Нобелевскую премию по экономике присудили за вклад в изучение экономики труда и анализ причинно-следственных связей Статьи редакции
Награду получили экономисты из США.
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Лауреатами Нобелевской премии в области экономики 2021 года стали Дэвид Кард, Джошуа Энгрист и Гуидо Имбенс. Кард получил награду за «его эмпирический вклад в изучение экономики труда», а Энгрист и Имбенс — за «вклад в анализ причинно-следственных связей».
- Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной оплаты, иммиграции и образования на рынок труда. В результате чего он выяснил, что повышение минимальной заработной платы не обязательно приводит к сокращению рабочих мест.
- Джошуа Энгрист и Гуидо Имбенс показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из естественных экспериментов. Разработанная ими структура была широко принята исследователями, работающими с данными наблюдений.
Как отмечает Нобелевский комитет, работы лауреатов премии 2021 года совершили революцию в эмпирических исследованиях в области социальных наук.
Исследования Карда и методологический вклад Энгриста и Имбенса показали, что «естественные эксперименты — богатые источники знаний». Их исследования помогли и улучшили способность отвечать на ключевые вопросы о причинно-следственных связях.
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