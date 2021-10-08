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Новости
Sasha Shambilova

Два нобелевских лауреата не поверили, что им звонят из комитета премии. Они сочли вызовы спамом Статьи редакции

Главный редактор «Новой газеты» просто не ответил на звонок, а писателя Абдулразака Гурна пришлось уговаривать не класть трубку.

32 32 комментария
672 просмотров
Дмитрий Муратов и Абдулразак Гурна РИА «Новости»/Abaca

7 и 8 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в двух категориях: литературы и мира. Победители сообщили, что не ожидали таких решений от комитета — они сочли звонки из Норвегии спамом.

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна рассказал «Би-би-си», что когда ему позвонили поздравить с получением премии по литературе, то он не поверил. Он заваривал чай и сказал звонившему из Нобелевского комитета: «Да ладно, отстаньте! Оставьте меня в покое». Как сообщил Гурна, он счёл вызов рекламным. Его с трудом уговорили не класть трубку.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов также решил, что звонок из Норвегии — спам. Он настолько не ожидал, что может стать лауреатом премии, что даже не стал брать трубку и просто скинул вызов. Об этом сообщает «Подъём».

Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком.

Дмитрий Муратов
главный редактор «Новой газеты»

Абдулразака Гурна наградили за «его бескомпромиссное и сострадательное погружение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами». Дмитрий Муратов вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессе получил премию «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

#нобель2021 #новости

32 32 комментария
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Подземный пришелец

- Дмитрий, это нобелевский комитет
- Песков, да ты заебал

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11
Возможный Артем

Ты кому звонишь, сынок ёбаный?

Ответить
8
Иван Грозный

деньги где?

Ответить
0
Иван Карчевский

Что там с деньгами?

Ответить
0
Madegghead

вечер в хату

Ответить
–2
Русский единорожек88

ну после вована и лексуса немудрено

Ответить
3
Madegghead

Дмитрий Моргунов вместе с филиппинской журналистской Марией Рессе получил премию «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

опечатка

Ответить
2
Sasha Shambilova

ой, спасибо!

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1
Stanley H. Tweedle

Сначала решил, что спам, но потом позвонила Маргарита Симоньян и всё объяснила

Ответить
2
Оранжевый лолипоп

Как вообще выглядит эта награждение? Они вообще были в курсе, что они лауреаты? Или мне тоже могут внезапно позвонить?

Ответить
0
Положенный кавалер

Поздравляю, Антон! В этом году вы- лауреат Нобелевской премии по экономике! Вашу премию, 1млн отправим на карту, продиктуйте, пожалуйста реквизиты и трёхзначный номер с обратной стороны.

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3
Конституционный крюк

Служба безопасности Нобелевской премии

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2
Оранжевый лолипоп
Ответить
0
Сергей Звезда

Тебе за несколько минут до официального анонса звонят из комитета и говорят, что ты победил. А потом высылают премию https://twitter.com/NobelPrize/status/1446396772704739339

The Nobel Prize @NobelPrize
#NobelPeacePrize committee chair Berit Reiss-Andersen preparing in the committee room before the announcement. Stay tuned!

Credit: © The Norwegian Nobel Institute. Photo: Geir Anders Rybakken Ørslien

#NobelPrize
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1
Русский единорожек88

звонят из комитета

Того самого?

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4
Сергей Звезда

Цукерберг позвонит!

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3
Оранжевый лолипоп

Но как бы они же должны знать, что их выдвинули в лауреаты. Это же что-то вроде как на вручении оскара, когда в зале сидят и ждут.

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0
Сергей Звезда

Увы, это совсем разные штуки. На Оскаре есть официально объявленные номинации, а на Нобелевской премии — нет.

В последнем случае есть только неофициальные ставки, к примеру, у букмекеров, но и там в основном соревнуются только очевидные кандидаты. Вот лауреат по литературе фигурировал в неофициальных ставках, так что он мог ожидать победы, а Муратов — вообще никак нет

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1
Молочный микроскоп

Одно Алло и ты уже иностранный агент

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1
Христианский Гоша

Завидуешь?

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0
Зеленый месяц

Ну это говорит и о непрофессионализме звонящего))

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0
Андрей Охапкин

Ну если бы тебе позвонили с такими новостями, ты бы не офигел?))

Ответить
0
Candy Boy

Это многое говорит о нашем обществе

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0
Возможный Артем
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0
Marhal_New _Arleana

ГЦ с нобелевской. Рад за него

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0
Небольшой супер_стар

За кого?

Ответить
0
Учащийся волк

Из Норвегии?

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0
Иван Карчевский

Я из Германии прибыл

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0
Иван Карчевский

АХхаха, ну нормально, так.

Ответить
0
Крохотный блик

Он ещё и скромный!

Ответить
0
Великий Тот

просто нет слов

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0
Коричневый американец

Офигеть, это очень круто!
Россиянин получил премию! Вот это действительно повод для гордости. ред.

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0
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