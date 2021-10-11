Роскомнадзор запросил у Twitch данные об утечке, которая раскрыла доходы тысяч популярных стримеров Статьи редакции
Компания должна ответить в течение месяца, иначе ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Роскомнадзор потребовал от Twitch детальную информацию об утечке, произошедшей 6 октября. Запрос направили в американский офис компании. Об этом сообщают «Ведомости».
Если Twitch не ответит на запрос или откажется предоставлять данные в течение месяца, компании грозит штраф до пяти тысяч рублей по статье «непредоставление данных». Источник «Ведомостей» отметил, что в Роскомнадзор могут обратиться граждане, пострадавшие от утечки, и потребовать компенсацию.
6 октября неизвестный хакер опубликовал на 4chan пост под названием «Утечки Twitch, часть первая». Там он оставил ссылку на торрент-файл с архивом на 125 Гб, где содержались исходный код платформы и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios. Компания подтвердила «слив».
В том же треде опубликовали таблицу с заработком 10 тысяч популярных стримеров с августа 2019 по сентябрь 2021 года, среди них были и российские.
"Инфа" у российского государства и так должна быть, если речь о российских стримерах. Им же платит твич деньги, с них должны собираться налоги. И суммы там далеко не в 10 тысяч рублей у топовых стримеров, а потому, я думаю, там все как раз давно по закону и прозрачно для российского государства.
РКН видимо хочет информацию о том, "что как где когда" произошла утечка данных. И в принципе если абстрагироваться от российских реалий где РКН это орган цензуры и подавления свободы, то смысл в этом есть. Сегодня утекают данные о зарплатах стримеров (мне лично было бы неприятно, если бы мой доход со стримов обсасывала бы вся страна), завтра в лапы звонильщиков из "службы поддержки Сбера" утечет еще что-нибудь, потом сканы паспортов с какой-нибудь биржи. На них нужны в том числе и административно-правовые методы давления, чтобы у них не возникало соблазна продавать налево твои ПД под соусом "хакерских атак" или просто слишком сильно забивать на их безопасность. ред.