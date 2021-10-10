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Новости
Артём Мазанов

В Татарстане разбился самолёт с парашютистами. На борту были 23 человека, семерых госпитализировали Статьи редакции

По данным СМИ, погибли два пилота и остальные пассажиры.

Самолёт L-410 упал в городе Мензелинск через несколько минут после взлёта. На борту находились 23 человека, большинство из них парашютисты местного аэроклуба. Об этом сообщает МЧС.

Семерых пострадавших извлекли спасатели. Минздрав уточнил, что один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии. По данным источника РИА «Новости», по предварительным данным, 16 человек погибли. Следователи начали проверку.

ТАСС пишет, что самолёт использовали с 1987 года, его пассажировместимость — 19 человек, указано на сайте клуба. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ техники.

#новости #происшествия

3410 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Artem Bugara

Дико извиняюсь, но кто так пишет заголовки? «7 госпитализировали»

Складывается ощущение, что все остальные просто поехали по домам

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21
Последний бинокль

Остальные приказали долго жить

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0
Степан Анейчик

Из серии произошёл хлопок

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–1
Незаконный Илья

а подзаг для кого написан?

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–2
Незаконный Илья

Продолжающийся самолётопад - индикатор деградации всего сегмента инфраструктуры.

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7
Болезненный рак

Какая это уже катастрофа за год? Такое ощущение, что вне крупных аэропортов и авиакомпаний на нормы безопасности в России всем плевать.

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2
Савелий

Проблема на поверхности. Долгое время каждую авиакатастрофу расследовали и принимали меры по фактической аварии. То есть и ранее награждали и наказывали не при частных и не виновных. Но факт аварии честно разбирали!
А сейчас мир изменился. Все врут выгораживая прогнившие институты. Например, самолёт не летает сам по себе, вокруг него множество организаций, которые одобряют его полёты. Это и техническое состояние судна и сертификация пилотов и даже климатологи с диспетчерами, там всё по идее контролируется.
Но согласен, в РФ проблемы есть. Не работает почти всё. При чём ужас, что сейчас приди проверять, они работают, они говорят. Но только отвернись и они снова будут жить как уже привыкли.
Что делать? Ну вот что, например, можно сделать, что бы сломанное авто не выезжало на дорогу?

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9
Harry Hatchet

Самолёт разбился несколько часов назад, а ты уже и причину знаешь, охуеть. В МАК или NTSB ещё не позвали на работу?

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1
Савелий

Обратите, пожалуйста, внимание. Ответ на комментарий на то, какая по счёту катастрофа. Не именно данный случай, а какая общая тенденция.
Ответ на ваш вопрос, я не знаю в чём причина данной катастрофы. Но так как "авиакомпания" жутко мелкая, то проблемы будут либо у них, либо ошибка пилота. Проблем у организации, которая сертифицировала данный самолёт не будет. Проблем у учебных учреждений, кто учил пилотов — не будет.
Проблема не в том, кого потом накажут или наградят. Проблема в том, что данная авиакатастрофа также не приведёт к каким либо изменениям.
ps
кстати ещё интересен возраст пилотов. То же, та ещё беда в РФ. Комплексная проблема, когда вроде законы хорошие, а по факту после их выполнения, хоть разревись. ред.

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2
Болезненный рак

Савелий не про конкретно эту катастрофу пишет, а про ситуацию в стране в целом. Только за последний год было с 20 катастроф, и минимум в трети из них официальной причиной назывались отказ двигателей и потеря тяги, а в оставшихся ошибки пилотирования. Его слова на этом фоне выглядят очень даже справедливыми.

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0
Невероятный дым

Возьми и посчитай

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1
Ипполит Воробьянинов

Как видите, даже наличие парашюта ничего не гарантирует

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5
Andrey Cherepanov

1987 года...

