Mail.ru Group переименовалась в VK и обновила логотип «ВКонтакте» Статьи редакции
Переименование компании произошло на фоне слухов о возможном разделе активов из совместного предприятия со Сбером.
VK станет единым брендом всей компании, тогда как название «ВКонтакте» сохранится как бренд соцсети. Об этом на презентации рассказал глава компании Борис Добродеев.
Компания также переименует некоторые сервисы:
VK Музыка — бывший Boom;
VK Объявления — бывшая Юла;
- VK Знакомства — бывшая Lovina;
- VK Работа — бывший Worki.
Компания также обновила логотип «ВКонтакте». Он будет использоваться как единый бренд. «Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы, обновился и цвет — синий стал более ярким и заметным», — рассказали TJ в компании.
В ноябре 2020 года Financial Times сообщила, что Сбер и Mail.ru Group обсуждали выход из совместного предприятия из-за «управленческих и культурных разногласий». В марте 2021 года Financial Times заявила, что Сбер и Mail.ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП стоимостью 1,6 миллиарда долларов.
О предстоящей переименовании Mail.ru Group в июне 2021 года сообщили источники телеграм-каналов «Потребньюс» и «Нецифровая экономика». Они также заявили тогда, что Mail.ru Group и Сбер могут разделить активы из совместного предприятия в сфере транспорта и еды.
Вот интересно у знатоков спросить, это плюс или минус, все эти попытки майла , яндекса и прочих сберов какие-то всеохватывающие экосистемы создать, чтоб человек обмазался их сервисами, прокодами и жил в их пузыре. Что в итоге получится? Вроде как и плюс - конкуренция, дешевле услуги. Но не покидает ощущение кринжевости происходящего.