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Новости
Sasha Shambilova

YouTube разблокировал все видео на канале «Мари Говори». Жалобы на авторские права рассмотрели в пользу блогера Статьи редакции

Как сообщила юрист, Мари Говори снимала «политическую сатиру», которая законодательно защищена.

43 43 комментария
1872 просмотров
Кадр из видео, на которое подали жалобу правообладатели Скриншот TJ

Юрист блогера Анастасия Буракова заявила, что YouTube снял все ограничения с видео Мари Говори (Марии Чистяковой) и теперь канал не удалят. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Как отмечает Буракова, контент на канале «Мари Говори» — это пародии и сатира, которые защищены законом. Автор таких видео не обязан получать согласие правообладателя на использование музыки.

Буракова и Мари Говори подали ответные жалобы, в которых отстаивали эту позицию. В итоге YouTube встал на сторону блогера.

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27 сентября автор канала Мария Чистякова рассказала, что её ролики, в том числе и шестилетней давности, привлекли к себе внимание перед выборами в Госдуму. YouTube удалил 24 видео после жалоб, а правообладатели отправили ей семь страйков.

29 сентября Мари Говори выпустила видео на другом канале, в котором заявила, что основной аккаунт удалят уже 1 октября. На момент выпуска этого ролика Чистякова уже не могла ничего загрузить на свой первый канал.

На канале «Мари Говори» выкладывались музыкальные сатирические и пародийные ролики. В них она рассказывает о злободневных темах в России — о выборах в стране и об отношении людей к феминизму. Чаще всего это были кавер-версии известных треков российских и западных исполнителей.

#новости #youtube #блокировки

43 43 комментария
24
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Садовый Женя

отлично, теперь ее просто посадят

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12
некипишуй

не каркай

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2
Славянский украинец
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0
Anton NS

Бля, я уже просто не успеваю все эти имена запоминать, каждый день по тысяче популярных и давно всем известных блогеров появляется и оказывается, что с миллионом из них что то случилось и нужно срочно бежать смотреть их видосы, накручивать им просмотры обсуждать, ведь все они такие важные и популярные.
Скоро какого-то пориджа в твитче мамка наругает за то, что он борщ не съел и весь рунет будет обсуждать какого хуя он борщ не съел, а другие будут кричать - а хули мамка сметану не положила, он не обязан есть борщ без сметаны. Конечно появятся Светов и Кац, они высрут свое важное мнение, скажут что мать олицетворяет государство, а борщ свободу, а школьник сметану или типа того.

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5
Маленький микроскоп

Мари Смори чё говоришь

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2
悪夢のゾンビ

Говорит, что Путин - хуйло, но иносказательно.

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2
Маленький микроскоп

Договорится когда-нибудь, вестимо

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0
悪夢のゾンビ

Там или ишак или падишах.

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2
Славянский украинец

контент на канале «Мари Говори» — это пародии и сатира, которые защищены законом.

защищены законом

Ну даааааа. Это всё в какой стране происходит?? ред.

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0
Славянский украинец

Ого, кто-то верит в закон в России.

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1
ggg123

А есть видео где она принимает семь страйков

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1
красивый комбинатор
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–12
Славянский украинец

Думаешь, всем должно быть похуй, когда режим решил доебаться?

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0
悪夢のゾンビ

Но ведь всем похуй. Вас уже швабрами сношают на камеру, а вы всё терпите.

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3
Савелий

чёрный юмор.
Очередей то пока к швабре нет.

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3
悪夢のゾンビ

Просто люди через госуслуги записываются и в очередях не стоят.

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2
Савелий

Да, в СССР такого не было. Ну госуслуг.

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2
Славянский украинец

Люди бояться, что им их так будут, но это не значит, что надо молчать о жертвах. Хорошо быть смелым.

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0
Genesi5 ­

И в чём он не прав?

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0
Славянский украинец

Уверен, тебе подобное уже писали, но ты почему-то продолжаешь строить из себя непонимающего.

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0
Прошлый Даниль
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0
Славянский украинец

Ты погоди, настояться должно.

Ответить
0
Яркий самолет

Поздравлю

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0
悪夢のゾンビ

В России: выебали сто человек черенками от лопат, тысячу посадили за лайки, пару десятков сгноили в тюрьме и разблокировали один ютуб канал.
Россияне: поздравляю, это победа!

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–3
Яркий самолет

Я сказала поздравлю

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4
Славянский украинец

Про победу он тебе напомнил. Нельзя забывать, деды воевали.

Ответить
3
悪夢のゾンビ

В глаза долблюсь.

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2
Яркий самолет

Бывает)

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0
некипишуй
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0
Польский щит

че в китае?

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0
некипишуй

китайцы

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0
Андрей Охапкин

Что делают?

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0
Польский щит

китают

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0
Славянский украинец

А уйгуры?

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0
Дмитрий Шубкин

деспосито на канал так и не вернулся

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0
Sasha Shambilova

вернулся: https://www.youtube.com/watch?v=uoCLHGNKVSg

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1
Дмитрий Шубкин

действительно
Поиск видимо не обновился еще.

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0
Genesi5 ­

Сучка лижет ствол скачать бесплатно и без СМС

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0
悪夢のゾンビ

Единственное стоящее, что у этой графоманки было.

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0
Совершенный холод

Ясно

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0
lenasarny

ясна, ждем новых штрафов от РНК

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0
Практический цветок

Как сообщила юрист, Мари Говори снимала «политическую сатиру», которая законодательно зачищена, так что нехрен

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0
Vladimir Medvedev

Очередная победа гражданского общества!

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0
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