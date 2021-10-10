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Новости
Артём Мазанов

В Татарстане разбился самолёт с парашютистами. На борту были 23 человека, семеро выжили, их госпитализировали Статьи редакции

По данным СМИ, погибли два пилота и остальные пассажиры.

Самолёт L-410 упал в городе Мензелинск через несколько минут после взлёта. На борту находились 23 человека, большинство из них парашютисты местного аэроклуба. Об этом сообщает МЧС.

Семерых пострадавших извлекли спасатели. Минздрав уточнил, что один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии. По данным источника РИА «Новости», по предварительным данным, 16 человек погибли. Следователи начали проверку.

ТАСС пишет, что самолёт использовали с 1987 года, его пассажировместимость — 19 человек, указано на сайте клуба. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ техники.

#новости #происшествия

5909 просмотров
66 66 комментариев
20
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66 комментариев
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Artem Bugara

Дико извиняюсь, но кто так пишет заголовки? «7 госпитализировали»

Складывается ощущение, что все остальные просто поехали по домам

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35
Последний бинокль

Остальные приказали долго жить

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0
Незаконный Илья

а подзаг для кого написан?

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–2
Степан Анейчик

Из серии произошёл хлопок

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–2
Ипполит Воробьянинов

Как видите, даже наличие парашюта ничего не гарантирует

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11
ggg123

7 выживших лучше чем 0

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0
Савелий

Но сидения, спиной по направлению движения; каски или крепление головы, от травмы позвоночника и боковых ударов — помогли бы больше. А как уж им бы помогло, если бы люди честно по закону выполняли свою работу, ууу.

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0
Болезненный рак

Какая это уже катастрофа за год? Такое ощущение, что вне крупных аэропортов и авиакомпаний на нормы безопасности в России всем плевать.

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5
Савелий

Проблема на поверхности. Долгое время каждую авиакатастрофу расследовали и принимали меры по фактической аварии. То есть и ранее награждали и наказывали не при частных и не виновных. Но факт аварии честно разбирали!
А сейчас мир изменился. Все врут выгораживая прогнившие институты. Например, самолёт не летает сам по себе, вокруг него множество организаций, которые одобряют его полёты. Это и техническое состояние судна и сертификация пилотов и даже климатологи с диспетчерами, там всё по идее контролируется.
Но согласен, в РФ проблемы есть. Не работает почти всё. При чём ужас, что сейчас приди проверять, они работают, они говорят. Но только отвернись и они снова будут жить как уже привыкли.
Что делать? Ну вот что, например, можно сделать, что бы сломанное авто не выезжало на дорогу?

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14
Harry Hatchet

Самолёт разбился несколько часов назад, а ты уже и причину знаешь, охуеть. В МАК или NTSB ещё не позвали на работу?

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0
Савелий

Обратите, пожалуйста, внимание. Ответ на комментарий на то, какая по счёту катастрофа. Не именно данный случай, а какая общая тенденция.
Ответ на ваш вопрос, я не знаю в чём причина данной катастрофы. Но так как "авиакомпания" жутко мелкая, то проблемы будут либо у них, либо ошибка пилота. Проблем у организации, которая сертифицировала данный самолёт не будет. Проблем у учебных учреждений, кто учил пилотов — не будет.
Проблема не в том, кого потом накажут или наградят. Проблема в том, что данная авиакатастрофа также не приведёт к каким либо изменениям.
ps
кстати ещё интересен возраст пилотов. То же, та ещё беда в РФ. Комплексная проблема, когда вроде законы хорошие, а по факту после их выполнения, хоть разревись. ред.

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5
velvetdust

Больше 10% созданных самолётов попали в аварии, в чем тут разбираться, эти ведра с болтами давно запретить пора https://aviation-safety.net/database/types/Let-L-410/losses

Aviation Safety Network &gt; ASN Aviation Safety…
Aviation Safety Network: Aviation Safety Network: Databases containing descriptions of over 11000…
aviation-safety.net
Ответить
1
Болезненный рак

Савелий не про конкретно эту катастрофу пишет, а про ситуацию в стране в целом. Только за последний год было с 20 катастроф, и минимум в трети из них официальной причиной назывались отказ двигателей и потеря тяги, а в оставшихся ошибки пилотирования. Его слова на этом фоне выглядят очень даже справедливыми.

