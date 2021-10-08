Дмитрий Муратов — пятый россиянин, получивший Нобелевскую премию. Список лауреатов из России и СССР Статьи редакции
До главреда «Новой газеты» россияне не получали награду 11 лет.
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8 октября Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Он стал пятым гражданином РФ с этой наградой. Четыре предыдущих российских лауреата получили премию по физике:
- В 2000 году Жорес Алфёров — «за разработки в полупроводниковой технике»;
- В 2003 году Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург — «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3»;
- В 2010 году Константин Новосёлов — «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена»
Муратов стал первым россиянином, удостоенным премии мира, — ранее она вручалась двум гражданам СССР — правозащитнику Андрею Сахарову и президенту СССР Михаилу Горбачёву.
TJ собрал на одной картинке лауреатов премии, которые на момент вручения имели подданство Российской империи, гражданство СССР и РФ.
В списке нет тех, кто родились в этих государствах, но на момент присуждения премии были гражданами других государств: например, экономист Василий Леонтьев (США).
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