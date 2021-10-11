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Новости
Сергей Исенеков

В Британии церковь Святого Михаила переименовала себя в церковь Святого Майка для привлечения молодёжи Статьи редакции

В храме также откроют кофейню для посетителей.

Церковь Святого Майка Фото Daily Mail

Руководство викторианской церкви Святого Михаила посчитало, что смена названия поможет ей быть «привлекательным и модным для молодого поколения». Новое имя храма вступит в силу в декабре, пишет Daily Mail.

Преподобная Сара Йетман заявила, что, помимо изменения названия, в храме планируют открыть кофейню. В нём посетители смогут не только выпить кофе, но и узнать информацию о событиях в местном сообществе и церковно-приходских службах.

Наш взгляд на «Святого Майка» заключается в том, что церковь может быть маяком света и надежды для местного сообщества. Мы стремимся привлечь больше молодых людей, чтобы посмотреть, как они узнают Иисуса по-своему.

преподобная Сара Йетман

Некоторые жители выразили несогласие по поводу изменения названия церкви. По их мнению, идея выглядит нелепо, а у представителей церкви не получится таким образом привлечь молодёжь.

#новости #великобритания

1380 просмотров
39 39 комментариев
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Принципиальный кран

Церковь Святого Ника и Майка

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18
Государственный пёс_анон

знаменитый шпиль

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9
Fedor Andreev
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12
Гуманитарный историк

Эх, только вчера вспоминали.

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0
Дальнейший дебаркадер

А Иисуса, наверное, там называют Джизусом?

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6
Воздушный теркин30см

Buddy Christ

Ответить
16
Товарищ Колбасный

Дружище Христос. Зашёл за этой картинкой.

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2
Кровавый Женя

G.Z00$

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2
Максимальный Валера

Я сейчас подумал, что если по-английски Мозус - это Моисей, то Джизус - это Енисей.

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2

Комментарий удален

Дмитрий Тимофеев

сделали бы у нас в церквях кофейни, пункты доставки товаров, церковь-банк, платные курсы колокольного звона и т.д. как в Почте России, было бы удобно ред.

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7
Neketa Fo

В Москве кажется на Петровке где высоко-петровский монастырь есть модная православная кофейня. Одно время туда заходил. Очень мило, кофе норм. Богоугодная хуйня в общем

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5
Alexander Personazhe

Да это же логово украинских диверсантов!!!

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3
Люц Шнайдер

Я бы тоже в такую ходил.

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2
Светский корабль

Пресвятые сливки!

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2
Честный корабль

Кому? Явно не прихожанам.

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0
Marat Khamadeev

автомойку забыли

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0
Гуманитарный историк

Некоторые жители выразили несогласие по поводу изменения названия церкви. По их мнению, идея выглядит нелепо

Хотели привлечь молодёжь, так сейчас дедов проебут, лол.

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7
Светский корабль

Диды умрут, так што

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0
Люц Шнайдер

Молодёжь в Майнкрафте будет в церковь ходить.

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3
Светский корабль

Saint Square Church

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0
Alexander Personazhe

Майнхрам.

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0
Alexander Personazhe

Некоторые жители выразили несогласие по поводу изменения названия церкви. По их мнению, идея выглядит нелепо

То есть, по их мнению, идея с говорящей змёй выглядит заебись? Истории про ходящего по воде чувака, говорящие огненные кусты, ещё какую-то говорящую хуйню, неговорящую хуйню, нарушающую законы физики и логики, торговлю детьми, правила по убийству родственников, рабство - вот все эти охуительные истории не выглядят нелепо, тут вопросов нет?

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4
norm

Напомнило
https://youtu.be/a7RoP1LKMeM

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2
Сергей Степанов

Ну хорошо что не в святого Джорджа Флойда хотя бы.

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2
Alexander Personazhe

Рано. Вот пара десятков лет пройдёт хотя бы - а там уже можно и эту тему поднимать.

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0
Российский корабль

Привлекать молодежь для того, что бы священникам было с кем устраивать традиционный перепихон.

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2
Ху Эмай
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2
Василий Плотников

А в Париже и Италии в храмах некоторых свечки не ставят, кидаешь 2 евро и загорается диод в стилизованной свече, давайте и их поругаем.

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1
Сложный Валера
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0
Гуманитарный историк

Светову на заметочку.

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0
Nevi Lant

Отвратительно. Там неверное еше и геев венчают, ведь это так круто, модно, молодёжной.

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–2
MangaloriANAL

Хорошо хоть не Майкла... Или наоборот. ред.

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0
Государственный пёс_анон

Заскочил в церковь за чашкой экспрессо и отпеванием

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0
Richard Rampart

Стивбушемисоскейтом.джпдж

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0
Ranae Est
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0
Denis Shmidt

Молодцы))

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0
Ivan Boldyrev

Церковь Святой Майки.

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0
Lily

Они явно видели немецкий сериал

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0
имя и фамилия

Господи Иисусе Христе, почему зумеры такой убогий биомусор?

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–1
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