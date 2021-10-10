В Татарстане разбился самолёт с парашютистами. На борту были 23 человека, семерых госпитализировали Статьи редакции
По данным СМИ, погибли два пилота и остальные пассажиры.
Самолёт L-410 упал в городе Мензелинск через несколько минут после взлёта. На борту находились 23 человека, большинство из них парашютисты местного аэроклуба. Об этом сообщает МЧС.
Семерых пострадавших извлекли спасатели. Минздрав уточнил, что один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии. По данным источника РИА «Новости», по предварительным данным, 16 человек погибли. Следователи начали проверку.
ТАСС пишет, что самолёт использовали с 1987 года, его пассажировместимость — 19 человек, указано на сайте клуба. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ техники.
Проблема на поверхности. Долгое время каждую авиакатастрофу расследовали и принимали меры по фактической аварии. То есть и ранее награждали и наказывали не при частных и не виновных. Но факт аварии честно разбирали!
А сейчас мир изменился. Все врут выгораживая прогнившие институты. Например, самолёт не летает сам по себе, вокруг него множество организаций, которые одобряют его полёты. Это и техническое состояние судна и сертификация пилотов и даже климатологи с диспетчерами, там всё по идее контролируется.
Но согласен, в РФ проблемы есть. Не работает почти всё. При чём ужас, что сейчас приди проверять, они работают, они говорят. Но только отвернись и они снова будут жить как уже привыкли.
Что делать? Ну вот что, например, можно сделать, что бы сломанное авто не выезжало на дорогу?
Обратите, пожалуйста, внимание. Ответ на комментарий на то, какая по счёту катастрофа. Не именно данный случай, а какая общая тенденция.
Ответ на ваш вопрос, я не знаю в чём причина данной катастрофы. Но так как "авиакомпания" жутко мелкая, то проблемы будут либо у них, либо ошибка пилота. Проблем у организации, которая сертифицировала данный самолёт не будет. Проблем у учебных учреждений, кто учил пилотов — не будет.
Проблема не в том, кого потом накажут или наградят. Проблема в том, что данная авиакатастрофа также не приведёт к каким либо изменениям.
ps
кстати ещё интересен возраст пилотов. То же, та ещё беда в РФ. Комплексная проблема, когда вроде законы хорошие, а по факту после их выполнения, хоть разревись. ред.
Савелий не про конкретно эту катастрофу пишет, а про ситуацию в стране в целом. Только за последний год было с 20 катастроф, и минимум в трети из них официальной причиной назывались отказ двигателей и потеря тяги, а в оставшихся ошибки пилотирования. Его слова на этом фоне выглядят очень даже справедливыми.
Осталось только понять, менялись ли реально детали, проходило ли реально ТО. А не подпись на бумажке, потому что люди свои, сочтёмся или, а ты пал палыча знаешь, зять мой, техники у нас получают мало, а работают как боги и так далее.
Ну это в том случае, если данная авария в причине имеет вышедший из строя аппаратный агрегат.
С какими африканскими странами надо сравнивать? Или с Аляской? Вот, недавно передачу смотрел про аляску. Батя учит дочь летать на легкомотрном, ей ещё 15, он её уже одну отправляет, без бумажек ваших. Передача по дискавери.
Есть всё таки отличие по числе полётов лёгкой авиации и по странам, которые забивают на проверки.
Лол, в день от ковида по 900 чел умирает, избыточная смертность исчисляется сотнями тысяч. Сколько ещё должно умереть, чтобы люди начали обрабатывать руки антисептиком/ соблюдать самоизоляцию/вакцинироваться? Сколько должно ещё умереть, чтобы правительство перестало снижать расходы на здравоохранение в угоду слабовиков?
Вопросы риторические, можно на них не отвечать, ответ и так известен – человеческая жизнь в РФ ничего не стоит. ред.