Проводимый НИР (Научно-исследовательская работа — прим. TJ) позволит в первую очередь оценить, возможно ли технически применить нейросети для выявления запрещенной информации.

Система мониторинга публикаций, которую предполагается создать, даст возможность эффективно и оперативно выявлять противоправные материалы (в первую очередь детскую порнографию, пропаганду самоубийства, наркотических средств, экстремизма и терроризма) в случае их появления в сети.

При этом «Окулус» не будет вмешиваться в работу провайдеров, социальных сетей или отдельных пользователей. Иначе говоря, поисковый робот не будет предварительно модерировать или фильтровать публикуемый трафик, а лишь просигнализирует эксперту, что в уже размещенной публикации могут содержаться нарушающие законодательство материалы.