«Это был отличный перерыв от новостей»: в Папуа-Новой Гвинее нашли двух мужчин, потерявшихся в море месяц назад Статьи редакции
Они оказались в 400 километрах от отправной точки — в другой стране.
Двух граждан Соломоновых островов Ливае Нанджикана и Джуниор Колони обнаружили у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Они провели 29 дней в открытом море после того, как у них перестал работать GPS-навигатор. Об этом сообщает Solomon Islands Broadcasting Corporation.
Утром 3 сентября мужчины отправились на катере с острова Моно до города Норо, который находится на острове Новая Джорджия. Длина пути должна была составить 200 километров.
Однако через несколько часов после начала поездки на море началась непогода — дождь и сильный ветер. Спустя ещё некоторое время у Нанджиканы и Колони сломался навигатор, после чего они не смогли ориентироваться.
29 дней они выживали на заготовленных апельсинах и кокосах, которые удавалось выловить в море. Пили мужчины дождевую воду, которую собирали куском холста. В итоге Нанджикана и Колони выплыли к берегу острова Новая Британия, где их спас местный рыбак. Остров находится в 400 километрах от города, из которого выехали мужчины.
Сейчас мужчины находятся под медицинским наблюдением, потому что они сильно ослабли. Пока Нанджикана и Колони живут у местных жителей в Папуа-Новой Гвинее и ждут, когда их вернут домой.
Как рассказал Нанджикана, он попытался найти в случившемся положительные стороны. Например, мужчина заявил, что отдохнул от новостей во время пандемии.
29 дней они выживали на заготовленных апельсинах и кокосах, которые удавалось выловить в море.
Отсюда поподробнее. Как они ловили апельсины и кокосы в море.
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