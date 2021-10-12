YouTube разблокировал все видео на канале «Мари Говори». Жалобы на авторские права рассмотрели в пользу блогера Статьи редакции
Как сообщила юрист, Мари Говори снимала «политическую сатиру», которая законодательно защищена.
Юрист блогера Анастасия Буракова заявила, что YouTube снял все ограничения с видео Мари Говори (Марии Чистяковой) и теперь канал не удалят. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
Как отмечает Буракова, контент на канале «Мари Говори» — это пародии и сатира, которые защищены законом. Автор таких видео не обязан получать согласие правообладателя на использование музыки.
Буракова и Мари Говори подали ответные жалобы, в которых отстаивали эту позицию. В итоге YouTube встал на сторону блогера.
27 сентября автор канала Мария Чистякова рассказала, что её ролики, в том числе и шестилетней давности, привлекли к себе внимание перед выборами в Госдуму. YouTube удалил 24 видео после жалоб, а правообладатели отправили ей семь страйков.
29 сентября Мари Говори выпустила видео на другом канале, в котором заявила, что основной аккаунт удалят уже 1 октября. На момент выпуска этого ролика Чистякова уже не могла ничего загрузить на свой первый канал.
На канале «Мари Говори» выкладывались музыкальные сатирические и пародийные ролики. В них она рассказывает о злободневных темах в России — о выборах в стране и об отношении людей к феминизму. Чаще всего это были кавер-версии известных треков российских и западных исполнителей.
Бля, я уже просто не успеваю все эти имена запоминать, каждый день по тысяче популярных и давно всем известных блогеров появляется и оказывается, что с миллионом из них что то случилось и нужно срочно бежать смотреть их видосы, накручивать им просмотры обсуждать, ведь все они такие важные и популярные.
Скоро какого-то пориджа в твитче мамка наругает за то, что он борщ не съел и весь рунет будет обсуждать какого хуя он борщ не съел, а другие будут кричать - а хули мамка сметану не положила, он не обязан есть борщ без сметаны. Конечно появятся Светов и Кац, они высрут свое важное мнение, скажут что мать олицетворяет государство, а борщ свободу, а школьник сметану или типа того.