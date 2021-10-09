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Новости
Артём Мазанов

Джо Байден поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира Статьи редакции

Президент США заявил, что Муратов «за свою приверженность основным принципам свободной прессы» столкнулся со смертью коллег.

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Байден поддержал Нобелевский комитет в решении присудить премию мира журналистам и поздравил лауреатов — главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент США «выразил одобрение» Нобелевскому комитету за то, что он отметил «невероятную работу Рессы и Муратова и привлёк внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире».

Я поздравляю Марию Рессу из Филиппин и Дмитрия Муратова из России с заслуженной честью быть названными в этом году лауреатами Нобелевской премии мира. Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам.

Джо Байден

Байден заявил, что Муратов и Ресса работали над тем, «чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности», а также создали независимые СМИ «и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию».

За свою приверженность основным принципам свободной прессы — принципам, которые необходимы для здоровой демократии, — они сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег.

Джо Байден

Байден считает, что Ресса, Муратов и подобные им журналисты по всему миру «находятся на передовой глобальной битвы за саму идею правды».

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Путин пока не поздравил Муратова, пока это лишь сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков — он заявил, что главный редактор «Новой газеты» «привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка».

Нобелевский комитет 8 октября присудил Нобелевскую премию мира 2021 Муратову и Рессе за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

Резонанс: Вручение Нобелевской премии мира…
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tjournal.ru

#новости #нобель2021

18 18 комментариев
1
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Достаточный хот-дог

пажжи. и наши , и те поздравляют. чей он агент все таки?

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8
Избирательный фитиль

двойной

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4
Достаточный хот-дог
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4
Владимир Филатов

двойное проникновение

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1
Учащийся химик

В россиян.

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1
Дуд Волро

ну вот, опять половина тж порвется

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3
Учащийся химик

*рвусь*

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5
Руденко Сергей
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0
Marhal_New _Arleana

Мария Ресса расследовала внесудебные казни в Филиппинах. Там до 8 тысяч человек убили во внесудебном порядке в борьбе с наркоторговлей

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1
Ахмед

Почти чеченская борьба с терроризмом

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0
Marhal_New _Arleana

Что значит почти? В Чечне так и происходит

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1
Достаточный хот-дог

давай перефразирую - мексиканская\колумбийская\афганистанская борьба с наркотиками ред.

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1
Ахмед

я так и написал, тупой хохол

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Marhal_New _Arleana
Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
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Низкий рубин

О, на эти выходные ты на дежурстве! Доброе утро друг. Спокойной тебе смены 💆🏼‍♂️

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1
Общий теркин30см

А дедушка вообще знает, кто это?

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1
Александр Горелик

встреча прошла в одном из российских подъездов

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Semen Semenov

И поблагодарил за блокировку Трампа во имя свободы слова

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