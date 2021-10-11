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Новости
Sasha Shambilova

Инженер ВМС США пытался продать данные об атомных подлодках, пряча SD-карты в бутербродах с арахисовым маслом Статьи редакции

Его арестовали и обвинили в шпионаже.

21 21 комментарий
410 просмотров
Фото из инстаграма Джонатана Тэббе 

Американского инженера-ядерщика Джонатана Тэббе и его жену Диану обвиняют в шпионаже из-за того, что они передавали информацию об атомных подлодках иностранному государству. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По версии следствия, Тэббе несколько месяцев переписывался с человеком, которого он считал представителем иностранного государства, какого именно — Минюст не уточняет. На самом деле, это был агент ФБР под прикрытием.

В первом письме инженер отправил часть закрытых данных, к которым имел доступ, и оставил инструкцию, как начать с ним секретную переписку. Итоговая сумма сделки — «тысячи долларов в криптовалюте».

В июне Тэббе получил аванс в 10 тысяч долларов, после чего вместе с женой спрятал в определённом месте SD-карту c информацией. Она находилась в бутерброде с арахисовым маслом. Чтобы получить ключ для дешифровки, инженеру выплатили ещё 20 тысяч долларов. SD-карта содержала информацию о ядерных реакторах подводных лодок США.

Второй раз Тэббе заложил карту в упаковке жвачки в августе. Его задержали во время третьей закладки 9 октября.

#новости #сша #шпионаж

21 21 комментарий
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Гуманитарный историк

тысячи долларов в криптовалюте

Как дёшево стоит гостайна.

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5
Трансгендолёт

Особенно если брать в расчет зарплату этих ребят. Я понимаю еще для среднего класса с зп 17к деревянных 20-30-50 тысяч баксов нереальная сумма, но для человека с приличным окладом? Зачем так рисковать?

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4
Государственный пёс_анон

Подумал про такой бутерброд

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2
Гуманитарный историк

Гоатсе??

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3
Гуманитарный историк

Хе хе хе

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3
Антон Лисин

Бутерброд из булок в жопе

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1
Сложный Валера

Она находилась в бутерброде с арахисовым маслом.

Второй раз Тэббе заложил карту в упаковке жвачки

Кладмен мудак ред.

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3
Савелий

Кстати забыл, как называется оборудование, которое ищет симки и сд карты, при обысках иногда используют?

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0
Neillandee

Швабра

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4
Принципиальный кран

плотная марля и пятилитровка каховки ред.

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1
Государственный пёс_анон

Мент

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0
Савелий

Точно, NR-U спасибо за подсказку.
ps
Как же сложно, когда люди только жрать срать ржать. Ну не знаете, почему не промолчать?

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0
Кхалиси Бот

Тёчно, NR-U спясибо за пёдскязкю.
ps
Кяк же слазно, когдо люди тойко жьять сьять лзять. Ню не зняети, пёчемю не пьомочять?

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3
Принципиальный кран

@Кхалиси Бот

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1
Государственный пёс_анон

я тёрочк...робат

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1
Сложный Валера

По версии следствия, Тэббе несколько месяцев переписывался с человеком, которого он считал представителем иностранного государства, какого именно — Минюст не уточняет. На самом деле, это был агент ФБР под прикрытием.

Вот так споришь с каким-нибудь Мишей Копейкиным в комментариях о чём-то, а он вовсе не Миша Копейкин, а Майкл Центов, агент ФБР под прикрытием. Зодумайся.

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1
Государственный пёс_анон

майкл дайм

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0
Andrey Dolg

"тысячи долларов в криптовалюте"
Что-то полная херня получается.

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0
Антон Лисин

Чё там руссияне хоть продают из военных тайн

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0
Обратный месяц

На моего бывшего начальника похож.

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0
Нормальный теркин30см

О, прекрасный вектор угрозы, чувак считающий что 30000 норм цена такой инфе.
Конечно, посадим его вместо полного разгона всей структуры безопасности.

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–1
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