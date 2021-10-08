Пользователи по всему миру снова жалуются на недоступность соцсетей.

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Около 22:00 по московскому времени пользователи Facebook и принадлежащих ей Instagram и WhatsApp стали жаловаться на невозможность опубликовать посты и обновить ленту.

Данные сервиса Downdetector подтверждают сбои во всех трёх соцсетях.

Facebook подтвердил данные о сбое.

Facebook @Facebook We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. «Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы всё вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства»