{"items":[{"comment_id":6453196,"subsite_id":245416,"user_id":387311,"type":"comment_add","id":6453196,"hash":"285468d6501ed5b20ee8420d98d068d4","date":1633959846,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453294-s-2011-goda-vlasti-rf-vse-chashche-trebuyut-ot-google-udalit-kontent-osnovnaya-prichina-ugroza-nacbezopasnosti?comment=6453196","text":"\u0414\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043b\u0451\u0436 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0438 \u0447\u0443\u0436\u0438\u0445. \u0418 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435. \u0410 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0439 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0442\u044b \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0440\u0430\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u043e \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442 \u0441\u0430\u043c\u043e. \u0410 \u0432\u0441\u0435 \u043a\u0442\u043e \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0443\u0442\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0430\u0433\u0438 \u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b.

\u042f \u0431\u044b\u0432\u0430\u043b \u043d\u0430 \u043c\u0438\u0442\u0430\u043f\u0430\u0445 \u0433\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e \u0438\u0445 VR \u043c\u0438\u0440 \u044d\u0442\u043e safe space \u0434\u043b\u044f 11-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0445 \u043b\u0435\u0441\u0431\u0438\u044f\u043d\u043e\u043a. \u042f \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u0445 \u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442 \u043f\u043e\u043b \u0432\u0435\u0449\u0435\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u043f\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435(\u0444\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0442\u0438\u0432\u044b). \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441.



\u041b\u044e\u0434\u0438 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0443\u0431\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u044b \u0440\u0430\u0434\u0438 \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435, \u0441\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387311-selfish-ledger","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18c6cdd0-ea0e-536a-a98b-1db21c6c4d2a\/","name":"Selfish Ledger","isVerified":false},"content":{"id":453294,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453294-s-2011-goda-vlasti-rf-vse-chashche-trebuyut-ot-google-udalit-kontent-osnovnaya-prichina-ugroza-nacbezopasnosti","title":"\u0421 2011 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0420\u0424 \u0432\u0441\u0451 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442 Google \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430 \u2014 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u0430 \u043d\u0430\u0446\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453200,"subsite_id":245416,"user_id":423105,"type":"comment_add","id":6453200,"hash":"1d8127f8c8726cb86d342e543e95d781","date":1633959869,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453339-inzhener-vms-ssha-pytalsya-prodat-dannye-ob-atomnyh-podlodkah-pryacha-sd-karty-v-buterbrodah-s-arahisovym-maslom?comment=6453200","text":"\u041f\u0430\u044f\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":423105,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/423105-michael-konovalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f99fd2b3-c69f-558f-80bc-def2925877c5\/","name":"Michael Konovalov","isVerified":false},"content":{"id":453339,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453339-inzhener-vms-ssha-pytalsya-prodat-dannye-ob-atomnyh-podlodkah-pryacha-sd-karty-v-buterbrodah-s-arahisovym-maslom","title":"\u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440 \u0412\u041c\u0421 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431 \u0430\u0442\u043e\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043b\u043e\u0434\u043a\u0430\u0445, \u043f\u0440\u044f\u0447\u0430 SD-\u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u0432 \u0431\u0443\u0442\u0435\u0440\u0431\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0441 \u0430\u0440\u0430\u0445\u0438\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c \u043c\u0430\u0441\u043b\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453201,"subsite_id":245416,"user_id":388640,"type":"comment_add","id":6453201,"hash":"4af08f606c5735a6eab6d01ba0aba229","date":1633959883,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453421-v-novoy-zelandii-uvolili-oficialnogo-gorodskogo-volshebnika-potomu-chto-ego-obraz-ustarel?comment=6453201","text":"\"Playback on other websites has been disabled by the video owner.\"

