors

Новая газета такая

Ответить
8
Nikita Nikulin

Муратов - глыба. Абсолютно заслуженная награда.

Ответить
7
Nikita Nikulin

Да и "Студия Союз" неплохие ребята!

Ответить
1
Русский единорожек88

Такие рисунки криповато-кукожные

Ответить
4
wmhy

какие блядь

Ответить
1
5 комментариев
Дядя Серёжа

Крипокукожные тогда уж. 

Ответить
1
2 комментария
Средневековый месяц

Нобелевский комитет просто не хотел финансировать экстремиста 

Ответить
4
Хан Соло

 БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЧЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Ответить
3
Аркадий Гайдаржи

Муратов крутейший человек, очень зря вы сравниваете его с Венедиктовым, ничего общего у них нет, хоть они и друзья. Послушайте Муратова хоть про Политковскую, Милашину и Чечню, хоть про Спинальную мышечную атрофию, которой он занимался. Я очень рад такому решению и не являюсь противником Навального

Ответить
3
Alex Blake

Вполне заслуженная премия. Муратов и Новая газета внесли огромнейший вклад в независимую журналистику России. А его приятельские отношения с Веником - это уже десятый разговор, на качество журналистики его издания это не отражается. Диванным критикам лишь бы откопать какой-то изъян и до него доебаться, посмаковать своей желчью, вместо того чтобы порадоваться такому высокому вниманию мировой общественности на проблемы независимой журналистики в России.

Ответить
3
Прежний татарин

Мда бля

Ответить
1
Положенный кавалер

Круто же! Особенно круто, что премию разделили с журналисткой, пишущий про убийства 200тыс человек на Филиппинах. То есть, на международном уровне звоночек российским властям  о том, что они где-то очень близко к грани нормального, а мб уже за ней.

Ответить
5
1 комментарий
Младший яд

Первый раз согласен безусловно в своей жизни

Ответить
1
Анастасия Лукьянова

А все без ролфа рассчитывали на премию именно Навальному? Или я не считываю иронию? Без подвоха спрашиваю, я просто такого мнения вообще не встречала в последнее время ред.

Ответить
2
Vladimir Medvedev

Да даже грета была бы лучше, чем этот бородатый черт. У муратова просто антирейтинг зашкаливает. ред.

Ответить
2
Ограниченный паркур
Ответить
0
Dr. Acula

получение премии от нобелевки считается поводом для включения в иноагенты?

Ответить
2
Сдавайся

Ну денежная составляющая в премии присутсвует. Но на Новую и Эхо такие законы не распространяются.

Ответить
0
2 комментария
Возрастной крюк

Осталось Нобелевскую премию надо выдать Нобелевской премии

Ответить
2
Разумный пистолет

Вообще похуй, эта премия все равно что звание Героя России.

Ответить
1
AZP

Ладно, хорошо хоть не Грета.

Ответить
0
Forrest_Dumb

Может кто не в курсе, я считаю это важная информация для понимания кто такой Муратов: его дочь Муратова Ксения Дмитриевна занимает должность Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2019/05/main/DOC170.pdf (8 с.)
Один этот факт говорит о многом, так как нам известно, например по взятию в заложники отца Ивана Жданова, как власть относится к родственникам неугодных. А вот Муратов, видимо, очень даже угождает Чемезову и другим своим покровителям, раз его доченьку, не имеющую даже профильного образования, пристроили к самому сытному корыту.
Так что неудивительно, что Муратов первым вылез покрывать такую же сексоту Венедиктова - это два сапога пара, которые абсолютно управляемы властью и ведут работу с нелояльной аудиторией в нужном Пыне русле.
Довольно странный и позорный выбор нобелевского коммитета, хотя может они просто не в курсе всех тонкостей агентурной кухни российского болота. 

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

Муратов - полностью инфильтрирован властью, как и Венедиктов. И очень многие, как я вижу, даже здесь совсем не понимают его роли. 

Ответить
1
Exorcist

«самую независимую газету»

Ответить
1
Ethan Hunt

Ну всё, терь точно уж иностранный агент. Официально получит бабки из-за рубежа. На расшатывание скреп.

Ответить
1
Grisha Pivovarov

А это тот Муратов, что писал про влажные от губ ладони Венедиктова? Ох ебать возгордиться..

Ответить
1
лемур-нелегал
Ответить
1
Дмитрий Григорьев

В Кремле поздравили Муратова с получением Нобелевской премии мира. Как отметил Дмитрий Песков, «он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел».

Зная мотивации власти, этого уже достаточно, чтобы понимать, что ваша свобода и свобода, идеалы которой отстаивает Муратов, как минимум чем-то отличаются. 

Лучше было бы только орден в кремле вручить.

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

Ну и чтобы не быть голословным. 

https://www.proekt.media/narrative/liberal-sergey-chemezov/

Вся суть:

Старый друг президента Сергей Чемезов и его партнеры давно поддерживают оппозиционные СМИ и либеральные политические проекты, такие как «Новая газета» или RTVI. Кремлю важно создать иллюзию свободы в стране, а заодно иметь возможность контролировать журналистов.

Свобода это отлично, однако роль Муратова, как и других таких же, как раз в поставке материала для этой "иллюзии". Так что читать буду, но от лобызания рук кремлёвского "менеджера по свободе слова" воздержусь.

Ответить
0
Тяжкий диод

волков рвется там

Leonid Volkov @leonidvolkov
«А я как поборник свобод человека, безусловно, поддерживаю Ваше неотъемлемое право поблевать.»
Ответить
0
AZP

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
Русский единорожек88

да мы с первого раза понели

Ответить
1
3 комментария
Chef

горбачев - муратов, кто дальше путин? ред.

Ответить
0
1 комментарий
Администратор Аккаунта

Выражаю обеспокоенность таким решением.

Ответить
0
Леха

Россиянин получил Нобелевскую премию. Жду сюжет на Первом канале 

Ответить
0
Ещё 18 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 206 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null