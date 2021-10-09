Прокуратура ведёт против него расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. Сам Курц отрицает обвинения.

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Курц ушёл в отставку на фоне ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Об этом пишет Wiener Zeitung.

Он останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента). На пост канцлера он предложил назначить главу австрийского МИД Александра Шалленберга.

Курц объяснил отставку тем, что правительство Австрии находится в сложной ситуации и не может принять бюджет.

Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Себастьян Курц экс-канцлер Австрии

Курц ушёл на фоне обвинений в том, что он участвовал в коррупционных схемах в 2016 году. Прокуратура 6 октября провела обыски в его офисе.

Себастьян Курц вступил должность Федерального канцлера Австрии 18 декабря 2017 года, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.