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3
Степан Анейчик

Объясните этому господину на самолетах какого года летают лоукостеры

Ответить
0
Alex Blake

Самолёты это не автомобили, они прекрасно могут эксплуатироваться десятками лет. Просто необходимо регулярно проводить ТО и заменять детали выработавшие свой ресурс. А в остальном, двигатели там максимально просты и надежны, фюзеляжи с крыльями не гниют, как батина девятка в гараже.

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0
Савелий

Осталось только понять, менялись ли реально детали, проходило ли реально ТО. А не подпись на бумажке, потому что люди свои, сочтёмся или, а ты пал палыча знаешь, зять мой, техники у нас получают мало, а работают как боги и так далее.
Ну это в том случае, если данная авария в причине имеет вышедший из строя аппаратный агрегат.

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0
Сальвадор Лемонес

Не "разбился", а "совершил шлепок о поверхность земли".

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2
Елизавета Михайлова

Пездос 😭

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2
Игнат Теремов

ПЗДЦ,товарищи! Новости у нас конечно адовые.То расстреляют в школе/универе, то самолеты падают.Грустно это всё,ужасно((

Ответить
1
Невероятный дым

Сравни статистику с другими странами ред.

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–9
Савелий

С какими африканскими странами надо сравнивать? Или с Аляской? Вот, недавно передачу смотрел про аляску. Батя учит дочь летать на легкомотрном, ей ещё 15, он её уже одну отправляет, без бумажек ваших. Передача по дискавери.
Есть всё таки отличие по числе полётов лёгкой авиации и по странам, которые забивают на проверки.

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9
Сдавайся

Чтобы что?

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0
Джон Кроули

Главное звезда на борту цела, а остальное поправимо, бабы ещё парашютистов нарожают.

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–3
Невероятный дым

Смешно (нет)

Ответить
0
Главный томагавк_два

Стоп, а парашютироваться... Низя было?

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1
Zakhar Zakharov

до определенной высоты они наверное думали, что самолет не разобьется, а приземлится. а потом уже, когда понятно стало, что пздц, уже поздновато.
наверное

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0
Александр Кузьменко

Прыгал на этом аэродроме как-то. Ужасная трагедия...

Ниже 300м по технике безопасности покидать судно нельзя. Группировка и подготовка к жесткой посадке.

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1
rustyrazor

А можно ли вообще нормально, без травм, приземлиться, если нарушить технику безопасности и спрыгнуть на высоте до 300м? Или никак и в любом случае лучше готовиться к посадке?

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0
Lofoten Forsake

Сколько еще нужно жертв, чтобы проверили всю воздушную технику. Звучит невозможно, но как по-другому. Уже какая по счету авиакатастрофа по причине отказа техники. ред.

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0
Сдавайся

Лол, в день от ковида по 900 чел умирает, избыточная смертность исчисляется сотнями тысяч. Сколько ещё должно умереть, чтобы люди начали обрабатывать руки антисептиком/ соблюдать самоизоляцию/вакцинироваться? Сколько должно ещё умереть, чтобы правительство перестало снижать расходы на здравоохранение в угоду слабовиков?
Вопросы риторические, можно на них не отвечать, ответ и так известен – человеческая жизнь в РФ ничего не стоит. ред.

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3
Михаил Михалыч

Опасный спорт

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0
Невероятный дым

Причем тут спорт?

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0
Глухой Кирилл

Самолет парашютистов вез

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0
Последний бинокль

Пассажировместимость 19 человек, а на борту было 23.

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0
Служащий Абдужаббор

Так экипаж не учитывается

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0
Последний бинокль

Ну ещё 2 пилота, все равно людей больше

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0
Служащий Абдужаббор

Ну в целом это не влияет на ни центровку, ни на аэродинамические характеристики самолета. Они же не в креслах там своих сидят, а просто ждут прыжка

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0
Алексей Кыштымов

Каждый день от короны умирает 900 человек, т.е 56 таких самолётов

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–1
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