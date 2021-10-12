Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
До онлайн-встречи с ней:
Смотреть
!function(e){var t={};function o(n){if(t[n])return t[n].exports;var a=t[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return e[n].call(a.exports,a,a.exports,o),a.l=!0,a.exports}o.m=e,o.c=t,o.d=function(e,t,n){o.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var a in e)o.d(n,a,function(t){return e[t]}.bind(null,a));return n},o.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return o.d(t,"a",t),t},o.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},o.p="",o(o.s=0)}([function(e,t,o){"use strict";o.r(t);const n=e=>{if("object"==typeof Air){Air.import("module.ajaxify").one("Before page changed",()=>{e&&e()})}};var a=e=>{e={deadline:[2021,8,21,11,0,0],container:null,items:["days","hours","minutes","seconds"],textNotes:!0,leftPadZero:!0,...e};const{deadline:t,container:o,items:n,textNotes:a,leftPadZero:r}=e;let i=0,d=null,s=new Date(Date.UTC(...t));s.setMinutes(s.getMinutes()+s.getTimezoneOffset());const c={days:["День","Дня","Дней"],hours:["Час","Часа","Часов"],minutes:["Минута","Минуты","Минут"],seconds:["Секунда","Секунды","Секунд"]},l=()=>{clearInterval(i),d&&d()},u=()=>{let e=new Date;const t=s.getTime()-e.getTime();(e=>{const t={days:Math.max(0,Math.floor(e/864e5)),hours:Math.max(0,Math.floor(e%864e5/36e5)),minutes:Math.max(0,Math.floor(e%36e5/6e4)),seconds:Math.max(0,Math.floor(e%6e4/1e3))};let i="";n.forEach(e=>{const o=document.createElement("div"),n=document.createElement("div");let d=String(t[e]||0),s=r?d.padStart(2,"0"):d;if(n.innerHTML=s,o.appendChild(n),a){const t=document.createElement("div");let n=(u=c[e],(l=d)>=10&&l<=20||0===l?u[2]:l%10==1?u[0]:l%10>1&&l%10<5?u[1]:u[2]);t.innerHTML=n,o.appendChild(t)}var l,u;i+=o.outerHTML}),o&&(o.innerHTML=i)})(t),t<=0&&l()};return{start:()=>{u(),i=setInterval(u,1e3)},end:l,onEnd:e=>{d=e}}};((e="teaser",t=["https://leonardo.osnova.io/ea3ee605-1c16-57db-9081-36130c7d0e95/"],o="vc")=>{const a={root:e,index:e+"--index",entry:e+"--entry",loaded:e+"--loaded",location:e+"--entry-top",sitename:`${e}--${window.__codename||o}`},r=document.querySelector("."+a.root),i=document.querySelector('[air-module="module.feed"]');if(r){r.classList.add(a.sitename),-1===a.location.indexOf("location")&&r.classList.add(a.location),i?r.classList.add(a.index):r.classList.add(a.entry);const e=()=>{r.classList.add(a.loaded)};return new Promise(o=>{var i;(i=t,Promise.all(i.map((function(e){return new Promise((function(t){var o=document.createElement("img");o.onload=()=>{t(o)},o.onerror=t,o.src=e}))})))).then(()=>{o({showBanner:e,oneBeforePageChange:n,rootHTML:r,css:a})})})}})("mailmicroteaser-timer",["https://leonardo.osnova.io/5b09a88b-2271-5db9-be0e-94e4a1211ce5/"]).then(e=>{const{rootHTML:t,showBanner:o,oneBeforePageChange:n,css:r}=e;function i(e){var t="Mailru Group Timer — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:t})}lottie.loadAnimation({container:document.getElementById("lottie"),renderer:"svg",loop:!0,autoplay:!0,path:"https://assets10.lottiefiles.com/packages/lf20_a0i1s2ep.json"}),i("Show"),t.onclick=()=>i("Click");const d=a({container:t.querySelector("[data-countdown]"),deadline:[2021,9,12,11,0,0]}),s=a({deadline:[2021,9,12,23,55,0]});d.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--outoftime")}),s.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--off")}),"tj"===window.__codename&&t.classList.add(r.root+"--tj"),n(d.end),d.start(),s.start(),o()})}]);
{"id":852,"title":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0437\u0432\u0443\u043a\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=852&url=https:\/\/vc.ru\/special\/sound&placeBit=1&hash=1fe6a68ccf8af649f9cb7846c377dcd641062643abe1b4c70b33d470cd1db683","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Mail.ru Group переименовалась в VK и обновила логотип «ВКонтакте» Статьи редакции

Переименование компании произошло на фоне слухов о возможном разделе активов из совместного предприятия со Сбером.

