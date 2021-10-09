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Новости
Артём Мазанов

Студентку ВШЭ обвинили в склонении к массовым беспорядкам из‑за сообщений в чате под ником «Вован Забивной» Статьи редакции

В рапорте утверждается, что переписка «Вована Забивного» содержит «обсуждение подготовки к совершению противоправных деяний».

Мария Платонова

Марии Платоновой, студентке ВШЭ и экс-сотруднице штаба кандидата в депутаты госдумы Анастасии Брюхановой, предъявили обвинение в склонении к массовым беспорядкам из-за её сообщений в чате телеграм-канала «Что делать!» Об этом пишет Doxa.

Сообщения под ником «Вован Забивной» в чате «Что делать!» обнаружили полицейские. Они считают, что этот аккаунт принадлежит Платоновой. В рапорте они привели несколько сообщений этого пользователя, одно из них: «Дерзость — это огонь. Мы вышли по одному с фаерами, чтобы вообще заявить о себе и вышли с огнем, без толпы за нами. Заявили о себе как о довольно радикально настроенной организации. Акция прошла хорошо, не считая задержанных».

Фото: Doxa

Мама студентки и её тётя заявили «Медиазоне», что Платонова не имеет отношения к аккаунту «Вовка Забивной». Девушку задержали 16 сентября, у неё дома прошёл обыск.

#новости #право

3173 просмотров
67 67 комментариев
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Передовой историк

Бля совсем ебнулись

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30
pls help

Универсальный коммент к любой новости из России за последнее время

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14
Никита Зимин

*За последние 10 лет ред.

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2
Максим Шпилёв

Сообщения под ником «Вован Забивной» в чате «Что делать!» обнаружили полицейские. Они считают, что этот аккаунт принадлежит Платоновой.

Просто посчитали. Как с Яшиным

Ответить
12
Андрей Фурцев

Получается, телеграм сливает данные российским силовикам?

Ответить
3
Рыжий

А почему он не должен этого делать? Все сливают, чем телеграмм хуже?

Ответить
6
Андрей Фурцев

Тем, что Дуров божится, что это самый безопасный мессенджер

Ответить
5
Щячло Попячтса

Относительно безопасны только секретные чаты и звонки.

Ответить
8
Достаточный хот-дог

у него и дни тишины в российских законах существуют, а еще по мг нет однозначной юридической оценки

Ответить
3
Рыжий

Он безопасный в том смысле, что тов майор с соседней улицы не может почитать твою переписку по приколу для поиска палки. Или переписку твоей соседки с её парнем для поиска палки по педофилии
Но если инициировано дело - телега, как и любой другой сервис, сотрудничает и выдает данные

Ответить
1
Андрей Фурцев

То есть небезопасный. Так и запишем

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2
Сергей Колесников

https://www.proekt.media/narrative/telegram-kanaly/
В Телеге еще в 17м году шерстили кремлёвские, так что даже блокировка РКН в 18м была лишь пиар акцией, разводкой кремля, для набора и окучивания опозиционной тусни

Ответить
3
Рыжий

В этом смысле нет никого безопасного. Любой сервис, хоть Facebook, хоть магазин цветов в городе на 100к жителей будет сотрудничать

Ответить
0
Знакомый файл

Докажешь?

Ответить
–1
Рыжий

Телеграм работает в России? Работает
Значит, он сотрудничает с властями
Логика, и никакого мошенства

Ответить
6
Знакомый файл

Дай хоть одну новость о том, что телега действительно кого-то слила русским майорам.

Ответить
–1
Рыжий

Раз
https://www.interfax.ru/russia/713753 может, источник не ок?
Два, да, там детали про терроризм, но это было еще 3 года назад. А первая ссылка - год назад
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/08/2018/5b8527749a7947318f857b0f

Еще одна ссылка
https://www.gazeta.ru/tech/news/2020/06/18/n_14564275.shtml

Но кто мешает расширить список статей, по который сотрудничает Телеграм?

Ответить
3
Знакомый файл

Ну да, террористов он вроде как сдаёт. Вот пока список статей не расширили – не надо додумывать.

Ответить
0
Рыжий

не надо додумывать

18 июня 2020 года Роскомнадзор неожиданно заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке мессенджера. В ведомстве объяснили, что отреагировали на готовность основателя сервиса Павла Дурова бороться с терроризмом и экстремизмом.

Ответить
0
Знакомый файл

Дальше чё? Террористов не жалко, а остальных он не сдаёт.

Ответить
0
Рыжий

Напоминаю, что экстремизм это ФБК, Навальный, Хованский и прочие, не плохие люди

Ответить
4
Знакомый файл

Это фантазии манек из кремля.

Ответить
0
Рыжий

данный пост говорит о том, что не очень-то и фантазии

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1
Знакомый файл

Да чё пиздеть-то. Если бы кого-то слила телега из оппов - это бы во всех смях прогремело. Но ни хуя.

Ответить
1
Рыжий

Почему прогремело бы?
Почему ты обычную работу пытаешься выставить как что-то такое громкое?
Если тебя Вайлдберис сольёт - разве это будет во всех СМИ?

Ответить
0
Знакомый файл

Демагогию заканчивай.

Ответить
0
Рыжий

Сам заканчивай ред.

