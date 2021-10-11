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Новости
Сергей Исенеков

Водителя Ксении Собчак отправили под домашний арест после ДТП в Сочи. Телеведущую вызовут на допрос в качестве свидетеля Статьи редакции

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

70 70 комментариев
2655 просмотров

Олега Цоя, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в ДТП в Сочи со смертельным исходом, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

В пресс-центре МВД сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также Ксению Собчак и всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, вызовут в рамках расследования на допрос в качестве свидетелей.

Вечером 9 октября автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen погибла. Водитель Ксении Собчак признал вину в ДТП.

После аварии Собчак пересела в другой автомобиль и поехала в аэропорт. Пользователи соцсетей раскритиковали Собчак за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим. Сама телеведущая рассказала, что получила множественные ушибы и сотрясение мозга.

Автомобиль с Ксенией Собчак выехал на встречку и…
В соцсетях Собчак критикуют за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим. Сама…
tjournal.ru

#новости #собчак

70 70 комментариев
7
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70 комментариев
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Кирилл Вселенский

Позабавило это у медузы, теперь на тж, вчера же обсосали 5 раз что это таксист местный был, а не водитель собчак, что с заголовком?

Ответить
18
Аркадий Гайдаржи

Повысили в должности человека, социальный лифт

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4
Daniel Shnaider

там двое было за рулем,армянин и Цой. А Собчак вообще вела "икарус"

Ответить
3
Кирилл Вселенский

@Сергей Исенеков

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Блин как я сам не догадался, это же кликбейт

Ответить
0
Чудесный Петя

не будь это Собчак, никто бы внимания не обратил

Ответить
9
Гуманитарный историк

Мужика бы всё равно привлекли.

Ответить
10
Чудесный Петя

ну да, его вина полностью

Ответить
2
Виталий Чухнов

Ну да.
Ещё не будь бы аварии этой новости не было бы.
Из очевидного

Ответить
1
Гуманитарный историк

Я не хочу сказать, что ему надо в СИЗО, но как-то досадно от мысли, что людей за преступления без жертв туда сажают, а его отправили на домашний. ред.

Ответить
7
Madegghead

ну это типа по неосторожности.
Опасности он для общества не представляет.
Почему он должен сидеть?

Ответить
5
Гуманитарный историк

А Хованский почему должен?

Ответить
6
Madegghead

то что у нас диктатура, никак не меняет факта что тупой водила не должен сидеть до суда...
Суд решит - тогда, да, счастливого пути в Сайбериа.

Ответить
3
Гуманитарный историк

Так я и не говорю, что водителю надо в СИЗО. Буквально начал с этих слов.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Потому что он пес уебанский

Ответить
0
Гуманитарный историк

Это не преступление.

Ответить
5
New

Хованский - гений.
по сравнению с тобой

Ответить
0
Саша

Мудак на встречке представляет реальную опасность для общества.

Ответить
2
Madegghead

представлял.
Больше не представляет

Ответить
7
Живой рубин

Все же езда по встречке - это опасность для общества.

Ответить
0
Madegghead

он не сможет и не будет повторять, пока он под следствием и без прав.
Это обычный водила. Трезвый. Работяга.
Ошибся и понесет наказание

Ответить
7
Кирилл Вселенский

Чел, езда по встречке это разрешенный в пдд маневр для обгона. Вот дороги по 1 полосе в каждую сторону это опасно для общества, фэкт

Ответить
6
Живой рубин

Можно же фото/видео с места происшествия сначала посмотреть, чтобы понять, что в обсуждаемом месте обгон запрещён.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

У меня на выходных были дела поинтересней))
Но вот ты показал, вижу там по одной полосе в одну сторону, что в такой богатой стране как Р на федеральных трассах и ведущих к аэропорту быть не должно.
И + тут видна сплошная, но за 300-500 метров могла быть и прерывистая ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
3
Живой рубин

Ну я и предлагаю посмотреть видео. А даже если бы была за 300-500 метров прерывистая, это не отменяет факта вины водителя. Ответственность за своевременное завершение манёвра в рамках разрешённого участка - это ответственность водителя.

Но я понимаю, что накидывать всегда интереснее, чем разобраться в вопросе и ответить по существу. Так что забей.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Я тебе и ответил по существу, что езда по встречке это опасный маневр да, но это разрешенный маневр, который приводит к таким историям. Чтобы убрать эту опасность для общества, нужно добавить полос.
С виной водителя вроде никто не спорит

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Потому что собчак подстилка кремля что не понятного??

