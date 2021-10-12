Переименование компании произошло на фоне слухов о возможном разделе активов из совместного предприятия со Сбером.

9560 просмотров Слушать

VK станет единым брендом всей компании, тогда как название «ВКонтакте» сохранится как бренд соцсети. Об этом на презентации рассказал глава компании Борис Добродеев.

Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое. Борис Добродеев генеральный директор VK

Компания также переименует некоторые сервисы:

VK Музыка — бывший Boom;

VK Объявления — бывшая Юла;

VK Знакомства — бывшая Lovina;

VK Работа — бывший Worki.

Компания также обновила логотип «ВКонтакте». Он будет использоваться как единый бренд. «Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы, обновился и цвет — синий стал более ярким и заметным», — рассказали TJ в компании.

В ноябре 2020 года Financial Times сообщила, что Сбер и Mail.ru Group обсуждали выход из совместного предприятия из-за «управленческих и культурных разногласий». В марте 2021 года Financial Times заявила, что Сбер и Mail.ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП стоимостью 1,6 миллиарда долларов.