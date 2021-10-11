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Новости
Яна Ломакина

МФТИ придумает для Роскомнадзора систему поиска пропаганды наркотиков, порно и призывов к беспорядкам Статьи редакции

Научно-исследовательскую работу подготовят к концу года.

43 43 комментария
1996 просмотров

Московский физико-технический институт выиграл тендер подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра. Научную работу посвятят системе «Окулус» для обнаружения в интернете запрещённого контента в изображениях и видео. Это следует из документов на сайте госзакупок.

До 17 декабря МФТИ должен создать систему на основе искусственного интеллекта, которая сможет автоматически выявлять в фото- и видеофайлах порнографию, экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Запланировано, что «Окулус» заработает в 2022 году.

Помимо МФТИ, заявки на выполнение госзаказа подали ещё пять организаций, в числе которых был «Курчатовский институт», занимающийся исследованиями в области ядерной энергетики. Институт предлагал разработать «Окулус» за 12 миллионов рублей, но тендер выиграл МФТИ, предложивший заплатить за свою работу 14 миллионов (начальная цена контракта составляла 15 миллионов).

Обновлено: редакция TJ добавила в заметку комментарий представителя подведомственного Роскомнадзору центра. Он утверждает, что система не будет вмешиваться в работу соцсетей, провайдеров и пользователей.

Проводимый НИР (Научно-исследовательская работа — прим. TJ) позволит в первую очередь оценить, возможно ли технически применить нейросети для выявления запрещенной информации.

Система мониторинга публикаций, которую предполагается создать, даст возможность эффективно и оперативно выявлять противоправные материалы (в первую очередь детскую порнографию, пропаганду самоубийства, наркотических средств, экстремизма и терроризма) в случае их появления в сети.

При этом «Окулус» не будет вмешиваться в работу провайдеров, социальных сетей или отдельных пользователей. Иначе говоря, поисковый робот не будет предварительно модерировать или фильтровать публикуемый трафик, а лишь просигнализирует эксперту, что в уже размещенной публикации могут содержаться нарушающие законодательство материалы.

Роман Коросташов
начальник отдела анализа и прогнозирования Научно-технического центра ГРЧЦ

Московский физико-технический институт не в первый раз побеждает в конкурсе на выполнение госконтрактов. Например, в 2013 году институт выиграл тендер на исследование российского фармацевтического рынка и разработку предложений по совершенствованию политики в этой области.

#новости #роскомнадзор

43 43 комментария
13
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Трансгендолёт

Новости через 4 года: создателей Окулуса арестовали по подозрению в госизмене)))

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32
Греческий коктейль

Создателей Окулуса арестовали по наводке Окулуса

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7
ouxen

рифт

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0
Danil Oputin

Не разработают. Очередной распил

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2
Трехтысячелетний пес

в последний месяц возьмут двух бакалавров чтоб те натренили какую-нибудь опенсорсную модель, отчитаются начальству, те своим и дело с концом

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8
Danil Oputin

Или отдадут индусу на фриланс

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1
ouxen

на кегле ред.

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0
Monsieurion

Так она уже есть, ВКонтакте называется

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0
Гуманитарный историк

в числе которых был «Курчатовский институт»

Стыдно за курчатник.

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4
Государственный пёс_анон

«Курчатовский институт»

Вы-то куда лезете, блять

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4
Комсомольский месяц

Так-то всякие ии-шные штуки в МФТИ это действительно полный топ ред.

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0
Гуманитарный историк

А могли бы крест поставить и храм на территории открыть, как некоторые.

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7
Роковой паук например

«Да осилит дорогу идущий». И потом: «ниасилил»

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2
Гуманитарный историк

Всё так.

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7
Коровка говорит мууу

Не сыпь соль на раны..

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1
Гуманитарный историк

Ты мифист?

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0
Коровка говорит мууу

Да

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0
Гуманитарный историк

Брат.

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1
Коровка говорит мууу

Т факультет

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1
Коровка говорит мууу

60 кафедра

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1
Гуманитарный историк

Двенашка.

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1
Коровка говорит мууу

Правда пришлось забросить физику и уйти в айти

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1
Гуманитарный историк

Ну тут в моей статистике. Никто из знакомых с Т не пошёл по пути профиля.

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0
Коровка говорит мууу

Так там тебе предлагают за 15 -20тр в месяц в аспирантуру на какой-то важный проект пойти, либо в курчатник/росатом, будешь скорее всего невыездным и лучшие годы жизни проведёшь в пределах страны, отдыхать будешь в Анапе, если вообще сможешь накопить на отдых. Из удачных кейсов: у меня один знакомый с Т в Гамбург уехал наукой заниматься, немного поработал в Курчатнике и решил свалить. Подтянул английский с репетитором, сдал экзамены, подал документы. Взяли в университет. В Германии ему степуху начисляли 2 к евро. Он даже домой часть отправлял. Общага (проживание) со скидкой шло, там что-то в районе 300-400€ он платил. Косарь на расходы, 500€ родителям отправлял. Но это скорее исключение. ред.

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1
Коровка говорит мууу

А остальные - кто в Сбере в разработке, кто в Мейл.ру, кто в дочках Росатома какие-то системы продает. В науке никого)

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1
Гуманитарный историк

К

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1
Комсомольский месяц

Но как и ntechlab используются они для …

Ответить
1
Правый месяц

Стыдно учиться в этой хуйне теперь.

Ответить
3
Трехтысячелетний пес

альма-матер продолжает скатываться, очень жаль

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2
Артем Куприянов

не понимаю в чем наша альма-матер скатывается?

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0
Трехтысячелетний пес

во-первых, методично и последовательно уничтожают дух заведения.
Во-вторых, регулярно шкварятся, на этот раз меньше чем за $200k ред.

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3
ouxen

o, vi ottuda?

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0
Michael Konovalov

За 14 миллионов пару скриптов написать.

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1
haunter

195к $
чет маловато для такой важной штуки. ред.

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0
Владислав Микк

Это что, сохраненки из вк удалять?

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0
Bob Swagger

Интересно, дадут ли за это Нобелевскую премию ?

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0
ouxen

мира

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0
Иван Пахомов

Для того чтобы распознать пропаганду наркотиков и экстремистские материалы нужно сначала дать им конкретнейшее определение, а этого нельзя делать потому что пропадёт возможность абузить эти законы.

Удаляйте новость. ред.

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0
TJaba

конкретнейшее определение

Есть в УК. А дальше работа по кейвордам из списочка

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0
Иван Пахомов

Т.е ты считаешь что УК наполнен конкретнейшими определениями? Я не буду спорить, но программирование не обманешь, они никогда не реализуют это на трезвую адекватную голову, не создав множество противоречий. ред.

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0
Πетр Κудряшов

с экстремизмом и тд понятно, но никогда не понимал, чем гос-ву порнуха не угодила, как она ему вредит?

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0
Иван Иваныч

Демография

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0
Дмитрий Семёнов

if (filename.find('navalny') != -1):
print ("Call the police!")

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0
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