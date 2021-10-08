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Новости
Артём Мазанов

Дмитрий Муратов — пятый россиянин, получивший Нобелевскую премию. Список лауреатов из России и СССР Статьи редакции

До главреда «Новой газеты» россияне не получали награду 11 лет.

29 29 комментариев
820 просмотров

8 октября Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Он стал пятым гражданином РФ с этой наградой. Четыре предыдущих российских лауреата получили премию по физике:

  • В 2000 году Жорес Алфёров — «за разработки в полупроводниковой технике»;
  • В 2003 году Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург — «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3»;
  • В 2010 году Константин Новосёлов — «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена»

Муратов стал первым россиянином, удостоенным премии мира, — ранее она вручалась двум гражданам СССР — правозащитнику Андрею Сахарову и президенту СССР Михаилу Горбачёву.

TJ собрал на одной картинке лауреатов премии, которые на момент вручения имели подданство Российской империи, гражданство СССР и РФ.

В списке нет тех, кто родились в этих государствах, но на момент присуждения премии были гражданами других государств: например, экономист Василий Леонтьев (США).

#нобелевскаяпремия #нобель2021

29 29 комментариев
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29 комментариев
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Ilya.A—Petya.A's bro

Трое предыдущих российских лауреата получили премию по физике:

Жорес Алфёров

Алексей Абрикосов

Виталий Гинзбург

Константин Новосёлов

Предлагаю вручить Артёму Мазанову Шнобелевскую премию за открытие новой арифметики, в которой 1+1+1+1=3 ред.

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8
Ilya.A—Petya.A's bro

(Если серьёзно, в XIX веке уже пытались такую арифметику построить, но оказалось, что в ней все числа неизбежно равны всем, то есть по сути число существует только одно, и арифметические операции не имеют никакого смысла — полная скукота)

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4
Артём Мазанов

Я изначально посчитал по годам, а не по людям. Косяк

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0
Русский единорожек88

Ахах сук 

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0
Славный Никита

Муратова можно вычеркнуть. Пусть дальше идёт защищает соучастников преступления. 

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–4
Достаточный колос

Тогда и Сахарова надо исключать, ибо он для совка яо сделал. Или стрелка не поворачивается?

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9
Славный Никита

про других не знаю, поэтому говорю про последнего.

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–3
Достаточный колос

Based тжшник

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9
Grigory Kopiev

Бля, да по такой логике можно на любого лауреата найти что-то, за что его можно вычеркнуть

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4
van der Pusch

Да особо искать не надо даже. Штарк поддерживал одного австрийского художника, двукратный лауреат Полинг евгенику и тд

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2
Сталин спас Россию

Так будут работать суды в ПРБ ред.

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1
Славный Никита

ещё один защитничек, ясно)

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0
Marhal_New _Arleana

Чем в этом плане лучше люди призывающие голосовать за преступников в преступных выборах?

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0
Быстрый калькулятор

У Новой действительно было много крутых расследований, в отличии от Лешиного компота. Филиппинка тоже ничего наверно.

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0
Viewer1708

Это, например, какие? Расследования ФБК - лучшие по подаче, а по фактуре такие же шикарные, как у Проекта, Важных историй и Инсайдера. Остальные и близко не дотягиваются

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0
Лига порвах

Синие киты

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1
Быстрый калькулятор

геи в чечне

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0
Русский единорожек88

До главреда «Новой газеты» россияне не получали 11 лет

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1
Grigory Kopiev

Новоселов (физика, 2010) очень условный россиянин

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0
Александр Вакулевич

Почему в списке нет Иосифа Бродского? Он получил в 1987 году по литературе.

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1
Артём Мазанов

Потому что ему дали премию как гражданину США

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0
Решающий Мурод

судя по пикче не четвертый а шестой 

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0
Славный Никита

да, ты прав ред.

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1
Решающий Мурод

а это наверное до революции было 

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0
Артур Сакаев

nihuya 👍🏻

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0
Smerterin .

Напомните, какая газета расфорсила синего кита и обеспечила посадки админам рандомных пабликов в вк?

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0
Universaw

Н

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0
Лига порвах

А

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0
Grigory Kopiev

Та же самая, которая рассказала о казнях геев в Чечне и о крупнейшей российской операции по отмыванию денег

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0
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