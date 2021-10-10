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Новости
Артём Мазанов

Калифорния стала первым штатом, в котором крупные магазины обязали продавать гендерно нейтральные детские товары Статьи редакции

В магазинах появится новый отдел для отображения «разумного выбора» товаров «независимо от того, традиционно ли они продавались для девочек или для мальчиков».

Губернатор Калифорнии подписал закон о гендерно нейтральной продаже детских предметов гигиены и игрушек. Одежда не попадает под новые правила. Об этом сообщает Associated Press.

Закон относится только к магазинам, в которых работает не менее 500 сотрудников. Традиционные секции для мальчиков и девочек в них останутся. Магазинам, нарушающим требование, может грозить штраф в размере тысячи долларов.

Автор законопроекта Эван Лоу сказал, что «невероятно благодарен» губернатору, который подписал закон — ранее его два раза отвергали в 2019 и 2020 годах. Представители ЛГБТ-сообщества, которые поддерживали законопроект, заявляли, что розовые и голубые оттенки товаров навязывают детям гендерные стереотипы.

Несмотря на то, что Калифорния это первый штат с подобным законом, некоторые крупные магазины в США уже изменили метод выкладки товаров: Target Corp., у которой 1915 магазинов в стране, ещё в 2015 году объявила, что прекратит использовать «некоторые гендерные знаки».

#новости #сша

3831 просмотров
244 244 комментария
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244 комментария
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Замечательный спрей

Норм тема. Если весь этот селюковский кринж с игрушками "для мальчиков" и игрушками "для девочек" вымрет - будет круто. ред.

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46
Gedevan

будет круто

Что в этом крутого?

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13
Замечательный спрей

Абсолютно всё. Просто игрушки лежат и всё. А не "девочкам - барби", а "мальчикам - танки". А может девочка в танки хочет, а мальчик Кена наряжать. ред.

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38
47 комментариев
Dmitry Pasyutin

Сначала поставил минус, потом вспомнил как я ребёнком попросил маму купить игрушку, там 2 солнышка вращаются друг с другом в виде шестерней, она мне была интересна с инженерной точки зрения, а продавщица сказала - вы что, это для девочек игрушка. Так и не купили мне её

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8
Замечательный спрей

Да такая хуйня сплошь и рядом. Меня дичайше заёбывало очередной мамане объяснять что если она купит какую-то определённую игрулю, её сын не превратится от этого в девочку.

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5
2 комментария
Alex Comrade

Так и не купили мне её

Упустили такого инженера.

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2
Бип Боп

вымереть он должен сам, а не потому что коммифорнийские комиссары дали приказ

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2
Замечательный спрей

Ой, блять, пиздец прям тирания ебать) Скрепы затрещали

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9
5 комментариев
Любовный глобус

А с цветами что? И почему родители сами не могут решить за ребёнка?

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1
Замечательный спрей

С цветами вообще бред обычный. Там нет никакой основы, просто люди вбили себе что якобы голубой - для мальчиков, а розовый - для девочек. Замени на любой другой - ничего не изменится. Нахуй оно вообще надо я не ебу.
И почему родители сами не могут решить за ребёнка?

А зачем издеваться над ребёнком и покупать ему лего "для девочек", если девочка, например, хочет спортивную тачку собирать? Или играть в ковбоя с игрушечным пестиком. Какой в этом смысл глубинный? ред.

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4
6 комментариев
имя и фамилия

на игрушках должно быть предупреждение "строго для мальчиков!!!" "запрещено для девочек!!!", вот это было бы действительно круто

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0
Сплошной паук например

е-бо-бо

Ответить
50
Печатный коктейль

почему?

Ответить
2
Сплошной паук например

Представители ЛГБТ-сообщества, которые поддерживали законопроект, заявляли, что розовые и голубые оттенки товаров навязывают детям гендерные стереотипы.

у них в голове != у всех
ну и дальтоники вышли из чата

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19
27 комментариев
Любовный глобус

И опять Калифорния. Откуда там дети, презерватив снять никто не может.

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31
Огненный парфюмер

Цыгане воруют детей в других штатах и привозят туда

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11
Любовный глобус

И отдают их ГЕЯМ??? УХ БЕЗДУХОВНЫЙ ШТАТ!!

