В правительстве предложили ввести уголовную ответственность и пожизненно изымать права за вождение в нетрезвом виде Статьи редакции
И лишать права управлять самолётом, поездом, лодкой и владеть оружием.
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября представить предложения о введении уголовной ответственности для водителей за езду в нетрезвом виде. Такое наказание могут применить при достижении определенного уровня алкоголя в организме. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы заседания комиссии по безопасности дорожного движения.
«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — заявил Хуснуллин. Вице-премьер также предложил за нетрезвую езду не давать лицензию на оружие и разрешений на управление поездом, самолётом и яхтой, а также пожизненно лишать прав водителей-рецидивистов.
Проработать новые меры поручили МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.
Сейчас наказание за езду в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении штраф увеличивается до 200-300 тысяч рублей, также возможен тюремный срок. Если у пьяного водителя нет прав, его арестовывают на 15 суток. В случае, если его уже лишали прав, следует штраф или ограничение свободы.
Абсолютно бесполезная тема, направленная скорее на создание шума в СМИ.
Существующих мер хватает. Проблема в том, что сами по себе меры не соблюдаются. Какой смысл их ужесточать, если всякие Мары Багдасаряны, Эдварды Биллы и прочие Гусейны Гасановы продолжат гонять без прав и на поддельных номерах в том состоянии, в котором им захочется
Нет.
И дело не в том, что людям свойственно не только ошибаться, но и учиться на ошибках.
Дело в том, как у нас выполняются законы.
Когда к тебе подойдёт полицейский и скажет, что за выпитый кефирчик ты сейчас либо лишаешься прав НА ВСЮ ЖИЗНЬ либо даёшь ему 50к - ты выберешь второе.
Так что для лучше для безопастности на дорогах:
1) убрать зазор в 20км/ч между ограничением скорости и наказанием за нарушение ограничения
2) добиться соблюдения имеющихся правил
Картинка с количеством нарушений пдд каким-нибудь Слуцким или эдвардом биллом - вот это нужно исправить. ред.
Бля, ну на заборах уже надо писать. Чтобы до всех дошло. Ужесточением наказания нельзя уменьшить количество преступлений, только неотвратимость наказания решает. Лучше сроки поменьше, но сажать всех, кто нарушил, чем гигантские сроки, но сажать только тех, у кого нет денег откупиться. Даже год в тюрьме - это серьезное наказание, особенно для министра, бизнесмена или футболиста.