Два нобелевских лауреата не поверили, что им звонят из комитета премии. Они сочли вызовы спамом Статьи редакции
Главный редактор «Новой газеты» просто не ответил на звонок, а писателя Абдулразака Гурна пришлось уговаривать не класть трубку.
7 и 8 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в двух категориях: литературы и мира. Победители сообщили, что не ожидали таких решений от комитета — они сочли звонки из Норвегии спамом.
Танзанийский писатель Абдулразак Гурна рассказал «Би-би-си», что когда ему позвонили поздравить с получением премии по литературе, то он не поверил. Он заваривал чай и сказал звонившему из Нобелевского комитета: «Да ладно, отстаньте! Оставьте меня в покое». Как сообщил Гурна, он счёл вызов рекламным. Его с трудом уговорили не класть трубку.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов также решил, что звонок из Норвегии — спам. Он настолько не ожидал, что может стать лауреатом премии, что даже не стал брать трубку и просто скинул вызов. Об этом сообщает «Подъём».
Абдулразака Гурна наградили за «его бескомпромиссное и сострадательное погружение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами». Дмитрий Муратов вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессе получил премию «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
Тебе за несколько минут до официального анонса звонят из комитета и говорят, что ты победил. А потом высылают премию https://twitter.com/NobelPrize/status/1446396772704739339
Credit: © The Norwegian Nobel Institute. Photo: Geir Anders Rybakken Ørslien
#NobelPrize
Увы, это совсем разные штуки. На Оскаре есть официально объявленные номинации, а на Нобелевской премии — нет.
В последнем случае есть только неофициальные ставки, к примеру, у букмекеров, но и там в основном соревнуются только очевидные кандидаты. Вот лауреат по литературе фигурировал в неофициальных ставках, так что он мог ожидать победы, а Муратов — вообще никак нет