По данным СМИ, погибли два пилота и остальные пассажиры.

Самолёт L-410 упал в городе Мензелинск через несколько минут после взлёта. На борту находились 23 человека, большинство из них парашютисты местного аэроклуба. Об этом сообщает МЧС.

Семерых пострадавших извлекли спасатели. Минздрав уточнил, что один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии. По данным источника РИА «Новости», по предварительным данным, 16 человек погибли. Следователи начали проверку.

ТАСС пишет, что самолёт использовали с 1987 года, его пассажировместимость — 19 человек, указано на сайте клуба. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ техники.