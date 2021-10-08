Россия попросила США снять иммунитет с трёх дипломатов из-за подозрений в краже рюкзака в кафе Статьи редакции
Ущерб от их действий МВД оценило в 15 тысяч рублей.
МИД РФ направил в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников дипмиссии для привлечения к уголовной ответственности. Об этом пишетТАСС.
В министерстве добавили, что если их требование не удовлетворят, сотрудники должны будут незамедлительно покинуть территорию России.
Речь идёт об административно-технических сотрудниках посольства США в Москве, военнослужащих корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в краже личных вещей у россиянина. По данным МВД, они украли у психолога в кафе рюкзак, пострадавший написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК («Кража»).
Привлечь подозреваемых к ответственности мешает их дипломатический иммунитет. По указанной статье им грозит до пяти лет лишения свободы. По данным источника «Интерфакса», морпехи были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция установила личности подозреваемых после опроса свидетелей и изучения записей камер видеонаблюдения.
https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.oregonstate.edu/files/webform/cyprus-vs-croatia-live-stream-free.pdf
https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.oregonstate.edu/files/webform/cyprus-vs-croatia-live-stream.pdf
https://liberalarts.oregonstate.edu/sites/dce.oregonstate.edu/files/webform/czech-republic-vs-wales-live-stream-free.pdf