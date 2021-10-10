На полной скорости дом совершает оборот за 22 секунды.

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Мужчина рассказал, что «устал от жалоб жены и бесконечного ремонта». «Я сказал: „Построю тебе вращающийся дом, крути его как хочешь“», — добавил он. Об этом пишет Reuters.

На реализацию проекта ушло шесть лет. Во время постройки мужчина попал в больницу с сердечным приступом. «Я попросил врачей попытаться продлить мою жизнь минимум на год, потому что весь проект в моей голове, никто не узнает, как его завершить», — рассказал он.

Мужчина добавил, что проект — не инновация. Для его реализации нужно только время и желание.