Минюст признал «иноагентами» восемь журналистов, три компании и юриста по СМИ. Среди них Bellingcat и «Кавказский узел» Статьи редакции
«Иноагентом» также признали Андрея Захарова — автора расследования о предполагаемой третьей дочери Путина.
В реестр включили M.News World (общественно-политическое медиа), Bellingcat (авторы многих расследований на основе открытых данных, в том числе про участие России в войне на Украине), МЕМО (юридическое лицо главреда издания «Кавказский узел», которое пишет в том числе о Чечне). Об этом сообщается на сайте Минюста.
Реестр СМИ-иноагентов также пополнили:
- Татьяна Вольтская — журналистка «Радио Свобода», признанного «иноагентом»;
- Екатерина Клепиковская —журналистка «Север.Реалии», проекта «Радио Свобода», признанного «иноагентом»;
- Даниил Сотников — журналист «Дождя», признанного «иноагентом»;
- Андрей Захаров — бывший журналист РБК и (признанного нежелательным в России) «Проекта», который выпустил множество расследований, в том числе про «фабрику троллей» и вероятную третью дочь Путина. Сейчас он работает в «Би-би-си»;
- Евгений Симонов — международный координатор коалиции «Реки без границ»;
- Елизавета Сурначёва — бывший замглавреда «Проекта», который признан нежелательной в России организацией;
- Елена Соловьева — журналистка 7х7, другой журналист которого уже был признан «иноагентом»;
- Галина Арапова — директор Центра защиты прав СМИ, признанного «иноагентом». Она помогает журналистам в России;
- Роман Перл — журналист «Настоящего времени», признанного «иноагентом».
Кроме шуток, скорее всего примерно так и будет. Только не подписочный сервис, а новый закон, по которому сразу всем иноагентам зонтично запретят писать о чем-нибудь, например, о несанкционированных акциях или вообще о политике, типа негоже агентам иностранных государств вмешиваться в российскую политику