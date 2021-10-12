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Новости
Яна Ломакина

Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие — граждан будут проверять ФСБ и МВД Статьи редакции

Ведомства откажут в лицензии, если посчитают, что её выдача будет угрожать общественной безопасности.

37 37 комментариев
1459 просмотров

Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдёт проверку МВД и ФСБ, следует из законопроекта на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае принятия закона лицензию не смогут получить граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан». После тестирования ФСБ и МВД также могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.

Предполагается, что ограничения помешают получить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно. Новые проверки не затронут военных и государственных служащих.

Росгвардия предлагает внести поправки в закон «Об оружии». Поскольку для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, придётся также изменить законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».

Условия выдачи разрешения на оружие ужесточают после стрельбы в казанской гимназии. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в свою бывшую школу с официально зарегистрированным на него ружьём и открыл огонь по людям: погибли девять человек, из них семеро — дети. После этого президент Владимир Путин поручил ужесточить оборот оружия, и летом возрастную планку для владения огнестрельным оружием подняли с 18 лет до 21 года. Также усложнили прохождение медицинского осмотра для получения лицензии.

#новости #право #оружие

37 37 комментариев
14
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Честный кран

помешают получить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно

А чё, раньше можно было?

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27
Михаил Мятный

Я прямо вижу, как террористы и члены ОПГ стоят в очереди на освидетельствование за охотничьим билетом, чтобы в магазине по чеку длинноствол купить гладкоствольный и патроны по паспорту покупать.

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12
Vladislav Pauls
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1
Музыкальный Тролль

Так и с этими мерами тоже будет возможно

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0
Честный кран

А если нет разницы, зачем платить больше? ред.

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0
Музыкальный Тролль

Об том и речь! Корапшн и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Театр безопасности
Театр безопасности — явление в обществе, когда целью проводимых мероприятий заявляется повышение…
ru.wikipedia.org
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6
Goose in Bus

Теперь придется больше денег отдавать)

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10
Контрольный украинец

Сообщение удалено ред.

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0
Some Dude

а почему нельзя трахаться с котами, простите?

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1
Михаил Мятный

В какой, интересно, теории, ограничение права на оружие законопослушных граждан - это хорошо?

Ответить
0
Виталий Чухнов

Это правильно конечно.

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–9
Михаил Мятный

Чего правильного-то, Галявиев по сути нелегально получил ствол, пермского стрелка проверяли, РГ домой к нему приходили после Казани. И чего?
А формулировка-то какая волшебная
граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан»

очередная резиновая херня, с запределной коррупционной ёмкостью, увеличивающая полномочия ФСБ.
Я вообще не понимаю, что правильного вы увидели.

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27
Михаил Мятный

Я вообще считаю, такие инициативы принимаются под шумок реальной трагедии, потому что российские власти испугались, что будет как в Беларуси, когда айтишник вальнул из двустволки КГБшника и теперь всем, кто похож на оппозиционера оружие давать не будут.

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3
Музыкальный Тролль

Теперь то заживём, ага
Все будет как раньше, просто дороже

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1
Практический цветок

После след стрельбы они туда прибавят ГРУ, ФСО, КГБ, МИД, МФЦ, АП, МОРФ, МЮРФ, ФМС, КСРФ, ФМБА, ФАС, ФСКН...

Ответить
9
House M.D.

🔹лицензию не смогут получить граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан».🔹

Это те, что лайкали неправильные посты?

🔹Предполагается, что ограничения помешают получить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно.🔹
😂 Прастыте, шта?
Это даже не уровень детсада.
Кого и когда останавливало отсутствие бумажки от совершения злодеяния? Это лишь лишит законопослушных граждан права на защиту.
Видимо, те же люди думают, что лишение прав за пьянку реально остановит от синьки за рулём.
Надо лечить систему

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6
Some Dude

чел, вместо своих даймондов пользуйся > в начале строки
">123"
123

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1
Прошлый Даниль

лицензию не смогут получить граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан»

Ещё больше расплывчатых формулировок. Скоро в каждой статье будет "создание угрозы общественной безопасности или нарушение прав и свобод граждан". И тогда каждому можно будет приплести любую статью. Назначаю тебя грабителем, и плевать что ты никого не грабил, ведь ты создал угрозу общественной безопасности или нарушил права и свободы граждан. Или педофилом. Или Иностранным агентом.

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3
Михаил Ч

"ведь ты создал угрозу общественной безопасности"
Даже не создал, а МОГ(!) создать

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4
Mario Puzo

Ждём введения ответственности за мыслепреступление?

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1
Bad Mother Fucker

в смысле ждем

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1
Mario Puzo

И правда((

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0
Антон Лисин

Мужское государство не будет проверять?

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2
Правовой Влад

Предполагается, что ограничения помешают получить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно.

Дураки или да? Отлично, блять, знают, что у бандитов, террористов и прочих сомнительных личностей стволы покупаются не в магазине, с получением лицензий и прохождением врачей-психиатров, а под полом, на чёрных рынках, блять, покупают полноценные боевые пистолеты, автоматы и всё прочее.

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2
Правовой Влад

От школьников, стреляющих в людей, защититься ровным счётом нельзя никак! Они все проверки обойдут/пройдут и всё равно доберутся до оружия.

Единственная защита — это нападение, это повышение квалификации охранников и ношение ими боевого оружия. ред.

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0
Музыкальный Тролль

Раньше
- В школах стреляют!
- А давайте будем бегать без штанов вокруг дома!

Теперь
- В школах по-прежнему стреляют, бег без штанов не помогает!
- А давайте бегать еще быстрее!
- Но это же не помогает!
- Ну и что теперь, ничего не делать что ли?!

Театр безопасности — явление в обществе, когда целью проводимых мероприятий заявляется повышение безопасности, но по факту не делается ничего для её достижения (яркий пример - рамки и просвечивающие аппараты в метро)

Театр безопасности
Театр безопасности — явление в обществе, когда целью проводимых мероприятий заявляется повышение…
ru.wikipedia.org
Ответить
2
Музыкальный Тролль

Из плюсов - кто-то изобразит бурную деятельность и "заботу о гражданах", а кто-то и заработает ред.

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0
Колючий корабль

Ректально?

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0
Колючий корабль

А, это ФСИН, попутал

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3
Михаил Мятный

Мне кажется, они обмениваются у себя там... лучшими практиками.

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0
Some Dude

пока только фсин и полиция. по крайней мере полиция татарстана со своей бутылкой правосудия

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0
Michael Shultz

Голосуешь за ЕР - проверка пройдена, нет - ну соре че 🤷🤷 После следующих выборов можно будет еще раз попробовать.

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1
Савелий

Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули! Из напильников делать ножи!

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0
Vladislav Pauls
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0
Some Dude

если всех будут проверять мвд и фсб, то зачем росгвардия в этой цепочке?

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0
Bad Mother Fucker

хотят скинуть с себя ответственность и переложить на коллег

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0
Польский щит

Должно помочь

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0
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