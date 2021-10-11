В Британии церковь Святого Михаила переименовала себя в церковь Святого Майка для привлечения молодёжи Статьи редакции
В храме также откроют кофейню для посетителей.
Руководство викторианской церкви Святого Михаила посчитало, что смена названия поможет ей быть «привлекательным и модным для молодого поколения». Новое имя храма вступит в силу в декабре, пишет Daily Mail.
Преподобная Сара Йетман заявила, что, помимо изменения названия, в храме планируют открыть кофейню. В нём посетители смогут не только выпить кофе, но и узнать информацию о событиях в местном сообществе и церковно-приходских службах.
Некоторые жители выразили несогласие по поводу изменения названия церкви. По их мнению, идея выглядит нелепо, а у представителей церкви не получится таким образом привлечь молодёжь.
Некоторые жители выразили несогласие по поводу изменения названия церкви. По их мнению, идея выглядит нелепо
То есть, по их мнению, идея с говорящей змёй выглядит заебись? Истории про ходящего по воде чувака, говорящие огненные кусты, ещё какую-то говорящую хуйню, неговорящую хуйню, нарушающую законы физики и логики, торговлю детьми, правила по убийству родственников, рабство - вот все эти охуительные истории не выглядят нелепо, тут вопросов нет?