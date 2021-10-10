В магазинах появится новый отдел для отображения «разумного выбора» товаров «независимо от того, традиционно ли они продавались для девочек или для мальчиков».

Губернатор Калифорнии подписал закон о гендерно нейтральной продаже детских предметов гигиены и игрушек. Одежда не попадает под новые правила. Об этом сообщает Associated Press.

Закон относится только к магазинам, в которых работает не менее 500 сотрудников. Традиционные секции для мальчиков и девочек в них останутся. Магазинам, нарушающим требование, может грозить штраф в размере тысячи долларов.

Автор законопроекта Эван Лоу сказал, что «невероятно благодарен» губернатору, который подписал закон — ранее его два раза отвергали в 2019 и 2020 годах. Представители ЛГБТ-сообщества, которые поддерживали законопроект, заявляли, что розовые и голубые оттенки товаров навязывают детям гендерные стереотипы.

Несмотря на то, что Калифорния это первый штат с подобным законом, некоторые крупные магазины в США уже изменили метод выкладки товаров: Target Corp., у которой 1915 магазинов в стране, ещё в 2015 году объявила, что прекратит использовать «некоторые гендерные знаки».