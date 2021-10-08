Нобелевскую премию мира присудили главреду «Новой газеты» и филлипинской журналистке, рассказывающей о «нарковойне» Статьи редакции
За усилия по борьбе за свободу слова.
Филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за их борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. Награду присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
Нобелевский комитет отметил, что Рессе и Муратов представляют собой всех журналистов, которые отстаивают свои идеалы в условиях, когда пресса сталкивается с всё более сложными вызовами.
Нет, раньше за дело давали: за вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире.
А теперь просто так.
Тут детали:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0