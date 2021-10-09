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Новости
Артём Мазанов

Google Play вернул приложение Навального для пользователей из России Статьи редакции

Команда Навального заявила, что «спустя некоторое время добилась от Google „разблокировки“ приложения на территории РФ».

Иван Жданов рассказал «Медиазоне», что Google Play вернул приложение Навального, в котором была функция «Умного голосования», для пользователей из России. Об этом также сообщила IT-команда проекта.

Почему приложение вернули в Google Play именно сейчас, не уточняется. В российском AppStore оно недоступно — сторонники Навального заявили, что «работают над этим».

Роскомнадзор 2 сентября потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение Навального. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы». Компании заблокировали приложение 17 сентября — в первый день голосования на выборах в Госдуму.

#новости #навальный

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Рыжий

Очень вовремя...

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26
Общий теркин30см

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7
Учащийся химик

Ну это экстремизм уже какой-то.

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21
Неправильный Денис

Пойду посмотрю за кого голосовать, может ещё успею

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7
Системный паркур

пора кот мем.png

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7
Добрый Гоша

Объективности ради - это лучше, чем если бы не разблокировали. Там же не только УГ, а ещё и статьи различные выходят. Ещё один источник распространения информации.

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2
Учащийся химик

Или полное прекращение работы Google в России

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9
Случайный паркур

@the art of гепард

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3
Учащийся химик

ееееееее

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2
Административный меч

Навальный!!

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2
Знакомый файл

Визгливая путана Здольников в очередной раз обосралась.

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0
Artyom Sidorov

Байден лично дал указ разблокировать

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4
Dmitry Sursin

А это ещё как посмотреть... Если Роскомнадзор опять скажет заблокировать приложение, а Гугл пошлёт их нахрен... То Байден не только про дефолт говорил с ними https://ria.ru/20211006/defolt-1753366268.html

Байден обсудит с руководителями ведущих компаний…
Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих…
ria.ru
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0
Киберморж

И в чём он был неправ?

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0
Знакомый файл

Примерно во всём.

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–1
Знакомый файл

Бля, этот мудила ещё и неугодные ответы скрывает...

Чем конкретно он отличается от ненавистых леваков? ред.

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–1
Ян Фёдоров

а вот и долгожданная оттепель

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2
Учащийся химик

Ну всё, блокируйте этот гугл. ЧТО ОН СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ??

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1
Добрый Гоша

Приложение заблокировали, Нобелевскую премию не дали, Какие-то дополнительные санкции или хоть какое-нибудь давление не оказывают. Запад полностью предал Навального.

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0
Argentum

Че ты несешь долбаеб

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0
Добрый Гоша

Поздравляю с первым комментарием

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1
Случайный паркур

Возвращение блудного Оролова

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0
Lilya Keter

Спасибо за всё легенда

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0
Ivan

На 2х стульях сидят

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0
Иван СВР

Так оно было необходимо во время "выборов". А сейчас действия долбанного гуглА выглядят как подачка.

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0
Spid3r

Запрещённый через месяц гугл:

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0
Михаил

Просто захотели в следующем году получить нобелевскую премию мира

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0
Vladislav Pauls
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0
Mikhail Dragunov

Гугл вытащил дилдо из (_!_)
Или не, Гугл провернул фарш назад ))

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0
Достаточный хот-дог

что ж ты гугл сдал назад

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0
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