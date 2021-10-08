Главный редактор «Новой газеты» просто не ответил на звонок, а писателя Абдулразака Гурна пришлось уговаривать не класть трубку.

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Дмитрий Муратов и Абдулразак Гурна РИА «Новости»/Abaca

7 и 8 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в двух категориях: литературы и мира. Победители сообщили, что не ожидали таких решений от комитета — они сочли звонки из Норвегии спамом.

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна рассказал «Би-би-си», что когда ему позвонили поздравить с получением премии по литературе, то он не поверил. Он заваривал чай и сказал звонившему из Нобелевского комитета: «Да ладно, отстаньте! Оставьте меня в покое». Как сообщил Гурна, он счёл вызов рекламным. Его с трудом уговорили не класть трубку.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов также решил, что звонок из Норвегии — спам. Он настолько не ожидал, что может стать лауреатом премии, что даже не стал брать трубку и просто скинул вызов. Об этом сообщает «Подъём».

Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты»