Канцлер Австрии Себастьян Курц ушёл в отставку на фоне обвинений в коррупции. Он покинул пост второй раз за два года Статьи редакции
Прокуратура ведёт против него расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. Сам Курц отрицает обвинения.
Курц ушёл в отставку на фоне ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Об этом пишет Wiener Zeitung.
Он останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента). На пост канцлера он предложил назначить главу австрийского МИД Александра Шалленберга.
Курц объяснил отставку тем, что правительство Австрии находится в сложной ситуации и не может принять бюджет.
Курц ушёл на фоне обвинений в том, что он участвовал в коррупционных схемах в 2016 году. Прокуратура 6 октября провела обыски в его офисе.
Себастьян Курц вступил должность Федерального канцлера Австрии 18 декабря 2017 года, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.
27 мая 2019 года парламент Австрии вынес ему вотум недоверия из-за правительственного кризиса на фоне отставки бывшего вице-канцлера. После этого Курц ушёл в отставку. 7 января 2020 года он во второй раз занял пост канцлера Австрии.
я знал что ты отсталый, @Непозбувна бентега твой любимый мультфильм