Ответить
0
Радостный будильник

МВД и ФСБ закупали ПО для деанонимизации пользователей телеги, на госзакупках эти тендеры ещё были в 18-19гг. Тут даже не важно, сливают они что-то или нет, важно что менты могут деанонить пользователей.

Ответить
0
Знакомый файл

Ну они бы тогда реального Вована задеанонили, а не кацевскую монтажессу.

Ответить
0
Рыжий

Откуда ты знаешь, что там есть какой-то реальный Вован? Ты типа инсайдер?
Скажи что-нибудь на инсайдерском

Ответить
1
Знакомый файл

Знакомый друга знакомого брата по линии деда нашептал.

Ответить
0
Экспертный магнит

Так сливают сами же, другие не могут, вот и безопасность

Ответить
0
Андрей Фурцев

Кто "сами"?

Ответить
0
Технологический Петя

Как ты пришёл к этому выводу?

Ответить
3
Андрей Фурцев

Ты статью читал вообще?

Ответить
0
Технологический Петя

Да, а ты логическую цепочку построил?

Ответить
1
Сплошной ГОСТ

С добрым утром, уже двести лет известно, что Дуров на сделку пошел с властями

Ответить
–1
Александр Соловьев

Вовсе необязательно, в такого рода чатах могут сидеть эшники, как это было с делом «Нового величия».

Ответить
2
Знакомый файл

Нет. Если бы сливал, Вована бы взяли реального. Но не взяли.

Ответить
0
Андрей Фурцев

А почему пришли к девушке? Дыма без огня не бывает. Значит у них есть данные ее логинов

Ответить
2
Знакомый файл

Много вариантов есть. Аккаунт точно не её, так что телега ничего не сливала.

Ответить
–1
Андрей Фурцев

Пруфы в студию. Оттуда такая уверенность?

Ответить
2
Игорь Рачук

Но она же не похожа на Вована)))))

Ответить
6
Андрей Фурцев

Спасибо, пингвин Игорь!

Ответить
4
Виталий Лановой

Они считают, что этот аккаунт принадлежит Платоновой

Про слив данных телеграммом лишь твои фантазии

Ответить
5
Знакомый файл

Ну вот есть уверенность. Не буду особо распространяться.

Ответить
0
Андрей Фурцев

Хорошо, если так. Просто уже не первый случай, когда чувака под ником в телеграме забирают.

Ответить
1
Знакомый файл

Её ещё и под домашний определили вместо изолятора, потому что не до конца уверены.

Ответить
–1
Рыжий

Аккаунт точно не её

Свой рот ставишь?

Ответить
0
Miku Hatsune

По началу в тг было довольно много способов (а может и дыр) узнать номер владельца, по номеру найти человека уже не будет никаких сложностей

Ответить
0
Ilya Antipin

Пришли, т.к. работала на Брюханову. Точно так же, как приходили и приходят к сотням других. У нас дыма без огня не бывает? Это даже не смешно, нужно совсем не следить за политическими делами, чтобы питать тут какие-то иллюзии имитации права хотя бы.

Ответить
0
Gre Li

Да тут вообще логики нет, работа скорее совпадение. Прийти могли к кому угодно.

Ответить
0
George Galt

Во-первых, анонимность никто не обещал – Телеграм при регистрации спрашивает телефонный номер, стало быть уже в момент регистрации спецслужбы могут получить номер sim-карты и паспорта, на который она зарегистрирована, imei телефона и его геопозицию. Во-вторых, проприетарный мессенджер с закрытым кодом априори не может быть безопасным. Кто в безопасность поверил поплатились за свою глупость. Всё честно. ред.

Ответить
1
Ilya Antipin

не получается, пока примеров нет, и в данном случае, если у них нет трубки ее, где она залогинена под этим вовой или ее не залогинит кто-то из ментов, то вряд ли получится сову на глобус натянуть. а то, что в публичных чатах может сидет тов. майор, так то не удивительно, более того, мы знаем, что тов. майор их и создает нередко.

Ответить
1
pls help

Вован, мы с тобой, брат

Ответить
3
Максим Шпилёв

в склонении к массовым беспорядкам

что-то новенькое

Ответить
2
Великий Тот

ТАК ВОТ КТО ПОД ЭТИМИ НИКАМИ СИДИТ

Ответить
2
Знакомый файл

Следаки как всегда обкакались. Ну да ладно, девчонку рано или поздно отпустят с миром.

Ответить
–5
Рыжий

отпустят с миром

Ага, как Хованского

Ответить
5
Marhal_New _Arleana

Шутинги победим полицейским беспределом!!

Ответить
1
Дальнейший ключ

где-то в 2010 заниматься политикой в москве стало очень модно, моду прикрыли, а девочки в политике остались

Ответить
0
Технологический Петя

Она в 10ом в школе начальной была ещё

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0
Дальнейший ключ

разве она не могла уже тогда мечтать о прекрасной России будущего?

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1
За свободу и демократию

В Рашке как всегда

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0
Егор Ниглов

А почему это именно сидела в телеграм-канале под этим ником?

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0
Достаточный хот-дог

главное отчитаться. не мог полицейский не продвинуться по делу

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0
имя и фамилия

надеюсь мою переписку по подготовке взрыва в думе дуров не сольёт, ибо это богоугодное дело

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0
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