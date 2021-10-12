Ведомства откажут в лицензии, если посчитают, что её выдача будет угрожать общественной безопасности.

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Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдёт проверку МВД и ФСБ, следует из законопроекта на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае принятия закона лицензию не смогут получить граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан». После тестирования ФСБ и МВД также могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.

Предполагается, что ограничения помешают получить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно. Новые проверки не затронут военных и государственных служащих.

Росгвардия предлагает внести поправки в закон «Об оружии». Поскольку для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, придётся также изменить законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».