Ответить
–6
Madegghead

поэтому таксист, что ее вез должен сидеть?
Логика железная

Ответить
1
Кирилл Вселенский

У леберах такая, да

Ответить
0
Милый хичхакер

Ты ведь сам либераха

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Я либертарианец

Ответить
2
Милый хичхакер

Мои соболезнования)

Ответить
5
Гуманитарный историк

Зачем тогда оскорблял отца либертарианства в рф??

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Я свободный человек и имею право критиковать его, если мне не понравилось его выступление на дебатах против либерах, а частный подсайт имеет право меня за это забанить…

Ответить
1
Madegghead

ты прямо либераха ))

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Я узбек

Ответить
1
Чудесный Петя

он просто кудряшка сью

Ответить
0
Милый хичхакер

не даст, не старайся

Ответить
3
Vadim Semenov ‏⚡☟

риск того, что Хованский скроется выше, чем у этого водилы, поэтому одному в сизо, а другому под домашний арест

Ответить
1
Аркадий Гайдаржи

Потому что его ещё не осудили, конкретная вина не доказана, даже если вам она кажется очевидной

Ответить
0
Гуманитарный историк

Ещё раз. Я вот прям первым делом написал, что не хочу сказать, что ему надо в СИЗО. К чему тогда коммент?

Ответить
1
Аркадий Гайдаржи

Вам нужно уточнить направление «досадно» — таких как он нужно держать в сизо или других нужно не держать в сизо? В каком случае вам не будет досадно?

Ответить
1
Гуманитарный историк

СИЗО и врагу не пожелаешь, пусть сидят дома, особенно те, которые и пальцем никого не тронули.

Ответить
2
Аркадий Гайдаржи

Ну тогда в данном случае все соответствует вашему понимаю справедливости, а «досадно» должно быть в тех других случаях, про которые вы написали, как мне кажется

Ответить
0
Гуманитарный историк

В том и дело, что не соответствует. Например, вот этот коммент как раз посвящён человеку, который сидит в СИЗО, но ему там явно не место.
https://tjournal.ru/news/453539-voditelya-ksenii-sobchak-otpravili-pod-domashniy-arest-posle-dtp-v-sochi-televedushchuyu-vyzovut-na-dopros-v-kachestve-svidetelya?comment=6454236

Ответить
0
CommentBot
Ответить
0
Формальный татарин

Всмысле без жертв? Двое же погибли

Ответить
0
Гуманитарный историк

Так его и не посадили. Я про политических.

Ответить
0
Гуманитарный историк

Ты не понял, в общем. Дописал, теперь смысл точно понятен. ред.

Ответить
0
Правый месяц

А Пивоваров в СИЗО за пост в ФБ, который даже не сам написал.

Ответить
8
Кирилл Вселенский

Сэ ля ви

Ответить
1
ouxen

который

Ответить
0
aliftin

А собчак может у нему поехать и взять у него интервью? Был бы отличный поворот этой истории.

Ответить
6
ouxen

плот твист

Ответить
0
Алексей Андрианов

Главное, что Цой жив

Ответить
3
Зянон

А эта шутка уже с бородой.

Ответить
0
ouxen

у тебя есть борода?

Ответить
0
stikerman

До пяти лет? Как-то мало, учитывая что умерло два человека же

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Ну это не умысел же, а происшествие

Ответить
5
Чудесный Петя

один

Ответить
1
stikerman

Писали про двух

Ответить
0
Чудесный Петя

не подтвердилось

Ответить
0
Madegghead

трезвый же

Ответить
0
ouxen

водитель

Ответить
0
AZP

Чтобы вызвать Собчак на допрос, нужно будет выплатить гонорар и выполнить райдер.

Ответить
2
Государственный пёс_анон

Телеведущую вызовут на допрос в качестве телеведущей.

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1
Semen Semenov

Насколько же пошло обсуждать собчак и как-то вообще соприкасаться. Не хочу ничего слышать о ней.

Ответить
1
Уполномоченный месяц

Кликбейт, блэт

Ответить
1
Zhanna Sinelnik

Заголовок для спидинфо прям

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0
ouxen

как она сразу пердела в другой автомобиль посреди ночи в ебенях на трассе?

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0
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