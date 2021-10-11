О чём пишет VPost? Прежде всего — о деньгах. В самом простом смысле — о тех деньгах, которыми мы с вами непосредственно распоряжаемся.

Затем, разумеется, о тех деньгах, которые с нас собирает государство — и распоряжается от нашего имени.

Ещё — о деньгах, которые идут на наше благополучие, государство ли их расходует или мы сами: на здоровье и образование.

Наконец, о деньгах, которые должны обеспечить наше безбедное будущее — экологически и социально обусловленное.