За усилия по борьбе за свободу слова.

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The Nobel Prize @NobelPrize

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.



#NobelPrize #NobelPeacePrize BREAKING NEWS:The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.

Филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за их борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. Награду присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Нобелевский комитет отметил, что Рессе и Муратов представляют собой всех журналистов, которые отстаивают свои идеалы в условиях, когда пресса сталкивается с всё более сложными вызовами.

Мария Рессе — филиппинская журналистка, основавшая издание Rappler, которое публикует расследования. В первую очередь, комитет отмечает работы о борьбе президента Филиппин Родриго Дутерте с наркотиками. За два года его правления в стране убили больше 20 тысячи человек, подозреваемых в наркоторговле. Вина многих из них не доказана.

Дмитрий Муратов «десятилетиями защищал свободу слова в России во всё более сложных условиях». В 1993 основал «Новую газету», по мнению Нобелевского комитета, «самую независимую газету» в стране. Также члены комиссии отмечают, что с момента основания этого СМИ были убиты шесть журналистов, в том числе — Анна Политковская, опубликовавшая материалы о войне в Чечне.

Оппоненты «Новой газеты» ответили ей преследованиями, угрозами, насилием и убийствами. Несмотря на это, главный редактор Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно защищал право журналистов писать всё, что они хотят, о том, о чём они хотят, при условии, что это соответствует профессиональным и этичным стандартам журналистики. Нобелевский комитет

В Кремле поздравили Муратова с получением Нобелевской премии мира. Как отметил Дмитрий Песков, «он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел».

Сам Муратов сказал, что не ожидал такого решение Нобелевского комитета, а звонок из Норвегии сбросил как «нежелательный». Часть премии (около 1,14 миллиона долларов) он переведёт в фонд «Круг добра», помогающий детям и редкими заболеваниями, например, с спинальной мышечной атрофией. Указ о создании этого фонда 6 января подписал Владимир Путин.

Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны. Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты»