Его арестовали и обвинили в шпионаже.

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Фото из инстаграма Джонатана Тэббе

Американского инженера-ядерщика Джонатана Тэббе и его жену Диану обвиняют в шпионаже из-за того, что они передавали информацию об атомных подлодках иностранному государству. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По версии следствия, Тэббе несколько месяцев переписывался с человеком, которого он считал представителем иностранного государства, какого именно — Минюст не уточняет. На самом деле, это был агент ФБР под прикрытием.

В первом письме инженер отправил часть закрытых данных, к которым имел доступ, и оставил инструкцию, как начать с ним секретную переписку. Итоговая сумма сделки — «тысячи долларов в криптовалюте».

В июне Тэббе получил аванс в 10 тысяч долларов, после чего вместе с женой спрятал в определённом месте SD-карту c информацией. Она находилась в бутерброде с арахисовым маслом. Чтобы получить ключ для дешифровки, инженеру выплатили ещё 20 тысяч долларов. SD-карта содержала информацию о ядерных реакторах подводных лодок США.