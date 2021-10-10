У извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма обрушилась стена кратера Статьи редакции
Вулкан извергается уже три недели, учёные считают, что извержение продлится три месяца.
Северная сторона кратера вулкана обрушилась 9 октября. Об этом сообщил Вулканологический институт Канар (INVOLCAN).
Власти заявили, что новый поток лавы прошёл по району, жители которого были эвакуированы после извержения 19 сентября. По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Европейского союза, 1186 домов разрушены, почти 500 гектаров земли покрыто лавой.
Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. С острова эвакуированы около шесть тысяч человек, пострадавших нет.
Ну вот...
А вы тут в России жалуетесь, что вам плохо живётся...
Плитку каждое лето перекладывают, никаких тебе вулканов, отопление почти круглогодично, летом даже в парках есть павильоны «Здоровья», где можно пройти БЕСПЛАТНОЕ медицинское обследование.
Вот где нибудь в Нью Йорке есть павильоны здоровья в парках?
То тоже...
А все благодаря кому?
А благодаря Сергею Семеновичу!!!!!
Вот так вот! ред.