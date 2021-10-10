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Новости
Артём Мазанов

У извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма обрушилась стена кратера Статьи редакции

Вулкан извергается уже три недели, учёные считают, что извержение продлится три месяца.

21 21 комментарий
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Фото Miguel Calero, EPA

Северная сторона кратера вулкана обрушилась 9 октября. Об этом сообщил Вулканологический институт Канар (INVOLCAN).

INVOLCAN @involcan
Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed

Власти заявили, что новый поток лавы прошёл по району, жители которого были эвакуированы после извержения 19 сентября. По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Европейского союза, 1186 домов разрушены, почти 500 гектаров земли покрыто лавой.

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. С острова эвакуированы около шесть тысяч человек, пострадавших нет.

#новости #вулканы

21 21 комментарий
10
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Средний Мика

Шото я там ниодной пальмы не вижу

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9
Главный томагавк_два

На улице Улофа Пальме тоже чёт ни одной

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1
Дмитрий Sh

Наверняка там печот

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4
ziggy stardust
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7
Сплошной паук например

порвался

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5
Coronadoden van Voronezj

Завидуешь

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1
Главный томагавк_два

Услышав, как поёт Стас Пьеха
начал извергаться Кумбре-Вьеха

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2
Электронный Паша

Не пиши сюда больше

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0
Глухой Кирилл

Осталось выяснить, насколько это извержение оказалось антропогенным

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1
Михаил Кометов

Ты вообще в курсе из-за чего вулканы извергаются? Попробуй хотя бы погуглить

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0
Глухой Кирилл

Из-за белых мужчин?

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1
Михаил Кометов

Из-за уровня твоего образования

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0
Савелий

Я специально не искал (ещё раз, не знаю, спрашиваю), но слышал, есть гипотезы, что геотермальные электростанции повышают риск землятресений и теоретически могут активировать вулканы.
Не берусь судить, вдруг вы знаете?
Это совсем чушь или что то в этом есть?

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0
New

Ну вот...
А вы тут в России жалуетесь, что вам плохо живётся...

Плитку каждое лето перекладывают, никаких тебе вулканов, отопление почти круглогодично, летом даже в парках есть павильоны «Здоровья», где можно пройти БЕСПЛАТНОЕ медицинское обследование.

Вот где нибудь в Нью Йорке есть павильоны здоровья в парках?
То тоже...

А все благодаря кому?
А благодаря Сергею Семеновичу!!!!!
Вот так вот! ред.

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–10
Уважаемый Пользователь

Подальше от Москвы отьедь. Какие павильоны здаровья? Только закладки из параллельной вселенной

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3
Ivan Boldyrev

Ты еще спроси, какая плитка.

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0
Антон Сциталов

Так а зачем отъезжать от Москвы подальше, если там так хорошо?

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0
Печатный коктейль

Вот так уот

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0
Разнообразный череп

Самое модное место для инстаграма. Как раз вот серваки подняли.

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0
Коровка говорит мууу

можно делать шашлычек

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0
Главный томагавк_два

Из коровки?

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0
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