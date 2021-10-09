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Новости
Артём Мазанов

Апелляционный суд США временно восстановил почти полный запрет на аборты в Техасе Статьи редакции

Это произошло через два дня после того, как федеральный судья окружного суда приостановил действие закона.

28 28 комментариев
1395 просмотров
Апелляционный суд пятого округа США

Апелляционный суд пятого округа США 8 октября удовлетворил просьбу генпрокурора Техаса об отмене судебного решения, приостановившего применение закона об абортах в штате. Об этом пишет «Би-би-си».

Запрет на аборты восстановили на время разбирательств. Суд постановил, что до 12 октября Министерство юстиции США должно дать разъяснения о возможности приостановки действия закона.

Закон, который вступил в силу 1 сентября, запрещает врачам делать аборты после шестой недели срока — к этому моменту многие ещё не знают о беременности, но врачи уже могут зафиксировать сердцебиение плода. Закон позволяет подать в суд на того, кто сделал или помог сделать аборт после обнаружения сердечной деятельности плода.

Федеральный судья окружного суда в Остине 6 октября приостановил действие «оскорбительного» закона Техаса о запрете абортов после шестой недели беременности.

#новости #аборты #сша #право

28 28 комментариев
8
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Михаил Ромайкин

Временно восстановил приостановление

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11
Жутконос

Закона о запрете прерывания

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1
Технологический Петя

Очень красивое здание суда, спасибо что показали

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11
Степан Анейчик

Еще полвека понадобится чтобы до людей наконец-то дошло что аборт это убийство человека

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–13
Рыжий

Консерваторам нужны живые дети чтобы сделать из них мёртвых солдат (с)

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8
Кхалиси Бот

Есе повикя пёнядобится чтёпы до людей няконец-то дёшло что абойт это убийство чеовекя

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3
AZP

@Кхалиси Бот

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0
Konstantin Prohorov

Мальчик, тебе сколько годиков?

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0
имя и фамилия

да, работники абортариев негодуют, а ведь это их "жизнь"...

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0
Многий микрофон

Апелляционный суд видимо возглавляют поляки

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3
Технологический Петя

Помнят за что воевали деды (Костюшко)

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0
Рыжий

Это который с Наполеоном вместе воевал против России?

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0
Технологический Петя

Против России воевал, но вроде без Наполеона

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0
Рыжий

Я просто смотрел фильм Пан Тадеуш, и там поляки были на стороне Наполеона
но фильм по книге, а не как документальный фильм. поэтому да, может и не так всё было ред.

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0
Технологический Петя

Наполеон был позже Костюшко, но вообще ожидаемо что поляки были за фрацузов, надеялись получить независимость от РИ

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1
Рыжий

Значит, напутал я

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0
Высокий волк
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3
Рыжий
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1
Anton Gostev

Будут ездить в соседние штаты, а ещё проводить подпольные операции в подвалах, заебись

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1
имя и фамилия

как будто что-то плохое...

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0
Semen Semenov

В Техасе жилье дешёвое

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0
AZP

— Откуда ты, солдат?
— Из Техаса, сэр!
— Из Техаса призывают только быков и пидорасов. Рогов у тебя нет — так что выбор у тебя невелик.

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2
имя и фамилия

"Из Техаса призывают только быков и олдов тж..."

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0
Баба Нюра

Типа четыре дня что то дадут

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0
New

Удалено ред.

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0
Общий теркин30см

А хороший ник для тж - запрет на аборты

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0
имя и фамилия

моё уважение, любишь ебаться без презерватива, люби и на зоне сидеть

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–10
Konstantin Prohorov

Легко ли тебе быть судаком? ред.

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0
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