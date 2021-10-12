Как сообщила юрист, Мари Говори снимала «политическую сатиру», которая законодательно защищена.

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Кадр из видео, на которое подали жалобу правообладатели Скриншот TJ

Юрист блогера Анастасия Буракова заявила, что YouTube снял все ограничения с видео Мари Говори (Марии Чистяковой) и теперь канал не удалят. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Как отмечает Буракова, контент на канале «Мари Говори» — это пародии и сатира, которые защищены законом. Автор таких видео не обязан получать согласие правообладателя на использование музыки.

Буракова и Мари Говори подали ответные жалобы, в которых отстаивали эту позицию. В итоге YouTube встал на сторону блогера.

27 сентября автор канала Мария Чистякова рассказала, что её ролики, в том числе и шестилетней давности, привлекли к себе внимание перед выборами в Госдуму. YouTube удалил 24 видео после жалоб, а правообладатели отправили ей семь страйков.

29 сентября Мари Говори выпустила видео на другом канале, в котором заявила, что основной аккаунт удалят уже 1 октября. На момент выпуска этого ролика Чистякова уже не могла ничего загрузить на свой первый канал.