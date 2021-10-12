Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие — граждан будут проверять ФСБ и МВД Статьи редакции
Ведомства откажут в лицензии, если посчитают, что её выдача будет угрожать общественной безопасности.
Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдёт проверку МВД и ФСБ, следует из законопроекта на портале проектов нормативно-правовых актов.
В случае принятия закона лицензию не смогут получить граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан». После тестирования ФСБ и МВД также могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.
Предполагается, что ограничения помешают получить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно. Новые проверки не затронут военных и государственных служащих.
Росгвардия предлагает внести поправки в закон «Об оружии». Поскольку для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, придётся также изменить законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».
Условия выдачи разрешения на оружие ужесточают после стрельбы в казанской гимназии. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в свою бывшую школу с официально зарегистрированным на него ружьём и открыл огонь по людям: погибли девять человек, из них семеро — дети. После этого президент Владимир Путин поручил ужесточить оборот оружия, и летом возрастную планку для владения огнестрельным оружием подняли с 18 лет до 21 года. Также усложнили прохождение медицинского осмотра для получения лицензии.
Чего правильного-то, Галявиев по сути нелегально получил ствол, пермского стрелка проверяли, РГ домой к нему приходили после Казани. И чего?
А формулировка-то какая волшебная
граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан»
очередная резиновая херня, с запределной коррупционной ёмкостью, увеличивающая полномочия ФСБ.
Я вообще не понимаю, что правильного вы увидели.
🔹лицензию не смогут получить граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан».🔹
Это те, что лайкали неправильные посты?
🔹Предполагается, что ограничения помешают получить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно.🔹
😂 Прастыте, шта?
Это даже не уровень детсада.
Кого и когда останавливало отсутствие бумажки от совершения злодеяния? Это лишь лишит законопослушных граждан права на защиту.
Видимо, те же люди думают, что лишение прав за пьянку реально остановит от синьки за рулём.
Надо лечить систему
лицензию не смогут получить граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан»
Ещё больше расплывчатых формулировок. Скоро в каждой статье будет "создание угрозы общественной безопасности или нарушение прав и свобод граждан". И тогда каждому можно будет приплести любую статью. Назначаю тебя грабителем, и плевать что ты никого не грабил, ведь ты создал угрозу общественной безопасности или нарушил права и свободы граждан. Или педофилом. Или Иностранным агентом.
Предполагается, что ограничения помешают получить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно.
Дураки или да? Отлично, блять, знают, что у бандитов, террористов и прочих сомнительных личностей стволы покупаются не в магазине, с получением лицензий и прохождением врачей-психиатров, а под полом, на чёрных рынках, блять, покупают полноценные боевые пистолеты, автоматы и всё прочее.
Раньше
- В школах стреляют!
- А давайте будем бегать без штанов вокруг дома!
Теперь
- В школах по-прежнему стреляют, бег без штанов не помогает!
- А давайте бегать еще быстрее!
- Но это же не помогает!
- Ну и что теперь, ничего не делать что ли?!
Театр безопасности — явление в обществе, когда целью проводимых мероприятий заявляется повышение безопасности, но по факту не делается ничего для её достижения (яркий пример - рамки и просвечивающие аппараты в метро)