Это произошло через два дня после того, как федеральный судья окружного суда приостановил действие закона.

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Апелляционный суд пятого округа США

Апелляционный суд пятого округа США 8 октября удовлетворил просьбу генпрокурора Техаса об отмене судебного решения, приостановившего применение закона об абортах в штате. Об этом пишет «Би-би-си».

Запрет на аборты восстановили на время разбирательств. Суд постановил, что до 12 октября Министерство юстиции США должно дать разъяснения о возможности приостановки действия закона.

Закон, который вступил в силу 1 сентября, запрещает врачам делать аборты после шестой недели срока — к этому моменту многие ещё не знают о беременности, но врачи уже могут зафиксировать сердцебиение плода. Закон позволяет подать в суд на того, кто сделал или помог сделать аборт после обнаружения сердечной деятельности плода.