Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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Олега Цоя, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в ДТП в Сочи со смертельным исходом, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

В пресс-центре МВД сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также Ксению Собчак и всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, вызовут в рамках расследования на допрос в качестве свидетелей.

Вечером 9 октября автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen погибла. Водитель Ксении Собчак признал вину в ДТП.