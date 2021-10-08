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Новости
Сергей Исенеков

Собянин приехал в больницу к избитому в метро москвичу и поручил выплатить ему два миллиона рублей Статьи редакции

Романа Ковалёва также навестил начальник полиции московского метро, он пообещал устроить ему ночную экскурсию по подземке.

117 117 комментариев
7069 просмотров
Фото с личной страницы Сергея Собянина во «ВКонтакте»

Сергей Собянин поблагодарил мужчину, который заступился за девушку. Два миллиона рублей материальной помощи выделит Московский метрополитен. Об этом сообщается на странице мэра Москвы.

Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать всё, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит ещё операция.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Помимо этого, Собянин поблагодарил девушку, которая помогла задержать преступников, машиниста за оперативную работу, дежурную станции и наряд полиции.

Также пострадавшего навестил начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов. Он спросил у Ковалёва о его самочувствии, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил благодарность за проявленную смелость. Шамиль Сибанов подарил Ковалёву книгу, посвящённую истории столичного метро, и пригласил на ночную экскурсию по подземке.

Фото ГУ МВД России

4 октября на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии московского метро трое мужчин избили в вагоне 25-летнего Романа Ковалёва, который вступился за девушку.

Нападавшие выбежали на станции «Первомайская», но их вычислили по камерам с распознаванием лиц и задержали. В связи с нападением возбудили уголовное дело.

7 октября председатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить Ковалёва медалью «Доблесть и отвага».

В московском метро трое избили парня…
Теперь Роман Ковалёв получает в инстаграме тысячи сообщений с поддержкой и благодарностью…
tjournal.ru

#новости #москва

117 117 комментариев
30
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117 комментариев
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stikerman

Два ляма конечно не помашают парню, он молодец, но какие же отвратительные чинуши а, примазались к истории

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91
Возможный Артем

Выбирая между "не примазались" и "примазались", имхо лучше в данном случае, чтобы примазались.

Ответить
69
stikerman

Можно было сделать это не публично, а так, тем более на камеру и с прессой. Ну сам понимаешь, надо заработать очки. Парень искренне заступился, его избили и если бы не публикации в сми, боюсь что зря бы пострадал(

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10
16 комментариев
Оранжевый лолипоп

Меня в школе пиздили. Где мои 2 миллиона рублей?

Ответить
45
Зеленый месяц

так ты же не москвич, какие тебе деньги давать

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29
Крохотный блик

Замкадью только за щеку, да.

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42
2 комментария
Mika Shmalish

Пострадавший герой-защитник тоже не москвич. З пiд Воронежу, вроде

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0
Зеленый месяц

можешь запросить ночную экскурсию

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9
Оранжевый лолипоп

Бизнес-план: организовывать туры в Москву на избиение и зарабатывать на этом деньги.

Ответить
16
2 комментария
Возможный Артем

Романа Кисилёва также навестил начальник полиции московского метро, он пообещал устроить ему ночную экскурсию по подземке.

Ещё одну?

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53
Фантиковый Фанатик

К сожалению, всё по-прежнему зависит от резонанса :( Как только парень стал в фокусе внимания, то засветиться и получить лишний инфоповод пошла вереница: Собянин, Кадыров, брат, сват, комитет по делам дагенстанцев, межгалактический совет

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26
Дизайнер Павленко

Так всегда все и работает

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6
Возможный Артем

А хто-то говорит что освещение в СМИ не работает

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2
Разумный пистолет

Это мелочь жеж, которая ни на что не влияет.

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Сделали показательную историю из этого. Уверен, по телеку каждый час обсасывают историю, чтобы показать пример: бравый русич, заступился за девушку, настоящий мужчина, но был избит жалкими отщепенцами, втроём напавшими на богатыря. Потом через неделю выйдет спецвыпуск пусть говорят, куда пригласят его, девушку, проводницу метро, родственников нападавших, представителя диаспоры и ещё кого-то.

Но глобально это ничего ровным счетом не изменит. Большинство в такие ситуации не захочет влезать, нерезонансные случаи будут спущены на тормозах. Власти плохо пытаются решать проблему с гопниками (или не пытаются).

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13
Doktor Streyndzhlav

Какие предлагаешь варианты решения?

