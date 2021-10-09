Команда Навального заявила, что «спустя некоторое время добилась от Google „разблокировки“ приложения на территории РФ».

Иван Жданов рассказал «Медиазоне», что Google Play вернул приложение Навального, в котором была функция «Умного голосования», для пользователей из России. Об этом также сообщила IT-команда проекта.

Почему приложение вернули в Google Play именно сейчас, не уточняется. В российском AppStore оно недоступно — сторонники Навального заявили, что «работают над этим».

Роскомнадзор 2 сентября потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение Навального. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы». Компании заблокировали приложение 17 сентября — в первый день голосования на выборах в Госдуму.