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2
6 комментариев
Леха

Как хорошо что росеянских детей запретили усыновлять! Лучше в детдоме, зато со скрепами!!.! 🖇️

Ответить
1
1 комментарий
Вальдемар

Самое смешное, что жители Калифорнии бегут из штата (потому что там весь этот гендерно-нейтральный пиздец) в Техас, где выбирали демократов, которые таким же мракобесием занимаются

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6
Сплошной паук например

там вообще остался штат с надеждой на рационализм? какая нить монтана ред.

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2
1 комментарий
Плотный
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3
Ударный историк

потому что там весь этот гендерно-нейтральный пиздец

Их там смущают в первую очередь высокие нологи и конские ценники на всё. То, что это следствие политики синей партии, они зачастую не вкуривают.

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0
Аркадий Гайдаржи

Бегут в основном из-за непомерных налогов, цен на жилье и высокой преступности. Про гендерную проблему читал только, что совет по образованию не открыл школы, потому что все время трехчасового собрания ушло на обсуждение разнообразия в школьных советах, вот тут действительно это выбесило жителей, потому что не сделали важное дело, а не потому что гендерный вопрос их раздражает

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–1
Selfish Ledger

Тут такой люты пролетарский коммунизм построенный на people of color ты не представляешь. Снесли все памятники белым, школу им.Вашингтона переименовывают ибо угнетатель. UBI выдают по расе, воровать до 150 баксов это не преступление ибо ты расист, всем людям простили все долги по ренте жилья, накопившейся за корону.
Популизм ужаснейший.

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6
Любовный глобус

Вот что мне написали в новости про презервативы.

Ответить
2
2 комментария
Болезненный рак

Возгорающий Барнаул, можете вразумительно объяснить, чем вам не нравятся гендерно-нейтральные товары для детей?

Ответить
4
Сплошной паук например

какая нахуй необходимость в этом явлении

Ответить
20
Болезненный рак

А что в этом плохого?

Ответить
–1
19 комментариев
Сплошной паук например

давай вот объясни мне, буду амбассадаром рванины в этом вопросе

Ответить
0
Длинный Данила

Там даже не так: должны быть гендерно-нейтральные полочки/секции с товаром. Абсолютно нейтральная тема, которая все равно смогла поджечь жопы
Восхищаюсь

Ответить
6
Болезненный рак

Вот да, у меня такое ощущение, что у некоторых наших соотечественников вызывает пожары вообще всë, что выходит за рамки воспитания детей по домострою. ред.

Ответить
2
3 комментария
имя и фамилия

главное что продажи упадут, но зато получилось, да

Ответить
0
2 комментария
Alexey A.

Нам похуй на товар. Проблема в том, что штат навязывает магазинам что продавать, а что не продавать. Проблема в обязаловке.

Ответить
4
Передний самолет

Традиционные секции для мальчиков и девочек в них останутся

а что не продавать

Просто появится еще один раздел - нейтральный, перечитай новость

Ответить
0
MightyStan

Могут тебе вразумительно объяснить, что государство со своими законами не должно регулировать такую хуйню. Тем более еще штрафовать бизнес.

Ответить
3
MedievalRain

Тем, что государство заставляет магазины это делать.

Ответить
2
Ranae Est

только по принуждению государства магазины хоть как-то следят за сроками годности, сертификатами и противопожарными мерами. и то регулярно приходится штрафовать и сажать.

Ответить
0
4 комментария
Alex Comrade

А разве сейчас таких товаров нет в обычных детских магазинах?

Ответить
0
Pa Chu

От же ж отбитые, честное слово. Но на тж, вангую, эта новость вызовет фурор. Бэдкид будет искренне счастлив за калифорнийских гендерно-нейтральных пиздюков.

Ответить
9
Владимир Швецов

Ребята, ничего неожиданного в этих новостях уже давно нет

И вот за это и ненавижу эпоху десятых
Целое десятилетие которое уничтожило все зачатки разума, и перемололо кучу молодежи из которой выходят выпускники гендер стадис и сумасшедшие радикалы как со стороны правых, так и со стороны левых

Ответить
6
Dmitry R.

какая-то тотальная радикализация тупости.

