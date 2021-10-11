Он занимал должность 23 года, развлекая туристов и иностранные делегации.

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Фото Kirk Hargreaves

Совет новозеландского Крайстчёрча уволил официального городского Волшебника, поскольку его образ «не соответствует современному облику города», сообщает Newshub.

89-летний Ян Брэкенбери Ченнелл занимал должность Волшебника 23 года. За «оказание колдовских и других услуг, подобных волшебству, в рамках рекламной работы для города Крайстчёрч» ему платили 16 тысяч новозеландских долларов в год (для сравнения, размер пенсии на одного человека в стране — 23 тысячи). Помощник исполнительного директора городского совета Линн Макклелланд сообщила, что последнюю зарплату Волшебнику выплатят в декабре, а затем контракт с ним расторгнут.

Фото Helmut Pfau

Фото Getty Images

Волшебник во время визита британского принца Уильяма в Крайстчёрч в 2014 году Фото CNN

Волшебник на желание совета уволить его ответил, что «кучка бюрократов, у которых нет воображения» не имеет представления о подлинном наследии и облике города: «Я и есть оригинальный символ Крайстчёрча», — сказал он. Волшебник заявил, что расторжение контракта ничего не изменит: чиновникам придётся «убить его», чтобы заставить перестать «колдовать».

Ян Брэкенбери Ченнелл поселился в Новой Зеландии в 1970-х. До этого он служил в звании офицера ВВС Канады, преподавал литературу в Тегеранском университете. Из-за его увлечения магией мужчина долго не мог найти подходящую работу, из-за этого хобби от него ушла жена.