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Новости
Артём Мазанов

Минюст признал «иноагентами» восемь журналистов, три компании и юриста по СМИ. Среди них Bellingcat и «Кавказский узел» Статьи редакции

«Иноагентом» также признали Андрея Захарова — автора расследования о предполагаемой третьей дочери Путина.

В реестр включили M.News World (общественно-политическое медиа), Bellingcat (авторы многих расследований на основе открытых данных, в том числе про участие России в войне на Украине), МЕМО (юридическое лицо главреда издания «Кавказский узел», которое пишет в том числе о Чечне). Об этом сообщается на сайте Минюста.

Реестр СМИ-иноагентов также пополнили:

  • Татьяна Вольтская — журналистка «Радио Свобода», признанного «иноагентом»;
  • Екатерина Клепиковская —журналистка «Север.Реалии», проекта «Радио Свобода», признанного «иноагентом»;
  • Даниил Сотников — журналист «Дождя», признанного «иноагентом»;
  • Андрей Захаров — бывший журналист РБК и (признанного нежелательным в России) «Проекта», который выпустил множество расследований, в том числе про «фабрику троллей» и вероятную третью дочь Путина. Сейчас он работает в «Би-би-си»;
  • Евгений Симонов — международный координатор коалиции «Реки без границ»;
  • Елизавета Сурначёва — бывший замглавреда «Проекта», который признан нежелательной в России организацией;
  • Елена Соловьева — журналистка 7х7, другой журналист которого уже был признан «иноагентом»;
  • Галина Арапова — директор Центра защиты прав СМИ, признанного «иноагентом». Она помогает журналистам в России;
  • Роман Перл — журналист «Настоящего времени», признанного «иноагентом».
Cписок 43: кого и за что российские власти…
«Проект», VTimes, «Медуза» — медиа-участники реестра либо закрываются, либо продолжают работу с…
tjournal.ru

#новости #иноагенты

2855 просмотров
Спасибо за наводку 1-Up
68 68 комментариев
40
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68 комментариев
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stikerman

Ярлык иноагента это как знак качества

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20
Крохотный блик

На эту тему главред Медиазоны хорошо высказался.

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28
Молочный микроскоп

Можно дальше первого абзаца не читать

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11
Молочный микроскоп

А в твитера типо знаков не хватит да? Ебанутся

Ответить
4
Илья Гераськин

Можно ж картинку прикладывать

Ответить
2
Молочный микроскоп

)))))))))

Ответить
0
Danil Oputin
Ответить
0
Кирилл Вселенский

Да

Ответить
0
Возможный Артем
Ответить
3
stikerman

Молодой человек, что-то я часто вас встречаю под своими комментариями, обьяснитесь ред.

Ответить
0
Возможный Артем

У меня нет какого-то предвзятого к тебе отношения. Отвечаю не на твои комментарии я с такой же частотой.

Ответить
0
stikerman

Я слежу за тобой

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1
Возможный Артем

Бог в помощь

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0
stikerman

Всегда со мной

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1
ouxen

Перл ;Александрович

а Питон ;Алексеевич?

Ответить
22
Крохотный блик

Паскаль ;Антонович

Ответить
10
Ограниченный паркур

Фортран ;Альбертович ред.

Ответить
8
Genesi5 ­

RUSTиславович

Ответить
9
Случайный татарин

Я надеюсь Fucking RUSTиславович?

Ответить
6
Формальный Кирилл

. ред.

Ответить
0
Формальный Кирилл

Свифт ;Андреевич

Ответить
2
Антон Лисин

Кукан Владимирович

Ответить
–1
Крохотный блик

Ты чёт мимо.

Ответить
1
Рейтгейт

Передаем приветы Новой Газете

Ответить
10
ouxen

переход хода

Ответить
2
Никита Андреев

Пока одни "журналисты" получают Нобелевские премии, другие становятся иностранными агентами.

Ответить
6
Славный Никита

а те, кто боролся с этой властью, нихуя не получили.

