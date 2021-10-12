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Новости
Яна Ломакина

В правительстве предложили ввести уголовную ответственность и пожизненно изымать права за вождение в нетрезвом виде Статьи редакции

И лишать права управлять самолётом, поездом, лодкой и владеть оружием.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября представить предложения о введении уголовной ответственности для водителей за езду в нетрезвом виде. Такое наказание могут применить при достижении определенного уровня алкоголя в организме. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — заявил Хуснуллин. Вице-премьер также предложил за нетрезвую езду не давать лицензию на оружие и разрешений на управление поездом, самолётом и яхтой, а также пожизненно лишать прав водителей-рецидивистов.

Проработать новые меры поручили МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.

Сейчас наказание за езду в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении штраф увеличивается до 200-300 тысяч рублей, также возможен тюремный срок. Если у пьяного водителя нет прав, его арестовывают на 15 суток. В случае, если его уже лишали прав, следует штраф или ограничение свободы.

#новости #право

1240 просмотров
49 49 комментариев
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некипишуй

Не взлетит, можете скринить

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17
Альтернативный холод

Марата Хуснуллина поймают в нетрезвом виде, можете скринить

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5
Bad Mother Fucker

но ему ничего не будет, можете скринить

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4
Pavel Zamyatin

Или того хуже - взлетит и будет использоваться для фальсификации уголовки наравне с наркотиками.

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5
Герман Дудков

Можете скринить

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0
Печатный украинец

Чиновников тоже сажать будут? За вождение в нетрезвом

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7
Савелий

Держи иноагента!!!

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20
Повышенный чувак

Лол

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0
Спокойный чувак

У них свой лимузин и водитель.
Можно быть постоянно бухим.
И бар, мини-бар в лимузине.

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3
Рыжий

Абсолютно бесполезная тема, направленная скорее на создание шума в СМИ.
Существующих мер хватает. Проблема в том, что сами по себе меры не соблюдаются. Какой смысл их ужесточать, если всякие Мары Багдасаряны, Эдварды Биллы и прочие Гусейны Гасановы продолжат гонять без прав и на поддельных номерах в том состоянии, в котором им захочется

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10
Любой щит

Бабос решает вопрос

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0
Владимир Керенский

Перечисленные тобой персонажи уйдут от ответственности в любом случае, но зато сядет больше бухающего за рулём быдла из черни. Плохо что-ли? Хорошо

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0
Арзэт Ро

Они будут требовать брать бóльшие взятки → меньше людей (фиг знает на сколько) их смогут заплатить → профит. ред.

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0
Практический цветок

Особенно яхтой

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7
Повышенный чувак

Где-то возле Монако

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0
Луиджи Вампа

в фонтане одно из казино

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3
Практический цветок

Да, пьяный сечин, на своей яхте сначала наперегонки гонялся с абрамовичем, потом раскурячил пляж, и уснул в фонтане

Ответить
1
Tellst

Жаль, но такое не примут.

Ответить
2
Bob Swagger

Если примут, то у кого-то будет не только золотой унитаз, но и биде.

Ответить
2
Антон Лисин

Давно пора

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0
Виктор Ганелес

Нет.

И дело не в том, что людям свойственно не только ошибаться, но и учиться на ошибках.
Дело в том, как у нас выполняются законы.

Когда к тебе подойдёт полицейский и скажет, что за выпитый кефирчик ты сейчас либо лишаешься прав НА ВСЮ ЖИЗНЬ либо даёшь ему 50к - ты выберешь второе.

Так что для лучше для безопастности на дорогах:
1) убрать зазор в 20км/ч между ограничением скорости и наказанием за нарушение ограничения
2) добиться соблюдения имеющихся правил

Картинка с количеством нарушений пдд каким-нибудь Слуцким или эдвардом биллом - вот это нужно исправить. ред.

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3
Люц Шнайдер

Часто у тебя просили взятку сотрудники в последнее время?

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0
Виктор Ганелес

А что, сейчас совсем перестали? Если так - я рад

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0
Vladimir Medvedev

Убрать зазор 20кмч, чтобы ехать по трассе 50кмч (пример - волоколамское шоссе).

Ответить
0
Честный кран

Возможно там стоит пересмотреть ограничение скорости, а не давать возможность превышать скорость повсюду

Ответить
0
Криминальный волк

Уголовная ответственность и отнять самолёты и яхты. Это не пьяные граждане на кухнях обсуждают чиновников, а наоборот 🙃

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1
некипишуй

Они не управляют самолетами и яхтами

Ответить
1
Виктор

Бля, ну на заборах уже надо писать. Чтобы до всех дошло. Ужесточением наказания нельзя уменьшить количество преступлений, только неотвратимость наказания решает. Лучше сроки поменьше, но сажать всех, кто нарушил, чем гигантские сроки, но сажать только тех, у кого нет денег откупиться. Даже год в тюрьме - это серьезное наказание, особенно для министра, бизнесмена или футболиста.

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1
Some Dude

так все это и так знают. и те, кто принимает такие законы тоже. не в том их цель, чтобы безопаснее жизнь сделать

Ответить
1
Виктор

Нужно, чтобы это простые люди знали все, чтобы на такие предложения не велись. Потому, что это достаточно популярная идея, что надо построже и будет все окей, отсюда поддержка таких предложений.

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0
Польский щит

Кроме депутатов, чиновников, vip персон ред.

Ответить
1
Совершенный холод

Тогда вся русская нация окажется на пожизненном

Ответить
0
Дмитрий Киселев

Так уже

Ответить
0
Рыжий

Верните советскую систему (как в Германии сейчас) и соблюдайте её (как в Германии сейчас) и будет польза на самом деле

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0
Высокий самолет

В Германии советская система?

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0
Рыжий

Похожая. Там тоже есть эта тема с "пометками в правах". Но там чуть иначе сделано, считают не количество нарушений, а жесткость нарушения. У серьёзных нарушений ПДД есть баллы. Набираешь 8 баллов - лишаешься прав
Работает охуенно

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2
Необыкновенный теркин30см

Так это законопослушние немцы, у них любая система будет работать)
Я предлагаю, руки отрубать. ред.

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0
Рыжий

Для работы такой системы достаточно, чтобы законопослушными были считанные проценты населения =) Которые неумолимо будут штрафовать и назначать баллы, и лишать прав

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0
Польский щит

В эмиратах такая же, 30 поинтов на год и обновление прав каждый год, штрафы платишь при обновлении. Если набрал поинтов сверх меры - годик поездишь на общественном . Ну, это если без жёстких нарушений.

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0
Спокойный чувак

В смысле?
Три прокола дыроколом?
Или сколько там, 5?

Ответить
0
Some Dude

ну а что, звучит как хорошая идея. зато не будет таких тупых случаев, как 18летняя девочка, которая переехала мать с детьми у школы потому что в телефон залипла

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1
Рыжий

Три прокола дыроколом?

в СССР было 3, да

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0
Спокойный чувак

Я помню.
В 1991 было 19 лет.

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0
Польский щит

Хуя ты старый

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0
Спокойный чувак

Это да.
На работе старше меня 1 мужик, инженер по техническому обслуживанию.
Но он уже пенсионер, но работающий.

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1
Люц Шнайдер

Почему ты здесь, а не в одноклассниках?

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0
Люц Шнайдер

покусились на святое

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0
ouxen

кому блять предложило

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0
Vladimir Medvedev

Можно хоть расстрел ввести - чиновники как нарушали, так и будут нарушать, только взятки вырастут

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0
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