Президент США заявил, что Муратов «за свою приверженность основным принципам свободной прессы» столкнулся со смертью коллег.

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Байден поддержал Нобелевский комитет в решении присудить премию мира журналистам и поздравил лауреатов — главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент США «выразил одобрение» Нобелевскому комитету за то, что он отметил «невероятную работу Рессы и Муратова и привлёк внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире».

Я поздравляю Марию Рессу из Филиппин и Дмитрия Муратова из России с заслуженной честью быть названными в этом году лауреатами Нобелевской премии мира. Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Джо Байден

Байден заявил, что Муратов и Ресса работали над тем, «чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности», а также создали независимые СМИ «и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию».

За свою приверженность основным принципам свободной прессы — принципам, которые необходимы для здоровой демократии, — они сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег. Джо Байден

Байден считает, что Ресса, Муратов и подобные им журналисты по всему миру «находятся на передовой глобальной битвы за саму идею правды».

Путин пока не поздравил Муратова, пока это лишь сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков — он заявил, что главный редактор «Новой газеты» «привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка».