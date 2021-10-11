Водителя Ксении Собчак отправили под домашний арест после ДТП в Сочи. Телеведущую вызовут на допрос в качестве свидетеля Статьи редакции
Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Олега Цоя, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в ДТП в Сочи со смертельным исходом, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
В пресс-центре МВД сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Также Ксению Собчак и всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, вызовут в рамках расследования на допрос в качестве свидетелей.
Вечером 9 октября автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen погибла. Водитель Ксении Собчак признал вину в ДТП.
После аварии Собчак пересела в другой автомобиль и поехала в аэропорт. Пользователи соцсетей раскритиковали Собчак за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим. Сама телеведущая рассказала, что получила множественные ушибы и сотрясение мозга.
Ну я и предлагаю посмотреть видео. А даже если бы была за 300-500 метров прерывистая, это не отменяет факта вины водителя. Ответственность за своевременное завершение манёвра в рамках разрешённого участка - это ответственность водителя.
Но я понимаю, что накидывать всегда интереснее, чем разобраться в вопросе и ответить по существу. Так что забей.
В том и дело, что не соответствует. Например, вот этот коммент как раз посвящён человеку, который сидит в СИЗО, но ему там явно не место.
https://tjournal.ru/news/453539-voditelya-ksenii-sobchak-otpravili-pod-domashniy-arest-posle-dtp-v-sochi-televedushchuyu-vyzovut-na-dopros-v-kachestve-svidetelya?comment=6454236