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0
Невероятный дым

Возьми и посчитай

Ответить
1
Незаконный Илья

Продолжающийся самолётопад - индикатор деградации всего сегмента инфраструктуры.

Ответить
8
Roma Schreibikus

Деградации СМИ, скорее.
Писать больше не о чем, а падающие самолёты стабильно собирают трафик

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2
Сальвадор Лемонес

Не "разбился", а "совершил шлепок о поверхность земли".

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5
Yurii Dmitriev

Совершил жёсткую посадку ред.

Ответить
0
Andrey Cherepanov

1987 года...

Ответить
3
Alex Blake

Самолёты это не автомобили, они прекрасно могут эксплуатироваться десятками лет. Просто необходимо регулярно проводить ТО и заменять детали выработавшие свой ресурс. А в остальном, двигатели там максимально просты и надежны, фюзеляжи с крыльями не гниют, как батина девятка в гараже.

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7
Савелий

Осталось только понять, менялись ли реально детали, проходило ли реально ТО. А не подпись на бумажке, потому что люди свои, сочтёмся или, а ты пал палыча знаешь, зять мой, техники у нас получают мало, а работают как боги и так далее.
Ну это в том случае, если данная авария в причине имеет вышедший из строя аппаратный агрегат.

Ответить
3
Andrey Cherepanov

Сам следил за самолётом 1987 года?

Ответить
0
Степан Анейчик

Объясните этому господину на самолетах какого года летают лоукостеры

Ответить
0
Андрей Рядькин

как правило, очень свежие из-за условий активной эксплуатации

Ответить
5
Служащий Абдужаббор

лоукостеры летают на новеньких. а вот обычные авиакомпании могут и старье у себя держать.

Ответить
2
Lofoten Forsake

Сколько еще нужно жертв, чтобы проверили всю воздушную технику. Звучит невозможно, но как по-другому. Уже какая по счету авиакатастрофа по причине отказа техники. ред.

Ответить
0
Сдавайся

Лол, в день от ковида по 900 чел умирает, избыточная смертность исчисляется сотнями тысяч. Сколько ещё должно умереть, чтобы люди начали обрабатывать руки антисептиком/ соблюдать самоизоляцию/вакцинироваться? Сколько должно ещё умереть, чтобы правительство перестало снижать расходы на здравоохранение в угоду слабовиков?
Вопросы риторические, можно на них не отвечать, ответ и так известен – человеческая жизнь в РФ ничего не стоит. ред.

Ответить
12
Lofoten Forsake

Не сдавайся.

Ответить
0
Савелий

Достаточно, чтобы упал один человек. Но какой то жутко важный. Он при чём даже может выжить, но вот даже просто выжить всем, кто хоть частично был виноват в аварии удастся не всем. А уж на свободе вообще останутся единицы.
Надо чтобы политики ездили на общественном транспорте и летали на обычных рейсах. Вот так победим :)

Ответить
1
Игнат Теремов

ПЗДЦ,товарищи! Новости у нас конечно адовые.То расстреляют в школе/универе, то самолеты падают.Грустно это всё,ужасно((

Ответить
0
Невероятный дым

Сравни статистику с другими странами ред.

Ответить
–16
Савелий

С какими африканскими странами надо сравнивать? Или с Аляской? Вот, недавно передачу смотрел про аляску. Батя учит дочь летать на легкомотрном, ей ещё 15, он её уже одну отправляет, без бумажек ваших. Передача по дискавери.
Есть всё таки отличие по числе полётов лёгкой авиации и по странам, которые забивают на проверки.

Ответить
12
Сдавайся

Чтобы что?

Ответить
1
ggg123

Чтобы заплакать

Ответить
0
Елизавета Михайлова

Пездос 😭

Ответить
2
Алексей Кыштымов

Каждый день от короны умирает 900 человек, т.е 56 таких самолётов

Ответить
1
Коровка говорит мууу
Ответить
0
Коровка говорит мууу

3417 таких самолетов улетело в вальхаллу, а еще только утро.
Однако, население растет.
А математика позволяет сравнивать все со всем.

Ответить
0
Джон Кроули

Главное звезда на борту цела, а остальное поправимо, бабы ещё парашютистов нарожают.

Ответить
–5
Невероятный дым

Смешно (нет)

Ответить
0
Главный томагавк_два

Стоп, а парашютироваться... Низя было?

