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Новости
Sasha Shambilova

С 2011 года власти РФ всё чаще требуют от Google удалить контент. Основная причина — угроза нацбезопасности Статьи редакции

За последние 10 лет из России пришло больше запросов на удаление контента, чем из всех остальных стран вместе взятых.

58 58 комментариев
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Видео «Би-би-си»

С 2011 по 2020 годы Россия направила в Google больше 60% от всех запросов на блокировку и удаление контента, которые получила компания. Всего госорганы требовали удалить 950 тысяч единиц информации в 123 тысячах обращений. Об этом сообщает «Би-би-си».

  • Как отмечает издание, до середины 2012 года Россия не входила в топ-15 стран по количеству запросов, но уже через год поднялась в семёрку. На первое место страна вышла в 2016 году.
  • Запросы из России чаще всего приходят от Роскомнадзора. Как отмечает автор телеграм-канала addmeto Григорий Бакунов, с 2012 года регулятор ведёт «Единый реестр запрещённых сайтов», поисковики должны удалять внесённый туда контент автоматически.
  • Бакунов также отмечает, что Россия сильнее остальных стран может давить на Google из-за наличия аналогов: «Яндекса» и «ВКонтакте». «Франция не может отключить у себя Google, потому что жителям страны будет просто нечем искать в интернете», — сообщил эксперт.
  • До 2018 года Россия чаще всего требовала заблокировать контент из YouTube, но сейчас власти настаивают на удалении ссылок из поиска. Компания объяснила это поправкамив закон «Об информации», принятыми в 2017 году, из-за которого поисковики обязаны удалять ссылки из выдачи по требованию Роскомнадзора. Бакунов добавил, что на это повлияла и политика Google, который «в 2016 году начал активно бороться с нелегальным контентом на YouTube».
  • Большинство запросов от России объясняют «угрозой национальной безопасности». Чаще всего эта причина указывалась в 2016-2017 годах. Адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян связывает спад с снижением протестной активности после митингов.
  • Как отмечает «Би-би-си» количество запросов с причиной «угроза нацбезопасности» опять начало расти в 2020 году — она указана в 19% обращений от общего числа. Издание предполагает, что под этой причиной власти подразумевают экстремистские материалы, терроризм и призывы к акциям протеста.
  • С конца 2018 года большинство запросов касалось авторских прав. Эксперты издания связывают это с принятием законов, направленных на борьбу с пиратским контентом, в том числе — с «зеркалами».
  • Большинство российских запросов в 2018 году Google помечал как претензии к «товарам и услугам, попадающим под действие специальных законов». «Би-би-си» связывают это с борьбой против онлайн-казино, такую же причину называлив РБК. Однако Бакунов считает, что власти требовали удалить сайты, продающие наркотики.
  • Google периодически раскрывает запросы, которые, по мнению корпорации, «представляют общественный интерес». В 2020 году Роскомнадзор требовал «удалить запись в Blogger, где утверждалось, что российское правительство дважды участвовало в отравлении оппозиционера». Вероятно, речь идёт об Алексее Навальном, а власти назвали публикацию экстремистской.
  • По этой же причине Роскомнадзор потребовал заблокировать «русскоязычное резюме отчёта Financial Times», где утверждалось, что количество смертей от Covid-19 может в 70% превышать официальные данные. В блокировки обеих публикаций Google отказал.
  • Сейчас компания всё чаще соглашается удалить контент по требованию российских властей. В начале 2019 года она отклонила 49,9% спорных запросов, а в 2020 — только 7,7%. Чаще всего контент блокируют из-за нарушений законов России.

Google — не правозащитная организация, а коммерческая компания. Она собирает достаточно много денег с российского рынка. А значит, они до последнего будут пытаться договариваться, кастомизировать продукт под требования местных регуляторов.

Саркис Дарбинян
адвокат «Роскомсвободы»

В мае Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика. По данным регулятор, компания лидирует по количеству неудалённого противоправного контента: она не удаляет от 20 до 30% ссылок.

Перед выборами в 2021 года российские власти развернули борьбу с «Умным голосованием». Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение Навального, а 5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование».

Давление, агитация или перестраховка: почему…
Разбираем возможные причины блокировки, пока компании публично хранят молчание.
tjournal.ru

#новости #google #роскомнадзор #цензура

Спасибо за наводку NavaGava
58 58 комментариев
1
71
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Милый хичхакер

РО СИ Я! РО СИ Я! ВПЕРЁЁЁД!

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35
Гуманитарный историк

Рад видеть брата патриота.

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12
Бумажный ключ

Гугол трещит по швам… победа

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8
Eugen T

💪🇷🇺

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2
ouxen

давай Россия! давай! давай!

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0
Гуманитарный историк

ДАВАЙ КРАСИВО ДАВАЙ ДАВАЙ

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1
Николай

Пиздец вы русофобы, у вас Россия уже в давалку превратилась

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1
Вооруженный хичхакер

@Zero-one-one ты где?

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0
Греческий коктейль
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0
Принципиальный кран

мощнейшие угрозы в мире :
-терроризм
-неизученные вирусы
-природные катаклизмы
-корпорация Umbrella
-блогеры в ютубе, рассказывающие о незаконно нажитых богатствах чиновников ред.

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23
Убежденный Артем

Мы всего лишь делаем зонтики ред.

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4
Grosse Tete

Ага, это вы так говорите только. А потом зомби по улицам бегать будут.

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2
Андрей Кулешов

Зомби с зонтиками

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0
Трансгендолёт

О какой нацбезопасности идет речь, если даже после расследований про Шойгу и дорцы Путина никто не вышел и не задал вопросов? Это население все стерпит и даже поддержит

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12
Андрей Охапкин

А про Зеленского видел?

