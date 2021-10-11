Инженер ВМС США пытался продать данные об атомных подлодках, пряча SD-карты в бутербродах с арахисовым маслом Статьи редакции
Его арестовали и обвинили в шпионаже.
Американского инженера-ядерщика Джонатана Тэббе и его жену Диану обвиняют в шпионаже из-за того, что они передавали информацию об атомных подлодках иностранному государству. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
По версии следствия, Тэббе несколько месяцев переписывался с человеком, которого он считал представителем иностранного государства, какого именно — Минюст не уточняет. На самом деле, это был агент ФБР под прикрытием.
В первом письме инженер отправил часть закрытых данных, к которым имел доступ, и оставил инструкцию, как начать с ним секретную переписку. Итоговая сумма сделки — «тысячи долларов в криптовалюте».
В июне Тэббе получил аванс в 10 тысяч долларов, после чего вместе с женой спрятал в определённом месте SD-карту c информацией. Она находилась в бутерброде с арахисовым маслом. Чтобы получить ключ для дешифровки, инженеру выплатили ещё 20 тысяч долларов. SD-карта содержала информацию о ядерных реакторах подводных лодок США.
Второй раз Тэббе заложил карту в упаковке жвачки в августе. Его задержали во время третьей закладки 9 октября.
По версии следствия, Тэббе несколько месяцев переписывался с человеком, которого он считал представителем иностранного государства, какого именно — Минюст не уточняет. На самом деле, это был агент ФБР под прикрытием.
Вот так споришь с каким-нибудь Мишей Копейкиным в комментариях о чём-то, а он вовсе не Миша Копейкин, а Майкл Центов, агент ФБР под прикрытием. Зодумайся.