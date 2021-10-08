За усилия по борьбе за свободу слова.

The Nobel Prize @NobelPrize

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.



#NobelPrize #NobelPeacePrize BREAKING NEWS:The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.

Филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за их борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. Награду присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Нобелевский комитет отметил, что Рессе и Муратов представляют собой всех журналистов, которые отстаивают свои идеалы в условиях, когда пресса сталкивается с всё более сложными вызовами.

3231 просмотров