\u0412\u0430\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0448\u0435\u0431\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":388640,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/388640-vasya-prazhkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e02e3ed8-09ee-a82d-ad11-40b20d224b31\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u044f \u041f\u0440\u0430\u0436\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":453421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453421-v-novoy-zelandii-uvolili-oficialnogo-gorodskogo-volshebnika-potomu-chto-ego-obraz-ustarel","title":"\u0412 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0417\u0435\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u043b\u0448\u0435\u0431\u043d\u0438\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437 \u00ab\u0443\u0441\u0442\u0430\u0440\u0435\u043b\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453207,"subsite_id":353140,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":6453207,"hash":"70c5560e31108d68d832f0807ecfe69e","date":1633959920,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/453476?comment=6453207","text":"\u0421\u0435\u043c\u0435\u0439\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/262a51d1-9b99-5ab3-8104-0712c32e4925\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":453476,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/453476","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0417\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453211,"subsite_id":353140,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":6453211,"hash":"d976861b0956a19e29fcf7573c9656f6","date":1633959950,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/453476?comment=6453211","text":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441, \u0433\u0435\u0439-\u0438\u043d\u0446\u0435\u0441\u0442. \u041d\u0443 \u043e\u0447\u043d\u043e \u0442\u0436\u0448\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-bambl","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/24155ce4-2359-5ffd-a02f-04d8d8840a94\/","name":"\u0411\u0430\u043c\u0431\u043b","isVerified":false},"content":{"id":453476,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/453476","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0417\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453214,"subsite_id":214346,"user_id":416856,"type":"comment_add","id":6453214,"hash":"aa83f9acbddec49a949b6d6da41a5ee2","date":1633959985,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/453346-pandemiya-covid-19-uvelichila-kolichestvo-lyudey-s-depressiey-i-postoyannoy-trevogoy-na-chetvert-v-mire-i-na-tret-v-rossii?comment=6453214","text":"\u0418 \u0432\u044b \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0444\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d???","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":416856,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/416856-maksim-grandov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b4174513-327c-58b9-9016-ed47247a5f35\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0413\u0440\u0430\u043d\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":453346,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/453346-pandemiya-covid-19-uvelichila-kolichestvo-lyudey-s-depressiey-i-postoyannoy-trevogoy-na-chetvert-v-mire-i-na-tret-v-rossii","title":"\u041f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u044f Covid-19\u00a0\u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441 \u0434\u0435\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0447\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453217,"subsite_id":247728,"user_id":267826,"type":"comment_add","id":6453217,"hash":"47aa369d14d5143c689d8f3816222fbd","date":1633959997,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/453478-polskie-pogranichniki-pokazali-video-s-popytkoy-shturma-granicy-220-migrantami?comment=6453217","text":"\u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c \u0443\u0436\u0430\u0441\u043e\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267826,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267826-marhal-new-arleana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f2e8774c-1155-57a3-b807-ebc3d3186fbb\/","name":"Marhal_New _Arleana","isVerified":false},"content":{"id":453478,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/453478-polskie-pogranichniki-pokazali-video-s-popytkoy-shturma-granicy-220-migrantami","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0441 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u043e\u0439 \u0448\u0442\u0443\u0440\u043c\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u044b 220 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453218,"subsite_id":245416,"user_id":240730,"type":"comment_add","id":6453218,"hash":"a165f60206f14e63fb5df789565255fb","date":1633960004,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453013-v-bosnii-72-letniy-muzhchina-postroil-dlya-zheny-vrashchayushchiysya-dom-chtoby-u-nee-byl-raznoobraznyy-vid-iz-okna?comment=6453218","text":"> \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0436\u0435\u0440\u0442\u0432\u044b \u0440\u0430\u0434\u0438 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u044b

