Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях в приложении, когда «люди в недоумении и ищут ответы» Статьи редакции
И оповещать о возможном нарушении правил соцсети.
Instagram в рамках тестирования будет уведомлять американских пользователей о возможных сбоях в приложении. Проверять функцию будут несколько лет, и по итогам решат, распространять ли оповещения на другие страны, сообщается в блоге соцсети.
«Мы тестируем новую функцию, с помощью которой мы будем уведомлять в ленте новостей об отключениях сети или технических проблемах, а также о том, когда они разрешены», — говорится в посте. Специальные оповещения будут отправлять только тогда, когда «люди в недоумении и ищут ответы».
Помимо этого Instagram намерен ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка «статус аккаунта».
Вечером 4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp — произошёл глобальный сбой. Сервисы были недоступны для более 10,5 миллионов пользователей по всему миру около семи часов — это был крупнейший в истории компании сбой. Специалисты полностью восстановили работу соцсетей утром следующего дня.