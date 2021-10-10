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Новости
Артём Мазанов

В Боснии 72-летний мужчина построил для жены вращающийся дом, чтобы у неё был разнообразный вид из окна Статьи редакции

На полной скорости дом совершает оборот за 22 секунды.

47 47 комментариев
838 просмотров

Мужчина рассказал, что «устал от жалоб жены и бесконечного ремонта». «Я сказал: „Построю тебе вращающийся дом, крути его как хочешь“», — добавил он. Об этом пишет Reuters.

На реализацию проекта ушло шесть лет. Во время постройки мужчина попал в больницу с сердечным приступом. «Я попросил врачей попытаться продлить мою жизнь минимум на год, потому что весь проект в моей голове, никто не узнает, как его завершить», — рассказал он.

Мужчина добавил, что проект — не инновация. Для его реализации нужно только время и желание.

Дом находится на равнине недалеко от города Србац, с одной стороны окна выходят выходят на кукурузные поля, с другой — на речку и лес. Дом крутится вокруг семиметровой оси. Полный оборот на самой низкой скорости он совершает за сутки.

#новости

47 47 комментариев
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47 комментариев
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allah213

А мог бы просто разбить жене ебальник её ахуевший, чтобы у неё был разный вид из окна из-за синяков

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16
Владимир Филатов

ему пришлось бы делать это регулярно и он потратил бы на это больше энергии

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0
allah213

ну инженер вроде знатный, сварганил бы какую-то в ебало давалку, чтобы она на сеансы подходила, когда новый вид захочется

Ответить
2
Владимир Филатов

а если хочется всегда? Таким способом не получится часто менять вид

Ответить
0
norm

Либеральные пользователи TJ после новостей о декриминализации домашнего насилия в РФ: «Ужасно, пиздец, как так можно»

Также либеральные пользователи TJ под этой статьей: «Разбить охуевшей жене ебальник, послать нахуй, сменить жену»

Ответить
9
Ху Эмай

ТЖ противоречивый

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5
ユリー シャネ

биполяр очка

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1
Железнодорожный Никита

нет, это диссациотив очка, хватит путать!

Ответить
0
Rudolf Cunningham

Также либеральные пользователи TJ под этой статьей: «Разбить охуевшей жене ебальник, послать нахуй, сменить жену»

Ну а хули она?

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2
Печатный коктейль

Я вообще в шоке, откуда столько злости к жене 72-летнего боснийца?
Они же даже не русофобы

Ответить
1
Любовный глобус

Встань к лесу задом, ко мне передом.

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7
Гладкий магнит

Был бы у меня такой дом, я и не женился бы никогда

Ответить
2
Любовный глобус

Вертелся бы в нём и бед не знал.

Ответить
6
Любовный глобус

Мужчина рассказал, что «устал от жалоб жены и бесконечного ремонта». «Я сказал: „Построю тебе вращающийся дом, крути его как хочешь“»

Просто с годами он перестал вращать её.

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7
Сергей Дворниченко

Проблемы белых людей

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3
stikerman

Заебумба. Прикольный дом.

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3
Киевский Влад

Мужчина рассказал, что «устал от жалоб жены и бесконечного ремонта»

Во время постройки мужчина попал в больницу с сердечным приступом

Стоит ли считать жизнь на нашей планете разумной?

Ответить
2
Печатный коктейль

Не факт что есть связь, может его тёща заебала

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1
Киевский Влад

Все друг друга заебали, поэтому он решил построить дом для жены.

Ответить
1
Печатный коктейль

И сжечь его к хуям

Ответить
1
Печатный коктейль

С ней и всей её ебучей семьёй

Ответить
1
Печатный коктейль

Но так ка они семья

Ответить
1
Печатный коктейль

Это суецыд

Ответить
0
Печатный коктейль

Вот сердечко и не выдержало

Ответить
1
Печатный коктейль

Парам пам пам

Ответить
1
Незаконный Илья

лучше бы построил гендерно-нейтральный дом

Ответить
1
Печатный коктейль

Нахуя если он подкаблучник?

Ответить
2
Незаконный Илья

подчиняться гендерно-нейтральному человеку

Ответить
0
Manyamiroque Today

то есть "дурдом"?

Ответить
1
Печатный коктейль

А мог бы просто нахуй жену послать

Ответить
2
Ху Эмай

Слишком лайтово, коммент выше с разбитым ебальником жены людям больше понравился

Ответить
1
Киевский Влад

Девушке не понравился.

Ответить
0
Печатный коктейль

Шиза, варвары

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0
Главный томагавк_два

Не проще было жену поменять?

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0
Печатный коктейль

Или разок провернуть её на хую?

Ответить
1
Мутный супер_стар

Вообще технически не особо сложная штука.
Я, если бы стояла такая задача, использовал за основу поворотный механизм какого нибудь старого автокрана. ред.

Ответить
0
Ху Эмай

Основная проблема с коммуникациями

Ответить
0
Мутный супер_стар

Нет особой проблемы если они введены по центру оси кручения.

Ответить
0
Ху Эмай

Ну я могу представить сделать сток по центру. А подводка воды? Электрика?

Ответить
1
Anatoly Timchenko

Интересно, как реализована проводка коммуникаций

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0
ユリー シャネ

Скорее всего через отверстие в полу, ровно по центру дома. По крайней мере это самый простой вариант. ред.

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0
Сплошной паук например

На все четыре стороны

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0
Дядя Серёжа

Настоящий мужик!

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0
Буржуазный нос

АРТИЛЛЕРИЯ! Босанак сам бекрия!

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0
ну и в чем он не прав

а где растяжка на пол-экрана и почему не было пуша... такая важная новость же...

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0
ouxen

нахера ты притащил сюда эту хуету?

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0
Ху Эмай

в этом треде принято бить ебальники

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0
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