В Новой Зеландии уволили официального городского волшебника, потому что его образ «устарел» Статьи редакции
Он занимал должность 23 года, развлекая туристов и иностранные делегации.
Совет новозеландского Крайстчёрча уволил официального городского Волшебника, поскольку его образ «не соответствует современному облику города», сообщает Newshub.
89-летний Ян Брэкенбери Ченнелл занимал должность Волшебника 23 года. За «оказание колдовских и других услуг, подобных волшебству, в рамках рекламной работы для города Крайстчёрч» ему платили 16 тысяч новозеландских долларов в год (для сравнения, размер пенсии на одного человека в стране — 23 тысячи). Помощник исполнительного директора городского совета Линн Макклелланд сообщила, что последнюю зарплату Волшебнику выплатят в декабре, а затем контракт с ним расторгнут.
Волшебник на желание совета уволить его ответил, что «кучка бюрократов, у которых нет воображения» не имеет представления о подлинном наследии и облике города: «Я и есть оригинальный символ Крайстчёрча», — сказал он. Волшебник заявил, что расторжение контракта ничего не изменит: чиновникам придётся «убить его», чтобы заставить перестать «колдовать».
Ян Брэкенбери Ченнелл поселился в Новой Зеландии в 1970-х. До этого он служил в звании офицера ВВС Канады, преподавал литературу в Тегеранском университете. Из-за его увлечения магией мужчина долго не мог найти подходящую работу, из-за этого хобби от него ушла жена.
В Новой Зеландии Ченнелл ходил по улицам в костюме волшебника и развлекал прохожих рассказами и представлениями. В 1982 году его признали «живым произведением» искусства, а в 1998 году наняли на официальную должность Волшебника города Крайстчёрч. В 2009 году ему вручили медаль «За службу Королеве» — одну из самых высоких наград Новой Зеландии.
Смеясь, глазеют дети на павшую звезду,
И улетает пепел в подзорную трубу,
И водку пьют крестьяне, танцуя у костра.
Убили звездочета, порвали колдуна.
А как бы мне
Жизнь подлинней чуть прожить?
Как бы кайф растянуть?
А как бы мне
Новыми нитками сшить
Мой немыслимый путь?..
Горят слепые книги, волшебные слова,
И главные секреты уходят в никуда,
И тайны строят небу печальные глаза.
Убили звездочета, порвали подлеца.
А как бы мне
Жизнь подлинней чуть прожить?
Как бы кайф растянуть?
А как бы мне
Новыми нитками сшить
Мой немыслимый путь?..