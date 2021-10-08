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Новости
Сергей Исенеков

Россия попросила США снять иммунитет с трёх дипломатов из-за подозрений в краже рюкзака в кафе Статьи редакции

Ущерб от их действий МВД оценило в 15 тысяч рублей.

МИД РФ направил в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников дипмиссии для привлечения к уголовной ответственности. Об этом пишетТАСС.

В министерстве добавили, что если их требование не удовлетворят, сотрудники должны будут незамедлительно покинуть территорию России.

Речь идёт об административно-технических сотрудниках посольства США в Москве, военнослужащих корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в краже личных вещей у россиянина. По данным МВД, они украли у психолога в кафе рюкзак, пострадавший написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК («Кража»).

Привлечь подозреваемых к ответственности мешает их дипломатический иммунитет. По указанной статье им грозит до пяти лет лишения свободы. По данным источника «Интерфакса», морпехи были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция установила личности подозреваемых после опроса свидетелей и изучения записей камер видеонаблюдения.

Следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком.

Владимир Васенин
начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве

#новости

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Рыжий

Вот вам и солдаты НАТО

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16
Ядерный Артем

Просто никто из своих не воровал этот рюкзак, И ЕГО УКРАЛИ СОЛДАТЫ НАТО. КАК ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

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28
Великий Тот

Да они просто уехать хотят из россии

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3
FUNGAME

Если нас не обворует родное правительство, то это сделают зольдаты НАТО.

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4
Georgi Yudin

Психолог, который придет на Russia Today рассказывать о том как украли его рюкзак))

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0
Хороший татарин

Это просто подарок для рашкинских пропагандонов.

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10
Ядерный Артем

Мишкин и Чепига отлично сыграли роль сотрудников дипмиссии ред.

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4
Уверенный рак

Украли рюкзак у психолога, нéлюди вааще!

Ответить
0
Ядерный Артем

Он тоже хорош! Мог бы раскусить их! Психолог называется ещё!

Ответить
6
Татьяна Васильевна Кораблёва

В саратовскую колонию их!

Ответить
2
Великий Тот

В новостях по тв новость узнал?

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1
Великий Тот

Хотя бы видео прикрепил бы

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1
Модный супер_стар

Тебя ебет?

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–2
Судебный будильник

А чо ты возбудился?

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0
audrey berlons

Могу подсказать, что рюкзак скорее всего висит гдето на дереве.. есть такая забава на западе

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1
Forrest_Dumb

Все может оказаться не так уж просто! Заметьте - они похитили рюкзак именно у психолога. Возможно эти шпионы, по секретному заданию ЦРУ, собирали сведения о том, что не так с этими русскими? Что у них вообще творится в головах? ред.

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1
Русский единорожек88

Говорят, Гитлер тоже скрывается в здании посольства США

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–1
Антон Сарамуд

А помните водителя в Страсбурге который велосипеды воровал и продавал их на страсбургском авито?

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0
Selfish Ledger

В новости обратной этой вы бы слюной брызгали какое быдло Вова в русское посольство посадил и что их надо отдать американцам чтобы знали как закон уважать. ред.

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0
mat.thi.a.sfr

https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.oregonstate.edu/files/webform/cyprus-vs-croatia-live-stream-free.pdf
https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.oregonstate.edu/files/webform/cyprus-vs-croatia-live-stream.pdf
https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.oregonstate.edu/files/webform/czech-republic-vs-wales-live-stream-free.pdf

https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.ore…
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liberalarts.oregonstate.edu
https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.ore…
https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.oregonstate.edu/files/webform/czech-republic-vs-wales…
liberalarts.oregonstate.edu
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0
Вася Пражкин

Загадка 21-го года:
Сколько нужно американских морпехов, чтобы украсть рюкзак у российского психолога?

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0
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