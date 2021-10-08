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Новости
Sasha Shambilova

Нобелевскую премию мира присудили главреду «Новой газеты» и филлипинской журналистке, рассказывающей о «нарковойне» Статьи редакции

За усилия по борьбе за свободу слова.

The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.

#NobelPrize #NobelPeacePrize

Филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за их борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. Награду присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Нобелевский комитет отметил, что Рессе и Муратов представляют собой всех журналистов, которые отстаивают свои идеалы в условиях, когда пресса сталкивается с всё более сложными вызовами.

#новости #нобель2021

3231 просмотров
Статья дополняется
83 83 комментария
1
60
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83 комментария
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Artem Bugara

Навальный: ну да ну да пошёл я нахер

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48
Андрей Охапкин

Навальный пропал куда-то в последнее время

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62
Artem Bugara

Видимо не смог ответить на звонок, когда звонили из Нобелевского комитета

Ответить
56
Передний Артем

Дык он в тюрьме

Ответить
–9
Средневековый месяц

Не может быть

Ответить
18
Средневековый месяц

А что случилось?

Ответить
12
Artem Bugara

Пугает пожилых людей. Конкретно одного точно

Ответить
2
Передний Артем

Деда украл и лес оскорбил

Ответить
1
Крохотный блик

Кто посмел? Отпустить!

Ответить
0
Вася Пражкин

В кол-центр Сбера устроился.

Ответить
2
Возможный Артем

Его в тюрьму посадили

Ответить
–6
Сергей Алексеев

Да что ты? Блин, а когда и из-за чего?

Ответить
4
Возможный Артем

Погугли

Ответить
–1
Андрей Охапкин

За что? Нормальный мужик был

Ответить
4
Возможный Артем

Погугли

Ответить
–1
Danil Oputin

Чел, ты..

Ответить
3
Возможный Артем

Что я? Хочешь что-то сказать - говори, я мысли читать не умею.

Ответить
–1
Возможный Артем

Чо молчишь и глазки в пол опустил? Сказать нечего? Вот и молчи

Ответить
0
Llaren Hlaalo

А Навальный разве считается за журналиста ?
(Вопрос без подъёба)

Ответить
1
Artem Bugara

А Нобелевскую премию Мира дают только журналистам?)

Ответить
13
Llaren Hlaalo

Фейр поинт, но тут походу отбирали по признаку свободословности СМИ.

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

И дали её чуваку, грудью вставшего на защиту фронтмена ДЭГ. 

Ответить
0
Llaren Hlaalo

А никто и не говорил, что комиссия Нобелевки Мира адекватна.

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Да я и сам это понимаю. Просто неприятно всё равно.

Ответить
0
Обязанный цветок

Нет, раньше за дело давали: за вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире.

А теперь просто так.

Тут детали:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

Список лауреатов Нобелевской премии мира…
Список лауреатов Нобелевской премии мира — Википедия
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Андрей Охапкин

Блогер, как минимум

Ответить
0
Витя О.

а как максимум? 

Ответить
0
Евгений Беляков

Сидящий блогер

Ответить
4
Bitchcraft

Проклято, все там будем ред.

Ответить
1
AZP

Зэк

Ответить
0
lovemyonahole

И Тихановская. 

Ответить
0
Kirill Beerlove

Премия Мира это немного не про Навального. Я также хз зачем ее например Обаме давали. Вот журналистам за свободу слова в натуре хороший шаг

Ответить
0
Славный Никита

Муратову, это который  Венедиктова выгораживает? Пиздец. ред.

Ответить
28
Крохотный блик

Это лишний раз подтверждает, что им там вообще дела нет, даже минимально вникнуть не могут.

Ответить
20
Крохотный блик

Ещё бы Венедиктову дали.

upd: там сперва не было про Венедиктова, так что было не так глупо. ред.

Ответить
13
Оранжевый лолипоп

Блять откуда вы знаете все эти фамилии?

Ответить
7
Крохотный блик
Ответить
3
Формальный Кирилл

Так Муратов же это кто таксиста кинул и стал звездой

Ответить
0
Ограниченный паркур

он и Явлинского выгораживал

Ответить
5
Крохотный блик

Да он всех выгораживает, если сверху попросят. Такой же как и Веник,к одним людям ходят.

Ответить
3
Qwerty

А что обязательным критерием получения нобелевки является поддержка Навального?

