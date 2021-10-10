В Боснии 72-летний мужчина построил для жены вращающийся дом, чтобы у неё был разнообразный вид из окна Статьи редакции
На полной скорости дом совершает оборот за 22 секунды.
Мужчина рассказал, что «устал от жалоб жены и бесконечного ремонта». «Я сказал: „Построю тебе вращающийся дом, крути его как хочешь“», — добавил он. Об этом пишет Reuters.
На реализацию проекта ушло шесть лет. Во время постройки мужчина попал в больницу с сердечным приступом. «Я попросил врачей попытаться продлить мою жизнь минимум на год, потому что весь проект в моей голове, никто не узнает, как его завершить», — рассказал он.
Мужчина добавил, что проект — не инновация. Для его реализации нужно только время и желание.
Дом находится на равнине недалеко от города Србац, с одной стороны окна выходят выходят на кукурузные поля, с другой — на речку и лес. Дом крутится вокруг семиметровой оси. Полный оборот на самой низкой скорости он совершает за сутки.