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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор запросил у Twitch данные об утечке, которая раскрыла доходы тысяч популярных стримеров Статьи редакции

Компания должна ответить в течение месяца, иначе ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.

21 21 комментарий
2918 просмотров

Роскомнадзор потребовал от Twitch детальную информацию об утечке, произошедшей 6 октября. Запрос направили в американский офис компании. Об этом сообщают «Ведомости».

Если Twitch не ответит на запрос или откажется предоставлять данные в течение месяца, компании грозит штраф до пяти тысяч рублей по статье «непредоставление данных». Источник «Ведомостей» отметил, что в Роскомнадзор могут обратиться граждане, пострадавшие от утечки, и потребовать компенсацию.

Ситуация, когда личные данные пользователей оказываются в свободном доступе, неприемлема. На сегодняшний день жалоб от российских граждан по факту утечки персональных данных пользователей указанного интернет-сервиса в Роскомнадзор не поступало.

источник «Ведомостей»

6 октября неизвестный хакер опубликовал на 4chan пост под названием «Утечки Twitch, часть первая». Там он оставил ссылку на торрент-файл с архивом на 125 Гб, где содержались исходный код платформы и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios. Компания подтвердила «слив».

В том же треде опубликовали таблицу с заработком 10 тысяч популярных стримеров с августа 2019 по сентябрь 2021 года, среди них были и российские.

Главное о масштабной утечке данных Twitch. Она…
Пока платформа оценивает масштабы «слива», в сети обсуждают стримеров, которые получают от Twitch…
tjournal.ru

#новости #twitch #утечки #соцсети

21 21 комментарий
12
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Государственный пёс_анон

Ситуация, когда личные данные пользователей оказываются в свободном доступе, неприемлема

Ахах

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42
Andy

Ага, и это говорят террористы которые собственные государственные базы сливают

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8
Лот тот

забавно выглядит учитывая что штраф за отсутствие гирлянд в новый год ~ 300тыс р.

для чего эти штрафы вообще

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0
умный человек

Куда гирлянду вешать?

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0
Виталий Лановой

Передадут в налоговую, как пить дать.

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10
Дальний колос

Компания должна ответить в течение месяца, иначе ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.
ред.

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5
Страстной глобус

Ну так с этого обычно начинается. Сегодня 5 тысяч, завтра пол миллиона и т.д.
Для разгона так сказать.

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2
Руденко Сергей

Банкам нашим ничего не хотят выписать? ред.

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4
Вооруженный хичхакер

Мудисон, плоти нологи

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3
Сложный Валера

Компания должна ответить в течение месяца, иначе ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Компания должна ответить за базар, иначе ей грозит удар в солнышко

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2
Принципиальный кран

у них там куда более важные проблемы, и эти со своими пятью косарями , ну как же без них ред.

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2
Danil Oputin

Собирают инфу для налогообложения стримеров?

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2
ред.

Роскомнадзор

Twitch

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2
Денис Ваймс

Роскомнадзор запросил у Twitch данные об утечке

Чо?

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1
Денис Ваймс

"Эй твич, слей нам тоже инфу"
Так чтоль?

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2
Anton Demin

Собрать всех с паспортами рф и попросить налоги?

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1
ggg123

"Инфа" у российского государства и так должна быть, если речь о российских стримерах. Им же платит твич деньги, с них должны собираться налоги. И суммы там далеко не в 10 тысяч рублей у топовых стримеров, а потому, я думаю, там все как раз давно по закону и прозрачно для российского государства.
РКН видимо хочет информацию о том, "что как где когда" произошла утечка данных. И в принципе если абстрагироваться от российских реалий где РКН это орган цензуры и подавления свободы, то смысл в этом есть. Сегодня утекают данные о зарплатах стримеров (мне лично было бы неприятно, если бы мой доход со стримов обсасывала бы вся страна), завтра в лапы звонильщиков из "службы поддержки Сбера" утечет еще что-нибудь, потом сканы паспортов с какой-нибудь биржи. На них нужны в том числе и административно-правовые методы давления, чтобы у них не возникало соблазна продавать налево твои ПД под соусом "хакерских атак" или просто слишком сильно забивать на их безопасность. ред.

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1
Сложный Валера

Больше похоже на желание лавехи срубить по-лёгкому

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1
Dima Sergeyevich

5 кэсов на дороге не валяются

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1
Richard Rampart

Как они вообще эти штрафы формируют блять?! Почему какая нибудь пенсионерка спиздившая сырок может получить миллион штраф, а твич получает 5к?

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0
Зоибана Вафля

Негры и пидорасы не одобряю.

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0
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