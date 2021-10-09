Google Play вернул приложение Навального для пользователей из России Статьи редакции
Команда Навального заявила, что «спустя некоторое время добилась от Google „разблокировки“ приложения на территории РФ».
Иван Жданов рассказал «Медиазоне», что Google Play вернул приложение Навального, в котором была функция «Умного голосования», для пользователей из России. Об этом также сообщила IT-команда проекта.
Почему приложение вернули в Google Play именно сейчас, не уточняется. В российском AppStore оно недоступно — сторонники Навального заявили, что «работают над этим».
Роскомнадзор 2 сентября потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение Навального. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы». Компании заблокировали приложение 17 сентября — в первый день голосования на выборах в Госдуму.
А это ещё как посмотреть... Если Роскомнадзор опять скажет заблокировать приложение, а Гугл пошлёт их нахрен... То Байден не только про дефолт говорил с ними https://ria.ru/20211006/defolt-1753366268.html