146 146 комментариев
9560 просмотров

VK станет единым брендом всей компании, тогда как название «ВКонтакте» сохранится как бренд соцсети. Об этом на презентации рассказал глава компании Борис Добродеев.

Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое.

Борис Добродеев
генеральный директор VK

Компания также переименует некоторые сервисы:

  • VK Музыка — бывший Boom;

  • VK Объявления — бывшая Юла;

  • VK Знакомства — бывшая Lovina;
  • VK Работа — бывший Worki.

Компания также обновила логотип «ВКонтакте». Он будет использоваться как единый бренд. «Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы, обновился и цвет — синий стал более ярким и заметным», — рассказали TJ в компании.

Купить рекламу Отключить

В ноябре 2020 года Financial Times сообщила, что Сбер и Mail.ru Group обсуждали выход из совместного предприятия из-за «управленческих и культурных разногласий». В марте 2021 года Financial Times заявила, что Сбер и Mail.ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП стоимостью 1,6 миллиарда долларов.

О предстоящей переименовании Mail.ru Group в июне 2021 года сообщили источники телеграм-каналов «Потребньюс» и «Нецифровая экономика». Они также заявили тогда, что Mail.ru Group и Сбер могут разделить активы из совместного предприятия в сфере транспорта и еды.

Возможный «развод» «Сбера» и Mail.ru Group…
Слухи о разделении совместных активов ходят почти год, но компании говорили, что довольны…
vc.ru

#новости #вконтакте #mailrugroup

146 146 комментариев
28
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mailrugroup"], "comments": 146, "likes": 28, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 453952, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 Oct 2021 11:23:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
146 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Садовый Женя

ну это правильно, все пользователи мэйл ру умерли от старости, а новые про него даже не знают

Ответить
96
k. wintermute

А как же романтичные лица кавказской национальности?
Куда им податься? В инсте слишком много нерусских, в вк - малолетки, в фб сложный и непонятный ui ред.

Ответить
5
некипишуй

в фб сложные и непонятные лонгриды

Ответить
5
Some Dude

одноклассники же есть

Ответить
3
1 комментарий
MangaloriANAL

Я пользователь их почты, так что можешь не быть таким популистом)))

Ответить
–1
Польский щит

Держи VKurse

Ответить
35
Владислав Васильев

Что-то я не VKuril

Ответить
25
Действующий Даниль

это просто VKинули для хайпа

Ответить
15
8 комментариев
Действующий Даниль

ебло vkослиное

Ответить
6
Польский щит

Бля и в чем теперь разница ситимобил и ВК такси? ред.

Ответить
2
ouxen

в степени неудобства

Ответить
1
Doggy Style

Неужели устали от кеков про нацистского орла?

Ответить
21
Doggy Style
Ответить
24
Золотой звук

а новый логотип похож на еврейскую лампадку

Ответить
3
Славянский украинец

Ну хоть не на менору.

Ответить
4
Daniel Eye

Не понятно, насколько, так как на VC есть скрин из презентации, где логотип очень похож на этого орла:

Ответить
0
вангина вагина🤠
Ответить
24
Ровный утюг

Комитет Групп Бизнес или сокращенно...

Ответить
1
vlaim

подментоVаная помойКа

Ответить
15
Доступный франт

никита лихачев развалил мейлру

Ответить
13
ред.

теперь я понял кто мешает мылу совместке со Сбером — гроза банков Лихачев

Ответить
2
 Anatoly Bereznyak

Чото ржу

Ответить
0
Andre Macareno

Сегодня 1 апреля что ли?

