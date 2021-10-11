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Новости
Яна Ломакина

В Новой Зеландии уволили официального городского волшебника, потому что его образ «устарел» Статьи редакции

Он занимал должность 23 года, развлекая туристов и иностранные делегации.

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3352 просмотров
Фото Kirk Hargreaves 

Совет новозеландского Крайстчёрча уволил официального городского Волшебника, поскольку его образ «не соответствует современному облику города», сообщает Newshub.

89-летний Ян Брэкенбери Ченнелл занимал должность Волшебника 23 года. За «оказание колдовских и других услуг, подобных волшебству, в рамках рекламной работы для города Крайстчёрч» ему платили 16 тысяч новозеландских долларов в год (для сравнения, размер пенсии на одного человека в стране — 23 тысячи). Помощник исполнительного директора городского совета Линн Макклелланд сообщила, что последнюю зарплату Волшебнику выплатят в декабре, а затем контракт с ним расторгнут.

Фото Helmut Pfau 
Фото Getty Images 
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Волшебник во время визита британского принца Уильяма в Крайстчёрч в 2014 году  Фото CNN

Волшебник на желание совета уволить его ответил, что «кучка бюрократов, у которых нет воображения» не имеет представления о подлинном наследии и облике города: «Я и есть оригинальный символ Крайстчёрча», — сказал он. Волшебник заявил, что расторжение контракта ничего не изменит: чиновникам придётся «убить его», чтобы заставить перестать «колдовать».

Ян Брэкенбери Ченнелл поселился в Новой Зеландии в 1970-х. До этого он служил в звании офицера ВВС Канады, преподавал литературу в Тегеранском университете. Из-за его увлечения магией мужчина долго не мог найти подходящую работу, из-за этого хобби от него ушла жена.

В Новой Зеландии Ченнелл ходил по улицам в костюме волшебника и развлекал прохожих рассказами и представлениями. В 1982 году его признали «живым произведением» искусства, а в 1998 году наняли на официальную должность Волшебника города Крайстчёрч. В 2009 году ему вручили медаль «За службу Королеве» — одну из самых высоких наград Новой Зеландии.

#новости #новаязеландия #культура

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35
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Никита Логинов

Кончилось волшебство, теперь только серая реальность 😢

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30
умный человек

Воландеморт то чё учудил

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0
Вася Пражкин

Волшебство нынче в даркнетах продают.

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0
Друз Фаруэл

Где водятся волшебники... ред.

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0
Вася Пражкин

"Playback on other websites has been disabled by the video owner."
Ваше волшебство не сработало.

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0
Бип Боп

пусть скастует на пидоров Армагеддон

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16
Знаменитый цвет

В 1982 году его признали «живым произведением» искусства, а в 1998 году наняли на официальную должность Волшебника города Крайстчёрч. В 2009 году ему вручили медаль «За службу Королеве» — одну из самых высоких наград Новой Зеландии.

а в 2021 пидорнули без задней мысли

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15
Гуманитарный историк

чиновникам придётся «убить его», чтобы заставить перестать «колдовать».

Хорошо, что он не московский волшебник.

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13
Кирилл Вселенский

Наймут официального городского тиктокера

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9
Сергей Звезда

Теперь пройти можно

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6
Общий ихтиандр

Я так думаю без Властелина Колец тут не обошлось

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5
Дальнейший дебаркадер

когда уволят Путина?)))))))))))))))))))

Ответить
1
Русский

Зачем?

Ответить
1
Дальнейший дебаркадер

его образ слегка устарел

Ответить
20
Джон Кроули

Устарел? Да он воняет гнилью на весь мир. Тут надо ставить вопрос когда эту падаль закопают?

Ответить
5
Русский

Надо этим работают

Ответить
2
Вооруженный хичхакер

Сперва добейся

Ответить
0
Ирина Ермолова

Ваше последнее слово?

