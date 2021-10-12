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Новости
Яна Ломакина

Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях в приложении, когда «люди в недоумении и ищут ответы» Статьи редакции

И оповещать о возможном нарушении правил соцсети.

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899 просмотров

Instagram в рамках тестирования будет уведомлять американских пользователей о возможных сбоях в приложении. Проверять функцию будут несколько лет, и по итогам решат, распространять ли оповещения на другие страны, сообщается в блоге соцсети.

«Мы тестируем новую функцию, с помощью которой мы будем уведомлять в ленте новостей об отключениях сети или технических проблемах, а также о том, когда они разрешены», — говорится в посте. Специальные оповещения будут отправлять только тогда, когда «люди в недоумении и ищут ответы».

Помимо этого Instagram намерен ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка «статус аккаунта».

Вечером 4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp — произошёл глобальный сбой. Сервисы были недоступны для более 10,5 миллионов пользователей по всему миру около семи часов — это был крупнейший в истории компании сбой. Специалисты полностью восстановили работу соцсетей утром следующего дня.

«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом…
Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого…
tjournal.ru

#новости #соцсети

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Сергей Сергеич

А сообщать то где будут, в Твиттере? Лучше на ТЖ думаю, больше охваты.

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11
ouxen

В инсте и будут

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1
Актерский алмаз

Пуши по идее идут не через их сети, так что смогут

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0
Сергей Сергеич

Ну на ТЖ тоже пуши есть.

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0
Славянский украинец

Надо было эту новость с пушем.

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0
Маленький микроскоп

Пуши не идут, а прыгают

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0
Danil Oputin

Вау, они придумали status page для своей говноплатформы с картинками

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4
Ваша Закладко

вот для этого бывает нужна банда продактов на смузи

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1
Польский щит

В недоумении, что делать, ищу ответы ред.

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3
ouxen

42

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3
Польский щит

Оповестил меня быстро

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1
ouxen

Шта

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2
Ваша Закладко

ну типа super 6 1 is down ред.

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0
Маленький микроскоп

и ищут ответы на ответы@мейлру

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1
Славянский украинец

Проверять функцию будут несколько лет, и по итогам решат, распространять ли оповещения на другие страны

Чёго-то мудрят они.

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0
Ваша Закладко

надо понять как реагируют инстасамцы и небинарки. эт суперважная история

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2
Славянский украинец

Начинают срать в твиттер.
Цукерберг, не благодари.

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0
Польский щит

Ещё и проработать гендерную нейтральность бодипозитивных инфлюенсеров ред.

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0
Практический цветок

Этим достаточно успешно занимается телеграм

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0
Тихий ихтиандр

«люди в недоумении и ищут ответы»

так и до рептилойдов добраться могут

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0
ponchikovilja

то есть, это не последний их упадок? интересно, как будут предупреждать, если сломаются все остальные соц сети фейсбука

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0
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