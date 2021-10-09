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Новости
Артём Мазанов

Канцлер Австрии Себастьян Курц ушёл в отставку на фоне обвинений в коррупции. Он покинул пост второй раз за два года Статьи редакции

Прокуратура ведёт против него расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. Сам Курц отрицает обвинения.

38 38 комментариев
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Курц ушёл в отставку на фоне ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Об этом пишет Wiener Zeitung.

Он останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента). На пост канцлера он предложил назначить главу австрийского МИД Александра Шалленберга.

Курц объяснил отставку тем, что правительство Австрии находится в сложной ситуации и не может принять бюджет.

Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону.

Себастьян Курц
экс-канцлер Австрии

Курц ушёл на фоне обвинений в том, что он участвовал в коррупционных схемах в 2016 году. Прокуратура 6 октября провела обыски в его офисе.

Себастьян Курц вступил должность Федерального канцлера Австрии 18 декабря 2017 года, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.

27 мая 2019 года парламент Австрии вынес ему вотум недоверия из-за правительственного кризиса на фоне отставки бывшего вице-канцлера. После этого Курц ушёл в отставку. 7 января 2020 года он во второй раз занял пост канцлера Австрии.

#новости #политика

38 38 комментариев
16
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Добрый Гоша

Он покинул свой пост второй раз за 2 года
ред.

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18
Железнодорожный файл

одет и зачесан как чорт

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8
Древний вентилятор

Так же ходишь?

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1
George Galt

Как-то слишком русофобно прям.

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3
Ложный фонарь

Австрийские чинуши высшего уровня кстати так по доброму любят нашу кремлевскую крысу. Были новости как он на свадьбе там плясал с одной ред.

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3
George Galt

Даже неудивительно, что дружки Путина замешаны в коррупционном скандале.

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1
Неправильный Денис

Дикие люди

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3
Marhal_New _Arleana

нелюди

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0
Древний вентилятор

Ебать он пафосно выглядит

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2
Железнодорожный файл

я знал что ты отсталый, @Непозбувна бентега твой любимый мультфильм

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2
Красивый лолипоп

РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

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3
Руслан Николаенко

Рюрюш Пуритания дэс

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0
Llaren Hlaalo

Вообще Курц уникальный кейс, где чувак в 30ых годах очень мощная фигура с большими связями, и даже не сидя на посту канцлера будет способен руководить как серый кардинал через марионетку. ред.

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2
Всероссийский холод

шо там Путин?

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0
Леха

Политик, лидер и борец

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4
Всероссийский холод

шо там Лукашенко?

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0
Леха

Крепкий орешек

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3
За свободу и демократию

Вот бы в Рашке так же

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0
Всероссийский холод

шо там Зеленский?

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0
Marhal_New _Arleana

А шо там Зеленский?

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0
Всероссийский холод

шо с офшорами из слива?

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0
Экспертный магнит

ничего, пустой инфоповод, доебаться не к чему

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0
Всероссийский холод

Точно? А если проверю?

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0
Marhal_New _Arleana
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1
Экспертный магнит

пиздец что ты притащил)))))

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0
Marhal_New _Arleana

А что?

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0
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Экспертный магнит

100%, кроме попыток сбить рейтинг за этой историей ничего не стоит.

вот тут с 49.30 послушай

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1
Marhal_New _Arleana

а че без таймкода сразу?

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0
Экспертный магнит

проблема в том что слово ОФШОР токсично и это сбивает рейтинг. Хотя у нас сейчас такой водоворот событий идет что может тема и затрется сама по себе.

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0
Marhal_New _Arleana

А что с ними? Владеть офрошами это не преступления. Остальное это лишь ниточки за которые должны потянуть НАБУ(слова расследователей) ред.

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0
Леха

Сдал Бомбас

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0
Общий теркин30см

Себастьян Короткий

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0
Dmitry Bondar

Тряпка, бежит от проблем, прогибается под соперников, не держит удар. Хорошо, что у нас не такие. ред.

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0
Дальнейший ключ

Чела походу как Трампа шатают как могут

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0
ну и в чем он не прав

курц... полковник курц...

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0
ну и в чем он не прав

куртец...

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0
Экспертный магнит

Русский след нашли? за Карин Кнайсль поедет?

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0
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