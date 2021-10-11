Компания должна ответить в течение месяца, иначе ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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Роскомнадзор потребовал от Twitch детальную информацию об утечке, произошедшей 6 октября. Запрос направили в американский офис компании. Об этом сообщают «Ведомости».

Если Twitch не ответит на запрос или откажется предоставлять данные в течение месяца, компании грозит штраф до пяти тысяч рублей по статье «непредоставление данных». Источник «Ведомостей» отметил, что в Роскомнадзор могут обратиться граждане, пострадавшие от утечки, и потребовать компенсацию.

Ситуация, когда личные данные пользователей оказываются в свободном доступе, неприемлема. На сегодняшний день жалоб от российских граждан по факту утечки персональных данных пользователей указанного интернет-сервиса в Роскомнадзор не поступало. источник «Ведомостей»

6 октября неизвестный хакер опубликовал на 4chan пост под названием «Утечки Twitch, часть первая». Там он оставил ссылку на торрент-файл с архивом на 125 Гб, где содержались исходный код платформы и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios. Компания подтвердила «слив».