Но забавно, компания, купившая вк, переименовывается в то, что купила

Ответить
10
Уютный франт

Думаю тот же yahoo поступил бы так же, но они так и останутся почтовым сервисом для порносайтов.
Ну и достаточно вспомнить, как происходила эта продажа) ред.

Ответить
2
Andre Macareno

Ну, Дуров нам всякого мог наговорить про «его заставили», вот только ему ж верить нельзя, наверняка он таким и до телеграма был

Ответить
1
2 комментария
Михаил Зеленин

Такое было с Broadcom, например.

Ответить
0
Никита Королёв

Как осла не наряжай, всё равно конём не станет. ред.

Ответить
9
fullmetalboy48151623 .

Это дискриминация @тупой осёл

Ответить
2
Золотой звук

но по фактам, брат

Ответить
1
Бип Боп

неправильный вопрос в картинке
не почему а нахуя

Ответить
7
Бип Боп

вообще из здешних, кто в айти сидит

объясните, у вас там и правда есть отделы двигания кнопок, чья задача - сугубо зачем-то поменять название или передвинуть фичу куда-то, откуда ее неудобно доставать?

Ответить
5
Действующий Даниль

да

Ответить
13
Slow Zeleniy

да
300к наносек
а что?

Ответить
8
Польский щит

Это называется UI-UX.

Ответить
3
6 комментариев
Никита Имамутдинов

Да, это называется UI-UX отдел. ред.

Ответить
2
6 комментариев
Slow Zeleniy

хочешь vkатиться?

Ответить
1
Мисс Целлофан

Компания также обновила логотип VK.

У вас в слове «распидорасила» несколько опечаток

Ответить
7
Твердый томагавк_два

Убрали идиотские закругления, чуть изменили кривые, а в остальном он остался такой же самодуровский.

Ответить
5
Славянский украинец

Мне аж поплохело с этой картинки, подумал, что в глазах двоится.

Ответить
12
2 комментария
Артем Семенюк

Этот лого ведь для ВК груп, а в соцсети останется старый, или нет?

Ответить
0
1 комментарий
Михаил Ромайкин

Тренд на упрощение

Ответить
0
Честный кран

Зашёл на mail ru, чтобы провери до какой степени дошло это ВК. А там...

Ответить
9
ред.

блядь я туда лет 10 не заходи, чекнул и словно в универ вернулся

Ответить
1
Eugene

почему

а главное - нахуя?

Ответить
8
ouxen

ибо нехуй

Ответить
0
Прозрачный яд

Ждем новостей про издательский дом TJ

Ответить
4
Evgeny Delyukin

Не TJ, а VC:

VC Бизнес
VC Жизнь
VC Игры
VC Видео

Ответить
9
Честный кран

Всі ігри

Ответить
6
Ху Эмай

Издевательский

Ответить
4
ouxen

VK Музыка — бывший Boom;

VK Объявления — бывшая Юла;

VK Знакомства —бывшая Lovina;

VK Работа — бывший Worki.

фантазия поражает широтой размаха ред.

Ответить
4
Сексуальный Кирилл
Ответить
6
Zzzzzzz

Ещё до яндекса так доебись

Ответить
0
ouxen

разрешите доебаться

Ответить
1
Anton NS

Вот интересно у знатоков спросить, это плюс или минус, все эти попытки майла , яндекса и прочих сберов какие-то всеохватывающие экосистемы создать, чтоб человек обмазался их сервисами, прокодами и жил в их пузыре. Что в итоге получится? Вроде как и плюс - конкуренция, дешевле услуги. Но не покидает ощущение кринжевости происходящего.

Ответить
0
Андрей Рядькин

через пару лет это будет единственное доступное средство коммуникаций в интернете

Ответить
5
Польский щит

И то платное

Ответить
2
Влад Абрамов

VK (WeChat)

Ответить
5
Трансгендолёт

Ваш значок — говно

Ответить
2
Dmitry Pasyutin

это значок говна

Ответить
4
ouxen

тогда недурно

Ответить
7
Майка Ника

Mail.ru Group переименовалась в VK обновила логотип «ВКонтакте»

Как-то много глаголов или мало запятых или просто нехватка союза

Ответить
3
Майка Ника

нехватка союза

Ответить
2
Сталин спас Россию

Boom

Юла

Lovina

Worki

Кто все эти люди? ред.

