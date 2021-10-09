Студентку ВШЭ обвинили в склонении к массовым беспорядкам из‑за сообщений в чате под ником «Вован Забивной» Статьи редакции
В рапорте утверждается, что переписка «Вована Забивного» содержит «обсуждение подготовки к совершению противоправных деяний».
Марии Платоновой, студентке ВШЭ и экс-сотруднице штаба кандидата в депутаты госдумы Анастасии Брюхановой, предъявили обвинение в склонении к массовым беспорядкам из-за её сообщений в чате телеграм-канала «Что делать!» Об этом пишет Doxa.
Сообщения под ником «Вован Забивной» в чате «Что делать!» обнаружили полицейские. Они считают, что этот аккаунт принадлежит Платоновой. В рапорте они привели несколько сообщений этого пользователя, одно из них: «Дерзость — это огонь. Мы вышли по одному с фаерами, чтобы вообще заявить о себе и вышли с огнем, без толпы за нами. Заявили о себе как о довольно радикально настроенной организации. Акция прошла хорошо, не считая задержанных».
Мама студентки и её тётя заявили «Медиазоне», что Платонова не имеет отношения к аккаунту «Вовка Забивной». Девушку задержали 16 сентября, у неё дома прошёл обыск.
https://www.proekt.media/narrative/telegram-kanaly/
В Телеге еще в 17м году шерстили кремлёвские, так что даже блокировка РКН в 18м была лишь пиар акцией, разводкой кремля, для набора и окучивания опозиционной тусни
Раз
https://www.interfax.ru/russia/713753 может, источник не ок?
Два, да, там детали про терроризм, но это было еще 3 года назад. А первая ссылка - год назад
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/08/2018/5b8527749a7947318f857b0f
Еще одна ссылка
https://www.gazeta.ru/tech/news/2020/06/18/n_14564275.shtml
Но кто мешает расширить список статей, по который сотрудничает Телеграм?
Во-первых, анонимность никто не обещал – Телеграм при регистрации спрашивает телефонный номер, стало быть уже в момент регистрации спецслужбы могут получить номер sim-карты и паспорта, на который она зарегистрирована, imei телефона и его геопозицию. Во-вторых, проприетарный мессенджер с закрытым кодом априори не может быть безопасным. Кто в безопасность поверил поплатились за свою глупость. Всё честно. ред.
не получается, пока примеров нет, и в данном случае, если у них нет трубки ее, где она залогинена под этим вовой или ее не залогинит кто-то из ментов, то вряд ли получится сову на глобус натянуть. а то, что в публичных чатах может сидет тов. майор, так то не удивительно, более того, мы знаем, что тов. майор их и создает нередко.