В мечети на севере Афганистана прогремел взрыв. СМИ пишут о более чем 50 жертвах Статьи редакции
Официальных данных о погибших нет.
В шиитской мечети в городе Кундуз в 12:00 по Москве прогремел взрыв. По данным Aamaj News, погибли не менее 50 человек, а 140 пострадали. Очевидцы сообщали о 100 погибших.
Источник рассказал изданию, что бомбу привёл в действие террорист-смертник. Он находился в толпе людей, пришедших в мечеть на пятничную молитву.
Ответственность за теракт пока никто не взял, отмечает «Би-би-си». Tolo News также подчёркивает, что официальной информации о пострадавших и погибших пока не оглашали.
Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил взрыв РИА «Новости», но сказал, что число жертв неизвестно. На место теракта выехал спецназ.
26 августа в столице Афганистана прогремела серия взрывов, в которых погибли более 100 человек. Ответственность за часть из них взяла террористическая группировка «Исламское государство»*.
Ситуация в Афганистане обострилась после прихода к власти радикальной группировки «Талибан»*. Они вошли в столицу страны Кабул 15 августа.
*Организации признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.