Ответить
2
Владимир Швецов

Ну так и есть
Что хорошего от этой эпохи останется? Нихуя, ну окей в 2010-2012 еще было что то хорошее, а дальше открылся по всему миру портал в ад

Ответить
5
2 комментария
Selfish Ledger

Фишка в том что со стороны левых это мейнстрим, а со стороны правых это мерзкая мелочь типа МГ и почти противозаконно.

Ответить
1
MightyStan

Остается надеятся, что повзрослеют - поумнеют. Слишком инфантильные, слишком несамостоятельные.

Ответить
0
Невероятный дым

Долбаебы

Ответить
6
Selfish Ledger

В день по капельке они разрушают здравый смысл разрушая нормальные представления людей о реальности.

У них весь мир это поле боя где все воюют за свой гендер(никто не знал этого слова 10 лет назад), расу и сексуальную ориентацию. Разделяй и властвуй.

Ответить
5
Баба Нюра

Не за гендер, а за права, какие-то там равные права

Ответить
–3
14 комментариев
Печатный коктейль

нихуя не понятно, а можно пример?

Ответить
4
Леха

Пеленки не с машинками и цветочками, а просто белые

Ответить
5
5 комментариев
Marhal_New _Arleana

наверно речь идет о разделении на мужское и женское

Ответить
0
Главный томагавк_два

Калифорния прям угорела по этой хуйне

Ответить
4
Киевский Влад

Гендерно нейтральным это можно будет назвать тогда, когда не будет мужских и женских отделов вообще, а не только отличий по цветам. А то девушки шастают по мужским отделам и покупают себе шмотки, а мужики себе платье прикупить не могут.

Ответить
3
Oksana Fedotova

че не можешь, иди да покупай

Ответить
2
4 комментария
Zhanna Sinelnik

У меня пацан с рождения щеголял в пайетках, рюшах и цветочках))) Сейчас два, интересуют только машинки и динозавры, но продолжает любить одежду с цветочками. Много вещей достается от племянницы, я ваще ни секунды не парюсь и он в них ходит везде)

Ответить
2
Рыжий

Детство это вообще такое
Детство это когда ты с пацанами в колготках, но не пидоры (с)

Ответить
2
Рыжий

кстати, а сейчас на детей надевают колготки? До сих пор не понимаю, в чем смысл. Типа в качестве термобелья использовали?

Ответить
0
2 комментария
Крупный Данила

В пятом классе старшики отторобанят его в очко, скриньте.

Ответить
–1
8 комментариев
Крупный Данила

Одежда не попадает под новые правила. Об этом сообщает Associated Press.

Традиционные секции для мальчиков и девочек в них останутся.

А чё поменялось то тогда?

Ответить
3
Жуткий колос

Немного не понимаю,в чем смысл. То есть мы знаем, что самоопределение придёт само по себе, как и ориентация. И кому мешает разнообразие товаров, машинки девочкам покупают и т.д. Играл в детстве с куклой большой, не расставался с ней, машинки разбирал, что хотел, то и покупали. Может просто убрать с ценников надпись «для девочек/мальчиков и разделение отделов. Единственное, игрушки для девочек отстой тот ещё,ну кто захочет играть с плитой, когда есть робот, хотя хезыч,у меня нет детей, с другой стороны опять же никто не мешает купить дочери робота. Не понимаю ред.

Ответить
1
Zhanna Sinelnik

знакомые своему пацану уже вторую кухню покупают) Он обожает в нее играть)

Ответить
4
Болезненный рак

Попытаюсь объяснить. Идея в том, что постепенно это будет расщеплять гендерные стереотипы у родителей. То есть да, многие родители по умолчанию часто покупают мальчикам машинки/девочкам куклы, и у детей получается, что нет никакого выбора. Им просто придётся играть в то, что им покупают родители, даже если им это не нравится. А так есть шанс, что родители чуть больше будут ориентироваться на пожелания ребёнка, а не на своё представление о том, во что ребёнок должен играть. По-моему это правильно, и жаль, что традиционалистский Барнаул видит в этом гибель цивилизации.

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Барнаульцам будет что пообсуждать в воскресенье под пивко)

Ответить
0
Ari Ari

Традиционные секты для мальчиков и девочек в них останутся

Ответить
1
Ху Эмай

Кстати у самих детей сейчас эта тема с цветами уже не очень актуальна. Нет сильного разделения, как раньше. Дети сами уже разобрались с этим.

Ответить
1
Владимир Филатов

везде чёрный ебашат?

