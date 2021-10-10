Вулкан извергается уже три недели, учёные считают, что извержение продлится три месяца.

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Фото Miguel Calero, EPA

Северная сторона кратера вулкана обрушилась 9 октября. Об этом сообщил Вулканологический институт Канар (INVOLCAN).

INVOLCAN @involcan Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed

Власти заявили, что новый поток лавы прошёл по району, жители которого были эвакуированы после извержения 19 сентября. По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Европейского союза, 1186 домов разрушены, почти 500 гектаров земли покрыто лавой.