В реестр включили M.News World (общественно-политическое медиа), Bellingcat (авторы многих расследований на основе открытых данных, в том числе про участие России в войне на Украине), МЕМО (юридическое лицо главреда издания «Кавказский узел», которое пишет в том числе о Чечне). Об этом сообщается на сайте Минюста.