Ответить
1
Zakhar Zakharov

до определенной высоты они наверное думали, что самолет не разобьется, а приземлится. а потом уже, когда понятно стало, что пздц, уже поздновато.
наверное

Ответить
0
Александр Кузьменко

Прыгал на этом аэродроме как-то. Ужасная трагедия...

Ниже 300м по технике безопасности покидать судно нельзя. Группировка и подготовка к жесткой посадке.

Ответить
2
rustyrazor

А можно ли вообще нормально, без травм, приземлиться, если нарушить технику безопасности и спрыгнуть на высоте до 300м? Или никак и в любом случае лучше готовиться к посадке?

Ответить
0
Александр Кузьменко

Можно. Технически запасной парашют типа "крыло" раскрывается за 100м на многих парашютных системах.

В случае отказа самолета на низкой высоте есть куча причин не позволять людям покидать аппарат:
1) Паника
2) Давка
3) Наружение центровки при хаотичных перемещениях по салону
4) Есть студенты, которые не могут быстро реагировать и делать все моментально и верно
5) Есть еще тандем-мастера с пассажирами зачастую, которые не мобильны от слова "совсем"

Ответить
2
Савелий

Но ведь по словам очевидцев самолёт летел над деревьями, это и 50 метров нет. При этом особенность, он имел крен, верх задрат. Я не спорю, что пока это всё на уровне "слухов", но именно в данном самолёте шансов было мало.

Ответить
0
Александр Кузьменко

Пускай разбираются эксперты

Ответить
0
Себастиан Перейра

самолёт сбил украинский БУК!

нет...
на спутниковых снимках видно, как украинский истребитель выпускает рОкету!

других экспертов у нас нет... ред.

Ответить
0
Себастиан Перейра

попробуй при штопоре, сваливании до двери добраться

к полу, к стене прижмёт просто от перегрузок
плюс там по любасу на такой высоте ещё дверь была закрыта

Ваш Капитан Очевидность

Это всё равно что вопрошать, хрен ли они там утонули если были спасательные плоты и жилеты

Ответить
0
Главный томагавк_два

?

Ответить
0
Себастиан Перейра

смищно

Ответить
0
Савелий

Но штопора не было. Самолёт летел над деревьями. Условно говоря, если самолёт летит на 300 метров, скоро упадёт, а четверть самолёта инструкторы по прыжкам и у остальных есть парашюты. то в теории открыть люк для прыжка логично. Жить захотят — доползут до выхода.
Но только над деревьями — это явно не триста метров.

Ответить
0
Михаил Михалыч

Опасный спорт

Ответить
0
Невероятный дым

Причем тут спорт?

Ответить
–1
Глухой Кирилл

Самолет парашютистов вез

Ответить
0
Последний бинокль

Пассажировместимость 19 человек, а на борту было 23.

Ответить
0
Служащий Абдужаббор

Так экипаж не учитывается

Ответить
0
Последний бинокль

Ну ещё 2 пилота, все равно людей больше

Ответить
0
Служащий Абдужаббор

Ну в целом это не влияет на ни центровку, ни на аэродинамические характеристики самолета. Они же не в креслах там своих сидят, а просто ждут прыжка

Ответить
0
Олег Перов

От массы зависит

Ответить
0
Ruslan Longsurname

Прыгал в 17 году с этого самолета с инструктором. Гудел конечно страшно, но опасений не внушал никаких. А от уверенности команды парашютистов, вообще мыслей, что, что-то пойдёт не так не возникало. Так все уверенно и четко они делали. Очень жаль всех тех кто погиб, даже не верится мне до сих пор.

Ответить
0
Савелий

Вывод?
Гул не понятен, мы же не техники.
Уверенность команды профессионалов вокруг ни о чём не говорит. За зарплату они согласны рискнуть (или по характеру готовы на риск).

Ответить
0
Марк Захаров

"семеро выжили, их госпитализировали", "погибли два пилота и остальные пассажиры"..... Я ничего не понял, если честно.

Ответить
0
Савелий

Пилотов знают сколько, пассажиры пока без счёта идут. Намекают, что брали людей вопреки всяким правилам, сколько захотят — столько и запустят. Ну если уже всё, а тут друг приехал?

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0
Антон Лисин

Все говно совка падает

Ответить
0
имя и фамилия

а нехуй летать на этих гробах, Господь не просто так не дал крылья человеческим кускам мяса

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0
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