Ответить
1
Славянский украинец

VK Музыка

VK Объявления

VK Знакомства

VK Работа
ред.

Ответить
8
ouxen

и снова дратути

Ответить
0
1 комментарий
Aydar Khabibullin

когда поняли, что никому не нужны)

Ответить
2
Украинский единорожек88

Если в бочку меда добавить ложку говна, получится бочка говна

Ответить
2
Эмиль Шангареев

Дуров, если ты это читаешь, верни стену!

Ответить
2
ouxen

Дуров, верни микроблог!

Ответить
0
Михаил Ромайкин

Сделали лучше

Ответить
1
Честный кран

Хорошая шутка

Ответить
1
Zzzzzzz

Нацистский орёл лучше?

Ответить
0
3 комментария
Привычный велосипед

Говновконтакт, говномылору — да какая нафиг разница? Шо так, шо так — гребаное говно.

Ответить
1
Ху Эмай

Говно, Вговно. Почувствуйте разницу

Ответить
1
Dima

IT компания, не способная делать прибыль (да такое бывает) занялась ребрендингом.

Ответить
0
Zzzzzzz

Чаво https://abnews.ru/2021/04/06/chistaya-pribyl-vkontakte-dostigla-8-mlrd-rublej/

Ответить
2
2 комментария
Slow Zeleniy

Хочу VKатиться в айти, какие подводные?

Ответить
1
Славянский украинец

Больший зарплаты.

Ответить
0
3 комментария
ouxen

какой же буллщит

Ответить
1
Сухой корабль

А где еще можно послушать мэшапы?

Ответить
0
Mikhail Kuropatkin

Mail.ru Group переименовалась в VK

Тот же хуй только в левой руке

Ответить
1
悪夢のゾンビ

Я понимаю, деньги не пахнут. Ну так когда начнёте собачий кал рекламировать, циркониевые браслеты, уринотерапию?

Ответить
1
Минимальный Артем

Есть ощущение что создается глобальная соцсеть как в китае, чтоб по максимуму тебя привязать к ней, скоро штрафы будут прямо в вк приходить

Ответить
1
Ev Vane

Очень поздно ты это осознал ред.

Ответить
0
1 комментарий
Товарищ Колбасный

А будут VK Амиго и VK Агент? ред.

Ответить
1
Mitya 🍀🔰⚡

Хуита

Ответить
1
Danil Oputin

Стоп, а мэйл.сру закроется как поисковик?

Ответить
0
Золотой звук

нет

Ответить
2
Действующий Даниль

Не надейся

Ответить
0
Золотой звук

Когда объединят с ТЖ?

Ответить
0
Славянский украинец

VK очоба

Ответить
1
Some Dude

на это все похуй.
за комментарии и лайки все еще сажают?

Ответить
0
Имя и фамилия

Да

Ответить
1
1 комментарий
Spid3r

VK Музыка, VK Объявления... Нужно было объединяться не как VK Group, а как VK Хуйня.

Ответить
0
Маленький микроскоп

VK стена

Ответить
0
Золотой звук

Что насчет Одноклассников? Были какие-то известия/планы?

Ответить
0
Vladimir Medvedev

Раньше фраза "заехал в мэйлру" была более менее понятной, а теперь они будут ездить во вконтакте.

Ответить
0
Честный кран

Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее

Раньше напоминала орла, а сейчас непонятно что

Ответить
0
Правовой Влад

Пиздос

Ответить
0
Alexey Shirshov

Верните стену

Ответить
0
Ещё 9 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 146 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
{"hash":"c935de65","params":{"id":"%2F%2Fvk.com%2Fvideo_ext.php%3Foid%3D-35005%26id%3D456239289%26hash%3D70e1116d355a3693","service":3,"title":"\u041c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 Mail.ru Group","isLegacy":true}}