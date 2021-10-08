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Новости
Sasha Shambilova

В мечети на севере Афганистана прогремел взрыв. СМИ пишут о более чем 50 жертвах Статьи редакции

Официальных данных о погибших нет.

47 47 комментариев
2332 просмотров
Фото AP

В шиитской мечети в городе Кундуз в 12:00 по Москве прогремел взрыв. По данным Aamaj News, погибли не менее 50 человек, а 140 пострадали. Очевидцы сообщали о 100 погибших.

Источник рассказал изданию, что бомбу привёл в действие террорист-смертник. Он находился в толпе людей, пришедших в мечеть на пятничную молитву.

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Aamaj News @AamajN
ویدیو: شمار بلند تلفات در نتیجه انفجار امروز در مسجد شیعیان ولایت کندز

#آماج_نیوز

Ответственность за теракт пока никто не взял, отмечает «Би-би-си». Tolo News также подчёркивает, что официальной информации о пострадавших и погибших пока не оглашали.

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Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил взрыв РИА «Новости», но сказал, что число жертв неизвестно. На место теракта выехал спецназ.

26 августа в столице Афганистана прогремела серия взрывов, в которых погибли более 100 человек. Ответственность за часть из них взяла террористическая группировка «Исламское государство»*.

Главное о терактах в Кабуле: погибли более 100…
Взрывы привели к крупнейшим за десять лет разовым потерям армии США – 13 погибших.
tjournal.ru

Ситуация в Афганистане обострилась после прихода к власти радикальной группировки «Талибан»*. Они вошли в столицу страны Кабул 15 августа.

*Организации признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #происшествия

47 47 комментариев
15
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47 комментариев
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Крохотный блик

А кто там сейчас за террористов?

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28
Русский единорожек88

Все

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19
Kir Kirsky

Зависит от раунда

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3
Андрей Охапкин

Контр-террористы

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2
Бип Боп

исис

Ответить
1
Парламентский супер_стар

Вот да! Самое странное что и ИГИЛ* и талибан* сунниты

*запрещены короче

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0
Возможный Артем

Шото все забыли про Афганистан (и я тоже). Как короток момент внимания человека.

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5
Земельный паркур

Ты не представляешь насколько, помнишь взрыв автобуса в Воронеже? Они так и не установили, что взорвалась, лол

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24
Земельный паркур

И всем уже похуй

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18
Kir Kirsky

А помните выборы были? ред.

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8
Vladimir Komarov

Байдена

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0
Великий Тот

А помните поправки в конституцию внесли?

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0
Urmat Chokoev

помнишь Навального? И всем уже похуй

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6
Mr R

ХЛОПОК! Не раскачивай тут

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0
Ilya.A—Petya.A's bro

Ну вот я не забыл, например, продолжаю следить, как следил и до падения Кабула)

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0
Сергей Дворниченко

Как исламские терористы могут взрывать мечети? или мечеть не правильная?

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7
Бип Боп

легко
даже игиловцы в итоге убили по факту больше мусульман, чем кого-то еще

ну и поищите про разборки шиитов и суннитов в ираке после 2003

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9
Сергей Дворниченко

они так кафиров не ненавидять, которые их будут условно бомбить, как друг друга)

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0
Бип Боп

ну скорее до кафиров достать трудно (не всем же дружно ломануться делать ячейки в условной Франции, а лезть на военные базы так вообще суицид), а вот свои "вероотступники", которым можно вынести такфир они тут, под боком ред.

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1
Liam Larsen

Ну да вроде же не зашкварно взрывать шиитов если ты суннит.

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1
Сергей Дворниченко

ну а мечети то у них одинаковые? или там и служба и прочее разные?

Ответить
0
Darth Felus

Да одинаковые там службы, разница между суннитами и шиитами лишь в одном единственном вопросе.

Ответить
0
Kir Kirsky

Нюансе

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1
Бип Боп

это изначально, сейчас же еще и политота на это накладывается, не? ред.

Ответить
0
Darth Felus

На службы это точно никак не влияет.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

вот что самое непонятное, как можно взрывать свой святой храм , а потом что то визжать про кафиров и неверующих

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0
Достаточный колос

Для них храмы суннитов - неправильные. Значит, по их мнению, они имеют право их взрывать

Ответить
0
Оранжевый лолипоп

*комментарий про самую мирную религию*

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4
Крохотный блик

*комментарий про самых мирных партнёров кремля*

Ответить
4
Оранжевый лолипоп

*комментарий с фото талибов с лавровым*

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2
Сергей Дворниченко

Работайте братья

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10
Bad Mother Fucker

комментарий про стабильность

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2
Арчи

"Это friendly fire огонь по своим"

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1
Русский единорожек88

в 12:00 по Москве

А поч не по Кабулу?

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0
Славный Никита

главное не по Воронежу

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12
norm

Потому что на Кабул всем похуй, наверное.

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2
Sergey Lebedev

В Афганистане все стабильно

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2
имя и фамилия

да эта жи бубль гум!!!

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1
Русский единорожек88

Бум бадабум

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0
Классический Либерал

Бубль бум

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1
Danil Oputin

Каждый месяц такая херня там происходит, но мировые СМИ только сейчас начали об этом писать

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1
Nick Rosenberg

В мечети была база обучения подрывников?

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1
Просторный будильник

Вроде террористы итак победили там но взрывы все равно продолжаются.

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1
Администратор Аккаунта

Адекватные ребята же, не?

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0
Dmitry Smirnoff

На место теракта выехал спецназ.

У талибов теперь ещё и спецназ есть?

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0
Kakomicli

Чем меньше взрывов тем больше взрывов
Чем больше взрывов, тем меньше взрывов
Время вперед

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0
Владислав Косинов

По привычке взрывают. Пару недель продержались, ломка началась.

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0
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