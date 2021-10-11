«Окулус» будет выявлять экстремистские материалы, порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.

Московский физико-технический институт выиграл тендер подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра на разработку системы «Окулус» для обнаружения в интернете запрещённого контента в изображениях и видео. Это следует из документов на сайте госзакупок.

До 17 декабря МФТИ должен создать систему на основе искусственного интеллекта, которая сможет автоматически выявлять в фото- и видеофайлах порнографию, экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Запланировано, что «Окулус» заработает в 2022 году.

Помимо МФТИ, заявки на выполнение госзаказа подали ещё пять организаций, в числе которых был «Курчатовский институт», занимающийся исследованиями в области ядерной энергетики. Институт предлагал разработать «Окулус» за 12 миллионов рублей, но тендер выиграл МФТИ, предложивший заплатить за свою работу 14 миллионов (начальная цена контракта составляла 15 миллионов).

Московский физико-технический институт не в первый раз побеждает в конкурсе на выполнение госконтрактов. Например, в 2013 году институт выиграл тендер на исследование российского фармацевтического рынка и разработку предложений по совершенствованию политики в этой области.