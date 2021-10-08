Нобелевскую премию мира присудили главреду «Новой газеты» и филиппинской журналистке, рассказывающей о «нарковойне» Статьи редакции
За усилия по борьбе за свободу слова.
Филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за их борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. Награду присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
Нобелевский комитет отметил, что Рессе и Муратов представляют собой всех журналистов, которые отстаивают свои идеалы в условиях, когда пресса сталкивается с всё более сложными вызовами.
- Мария Рессе — филиппинская журналистка, основавшая издание Rappler, которое публикует расследования. В первую очередь, комитет отмечает работы о борьбе президента Филиппин Родриго Дутерте с наркотиками. За два года его правления в стране убили больше 20 тысячи человек, подозреваемых в наркоторговле. Вина многих из них не доказана.
- Дмитрий Муратов «десятилетиями защищал свободу слова в России во всё более сложных условиях». В 1993 основал «Новую газету», по мнению Нобелевского комитета, «самую независимую газету» в стране. Также члены комиссии отмечают, что с момента основания этого СМИ были убиты шесть журналистов, в том числе — Анна Политковская, опубликовавшая материалы о войне в Чечне.
В Кремле поздравили Муратова с получением Нобелевской премии мира. Как отметил Дмитрий Песков, «он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел».
Сам Муратов сказал, что не ожидал такого решение Нобелевского комитета, а звонок из Норвегии сбросил как «нежелательный». Часть премии (около 1,14 миллиона долларов) он переведёт в фонд «Круг добра», помогающий детям и редкими заболеваниями, например, с спинальной мышечной атрофией. Указ о создании этого фонда 6 января подписал Владимир Путин.
В 2020 году Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом. Организация помогла десяткам миллионов человек.
А почему Навальный должен был её получить?
За то, что борется за власть внутри конкретной страны?
Молодец, отважно, но таких много.
Должна ли такая премия присуждаться за борьбу с конкретной политической силой? Мне кажется, что нет.
Премия мира - это про решение или актуализацию проблем, всего мира и нескольких поколений:использование ядерного оружия, наркотики (кстати), расизм, и т.п.
конкретной политической силой
Так ведь других-то нет. Назови хоть одну другую. КПРФ, что ли? Или, может быть, "Справедливая Россия"? Или, смешно сказать, "Яблоко"?
В России есть ровно два политика — Путин и Навальный. И получается, что Навальный борется против всего режима, включая тех "акторов", которые я упомянул выше.
Между обнародованием историй о нарушении прав человек, пытках и убийств, просто чтоб люди знали и обнародованием историй коррупции, куда вкрапливаются свои личные интересы (Навальный и Соболь постоянно в видосах орут что вот эти люди плохие, надо их убрать) есть большая разница. Поэтому дали Муратову (считай Новой), а не Навальному. Не то чтобы он не заслужил, просто в контексте — Премия Мира это вообще про другое.
Ну понятно, что новая и Муратов лично в принципе достойны нобелевки, просто решение кажется специально политически нейтральным, чтобы в кремле никто бровки не хмурил. Особенно мерзко, что Песков уже поздравил Муратова и похвалил за отстаивание своих идеалов. Тот самый песков, который пока Политковская отходила от отравления в самолёте по пути в Беслан брехал про количество заложников в школе и препятствовал работе журналистов, а теперь и вовсе рупор как раз тех сил, с которыми по идее такие как Муратов борются. Ну может это и не так, конечно, и комитет добросовестно справедливо присудил премию самому достойному, хз
Он действительно пошел нахер. Сработал на легитимизацию путинского режима со своим унылым говном. И пусть идет нахер.
Хотя... причем тут навальный, если куча дегенеративных холопов в принципе лишена чувства самоуважения, и принимают участие в безвыборах, проводящихся наперсточниками?
А Новая по праву заслужила эту премию.
Ну то есть вы всячески поддерживаете cancel culture? Позволил себе поддержать сомнительного друга - лишить всего и забыть. А то что он 30 лет как основатель и гл. редактор одного из немногих, независимых СМИ, в стране, скатывающейся в тоталитаризм, со всеми сопутствующим для него рисками - ну так это фигня. Не достоин.
Его журналистов вывозили в лес и убивали, а он ходил после этого лично договариваться с Бастрыкиным, который реально угрожал убить его журналиста. И договорился же, пожали руки. Конфликт исчерпан!
Этот человек максимально достоин премии мира - он умеет "мириться", поэтому до сих пор главред и не иногент. Все нормальные уже давно под прессом, а муратов договороспособный. "Такая системная пресса." ред.
