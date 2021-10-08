Официальных данных о погибших нет.

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Фото AP

В шиитской мечети в городе Кундуз в 12:00 по Москве прогремел взрыв. По данным Aamaj News, погибли не менее 50 человек, а 140 пострадали. Очевидцы сообщали о 100 погибших.

Источник рассказал изданию, что бомбу привёл в действие террорист-смертник. Он находился в толпе людей, пришедших в мечеть на пятничную молитву.

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#آماج_نیوز ویدیو: شمار بلند تلفات در نتیجه انفجار امروز در مسجد شیعیان ولایت کندز

Ответственность за теракт пока никто не взял, отмечает «Би-би-си». Tolo News также подчёркивает, что официальной информации о пострадавших и погибших пока не оглашали.

Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил взрыв РИА «Новости», но сказал, что число жертв неизвестно. На место теракта выехал спецназ.

26 августа в столице Афганистана прогремела серия взрывов, в которых погибли более 100 человек. Ответственность за часть из них взяла террористическая группировка «Исламское государство»*.

Ситуация в Афганистане обострилась после прихода к власти радикальной группировки «Талибан»*. Они вошли в столицу страны Кабул 15 августа.