Ответить
0
1 комментарий
Пустой танк88

Сейчас детская одежда всех возможных ярких цветов. И всё перемешано. Нет такого, чтобы кто-то ходил чисто в синем или розовом. Хотя, среди девчёнок есть фанатки Барби, они да, предпочитают розовое.
И это выбор барби-фанатки и кто в праве ей указывать в магазине? ред.

Ответить
0
Sergey Lebedev

И ведь кто то рассмотрел в этом проблему, что аж закон приняли и теперь грозятся карать нарушителей

Ответить
0
ну и в чем он не прав

капитализм стал продавать нейтральность... печально...

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0

Комментарий удален

Комментарий удален

Zhanna Sinelnik

На самом деле немного не поняла, в чем именно нововведение. У нас здесь в магазинах ТОЛЬКО одежда и разделена по отделам. Все остальное - игрушки, пеленки, соски и прочее и так в одном отделе.

Ответить
0
Болезненный рак

Так Португалия (как и вся Западная Европа) в таких вещах гораздо более продвинутая, чем Штаты :)

Ответить
0
2 комментария
Gedevan

Одежда не попадает под новые правила.

Пока не попадает. Я наверно тупой, но никогда не понимал, нахера такое делать?

Ответить
0
Vasya Ivasya

Я тоже не понимаю. Почему не сделали отдел с гендерно нейтральной одеждой?
Каждый день ношу гендерно нейтральную одежду - джинсы, футболки, худи, кроссовки - ничего лишнего не отвалилось и не выросло, даже ориентацию не поменял. Почему дети не могут носить гендерно нейтральную одежду?
Почему вас вообще не удивляет, что в детском магазине в США есть половое разделение товаров, кроме одежды? Типа мальчикые и девочковые бутылочки, пластиковые динозавры и конструкторы? Зачем вообще такое делать? Один мой племянник одно время угарал по кухням, другому нравились единороги. Типа они должны заходить в женский отдел и такие - но хомо! Хорошо, что в наших детских магазинах разделения на половые отделы нет. Наверное поэтому на ТЖ так много пидоров, алярм!

Ответить
0
Dmitry R.

так а что изменится?!

Ответить
0
Евгений Нефёдов

Ну так это, речь же не про то, что не запрещают гендерные отделы, а просто к условно двум другим (мальчишечий и девчачий) добавляют новый. Никакого не отменяют, но уже у всех подорвались зады.

В статье нет конкретики, но в теории, которую я нарисовал себе в голове сам, это прикольная затея, когда товары общего пользования можно будет найти в одном отделе, а не бегать из одного в другой (ну типа если у семьи мальчик и девочка, то не бегать за условными памперсами разных цветов в разные отделы). Там можно разместить товары для всей семьи, которые заведомо на все членов семьи направлены. Ну, это в теории, я хз что там реально означает (типа принуждение к новой продукции? Но бред какой-то). Не знаю, мне кажется речь идет тупо о удобстве.

Собственно, в магазинах игрушек такими отделами представляет себя касса магазина.

Но, тут опять же, указано что все магазины, а упоминание игрушек автоматически заставляет думать именно о детских магазинах. Но разве в условном американском аналоге Ашана те же предметы детской гигиены не расположены в одном месте? Короче, много вопросов, нужно дополнить статью, если есть чем дополнять, потому что хз, автор TJ её как-то заведомо составил так, чтобы Барнаул поднял восстание за права цисгендерных гетеросексуальных жителей Америки и их право оставаться натуралами.

Ответить
0
MightyStan

А насколько тебе прикольна затея регулировать отделы в коммерческих, частных магазинах с помощью Закона? И штрафовать частных лиц, владельцев бизнеса? Насколько прикольно платить зарплату конгрессменам, чтобы он придумывал такую хуйню

Ответить
0
1 комментарий
Имя Фамилия
Ответить
0
Миржан Досымбаев

Это должно быть в отделе раскрасок или пазлы.

Ответить
0
Ranae Est
Ответить
0
Mikki Rurk

Ну и помойка эта ваша Калифорния

Ответить
0
Lofoten Forsake

It's a MA'AM!

Ответить
0
Vladic Samovar

Вот нахуя простым смертным эти ребусы ебучие?

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0
Адольф Пиплер
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–1
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