Не знаю кого там Муратов выгораживает, но Новая очень много пишет про возможные фальсификации во время ЭГ, так что его личное мнение на редакционную политику не влияет, и это дорогого стоит.
И я вот не очень понимаю, как дружба с Веником отменяет всë то хорошее, что Муратов сделал за 20 с лишним лет.
Ну да, как главред, он должен уметь решать вопросы. У нас не манямирок, где хорошие должны и дружат только с хорошими, а плохие только с плохими. В реальном мире так не работает. У любого крупного СМИ куча интересных контактов дружественных в правительстве, благодаря которым они выдают информацию.
Если человек сортирует свободу по приоритетам, вот здесь важна, а здесь можно и закрыть глаза, он лицемер. Каким бы внушительным ни был приоритетный список.
В таких вопросах нельзя быть немножечко плохим. Сколько бы ты ни построил мостов до этого.
Наиболее опасны(и выгодны режиму) как раз такие ребята, готовые прикрыть авторитетом нужную тему в нужный момент, когда попросят. Он лишь для этого, выходит, и зарабатывался.
И окончательный аргумент за таких деятелей почему-то всегда выглядит как недавний опрос Дурова, тьфу.
Что мне разговоры про политику редакции, если в итоге этот человек помогает затолкать народу в глотку электронное голосование и всё, для чего оно, собственно, и было внедрено.
Ну тащемта стал более понятен механизм долголетия Новой. Всё то же Эхо, только без цирка с пропагандонами. Хоть и не без изюминки с китами.
Во-первых, Муратов безусловно достоен; во-вторых, организаторы премии, пользуясь своим мощным медиаресурсом, повышают осведомлённость о проблемах со свободой слова в России, в том числе привлекая новых читателей для "Новой"; в-третьих, возможно, премия и такая широкая огласка, которую она с собой несёт, прикроет "Новую Газету" от преследования со стороны режима.
upd: как правильно ещё пишут в интернетах: возможно эта премия как напоминание всем нам о Политковской ред.
Муратов крутейший человек, очень зря вы сравниваете его с Венедиктовым, ничего общего у них нет, хоть они и друзья. Послушайте Муратова хоть про Политковскую, Милашину и Чечню, хоть про Спинальную мышечную атрофию, которой он занимался. Я очень рад такому решению и не являюсь противником Навального
Вполне заслуженная премия. Муратов и Новая газета внесли огромнейший вклад в независимую журналистику России. А его приятельские отношения с Веником - это уже десятый разговор, на качество журналистики его издания это не отражается. Диванным критикам лишь бы откопать какой-то изъян и до него доебаться, посмаковать своей желчью, вместо того чтобы порадоваться такому высокому вниманию мировой общественности на проблемы независимой журналистики в России.
Может кто не в курсе, я считаю это важная информация для понимания кто такой Муратов: его дочь Муратова Ксения Дмитриевна занимает должность Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2019/05/main/DOC170.pdf (8 с.)
Один этот факт говорит о многом, так как нам известно, например по взятию в заложники отца Ивана Жданова, как власть относится к родственникам неугодных. А вот Муратов, видимо, очень даже угождает Чемезову и другим своим покровителям, раз его доченьку, не имеющую даже профильного образования, пристроили к самому сытному корыту.
Так что неудивительно, что Муратов первым вылез покрывать такую же сексоту Венедиктова - это два сапога пара, которые абсолютно управляемы властью и ведут работу с нелояльной аудиторией в нужном Пыне русле.
Довольно странный и позорный выбор нобелевского коммитета, хотя может они просто не в курсе всех тонкостей агентурной кухни российского болота.
В Кремле поздравили Муратова с получением Нобелевской премии мира. Как отметил Дмитрий Песков, «он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел».
Зная мотивации власти, этого уже достаточно, чтобы понимать, что ваша свобода и свобода, идеалы которой отстаивает Муратов, как минимум чем-то отличаются.
Лучше было бы только орден в кремле вручить.
Ну и чтобы не быть голословным.
https://www.proekt.media/narrative/liberal-sergey-chemezov/
Вся суть:
Старый друг президента Сергей Чемезов и его партнеры давно поддерживают оппозиционные СМИ и либеральные политические проекты, такие как «Новая газета» или RTVI. Кремлю важно создать иллюзию свободы в стране, а заодно иметь возможность контролировать журналистов.
Свобода это отлично, однако роль Муратова, как и других таких же, как раз в поставке материала для этой "иллюзии". Так что читать буду, но от лобызания рук кремлёвского "менеджера по свободе слова" воздержусь.
волков рвется там