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0
Grosse Tete

Кого волнует Зеленский в этой стране?

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0
ouxen

на всякий случай, ибо нехуй. Надо присекать любую возню жеско и на корню

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0
NavaGava
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8
Хозяйственный хичхакер

Ебать там экстраполяторы рисовали отчеты. А в развале СССР у совков все равно виноват Горби

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10
Матвей Коновалов

там отдельные страны (помимо ссср) имеют показатели выше всего мира без учета ссср ред.

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4
Виктор Омай

Это средний показатель всех стран, глупенький))

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1
марат котляров

С Россией понятно, а с Турцией что нетак?

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0
Денис Курган

Тоже авторитарная страна.

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21
Священный кот

Она не Россия.

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3
ouxen

россия не в снегу

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0
ouxen

авторитарная помойка

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3
Щячло Попячтса

Они давно всё подряд блокируют

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2
ouxen

этих не жалко

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0
Зарубежный Филипп

Там свой провопопулист у власти четверть века

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0
Антон Пострунин

Прово? Не знаю как там Эрдоган, а Путин на правочка не похож.

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0
Зарубежный Филипп

Оооо риали? А как назвать весь его традиционалисткий дроч

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1
Дмитрий Щёлоков

Этатизм, коллективизм - левый то есть - социалист, причём ориентированный на советское прошлое, то есть обычный совок ред.

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1
NiemandDa

Попытка переворота в 2016 и турецкий путин ред.

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0
Дмитрий Щёлоков

Там даже Википедию блокировали. У Хорошей партии в предвыборной программе было разблокировка Википедии

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0
Актерский самолет

Ахахаха, я здесь живу 🥰

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3
Сложный Валера

Google — не правозащитная организация, а коммерческая компания.

Почему люди хавают оправдания вроде "Ничего личного, это просто бизнес", "Ну я же бизнесом занимаюсь", будто то что мудацкий поступок сделан ради зарабатывания денег, делает его не мудацким. Бизнес по-разному можно вести, он не подразумевает исключительно подлые поступки. Бизнес можно вести выжимая все соки из своих сотрудников и платя им как можно меньше, наёбывая на всём чём можно покупателей. А можно этого всего не делать.
И тут даже не вопрос выживания. Если ты не продашь свои принципы, ты вовсе не обязательно не сможешь конкурировать. Возможно ты будешь зарабатывать чуть меньше, чем если бы принципы продавал. Но "меньше" это не значит "мало".

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2
Grosse Tete

Да, особенно забавно слушать про «только бизнес» на фоне продвижения всяких ESG-принципов и прочей социальной ответственности бизнеса, а также их ценностей и принципов.

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0
Полицейский чайник

Нужна музыка соответствующая

Ответить
1
Государственный пёс_анон

Ну хоть в чём-то лидеры.

Ответить
0
Dmitry R.

не бомбит!

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0
Нормальный теркин30см

Бесконечность окормляемых дармоедов :(

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0
Антон Лисин

Бедолаги. Кому нужен нищий народ

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0
Кровавый Женя

его правителю

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0
Сложный Валера

Основная причина — угроза нацбезопасности

Не причина, а повод

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0
ouxen

Россия сильнее остальных стран может давить на Google из-за насилия аналогов: «Яндекса» и «ВКонтакте»

бляди должны быть уничтожены, ради удобства и безопасности дорогих россиян? ред.

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0
Mikhail Kuropatkin
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0
Дмитрий Родин

Россия!

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0
Дмитрий Григорьев

С 2011 по 2020 годы Россия направила в Google больше 60% от всех запросов на блокировку и удаление контента, которые получила компания.

Если бы гугл работал в Китае, всё было бы по-другому. Но ещё не вечер. В смысле гугл и в России запретят, а мы будем читать то, что нам заботливо подготовят "алгоритмы яндекса". И Новую газету с Эхом.

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0
Нормальный теркин30см

больше всего запросов на удаление по угрозам нацбезопасности

Это что, значит, что Россия самая небезопасная страна? Довели!

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0
Grosse Tete

Нет, в России самое небезопасное положение у нации :)

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0
Джон Кроули

Я во не понимаю, объясните мне. Россия сверхдержава, равных которой и близко нет, с ядерным оружием. Почему сверхдержава так унижается перед каким-то гугл и просит? Не проще ли ебнуть ядерными ракетами по серверам гугл, раз они угрожают существованию России?

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0
Товарищ Колбасный

слишком жирно

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0
Grosse Tete

Я думаю, что по тем, кто, как заявляют чиновнички, действительно угрожают безопасности России, они никогда ничем не жахнут. Потому где же жить на пенсии самим чиновничкам и их отпрыскам?

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0
Grosse Tete

Забавно как чиновнички всех рангов угрозу безопасности своих жоп, яхт, вилл, дворцов и счетов в банках называют угрозой национальной безопасности. :)

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0
ouxen

что в этом забавного?

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0
Grosse Tete

Ну потому что это очевидно и жалко выглядит (для меня).

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0
Злобный Капитан Немо
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0
Страстной глобус

Странно что Китай где-то внизу, у него цензура-то посильнее должна быть. Либо там фильтр работает от обратного, не то, что можно запретить, а то, что можно разрешить.

«Франция не может отключить у себя Google, потому что жителям страны будет просто нечем искать в интернете» - только сегодня читал о том, что со стоматологами у них плохо, а до этого про других врачей слышал, что тоже плохо и за пациентом не следят как в России даже в середнячковых поликлиниках. Лажают что-то.

А вот насчёт поисковика с другой стороны если союз натовский плотный, то наоборот экономия может быть. То есть допустим не лезут в разработку поисковика, но делают что-нибудь другое полезное.

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