Ответить
4
Молочный микроскоп

Это пиздец цирк

Ответить
3
Либертарианство

Его влажная рука ещё не отсохла от твоих губ, а ты уже выёживаешься. Нехорошо, Владимир!

Ответить
0
Romario

боже. как же я ору. вот это смачный харчок. 
эпичнее только венику было бы дать. 
но и тут нобелевский комитет  занял второе место.  ред.

Ответить
13
Виктор Ганелес

С чего ты орёшь-то?
С дивана работа новой газеты кажется простой и скучной?

Ответить
0
zelenii zmey

В Нобелевской премии мира тоже победило электронное голосование

Ответить
11
Формальный звук

*Нежелательная премия в РФ

Ответить
9
AZP

С бородатым любителем вискаря пропьёт.

Ответить
7
Тяжкий диод

вот и верь после этого аналитикам с tj 

Ответить
7
Себастиан Перейра

интересно, тихановская как в этом списке оказалась?

Ответить
0
Илья Чиркин

Муратов крутой. Советую посмотреть фильм про Политковскую от новой газеты. Будет лучше понятен этот человек и политика в редакции, которую он возглавляет.

Ответить
4
Stan Majors

Я ждал нобелевку другому блоггеру, за год у него была пара-тройка хороших видео.

Ответить
5
Kirill Beerlove

Не, ну Муратов достойный мужик. Тем более это же явно премия не столько самому Муратову, сколько «Новой» и ее авторам, плюс не за конкретный год, а ЗА ГОДЫ РАБОТЫ, в течении которых они доносили до нас ахуевшие истории, трагически теряя при этом коллег. 

Ответить
4
Ограниченный паркур

премия манямира

Ответить
3
Сталин спас Россию

Опять местной публике не угодили, да что ж такое

Ответить
2
Армейский пёс_анон

Тупой Нобелевский комитет, не догадались на тж зайти почитать кто на самом деле достоин

Ответить
0
Передний Артем

Муратов конечно очень крутой и заслуживает премию, но блять, по моему Навальный как никто в этом году должен был получить ее

Ответить
3
Леха

Так премия мира, а не за подведение младолиберах под статью 

Ответить
–2
Aklai

Так не последний год сидит, ещё успеет.

Ответить
0
Stan Majors

Новая газета такая

Ответить
3
Русский единорожек88

Такие рисунки криповато-кукожные

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2
wmhy

какие блядь

Ответить
0
Небольшой супер_стар

Creepy – страшные, жуткие, неприятные;
Кукож – русская версия понятия cringe, которую зафорсили мамкины нацики и Педофил Светов.

Ответить
–2
Собачий жар

Кукож

Звучит как тестикулы на холоде

Ответить
0
Ограниченный паркур

без лейзаренко не разберешься в этих словечках

Ответить
0
Средневековый месяц

Нобелевский комитет просто не хотел финансировать экстремиста 

Ответить
2
Максим Зайцев

На корпоративе в Новой, когда я там работал, Муратов меня немножко оскорбил, будучи подшофе. Меня оскорбил нобелевский лауреат, а чего добился ты?

Ответить
2
Хан Соло

 БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЧЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Ответить
1
AZP

Ладно, хорошо хоть не Грета.

Ответить
1
Возрастной крюк

Осталось Нобелевскую премию надо выдать Нобелевской премии

Ответить
1
Анастасия Лукьянова

А все без ролфа рассчитывали на премию именно Навальному? Или я не считываю иронию? Без подвоха спрашиваю, я просто такого мнения вообще не встречала в последнее время ред.

Ответить
1
Ограниченный паркур
Ответить
0
Разумный пистолет

Вообще похуй, эта премия все равно что звание Героя России.

Ответить
0
AZP

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
Русский единорожек88

да мы с первого раза понели

Ответить
0
AZP

Что-то с сайтом или Интернетом было, простите.

Ответить
1
Леха

С Интернетом или Рунетом?

Ответить
0
AZP

С укрнетом

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0
Администратор Аккаунта

Выражаю обеспокоенность таким решением.

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0
Леха

Россиянин получил Нобелевскую премию. Жду сюжет на Первом канале 

Ответить
0
Igor Elfimov

А где почитать о Марии Рессе?

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0
Chef

горбачев - муратов, кто дальше распутин?

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0
Дядя Серёжа

Помню Муратова ещё по "Комсомолке", где тогда работал курьером.)

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