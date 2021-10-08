До главреда «Новой газеты» россияне не получали награду 11 лет.

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8 октября Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Он стал пятым гражданином РФ с этой наградой. Четыре предыдущих российских лауреата получили премию по физике:

В 2000 году Жорес Алфёров — «за разработки в полупроводниковой технике»;

В 2003 году Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург — «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3»;



В 2010 году Константин Новосёлов — «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена»

Муратов стал первым россиянином, удостоенным премии мира, — ранее она вручалась двум гражданам СССР — правозащитнику Андрею Сахарову и президенту СССР Михаилу Горбачёву.

TJ собрал на одной картинке лауреатов премии, которые на момент вручения имели подданство Российской империи, гражданство СССР и РФ.