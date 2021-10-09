Сообщения под ником «Вован Забивной» в чате «Что делать!» обнаружили полицейские. Они считают, что этот аккаунт принадлежит Платоновой. В рапорте они привели несколько сообщений этого пользователя, одно из них: «Дерзость — это огонь. Мы вышли по одному с фаерами, чтобы вообще заявить о себе и вышли с огнем, без толпы за нами. Заявили о себе как о довольно радикально настроенной организации. Акция прошла хорошо, не считая задержанных».