Ответить
2
Ограниченный паркур

я так понимаю минюст планирует запилить какой то подписочный новостной сервис и набивает годным контентом его пока что, потом выкатит цену подписки и будет качественный новостной контент

Ответить
4
Grigory Kopiev

Кроме шуток, скорее всего примерно так и будет. Только не подписочный сервис, а новый закон, по которому сразу всем иноагентам зонтично запретят писать о чем-нибудь, например, о несанкционированных акциях или вообще о политике, типа негоже агентам иностранных государств вмешиваться в российскую политику

Ответить
2
Достаточный колос

возьмем на вооружение эту идею

Ответить
1
Крохотный блик

О, еженедельное шоу. Кто дальше? Делаем ставки.

Ответить
3
Папуша

Мазанов: 5 к 1

Ответить
4
Баба Нюра

Ты как то к нему не равнодушна

Ответить
0
Папуша

Баб Нюр, ты его аву видела?

Ответить
0
Баба Нюра

С лица воду не пить
Не тебе судить

Ответить
1
Папуша

Как моя пятка его сильно давит,
так и его сердечку пусть будет тяжело,
чтобы оно его ко мне тянуло

Ответить
0
Баба Нюра

Ох, не буди ты лиха
Пока тихо

Ответить
0
Папуша

Горя бояться - век не ебаться

Ответить
0
Баба Нюра

Горькую судьбу себе напророчишь
Пока злобу не сточишь

Ответить
0
Папуша

РАУНД!

Ответить
0
Баба Нюра

Ух, не говори гоп

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Женечка кузьмин

Ответить
0
Максим Шпилёв

А Новую газету не включил!

Ответить
2
ouxen

это тизер

Ответить
7
Alexander Star

Всё что не лижет жопу путину объявляется инородным, чужеземным и враждебным госудришке.

Ответить
4
zelenii zmey

Но Bellingcat и так полностью иностранная организация. Как она может быть иноагентом...

Ответить
3
Andrew Sychev

На всякий случай

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

F

Ответить
2
ouxen

to pay nobelevskaya premiya ред.

Ответить
4
1-Up

@Артём Мазанов ну да ну да пошел я нахер, я был на семь минут раньше, где "спасибо за наводку"? ред.

Минюст включил Bellingcat в реестр…
Соответствующая запись появилась на сайте Министерства юстиций.
tjournal.ru
Ответить
1
1-Up

ну офигеть еще и в офтоп перенес

Ответить
1
Артём Мазанов

я не трогал, наводку поставил, прости что не сразу, времени не было

Ответить
1
1-Up

<3

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0
Славный Никита

пока мы плясали от радости за муратова...

Ответить
1
Карней Сушчонак

Слава Богу у нас нет никаких иногентов. У нас репортеров просто садят а тюрьму...

Ответить
1
Alex Jake

Премии за нобелевку от миньюста что ли подъехали?

Ответить
1
Elian Kavinsky

Реестр порядочных журналистов.

Ответить
1
Великий Тот

У белингкат видел курс по осинту платный никто не знает где найти? ред.

Ответить
0
zelenii zmey

Они часто их проводят для журналистов на английском языке. Открытые мастер-классы есть в записи на Ютьюбе.

Ответить
0
Баба Нюра

Скоро 1,2 канал
Удои, надои, урожаи
Пятилетки

Ответить
0
Olegio Dr

Сталин и Мао слушают нас, ура товарищи ! ред.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Пятничка)

Ответить
0
LASWOOD 01

Пора уже все СМИ, кроме прокремлевских помоек, признать иностранными агентами и не мелочится! Хули они тянут?!

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0
ouxen

уже

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0
Артем Сергеев

Пятница еееее

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0
имя и фамилия

хоссспэде, ну это не народ, а иностранные агенты какие-то!

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0
Русский единорожек88

У нас было восемь журналистов, три компании и юриста по СМИ. Среди них Bellingcat и «Кавказский узел». Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в реестре иноагентов, но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьёзно.

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0
Ядерный Артем

— Хочешь узнать, зачем я слушаю этот Минюст каждый день? Чтобы убедиться, что я не услышу имя Новой Газеты, или Медузы, или Таких Дел, или Мемориал.
— Ты думаешь, я его не слушаю? Не понимаю, что ты чувствуешь?
— Ты не понимаешь, что я чувствую. Твой ФБК признали иноагентом давным давно.

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0
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