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0
Максоний

полное прекращение работы Telegram в России

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32
1 комментарий
Дизайнер Павленко

Прекратить лить в уши гражданам пропаганду насилия, жестокости и ненависти. Начать реформу образования. Заняться воспитанием подростков с постепенным переходом от государственного воспитания к семейному. Это для начала так набросал по вершкам

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2
7 комментариев
Danil Oputin

Во время прочтения твоего комментария у меня заиграла музыка в голове из "Пусть говорят"

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1
Руслан Алиев

Тенденция записывать извинения семьи за бандитов крайне омерзительна

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0
Some Dude

это тот же самый собянин, который грустит, что мигрантов в мск стало меньше?

Ответить
7
Sergei Khegai

дагестанцы - это не мигранты, это же ваши, российские ребята.

Ответить
28
Some Dude

еще скажи, что у них законы рф действуют и они соблюдают их в мск

Ответить
1
4 комментария
Собачий жар

Кстати да

Ответить
0
Собачий жар

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
FOX

жду героя россии

Ответить
11
Крохотный блик

HOLDING OUT FOR A HERO

Ответить
0
Собачий жар

пообещал устроить ему ночную экскурсию по подземке

Звучит как угроза.
А так хорошо что настолько большое внимание к инциденту

Ответить
9
Some Dude

лучше бы системно делали рф безопаснее, а не раз в 10 лет для красивой картинки деньги бы выдавали точечно.

Ответить
5
Собачий жар

Согласен офк

Ответить
0
stikerman

Не будь внимания, все же публичность хорошая сила

Ответить
1
Бип Боп

на эту тему уже много кто писал и говорил - учитывая, как до того власть "не раскачивала лодку" "многонационалии" и старательно игнорировала шум вокруг таких событий, повышенное внимание конкретно к этому случаю ощущается как что-то нетипичное и преддверие к какой-то глобальной наебке

Ответить
8
Независимый пришелец

БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!

Ответить
4
FOX

как похорошела москва при собянине!

Ответить
6
Дуд Волро

Путин! Путин! Путин!

Ответить
2
3 комментария
Крохотный блик

СИЛЬНЫЙ, ДЕРЖАВНЫЙ,

Ответить
2
Русский единорожек88

Вы уж там определитесь

Ответить
4
Ваня Погост

Может, это сигнал такой? Мол, русские, потерпели и хватит, теперь можно не терпеть и давать пизды без страха схлопотать 282 статью.

Ответить
2
Seon

Так он и не дал. Дал бы - получил бы 282.

Ответить
6
Сталин спас Россию

А эти два миллиона будут облагаться нологом? 🤔

Ответить
2
Собачий жар

Два миллиона купонами в пятёрочке)

Ответить
3
Крохотный блик
Ответить
6
2 комментария
Учащийся волк

На Пушкинскую карту

Ответить
1
Молочный микроскоп

конечно

Ответить
0
Temp Temper

У нас вроде за смерть выплачивали по миллиону всего за человека.

Ответить
3
Андрей

В Москве даже быть избитым за героизм по особому тарифу оплачивается =) ред.

Ответить
3
MightyStan

У Ромы хорошие руки, думаю, с двоими бы он справился. Но самые подонки не эти 3 гопника, а половина вагона, испугавшаяся и смотревшая за избиением со стороны. Кстати, сейчас столкнусь со шквалом критики, но в Дагестане такое невозможно, чтобы кого-то избивали, а люди в стороне стояли и смотрели. И да, Дагестан - многонациональная республика, если будут избивать русского (хотя в Дагестане национальность почти не имеет значения) то любой - аварец, лакец, табасаранец подбежит и вступится. А эти трусливые негодяи просто стояли и смотрели, они обесчестили себя и будут прокляты.

Ответить
2
Просторный будильник

Мои мысли прочёл.
Я живу на Первомайской тем более

Ответить
1
Zero-one-one

Отпиздите меня кто-нибудь. ПОЖАЛУЙСТА

Ответить
2
Кирилл Вселенский

👊👊🤛🤜👊👉👌👉👌🖕

Ответить
2
Михаил Ромайкин

Т.е. Можно договориться с двумя отморозками на забив в метро, опездюлиться, а потом 2М поделить(и в экскурсию сходить самому), круто ред.

