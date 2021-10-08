Ущерб от их действий МВД оценило в 15 тысяч рублей.

МИД РФ направил в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников дипмиссии для привлечения к уголовной ответственности. Об этом пишетТАСС.

В министерстве добавили, что если их требование не удовлетворят, сотрудники должны будут незамедлительно покинуть территорию России.

Речь идёт об административно-технических сотрудниках посольства США в Москве, военнослужащих корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в краже личных вещей у россиянина. По данным МВД, они украли у психолога в кафе рюкзак, пострадавший написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК («Кража»).

Привлечь подозреваемых к ответственности мешает их дипломатический иммунитет. По указанной статье им грозит до пяти лет лишения свободы. По данным источника «Интерфакса», морпехи были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция установила личности подозреваемых после опроса свидетелей и изучения записей камер видеонаблюдения.

Следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Владимир Васенин начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве