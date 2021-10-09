Джо Байден поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира Статьи редакции
Президент США заявил, что Муратов «за свою приверженность основным принципам свободной прессы» столкнулся со смертью коллег.
Байден поддержал Нобелевский комитет в решении присудить премию мира журналистам и поздравил лауреатов — главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Президент США «выразил одобрение» Нобелевскому комитету за то, что он отметил «невероятную работу Рессы и Муратова и привлёк внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире».
Байден заявил, что Муратов и Ресса работали над тем, «чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности», а также создали независимые СМИ «и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию».
Байден считает, что Ресса, Муратов и подобные им журналисты по всему миру «находятся на передовой глобальной битвы за саму идею правды».
Путин пока не поздравил Муратова, пока это лишь сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков — он заявил, что главный редактор «Новой газеты» «привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка».
Нобелевский комитет 8 октября присудил Нобелевскую премию мира 2021 Муратову и Рессе за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».