Ответить
0
Дальнейший дебаркадер

я из Украины, мне похуй :-)

Ответить
0
Petr

Его образ ещё не устарел. Терешкова подтвердит. Ей из дальнего космоса виднее 🪐

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2
Гуманитарный историк

Письма россиян ей подсказывают.

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2
Ирина Ермолова

Когда Путин сам захочет, очевидно же!

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0
Bad Mother Fucker

надо же, одна кучка бюрократов наняла, другая кучка бюрократов уволила

и вообще, если такой волшебный, то пусть наколдует себе ЗОЛОТА ред.

Ответить
2
Андрей Рядькин

Первые звоночки ебанутости были из-за ковидных ограничений неадекватных, а тут уже диагноз

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1
Сложный Валера

Может не стоит делать поспешные выводы? Ты с ситуаций толком не знаком. То что они уволили волшебника не обязательно значит, что они сумасшедшие.

Ответить
0
Андрей Рядькин

Они не сумасшедшие, сумасшедшие бы сожгли его как Масленицу в честь обнуления образа города.
Они ебанутые. Они уволили уважаемого человека вместо красивых проводов на пенсию, которые можно было использовать как инфоповод

Ответить
5
Сложный Валера

сумасшедшие бы сожгли

Сумасшедшие все разные и поступают по-разному ред.

Ответить
0
Андрей Рядькин

Я деда, мусолава и все реинкарнации ильюши пережил. Не надо мне рассказывать про сорта сумошедшиз

Ответить
2
Lofoten Forsake

Океания кукухой поехала.

Ответить
0
Отдельный якорь

Зато там удалось сдержать заболеваемость и смертность.

Ответить
0
unidentified flying BASTARD 🌈

козлы бездушные

Ответить
1
Максим Шпилёв

Просто уволили. У нас шамана за волшебство в психушку упекли

Ответить
1
Светский корабль

Не удивлюсь если власть верит в волшебство)

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0
Egor Shep

Знавали мы шамана одного

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0
Интимный файл

с тремя руками?

Ответить
2
Государственный пёс_анон

Нужно больше гейства, как в хогвартсе шоб

Ответить
0
Владимир Филатов

Почему его зовут не Мерлин или Гендальф?

Ответить
0
Vyacheslav Khristolyubov

Потому что Мерлин и Гэндальф - бриты

Ответить
0
Владимир Филатов

жаль

Ответить
0
Ирина Ермолова

Гэндальф разве британский кельт?

Ответить
0
Ирина Ермолова

Поэтому он и устарел собсна

Ответить
0
Vasya Ivasya

чиновникам придётся «убить его», чтобы заставить перестать «колдовать».

Сжечь?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

Сжечь ведьму!

Ответить
0
aliftin

Надеюсь он настоящий и качественный волшебник и теперь все причастные к его увольнению обосрутся насмерть. Если это не произойдёт, то его не зря уволили.

Ответить
0
Дмитрий Иванов

Поматросили и бросили

Ответить
0
Ирина Ермолова

Если этот устарел, то позовите Гэндальфа тогда

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

Смеясь, глазеют дети на павшую звезду,
И улетает пепел в подзорную трубу,
И водку пьют крестьяне, танцуя у костра.
Убили звездочета, порвали колдуна.

А как бы мне
Жизнь подлинней чуть прожить?
Как бы кайф растянуть?
А как бы мне
Новыми нитками сшить
Мой немыслимый путь?..

Горят слепые книги, волшебные слова,
И главные секреты уходят в никуда,
И тайны строят небу печальные глаза.
Убили звездочета, порвали подлеца.

А как бы мне
Жизнь подлинней чуть прожить?
Как бы кайф растянуть?
А как бы мне
Новыми нитками сшить
Мой немыслимый путь?..

Ответить
0
IHate Snoflakes

Пусть геморрой наколдует чинушам

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0
IHate Snoflakes

Пусть наколдует язву левакаи

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0
IHate Snoflakes

Пусть наколдует белых хозяев БЛМщикам

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0
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