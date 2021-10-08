Романа Ковалёва также навестил начальник полиции московского метро, он пообещал устроить ему ночную экскурсию по подземке.

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Фото с личной страницы Сергея Собянина во «ВКонтакте»



Сергей Собянин поблагодарил мужчину, который заступился за девушку. Два миллиона рублей материальной помощи выделит Московский метрополитен. Об этом сообщается на странице мэра Москвы.

Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать всё, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит ещё операция.

Сергей Собянин

мэр Москвы



Помимо этого, Собянин поблагодарил девушку, которая помогла задержать преступников, машиниста за оперативную работу, дежурную станции и наряд полиции.

Также пострадавшего навестил начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов. Он спросил у Ковалёва о его самочувствии, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил благодарность за проявленную смелость. Шамиль Сибанов подарил Ковалёву книгу, посвящённую истории столичного метро, и пригласил на ночную экскурсию по подземке.

Фото ГУ МВД России



4 октября на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии московского метро трое мужчин избили в вагоне 25-летнего Романа Ковалёва, который вступился за девушку.

Нападавшие выбежали на станции «Первомайская», но их вычислили по камерам с распознаванием лиц и задержали. В связи с нападением возбудили уголовное дело.