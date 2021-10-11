На «Госуслугах» открыли голосование за населённые пункты, которые подключат к интернету

Отдать голос могут все жители России, кроме москвичей и петербуржцев.

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Россияне смогут выбрать деревню, аул, посёлок или другие населённые пункты, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету 4G в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования появился на «Госуслугах».

Согласно правилам, в голосовании принимают участие все населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.

Отдать свой голос можно как на «Госуслугах», так и отправив заявление письмом. Как выяснил редактор TJ, проголосовать можно только за населённый пункт из того региона, где прописан человек.

Скриншот TJ



В декабре на сайте опубликуют список из 2000 деревень и посёлков, в которых по итогу голосования появится интернет. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населённых пунктов, а в 2024 году их количество увеличится до 30%.