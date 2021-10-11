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Новости
Новости vc.ru

Журналисты закрывшегося издания VTimes запустили новое деловое медиа VPost Статьи редакции

Пока только в соцсетях, но в будущем появится и сайт.

В издании продолжит работать команда VTimes — редакторы Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян.

В команде — Людмила Коваль, Михаил Оверченко, Анна Героева, Екатерина Гробман, Елена Комарова, Анна Третьяк и Маргарита Лютова. В будущем сотрудников будет больше, обещает VPost.

Пока медиа работает только в соцсетях, но уже подаёт документы на регистрацию СМИ, в скором времени появится и сайт.

О чём пишет VPost? Прежде всего — о деньгах. В самом простом смысле — о тех деньгах, которыми мы с вами непосредственно распоряжаемся.

Затем, разумеется, о тех деньгах, которые с нас собирает государство — и распоряжается от нашего имени.

Ещё — о деньгах, которые идут на наше благополучие, государство ли их расходует или мы сами: на здоровье и образование.

Наконец, о деньгах, которые должны обеспечить наше безбедное будущее — экологически и социально обусловленное.

VPost
  • VTimes основали в 2020 году бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.
  • 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io. 3 июня VTimes объявило о закрытии с 12 июня, но перед этим журналисты пообещали запустить новое медиа.

#новости #медиа

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Принципиальный кран

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24
Владимир Филатов

VRagi

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12
Принципиальный кран

VRun

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6
Государственный пёс_анон

это то же самое, что VPut

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3
Государственный пёс_анон

оно же VVor

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1
Максим Шпилёв

VJournal

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8
Маленький кран

VGay

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2
Сдавайся

VPrison

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1
Максимальный Валера

Роскомнадзор и бывшие журналисты Ведомостей ред.

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17
Andre Macareno

Через год откроют VHerald?

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5
Интенсивный утюг

А ещë через год плюнут на всë и станут таблоидом VMail

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1
Ваша Закладко

ви мета

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0
AZP

VC

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0
Государственный пёс_анон

vcpost

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3
Сергей Семёнов
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3
Либеральный спрей

Журналисты закрывшегося издания VTimes запустили новое закрывшееся деловое медиа VPost

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1
Forrest_Dumb

Следующая новость будет о том, что закрыли самих этих Vжурналистов.

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1
Владимир Филатов

. ред.

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0
Гуманитарный историк

Ишь какие умные. Когда признаю иноагентами??

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0
Государственный пёс_анон

до причисления к лику иноагентов 3.2.1.

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AZP

Сегодня

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Гуманитарный историк

Подождут до пятницы.

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Анастасия Лукьянова

VPaskhu

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