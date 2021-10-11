МФТИ придумает для Роскомнадзора систему поиска пропаганды наркотиков, порно и призывов к беспорядкам Статьи редакции
Научно-исследовательскую работу подготовят к концу года.
Московский физико-технический институт выиграл тендер подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра. Научную работу посвятят системе «Окулус» для обнаружения в интернете запрещённого контента в изображениях и видео. Это следует из документов на сайте госзакупок.
До 17 декабря МФТИ должен создать систему на основе искусственного интеллекта, которая сможет автоматически выявлять в фото- и видеофайлах порнографию, экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Запланировано, что «Окулус» заработает в 2022 году.
Помимо МФТИ, заявки на выполнение госзаказа подали ещё пять организаций, в числе которых был «Курчатовский институт», занимающийся исследованиями в области ядерной энергетики. Институт предлагал разработать «Окулус» за 12 миллионов рублей, но тендер выиграл МФТИ, предложивший заплатить за свою работу 14 миллионов (начальная цена контракта составляла 15 миллионов).
Московский физико-технический институт не в первый раз побеждает в конкурсе на выполнение госконтрактов. Например, в 2013 году институт выиграл тендер на исследование российского фармацевтического рынка и разработку предложений по совершенствованию политики в этой области.
Так там тебе предлагают за 15 -20тр в месяц в аспирантуру на какой-то важный проект пойти, либо в курчатник/росатом, будешь скорее всего невыездным и лучшие годы жизни проведёшь в пределах страны, отдыхать будешь в Анапе, если вообще сможешь накопить на отдых. Из удачных кейсов: у меня один знакомый с Т в Гамбург уехал наукой заниматься, немного поработал в Курчатнике и решил свалить. Подтянул английский с репетитором, сдал экзамены, подал документы. Взяли в университет. В Германии ему степуху начисляли 2 к евро. Он даже домой часть отправлял. Общага (проживание) со скидкой шло, там что-то в районе 300-400€ он платил. Косарь на расходы, 500€ родителям отправлял. Но это скорее исключение. ред.