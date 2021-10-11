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Новости
Сергей Исенеков

На «Госуслугах» открыли голосование за населённые пункты, которые подключат к интернету Статьи редакции

Отдать голос могут все жители России, кроме москвичей и петербуржцев.

37 37 комментариев
1552 просмотров

Россияне смогут выбрать деревню, аул, посёлок или другие населённые пункты, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету 4G в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования появился на «Госуслугах».

Согласно правилам, в голосовании принимают участие все населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.

Отдать свой голос можно как на «Госуслугах», так и отправив заявление письмом. Как выяснил редактор TJ, проголосовать можно только за населённый пункт из того региона, где прописан человек.

Скриншот TJ

В декабре на сайте опубликуют список из 2000 деревень и посёлков, в которых по итогу голосования появится интернет. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населённых пунктов, а в 2024 году их количество увеличится до 30%.

В пресс-службе «Ростелекома» рассказали ТАСС, что компания уже завершила строительство базовых станций в 326 населённых пунктах, до конца 2021 года мобильная связь появится в 1198 в деревнях и посёлках. До 2030 года интернет должен стать доступным более чем в 24 тысячах деревнях, сёлах и посёлках.

#новости #интернет

37 37 комментариев
8
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Могучий Данила

А жители этих населенных пунктов не проголосуют.
Потому что интернета нет! Ахахаха

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52
Сергей Звезда

Муниципальные автобусы будут специально доставлять желающих проголосовать к ближайшим берёзам

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20
лала лало

Правительство само проголосует

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1
Eugene SOBI
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3
Юрий Коновалов

А и не надо. Интернет ещё недостаточно безопасен, чтобы пускать в него остальную Россию ред.

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0
Михаил Левит

Хочешь проголосовать за подключение своего села к интернету
@
Но у тебя нет интернета, чтобы проголосовать

Ответить
12
Энергичный парфюмер

@
ну раз никто не хочет то и не надо

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3
Польский спрей

Буду рад новым комментаторам на тж

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12
Трансгендолёт

Когда уже розыгрыши продуктовых наборов и комплекта дров через госуслуги? 😍

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5
Гуманитарный историк

Ждём голосование куда они сортиры ставить будут.

Ответить
2
Польский спрей

зачем сартиры, ведь срать можно будет в интернете.

Ответить
6
Гуманитарный историк

@Рока Нумати так вот оно что.

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0
ouxen

На «Госуслугах» открыли голосование за населённые пункты, которые подключат к интернету

драйверы от сдрома лежать на сайте производителя,
драйверы от модема можно установить с сд диска в комплекте

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3
Сложный Валера

ред.

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2
Гуманитарный историк

Выбери меня,

Ответить
0
Гуманитарный историк

Выбери меня,

Ответить
0
Гуманитарный историк

Птица счастья завтрашнего дня.

Ответить
1
Nick Rosenberg

Новости для ИА "Панорама"

Ответить
2
Андрей Николаевич
Ответить
2
Кирилл Вселенский

Опять россияне угнетают москвичей, в этот раз запретом голосовать по важному для России вопросу

Ответить
1
Чудесный Петя

Давно пора вас всех там эт самое ну ты понял.

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0
Государственный пёс_анон

Москвичи зато едят пельмени за 700 рублей.

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0
Приличный рак

Трактор нарисовали, а поросенка Петра нету...

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1
Дружеский шмель

Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населённых пунктов, а в 2024 году их количество увеличится до 30%

Серьезно? А какой сейчас уровень покрытия 4G в Росси в процентах относительно населенных пунктов?

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0
Рейтгейт

Кхм... А операторы связи типо не способны это самостоятельно делать?

Ответить
0
New

Нет. еще вопросы?

Ответить
0
Чудесный Петя

Как подключат, так и снесут эти ваши вышки 5g.

Ответить
0
New

"Отдать голос могут все жители России, кроме москвичей и петербуржцев."
это нормально?
чо за ущемление прав МОСКВИЧЕЙ И ПЕТЕРБУРЖЦЕВ??

Ответить
0
лала лало

Это все из за электроголосования

Ответить
0
лала лало

Почему оно называется электронным, если это онлайн интернет голосование?

Ответить
0
Сергей Торяников

Главное, чтобы 5g не подключали.

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0
Кровавый Женя

давайте ещё голосование тех кого отключат от электричества?

Ответить
0
Максим Шпилёв

В Подмосковье тоже интересно, в Доброделе нужно голосовать за свой округ, чтобы именно в нём что-то сделали. И пофиг, что в округах количество населения может в три раза отличаться.. ред.

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0
Государственный пёс_анон
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0
Французский файл

А за интернет на платке Москва-Питер, можно голосовать?

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0
Принципиальный кран

а те, за кого проголосуют мало, не подключат? ред.

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0
Andre Macareno

По их мнению Москва и Питер не являются субъектами РФ?

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0
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