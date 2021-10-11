С 2011 года власти РФ всё чаще требуют от Google удалить контент. Основная причина — угроза нацбезопасности Статьи редакции
За последние 10 лет из России пришло больше запросов на удаление контента, чем из всех остальных стран вместе взятых.
С 2011 по 2020 годы Россия направила в Google больше 60% от всех запросов на блокировку и удаление контента, которые получила компания. Всего госорганы требовали удалить 950 тысяч единиц информации в 123 тысячах обращений. Об этом сообщает «Би-би-си».
- Как отмечает издание, до середины 2012 года Россия не входила в топ-15 стран по количеству запросов, но уже через год поднялась в семёрку. На первое место страна вышла в 2016 году.
- Запросы из России чаще всего приходят от Роскомнадзора. Как отмечает автор телеграм-канала addmeto Григорий Бакунов, с 2012 года регулятор ведёт «Единый реестр запрещённых сайтов», поисковики должны удалять внесённый туда контент автоматически.
- Бакунов также отмечает, что Россия сильнее остальных стран может давить на Google из-за наличия аналогов: «Яндекса» и «ВКонтакте». «Франция не может отключить у себя Google, потому что жителям страны будет просто нечем искать в интернете», — сообщил эксперт.
- До 2018 года Россия чаще всего требовала заблокировать контент из YouTube, но сейчас власти настаивают на удалении ссылок из поиска. Компания объяснила это поправкамив закон «Об информации», принятыми в 2017 году, из-за которого поисковики обязаны удалять ссылки из выдачи по требованию Роскомнадзора. Бакунов добавил, что на это повлияла и политика Google, который «в 2016 году начал активно бороться с нелегальным контентом на YouTube».
- Большинство запросов от России объясняют «угрозой национальной безопасности». Чаще всего эта причина указывалась в 2016-2017 годах. Адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян связывает спад с снижением протестной активности после митингов.
- Как отмечает «Би-би-си» количество запросов с причиной «угроза нацбезопасности» опять начало расти в 2020 году — она указана в 19% обращений от общего числа. Издание предполагает, что под этой причиной власти подразумевают экстремистские материалы, терроризм и призывы к акциям протеста.
- С конца 2018 года большинство запросов касалось авторских прав. Эксперты издания связывают это с принятием законов, направленных на борьбу с пиратским контентом, в том числе — с «зеркалами».
- Большинство российских запросов в 2018 году Google помечал как претензии к «товарам и услугам, попадающим под действие специальных законов». «Би-би-си» связывают это с борьбой против онлайн-казино, такую же причину называлив РБК. Однако Бакунов считает, что власти требовали удалить сайты, продающие наркотики.
- Google периодически раскрывает запросы, которые, по мнению корпорации, «представляют общественный интерес». В 2020 году Роскомнадзор требовал «удалить запись в Blogger, где утверждалось, что российское правительство дважды участвовало в отравлении оппозиционера». Вероятно, речь идёт об Алексее Навальном, а власти назвали публикацию экстремистской.
- По этой же причине Роскомнадзор потребовал заблокировать «русскоязычное резюме отчёта Financial Times», где утверждалось, что количество смертей от Covid-19 может в 70% превышать официальные данные. В блокировки обеих публикаций Google отказал.
- Сейчас компания всё чаще соглашается удалить контент по требованию российских властей. В начале 2019 года она отклонила 49,9% спорных запросов, а в 2020 — только 7,7%. Чаще всего контент блокируют из-за нарушений законов России.
В мае Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика. По данным регулятор, компания лидирует по количеству неудалённого противоправного контента: она не удаляет от 20 до 30% ссылок.
Перед выборами в 2021 года российские власти развернули борьбу с «Умным голосованием». Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение Навального, а 5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование».
Google — не правозащитная организация, а коммерческая компания.
Почему люди хавают оправдания вроде "Ничего личного, это просто бизнес", "Ну я же бизнесом занимаюсь", будто то что мудацкий поступок сделан ради зарабатывания денег, делает его не мудацким. Бизнес по-разному можно вести, он не подразумевает исключительно подлые поступки. Бизнес можно вести выжимая все соки из своих сотрудников и платя им как можно меньше, наёбывая на всём чём можно покупателей. А можно этого всего не делать.
И тут даже не вопрос выживания. Если ты не продашь свои принципы, ты вовсе не обязательно не сможешь конкурировать. Возможно ты будешь зарабатывать чуть меньше, чем если бы принципы продавал. Но "меньше" это не значит "мало".
С 2011 по 2020 годы Россия направила в Google больше 60% от всех запросов на блокировку и удаление контента, которые получила компания.
Если бы гугл работал в Китае, всё было бы по-другому. Но ещё не вечер. В смысле гугл и в России запретят, а мы будем читать то, что нам заботливо подготовят "алгоритмы яндекса". И Новую газету с Эхом.
Странно что Китай где-то внизу, у него цензура-то посильнее должна быть. Либо там фильтр работает от обратного, не то, что можно запретить, а то, что можно разрешить.
«Франция не может отключить у себя Google, потому что жителям страны будет просто нечем искать в интернете» - только сегодня читал о том, что со стоматологами у них плохо, а до этого про других врачей слышал, что тоже плохо и за пациентом не следят как в России даже в середнячковых поликлиниках. Лажают что-то.
А вот насчёт поисковика с другой стороны если союз натовский плотный, то наоборот экономия может быть. То есть допустим не лезут в разработку поисковика, но делают что-нибудь другое полезное.