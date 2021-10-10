Калифорния стала первым штатом, в котором крупные магазины обязали продавать гендерно нейтральные детские товары Статьи редакции
В магазинах появится новый отдел для отображения «разумного выбора» товаров «независимо от того, традиционно ли они продавались для девочек или для мальчиков».
Губернатор Калифорнии подписал закон о гендерно нейтральной продаже детских предметов гигиены и игрушек. Одежда не попадает под новые правила. Об этом сообщает Associated Press.
Закон относится только к магазинам, в которых работает не менее 500 сотрудников. Традиционные секции для мальчиков и девочек в них останутся. Магазинам, нарушающим требование, может грозить штраф в размере тысячи долларов.
Автор законопроекта Эван Лоу сказал, что «невероятно благодарен» губернатору, который подписал закон — ранее его два раза отвергали в 2019 и 2020 годах. Представители ЛГБТ-сообщества, которые поддерживали законопроект, заявляли, что розовые и голубые оттенки товаров навязывают детям гендерные стереотипы.
Несмотря на то, что Калифорния это первый штат с подобным законом, некоторые крупные магазины в США уже изменили метод выкладки товаров: Target Corp., у которой 1915 магазинов в стране, ещё в 2015 году объявила, что прекратит использовать «некоторые гендерные знаки».
С цветами вообще бред обычный. Там нет никакой основы, просто люди вбили себе что якобы голубой - для мальчиков, а розовый - для девочек. Замени на любой другой - ничего не изменится. Нахуй оно вообще надо я не ебу.
И почему родители сами не могут решить за ребёнка?
А зачем издеваться над ребёнком и покупать ему лего "для девочек", если девочка, например, хочет спортивную тачку собирать? Или играть в ковбоя с игрушечным пестиком. Какой в этом смысл глубинный? ред.
Бегут в основном из-за непомерных налогов, цен на жилье и высокой преступности. Про гендерную проблему читал только, что совет по образованию не открыл школы, потому что все время трехчасового собрания ушло на обсуждение разнообразия в школьных советах, вот тут действительно это выбесило жителей, потому что не сделали важное дело, а не потому что гендерный вопрос их раздражает
Тут такой люты пролетарский коммунизм построенный на people of color ты не представляешь. Снесли все памятники белым, школу им.Вашингтона переименовывают ибо угнетатель. UBI выдают по расе, воровать до 150 баксов это не преступление ибо ты расист, всем людям простили все долги по ренте жилья, накопившейся за корону.
Популизм ужаснейший.
Немного не понимаю,в чем смысл. То есть мы знаем, что самоопределение придёт само по себе, как и ориентация. И кому мешает разнообразие товаров, машинки девочкам покупают и т.д. Играл в детстве с куклой большой, не расставался с ней, машинки разбирал, что хотел, то и покупали. Может просто убрать с ценников надпись «для девочек/мальчиков и разделение отделов. Единственное, игрушки для девочек отстой тот ещё,ну кто захочет играть с плитой, когда есть робот, хотя хезыч,у меня нет детей, с другой стороны опять же никто не мешает купить дочери робота. Не понимаю ред.
Попытаюсь объяснить. Идея в том, что постепенно это будет расщеплять гендерные стереотипы у родителей. То есть да, многие родители по умолчанию часто покупают мальчикам машинки/девочкам куклы, и у детей получается, что нет никакого выбора. Им просто придётся играть в то, что им покупают родители, даже если им это не нравится. А так есть шанс, что родители чуть больше будут ориентироваться на пожелания ребёнка, а не на своё представление о том, во что ребёнок должен играть. По-моему это правильно, и жаль, что традиционалистский Барнаул видит в этом гибель цивилизации.
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Я тоже не понимаю. Почему не сделали отдел с гендерно нейтральной одеждой?
Каждый день ношу гендерно нейтральную одежду - джинсы, футболки, худи, кроссовки - ничего лишнего не отвалилось и не выросло, даже ориентацию не поменял. Почему дети не могут носить гендерно нейтральную одежду?
Почему вас вообще не удивляет, что в детском магазине в США есть половое разделение товаров, кроме одежды? Типа мальчикые и девочковые бутылочки, пластиковые динозавры и конструкторы? Зачем вообще такое делать? Один мой племянник одно время угарал по кухням, другому нравились единороги. Типа они должны заходить в женский отдел и такие - но хомо! Хорошо, что в наших детских магазинах разделения на половые отделы нет. Наверное поэтому на ТЖ так много пидоров, алярм!
Ну так это, речь же не про то, что не запрещают гендерные отделы, а просто к условно двум другим (мальчишечий и девчачий) добавляют новый. Никакого не отменяют, но уже у всех подорвались зады.
В статье нет конкретики, но в теории, которую я нарисовал себе в голове сам, это прикольная затея, когда товары общего пользования можно будет найти в одном отделе, а не бегать из одного в другой (ну типа если у семьи мальчик и девочка, то не бегать за условными памперсами разных цветов в разные отделы). Там можно разместить товары для всей семьи, которые заведомо на все членов семьи направлены. Ну, это в теории, я хз что там реально означает (типа принуждение к новой продукции? Но бред какой-то). Не знаю, мне кажется речь идет тупо о удобстве.
Собственно, в магазинах игрушек такими отделами представляет себя касса магазина.
Но, тут опять же, указано что все магазины, а упоминание игрушек автоматически заставляет думать именно о детских магазинах. Но разве в условном американском аналоге Ашана те же предметы детской гигиены не расположены в одном месте? Короче, много вопросов, нужно дополнить статью, если есть чем дополнять, потому что хз, автор TJ её как-то заведомо составил так, чтобы Барнаул поднял восстание за права цисгендерных гетеросексуальных жителей Америки и их право оставаться натуралами.