За последние 10 лет из России пришло больше запросов на удаление контента, чем из всех остальных стран вместе взятых.

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С 2011 по 2020 годы Россия направила в Google больше 60% от всех запросов на блокировку и удаление контента, которые получила компания. Всего госорганы требовали удалить 950 тысяч единиц информации в 123 тысячах обращений. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечает издание, до середины 2012 года Россия не входила в топ-15 стран по количеству запросов, но уже через год поднялась в семёрку. На первое место страна вышла в 2016 году.

Запросы из России чаще всего приходят от Роскомнадзора. Как отмечает автор телеграм-канала addmeto Григорий Бакунов, с 2012 года регулятор ведёт «Единый реестр запрещённых сайтов», поисковики должны удалять внесённый туда контент автоматически.

Бакунов также отмечает, что Россия сильнее остальных стран может давить на Google из-за наличия аналогов: «Яндекса» и «ВКонтакте». «Франция не может отключить у себя Google, потому что жителям страны будет просто нечем искать в интернете», — сообщил эксперт.

До 2018 года Россия чаще всего требовала заблокировать контент из YouTube, но сейчас власти настаивают на удалении ссылок из поиска. Компания объяснила это поправкамив закон «Об информации», принятыми в 2017 году, из-за которого поисковики обязаны удалять ссылки из выдачи по требованию Роскомнадзора. Бакунов добавил, что на это повлияла и политика Google, который «в 2016 году начал активно бороться с нелегальным контентом на YouTube».

Большинство запросов от России объясняют «угрозой национальной безопасности». Чаще всего эта причина указывалась в 2016-2017 годах. Адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян связывает спад с снижением протестной активности после митингов.

Как отмечает «Би-би-си» количество запросов с причиной «угроза нацбезопасности» опять начало расти в 2020 году — она указана в 19% обращений от общего числа. Издание предполагает, что под этой причиной власти подразумевают экстремистские материалы, терроризм и призывы к акциям протеста.

С конца 2018 года большинство запросов касалось авторских прав. Эксперты издания связывают это с принятием законов, направленных на борьбу с пиратским контентом, в том числе — с «зеркалами».

Большинство российских запросов в 2018 году Google помечал как претензии к «товарам и услугам, попадающим под действие специальных законов». «Би-би-си» связывают это с борьбой против онлайн-казино, такую же причину называлив РБК. Однако Бакунов считает, что власти требовали удалить сайты, продающие наркотики.

Google периодически раскрывает запросы, которые, по мнению корпорации, «представляют общественный интерес». В 2020 году Роскомнадзор требовал «удалить запись в Blogger, где утверждалось, что российское правительство дважды участвовало в отравлении оппозиционера». Вероятно, речь идёт об Алексее Навальном, а власти назвали публикацию экстремистской.

По этой же причине Роскомнадзор потребовал заблокировать «русскоязычное резюме отчёта Financial Times», где утверждалось, что количество смертей от Covid-19 может в 70% превышать официальные данные. В блокировки обеих публикаций Google отказал.

Сейчас компания всё чаще соглашается удалить контент по требованию российских властей. В начале 2019 года она отклонила 49,9% спорных запросов, а в 2020 — только 7,7%. Чаще всего контент блокируют из-за нарушений законов России.



Google — не правозащитная организация, а коммерческая компания. Она собирает достаточно много денег с российского рынка. А значит, они до последнего будут пытаться договариваться, кастомизировать продукт под требования местных регуляторов. Саркис Дарбинян адвокат «Роскомсвободы»

В мае Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика. По данным регулятор, компания лидирует по количеству неудалённого противоправного контента: она не удаляет от 20 до 30% ссылок.

Перед выборами в 2021 года российские власти развернули борьбу с «Умным голосованием». Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение Навального, а 5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование».