На «Госуслугах» открыли голосование за населённые пункты, которые подключат к интернету Статьи редакции
Отдать голос могут все жители России, кроме москвичей и петербуржцев.
Россияне смогут выбрать деревню, аул, посёлок или другие населённые пункты, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету 4G в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования появился на «Госуслугах».
Согласно правилам, в голосовании принимают участие все населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.
Отдать свой голос можно как на «Госуслугах», так и отправив заявление письмом. Как выяснил редактор TJ, проголосовать можно только за населённый пункт из того региона, где прописан человек.
В декабре на сайте опубликуют список из 2000 деревень и посёлков, в которых по итогу голосования появится интернет. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населённых пунктов, а в 2024 году их количество увеличится до 30%.
В пресс-службе «Ростелекома» рассказали ТАСС, что компания уже завершила строительство базовых станций в 326 населённых пунктах, до конца 2021 года мобильная связь появится в 1198 в деревнях и посёлках. До 2030 года интернет должен стать доступным более чем в 24 тысячах деревнях, сёлах и посёлках.