Ответить
0
Посторонний

С тремя, в данном случае, и ещё они должны согласиться рискнуть свободой.

Ответить
5
FOX

цирк

Ответить
2
мимокрокодил

"и поручил выплатить ему два миллиона рублей"

Из заголовка не вполне ясно, кто кому в итоге будет выплачивать

Ответить
2
Прежний татарин

ну норм

Ответить
0
Прежний татарин

меня каменда общежития и охранник отпиздили, когда хотели украсть мой ноутбук, а я потребовала отдать его. слил всё начохраны универа, единоросс. Собянин, ты где?

Ответить
2
Положенный кавалер

Нифига история
А чем всё кончилось, у каменды новый ноутбук? ред.

Ответить
0
Формальный Кирилл

он в Москве

Ответить
0
Righteous Hippie

Так то этот Роман Ковалёв здоровый парень, ему немного навык подтянуть в рукопашном бою и он этих дагестанских обезьян сам сможет отмудохать

Ответить
0
Собачий жар

И сесть

Ответить
1
norm

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
Luchano Spaguetti

У меня возникла идея бизнес плана -_-

Ответить
0
citizen
Ответить
0
Японский единорожек88
Ответить
0
Сергей Лукин

Почему Собякин везде без маски?

Ответить
0
sf

Нобелевскую премию мира Собянину!

Ответить
0
Danil Oputin

Ну вот вам будущий единоросс)

Ответить
0
Игорь Головин

Че за цирк бляяя

Ответить
0
Rudolf Cunningham

Да он почти столько же на кофе каждому москвичу в неделю присылает. Мог бы и не жадничать.

Ответить
0
Елена Скрэтова

Рада за парня. Ещё бы что-то придумали, чтобы предотвращать такие случаи.

Ответить
0
Собачий жар

Как бы такая новость не привела к тому, что его снова изобьют и ограбят

Ответить
0
Женя Рыкеева

постановочные фото с пострадавшим это конечно треш какой-то...но парень однозначно герой. здоровья ему крепкого.

Ответить
0
Kakomicli

Ищу бизнес-партнеров, в приоритете резиденты солнечного Дагестана, доход от 2х миллионов, подробности в личку

Ответить
0
Артур Поляков

Честно говоря, видел такое только в кино. Прекрасно, что благодаря общественной поддержке и освещению этой ситуации в СМИ, парень получит моральную компенсацию.
А поддонки , хочется верить, будут наказаны.
А ведь, это чудесная иллюстрация того, как местное самоуправление в лице мэра , начальников и руководителей МВД , метрополитена итд, реагирует. Ведь так оно и должно работать в идеальном мире.

Что досадно, почему не выплатят миллионы рублей людям, пострадавшим от избиения силовиками.

И для многих из них это закончилось лишь экскурсией по колонии длительностью в несколько и более лет.

Удивительно как правовая доктрина в России может переобуваться в воздухе, когда удобно. И я согласен с комментариями выше, это всего лишь набор очков для бюрократов.

Ответить
0
Артур Поляков

Честно говоря, видел такое только в кино. Прекрасно, что благодаря общественной поддержке и освещению этой ситуации в СМИ, парень получит моральную компенсацию.
А поддонки , хочется верить, будут наказаны.
А ведь, это чудесная иллюстрация того, как местное самоуправление в лице мэра , начальников и руководителей МВД , метрополитена итд, реагирует. Ведь так оно и должно работать в идеальном мире.

Что досадно, почему не выплатят миллионы рублей людям, пострадавшим от избиения силовиками.

И для многих из них это закончилось лишь экскурсией по колонии длительностью в несколько и более лет.

Удивительно как правовая доктрина в России может переобуваться в воздухе, когда удобно. И я согласен с комментариями выше, это всего лишь набор очков для бюрократов.

Ответить
0
Нижний интернет

Как прокатились?

Ответить
0
johny64 XZ

и поручил выплатить ему два миллиона рублей **плиткой**

Ответить
0
Александр Добриневский

Хуя челик здоровый как пельмень, кочается поди

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0
Vladimir Komarov

Последняя фотка. Если таких заваливают, чтож там было?

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0
Андрей

лучше бы пирамидку подарили человеку

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0
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