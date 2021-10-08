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Новости
Сергей Звезда

Facebook, Instagram и WhatsApp «упали» второй раз за неделю Статьи редакции

Пользователи по всему миру снова жалуются на недоступность соцсетей.

78 78 комментариев
5122 просмотров

Около 22:00 по московскому времени пользователи Facebook и принадлежащих ей Instagram и WhatsApp стали жаловаться на невозможность опубликовать посты и обновить ленту.

वि शा ल  @_iamvish
People coming to Twitter to check whether Instagram is down or not:
#Instagram #instagramdown #Messengerdown #WhatsApp #WhatsAppDown #Facebook
Meaty Mané @MeatyXtra
Whatsapp,Facebook Instagram are down.

Meanwhile at twitter Headquarters:

#facebookdown #instagramdisabled #whatsappdown
Bradley🇦🇱 (🎺🦵) @ArmandoBroia
Instagram users migrating to Twitter after Instagram goes down #instagramdown

Данные сервиса Downdetector подтверждают сбои во всех трёх соцсетях.

Facebook подтвердил данные о сбое.

Facebook @Facebook
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.
«Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы всё вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства»

Предыдущий сбой в работе соцсетей произошёл вечером 4 октября. Он продолжался около семи часов, что стало рекордными по времени неполадками за последние годы. Официальной причиной неполадок назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов.

Масштабное падение Facebook, Instagram, WhatsApp…
Как произошёл, вероятно, крупнейший сбой из-за потери инфраструктурной сети в истории, и что это…
tjournal.ru

#новости #facebook #whatsapp #instagram

78 78 комментариев
1
24
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78 комментариев
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Coronadoden van Voronezj

Таково волеизъявление пользователей

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94
ggg123

Лучше так, чем полное прекращение работы Telegram в России.

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57
Федя Прозоров

Нет

Ответить
–2
Федя Прозоров

Пидора ответ

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1
Федя Прозоров

Да

Ответить
–2
Федя Прозоров

Поезда

Ответить
2
Солдатский пришелец

@Нужен ответ

Ответить
0
Федя Прозоров

Да, нужен

Ответить
0
Серый рубин
Ответить
19
Оранжевый лолипоп

Если из первого падения программисты 300к в наносекунду сделали выводы и продолжили получать 300к в наносекунду, то какие выводы они сделают из второго падения?

Ответить
3
Bibba La Bibba

Надо повысить зарплаты

Ответить
24
Оранжевый лолипоп

А деньги брать с налога "работа сервиса" как это делают в яндексе.

Ответить
6
Федя Прозоров

Я б заставил платить пользователей за ублюдские картинки в воцапе

Ответить
1
Оранжевый лолипоп
Ответить
12
Федя Прозоров

Плоти нолог

Ответить
4
Оранжевый лолипоп

Извини, голосовое не могу прикрепить.

Ответить
1
Олег Костюк

Что надо закрыть прошлый тикет в джире и написать новый

Ответить
4
Zero-one-one

Когда упадёт тж?

Ответить
2
Rodion Kutsaev

Когда зарплата с Кремля перестанет капать

Ответить
21
Сергей Звезда

не дождешься

Ответить
7
Сергей Звезда

не скриньте, пожалуйста

Ответить
33
Zero-one-one

Поздно!

Ответить
4
Трагический цветок

Поздно

Ответить
0
Coronadoden van Voronezj

На что поспорим?

Ответить
0
Федя Прозоров

Мой уже упал

Ответить
2
Petr

Ты бодипозитивщицу увидел что ли?

Ответить
2
Федя Прозоров

Хуже - ультрапатриота

Ответить
0
Трагический цветок
Ответить
7
ouxen

будет ли пуш в 3 ночи?

Ответить
7
Морс Вишневый

Да и х*р с ними, чесслово

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3
Формальный Кирилл

какая буква под звездой, не могу понять

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0
Морс Вишневый

Слишком сложный ребус, согласна

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0
Федя Прозоров

О - очко

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0
Владимир Филатов

о

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0
Андрей Лузин

А при чем тут Pandora?

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0
ouxen

срочное объявление о ликвидации магазинов!

Ответить
9
Федя Прозоров

Это санлайт

Ответить
6
ouxen

какая в жопу разница

Ответить
1
Круглый корабль

Девушки у тебя нет просто

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1
ouxen

можешь помолиться за меня?

Ответить
1
Круглый корабль

Блин пока не могу, сексом занимаюсь прост, сорян))

Ответить
0
ouxen

сцук

Ответить
3
Федя Прозоров

Скажи своему партнеру, чтоб лучше старался

Ответить
1
Федя Прозоров

Могу дать номер своей бывшей

Ответить
0
ouxen

благожарю, но нет

Ответить
0
Алексей Иванов

Нативочка

Ответить
3
Владимир Филатов

pandora papers

Ответить
0
Хрупкий Орзэмэс

Скажите, а зачем вообще нужна эта ебала?
У меня есть гугл-акк для авторизации и гуглопэя, а вот нахуя иметь акки в вышеперечисленных помойках, я ума не приложу ред.

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–5
Хрупкий Орзэмэс

пижжю, линкед ин еще, конечно же

Ответить
0
Arthur Zugrov

А у нас тут в Новосибирске уже полчаса слышны короткие автоматные очереди в городе.

Ответить
0
Славный Никита

Это необычно для России?

Ответить
3
Temp Temper

да вроде фб фурычит, инста тоже запустилась ред.

Ответить
1
Федя Прозоров

@Сергей Звезда у меня фейсбук запустился

Ответить
1
Святослав Гусев

С 2018 года не пользуюсь Facebook и Instagram. Чувствую себя прекрасно 👌

Ответить
–2
Miras Mynzhassar

Держи в курсе 👌

Ответить
3
ouxen

инста резолвится

Ответить
0
ouxen

пинганите кто нить сервисы, а то тут гуманитарии твитторские

Ответить
1
ouxen

@F pee Z doo fyi

Ответить
0
Бледный Мика

у меня всё работает
ну и конечно пингуется резолвится и трейсроутится

Ответить
1
ouxen

o, vi programmist?

Ответить
1
Бледный Мика

no, photoshop

Ответить
2
ouxen

let’s the do the harlemshake

Ответить
0
Федя Прозоров

Опять марк не в те дырки присовывал

Ответить
0
ouxen

в дырки котроые присосвывает там узко

Ответить
0
Федя Прозоров

Ему рептилоиду и маршрутизатора достаточно

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1
Зеленый месяц

они нормально и не восстанавливались

Ответить
0
Temir

Номана работае у мен

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0
Хрупкий Орзэмэс

кейджиби снова выигрывает

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0
Русский единорожек88

Стабильность признак мастерства!

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0
Владимир Филатов

у меня работает

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0
Возможный Артем
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0
Andre Macareno

О, завелось, я уж думал сторис сюда начать кидать, кек

Ответить
0
Подозрительный Кот

кто бы это мог быть? ред.

Ответить
0
Карней Сушчонак

Уже даже не смешно.... Жаль что у меня все каналы прочитаны в телеграм. Ловить что леиналету, что там будут писать? Выходит что так!

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0
Exorcist

reddit каждый день лежит и 0 новостей

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0
Netis

Почалось

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–1
Paranoidal Dyslexia

Я удаливший все аккаунты оттуда:

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–1
Христианский Гоша

Раскулачивание скоро

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–1
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