\u041b\u044e\u0431\u0430\u044f \u0438\u0434\u0438\u043e\u0442\u043a\u0430, \u0437\u0430\u0431\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0435\u0432\u0448\u0430\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u044f \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":240730,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/240730-madao","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d73c2fb6-2fbd-5881-a150-febec804ab9c\/","name":"Madao","isVerified":false},"content":{"id":453013,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453013-v-bosnii-72-letniy-muzhchina-postroil-dlya-zheny-vrashchayushchiysya-dom-chtoby-u-nee-byl-raznoobraznyy-vid-iz-okna","title":"\u0412 \u0411\u043e\u0441\u043d\u0438\u0438 72-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u0434\u043b\u044f \u0436\u0435\u043d\u044b \u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u0434\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0443 \u043d\u0435\u0451 \u0431\u044b\u043b \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0434 \u0438\u0437 \u043e\u043a\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453220,"subsite_id":245416,"user_id":51847,"type":"comment_add","id":6453220,"hash":"76b4d4ea450a2778a52a9256e2059c3d","date":1633960042,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453294-s-2011-goda-vlasti-rf-vse-chashche-trebuyut-ot-google-udalit-kontent-osnovnaya-prichina-ugroza-nacbezopasnosti?comment=6453220","text":"\u041d\u0443 \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u044b \u0437\u043e\u043c\u0431\u043e\u044f\u0449\u0438\u043a\u0430 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e \u043d\u0435\u043c \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u043e \u0447\u0442\u043e \u00ab\u0445\u043e\u0445\u043b\u0430\u043c \u0445\u0430\u043d\u0430\u00bb.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":51847,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/51847-dosraven","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/15\/19\/5f\/ba3d51b0411b6e.jpg","name":"DosRaven","isVerified":false},"content":{"id":453294,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453294-s-2011-goda-vlasti-rf-vse-chashche-trebuyut-ot-google-udalit-kontent-osnovnaya-prichina-ugroza-nacbezopasnosti","title":"\u0421 2011 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0420\u0424 \u0432\u0441\u0451 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442 Google \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430 \u2014 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u0430 \u043d\u0430\u0446\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6453223,"subsite_id":245416,"user_id":340276,"type":"comment_add","id":6453223,"hash":"c848abb796dc1be3c50a3071aafc6c41","date":1633960069,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453348-v-britanii-cerkov-svyatogo-mihaila-pereimenovala-sebya-v-cerkov-svyatogo-mayka-dlya-privlecheniya-molodezhi?comment=6453223","text":"\u042f \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0432\u044b\u0448\u0435 - \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0448\u0438\u0437\u043e\u0444\u0430\u0437\u0438\u044e \u044f \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u044f \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u044e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0438 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0441\u0438\u0445\u0438\u0430\u0442\u0440\u0430, \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u043c \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u0442. \u0422\u0443\u0442 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0437\u0430 \u0438 \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u043e. \u041f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0434\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0442\u0443\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u0440\u043e\u043b\u044c - \u0447\u0435\u043c \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u0432\u0440\u0430\u0447\u0443, \u0442\u0435\u043c \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0437\u043b\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0442\u043e \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u043a\u0443\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044c \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0434\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0435\u0451 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438 (\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0443 \u0440\u0438\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u0434\u043e\u043d \u0438 \u043a\u043b\u043e\u0437\u0430\u043f\u0438\u043d, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0442\u0443\u0442 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0446\u043e \u044f\u0432\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u043c\u043f\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0448\u0438\u0437\u043e\u0444\u0440\u0435\u043d\u0438\u0438, \u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0437\u0430, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f - \u0432\u0441\u0451-\u0442\u0430\u043a\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430).

\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435, \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u044e\u0441\u044c - \u043d\u0435 \u0442\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0442\u044f\u0436\u0451\u043b\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0430\u0440\u0438\u043f\u0438\u043f\u0440\u0430\u0437\u043e\u043b \u0438 \u0430\u043c\u0438\u0441\u0443\u043b\u044c\u043f\u0440\u0438\u0434, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043d\u0435\u043f\u043b\u043e\u0445\u043e \u0441\u0435\u0431\u044f \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340276-alexander-personazhe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/760b1f81-4a2b-3e2c-8f01-215299bd88e7\/","name":"Alexander Personazhe","isVerified":false},"content":{"id":453348,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/453348-v-britanii-cerkov-svyatogo-mihaila-pereimenovala-sebya-v-cerkov-svyatogo-mayka-dlya-privlecheniya-molodezhi","title":"\u0412 \u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0446\u0435\u0440\u043a\u043e\u0432\u044c \u0421\u0432\u044f\u0442\u043e\u0433\u043e \u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432 \u0446\u0435\u0440\u043a\u043e\u0432\u044c \u0421\u0432\u044f\u0442\u043e\u0433\u043e \u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0451\u0436\u0438"},"isAnonymous":false}]}