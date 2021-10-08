Собянин приехал в больницу к избитому в метро москвичу и поручил выплатить ему два миллиона рублей Статьи редакции
Романа Ковалёва также навестил начальник полиции московского метро, он пообещал устроить ему ночную экскурсию по подземке.
Сергей Собянин поблагодарил мужчину, который заступился за девушку. Два миллиона рублей материальной помощи выделит Московский метрополитен. Об этом сообщается на странице мэра Москвы.
Помимо этого, Собянин поблагодарил девушку, которая помогла задержать преступников, машиниста за оперативную работу, дежурную станции и наряд полиции.
Также пострадавшего навестил начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов. Он спросил у Ковалёва о его самочувствии, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил благодарность за проявленную смелость. Шамиль Сибанов подарил Ковалёву книгу, посвящённую истории столичного метро, и пригласил на ночную экскурсию по подземке.
4 октября на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии московского метро трое мужчин избили в вагоне 25-летнего Романа Ковалёва, который вступился за девушку.
Нападавшие выбежали на станции «Первомайская», но их вычислили по камерам с распознаванием лиц и задержали. В связи с нападением возбудили уголовное дело.
7 октября председатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить Ковалёва медалью «Доблесть и отвага».
Сделали показательную историю из этого. Уверен, по телеку каждый час обсасывают историю, чтобы показать пример: бравый русич, заступился за девушку, настоящий мужчина, но был избит жалкими отщепенцами, втроём напавшими на богатыря. Потом через неделю выйдет спецвыпуск пусть говорят, куда пригласят его, девушку, проводницу метро, родственников нападавших, представителя диаспоры и ещё кого-то.
Но глобально это ничего ровным счетом не изменит. Большинство в такие ситуации не захочет влезать, нерезонансные случаи будут спущены на тормозах. Власти плохо пытаются решать проблему с гопниками (или не пытаются).
У Ромы хорошие руки, думаю, с двоими бы он справился. Но самые подонки не эти 3 гопника, а половина вагона, испугавшаяся и смотревшая за избиением со стороны. Кстати, сейчас столкнусь со шквалом критики, но в Дагестане такое невозможно, чтобы кого-то избивали, а люди в стороне стояли и смотрели. И да, Дагестан - многонациональная республика, если будут избивать русского (хотя в Дагестане национальность почти не имеет значения) то любой - аварец, лакец, табасаранец подбежит и вступится. А эти трусливые негодяи просто стояли и смотрели, они обесчестили себя и будут прокляты.
Честно говоря, видел такое только в кино. Прекрасно, что благодаря общественной поддержке и освещению этой ситуации в СМИ, парень получит моральную компенсацию.
А поддонки , хочется верить, будут наказаны.
А ведь, это чудесная иллюстрация того, как местное самоуправление в лице мэра , начальников и руководителей МВД , метрополитена итд, реагирует. Ведь так оно и должно работать в идеальном мире.
Что досадно, почему не выплатят миллионы рублей людям, пострадавшим от избиения силовиками.
И для многих из них это закончилось лишь экскурсией по колонии длительностью в несколько и более лет.
Удивительно как правовая доктрина в России может переобуваться в воздухе, когда удобно. И я согласен с комментариями выше, это всего лишь набор очков для бюрократов.
Честно говоря, видел такое только в кино. Прекрасно, что благодаря общественной поддержке и освещению этой ситуации в СМИ, парень получит моральную компенсацию.
А поддонки , хочется верить, будут наказаны.
А ведь, это чудесная иллюстрация того, как местное самоуправление в лице мэра , начальников и руководителей МВД , метрополитена итд, реагирует. Ведь так оно и должно работать в идеальном мире.
Что досадно, почему не выплатят миллионы рублей людям, пострадавшим от избиения силовиками.
И для многих из них это закончилось лишь экскурсией по колонии длительностью в несколько и более лет.
Удивительно как правовая доктрина в России может переобуваться в воздухе, когда удобно. И я согласен с комментариями выше, это всего лишь набор очков для бюрократов.