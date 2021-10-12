И лишать права управлять самолётом, поездом, лодкой и владеть оружием.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября представить предложения о введении уголовной ответственности для водителей за езду в нетрезвом виде. Такое наказание могут применить при достижении определенного уровня алкоголя в организме. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — заявил Хуснуллин. Вице-премьер также предложил за нетрезвую езду не давать лицензию на оружие и разрешений на управление поездом, самолётом и яхтой, а также пожизненно лишать прав водителей-рецидивистов.

Проработать новые меры поручили МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.

Сейчас наказание за езду в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении штраф увеличивается до 200-300 тысяч рублей, также возможен тюремный срок. Если у пьяного водителя нет прав, его арестовывают на 15 суток. В случае, если его уже лишали прав, следует штраф или ограничение свободы.