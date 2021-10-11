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Новости
Сергей Исенеков

Нобелевскую премию по экономике присудили за вклад в изучение экономики труда и анализ причинно-следственных связей Статьи редакции

Награду получили экономисты из США.

14 14 комментариев
2263 просмотров
The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.

#NobelPrize

Лауреатами Нобелевской премии в области экономики 2021 года стали Дэвид Кард, Джошуа Энгрист и Гуидо Имбенс. Кард получил награду за «его эмпирический вклад в изучение экономики труда», а Энгрист и Имбенс — за «вклад в анализ причинно-следственных связей».

Лауреаты 2021 года по экономике продемонстрировали, что на многие важные вопросы общества можно ответить. Их решение — использование естественных экспериментов, то есть ситуаций, возникающих в реальной жизни, которые напоминают случайные эксперименты.

Нобелевский комитет
  • Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной оплаты, иммиграции и образования на рынок труда. В результате чего он выяснил, что повышение минимальной заработной платы не обязательно приводит к сокращению рабочих мест.
Иллюстрация Нобелевского комитета
  • Джошуа Энгрист и Гуидо Имбенс показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из естественных экспериментов. Разработанная ими структура была широко принята исследователями, работающими с данными наблюдений.

Как отмечает Нобелевский комитет, работы лауреатов премии 2021 года совершили революцию в эмпирических исследованиях в области социальных наук.

Исследования Карда и методологический вклад Энгриста и Имбенса показали, что «естественные эксперименты — богатые источники знаний». Их исследования помогли и улучшили способность отвечать на ключевые вопросы о причинно-следственных связях.

#новости #нобель2021

14 14 комментариев
8
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Чудесный Петя

Странно, что не Волков за экокредиты.

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10
AZP

Когда будут выдавать премию "Долбоёб года", Волков её получит.

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3
Светский корабль

экокредиты

Это когда кредит листьями выдают?

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2
Viewer1708

Кстати, Волков эту фигню не на пустом месте придумал. Аналогичная система для корпораций содержится в каждом первом учебнике по public finance от лучших западных экономистов.

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0
Государственный пёс_анон
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2
Государственный пёс_анон

в редакции с утра понедельника пьют?

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4
rustyrazor

Нет - с вечера пятницы.

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4
Закомплексованная Душа
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3
norm

Очень важная новость, нужно сразу публиковать.

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2
Чудесный Петя

попробуй прочитать с первого раза фамилию автора новости

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0
пепси

И все белые... Непорядок!

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3
Гуманитарный историк

анализ причинно-следственных связей

Звучит так общо, будто они и не сделали ничего, лол.

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2
Павел Макров

Стиль изображение лауреатов раздражает
Почему нельзя было просто фото поставить? конкретно в этом случае второй и третий человек мне кажутся почти одинаковыми...

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1
Очередной диод

Видимо, как в американском суде, их запрещено фотографировать

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0
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