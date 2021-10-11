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Новости
Sasha Shambilova

«Это был отличный перерыв от новостей»: в Папуа-Новой Гвинее нашли двух мужчин, потерявшихся в море месяц назад Статьи редакции

Они оказались в 400 километрах от отправной точки — в другой стране.

25 25 комментариев
994 просмотров

Двух граждан Соломоновых островов Ливае Нанджикана и Джуниор Колони обнаружили у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Они провели 29 дней в открытом море после того, как у них перестал работать GPS-навигатор. Об этом сообщает Solomon Islands Broadcasting Corporation.

Утром 3 сентября мужчины отправились на катере с острова Моно до города Норо, который находится на острове Новая Джорджия. Длина пути должна была составить 200 километров.

Однако через несколько часов после начала поездки на море началась непогода — дождь и сильный ветер. Спустя ещё некоторое время у Нанджиканы и Колони сломался навигатор, после чего они не смогли ориентироваться.

Когда наступила плохая погода, было, конечно, плохо, но намного хуже и страшнее стало, когда умер GPS. Мы не могли видеть, куда идём, и поэтому просто решили заглушить двигатель и подождать, чтобы сэкономить топливо.

Ливае Нанджикана

29 дней они выживали на заготовленных апельсинах и кокосах, которые удавалось выловить в море. Пили мужчины дождевую воду, которую собирали куском холста. В итоге Нанджикана и Колони выплыли к берегу острова Новая Британия, где их спас местный рыбак. Остров находится в 400 километрах от города, из которого выехали мужчины.

Мы не знали, где находимся, но не ожидали очутиться в другой стране.

Ливае Нанджикана
Скриншот из Google карт

Сейчас мужчины находятся под медицинским наблюдением, потому что они сильно ослабли. Пока Нанджикана и Колони живут у местных жителей в Папуа-Новой Гвинее и ждут, когда их вернут домой.

Как рассказал Нанджикана, он попытался найти в случившемся положительные стороны. Например, мужчина заявил, что отдохнул от новостей во время пандемии.

Я поняти не имел, что происходит, пока был там. Я не слышал о Covid-19 или чём-то ещё. Конечно, я жду возвращениям домой, но думаю, это был отличный перерыв от новостей.

Ливае Нанджикана

#новости #соломоновыострова

25 25 комментариев
15
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Teddy Loaf

не понял ничего

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7
Гуманитарный историк

Как рассказал Нанджикана, он попытался найти в случившемся положительные стороны

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7
Немой татарин

29 дней они выживали на заготовленных апельсинах и кокосах, которые удавалось выловить в море.

Отсюда поподробнее. Как они ловили апельсины и кокосы в море.

@Sasha Shambilova ты сама читаешь что постишь?

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1
Владимир Филатов

упали с деревьев и уплыли в море - они их словили

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4
New

Вполне логично)

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0
Светский корабль

Как они ловили апельсины и кокосы в море.

В смысле как? Берёшь удочку, вешаешь хлеб на ключок и ловишь

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2
unidentified flying BASTARD 🌈

апельсины, судя по тексту, были заготовлены, а кокосы плавают в море, когда отрываются от пальм, видимо

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1
Государственный пёс_анон

Новая Джорджия, Новая Британия. Совсем с фантазией туго

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1
Владимир Филатов

Новороссия

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5
Aram Mirzoyants

улица ленина — вот это пик фантазии

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1
Государственный пёс_анон

Пик коммунизма

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3
stikerman

Нормально так поплавали.

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2
Ху Эмай

Им сильно повезло, что их не сожрали по приезду

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1
unidentified flying BASTARD 🌈

а чо их есть должны, не в Луганск же плыли

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2
Ху Эмай

У папуасов все еще есть канибализм в деревнях

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2
Эмиль Сулейманов

Затянувшиеся сосисочная вечеринка

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1
Поэтический месяц

Ну хоть не съели друг друга

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1
Чудесный Петя

Чего только не сделаешь, лишь бы подальше от женщин. Понимаю

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1
New

Опять ты про своё...
Кто о чем, а вшивый о бане 😝😝

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0
Чудесный Петя

кстати, люблю баньку

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0
New

Русскую баню?

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0
New

“В итоге Нанджикана и Колони выплыли к берегу острова Новая Британия, где их спас местный рыбак”

Я не могу понять - это хорошо или плохо?
С одной стороны он убивал бедных рыбок, а с другой стороны он спас двух людей.
Как к нему относиться теперь?

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–1
Жак Фреско

Я думаю он не искупил свою вину, вот если бы он спас рыбок...

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0
Бип Боп

экстремальный информационный детокс

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0
Очередной диод

Блин, их предки пересекали океан на соломенных плотах, а эти без GPS в полной жопе уже.

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0
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