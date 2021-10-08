Facebook, Instagram и WhatsApp «упали» второй раз за неделю Статьи редакции
Пользователи по всему миру снова жалуются на недоступность соцсетей.
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Около 22:00 по московскому времени пользователи Facebook и принадлежащих ей Instagram и WhatsApp стали жаловаться на невозможность опубликовать посты и обновить ленту.
Данные сервиса Downdetector подтверждают сбои во всех трёх соцсетях.
Facebook подтвердил данные о сбое.
Предыдущий сбой в работе соцсетей произошёл вечером 4 октября. Он продолжался около семи часов, что стало рекордными по времени неполадками за последние годы. Официальной причиной неполадок назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов.
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