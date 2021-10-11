Они оказались в 400 километрах от отправной точки — в другой стране.

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Двух граждан Соломоновых островов Ливае Нанджикана и Джуниор Колони обнаружили у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Они провели 29 дней в открытом море после того, как у них перестал работать GPS-навигатор. Об этом сообщает Solomon Islands Broadcasting Corporation.

Утром 3 сентября мужчины отправились на катере с острова Моно до города Норо, который находится на острове Новая Джорджия. Длина пути должна была составить 200 километров.

Однако через несколько часов после начала поездки на море началась непогода — дождь и сильный ветер. Спустя ещё некоторое время у Нанджиканы и Колони сломался навигатор, после чего они не смогли ориентироваться.

Когда наступила плохая погода, было, конечно, плохо, но намного хуже и страшнее стало, когда умер GPS. Мы не могли видеть, куда идём, и поэтому просто решили заглушить двигатель и подождать, чтобы сэкономить топливо. Ливае Нанджикана

29 дней они выживали на заготовленных апельсинах и кокосах, которые удавалось выловить в море. Пили мужчины дождевую воду, которую собирали куском холста. В итоге Нанджикана и Колони выплыли к берегу острова Новая Британия, где их спас местный рыбак. Остров находится в 400 километрах от города, из которого выехали мужчины.

Мы не знали, где находимся, но не ожидали очутиться в другой стране. Ливае Нанджикана

Скриншот из Google карт

Сейчас мужчины находятся под медицинским наблюдением, потому что они сильно ослабли. Пока Нанджикана и Колони живут у местных жителей в Папуа-Новой Гвинее и ждут, когда их вернут домой.

Как рассказал Нанджикана, он попытался найти в случившемся положительные стороны. Например, мужчина заявил, что отдохнул от новостей во время пандемии.