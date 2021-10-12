«Ваша честь, я пивозавр»: арестованные редакторы DOXA составили судебные речи из слов, которые им прислали подписчики Статьи редакции
В перечне слов были, например, «Кодзима», «метаирония» и «помойка».
Редакторы DOXA, которых обвинили в «вовлечении несовершеннолетних в опасные действия» за ролик в поддержку протестующих студентов, запустили акцию «Подписчики составляют судебные речи». В обмен на донат изданию журналисты включили в монологи на суде слова, которые прислали читатели. DOXA опубликовала сокращённые цитаты из выступлений, полные тексты добавят позднее.
По словам редактора Наташи Тышкевич, акция «показывает отношение к россиискому правосудию и добавляет интерактив в заседание». Полный список присланных подписчиками слов опубликовало издание The Village. В перечне были такие слова, как «доширак», «Кодзима», «пузожитель», «метаирония», «помойка», «Шрек» и «пивозавр».
Перед началом заседания по апелляции на меру пресечения Алла Гутникова, Наташа Тышкевич, Володя Метёлкин и Армен Арамян вытащили несколько слов, выбранных случайным образом, и придумали, как включить их в свои речи.
«Мы раз за разом ходим на эти суды, бьём в литавры [слово прислали подписчики], озвучиваем уже надоевшие аргументы. Все это, к сожалению, превратилось в бессмысленное карканье. Но мы живые люди, всем нам надо продолжать жить свои жизни — учиться и зарабатывать бабки», — сказал во время заседания Метёлкин.
На слове «пивозавр» Арамян не смог сдержать смеха и так проиграл спор.
Алла Гутникова в суде сказала, что вела активную жизнь, училась, преподавала, путешествовала, а после ареста оказалась отделена от остального мира толстой мембраной, как пузожитель за стенкой брюшины.
Мосгорсуд оставил меру пресечения в виде запрета определённых действий (на выход из дома и пользование интернетом) без изменений. Редакторы DOXA останутся под фактическим домашним арестом до 22 ноября.
В апреле редакторов студенческого издания DOXA Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метёлкина и Наташу Тышкевич обвинили в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий из-за видео в поддержку студентов и школьников, которые подверглись давлению в учебных заведениях из-за участия в акциях протеста. Всем четверым суд назначил запрет определённых действий. В конце апреля правозащитный центр «Мемориал» признал редакторов политическими заключёнными.
Редакторы DOXA останутся под фактическим домашним арестом
В том и дело, что юридически у них не домашний арест. Сейчас везде эта дикая практика с 1 минутой на прогулки.
Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.
А у них типа не домашний арест, поэтому ничего не зачтут. ред.
Алла его использовала:
«Я хочу вернуться к обычной, доарестной жизни, к свободе. Я хочу ездить в библиотеку, защитить диплом, прочитать роман Шишкина „Венерин волос“, встретить рассвет в горах, посетить достопримечательности Лыткарино, учиться, преподавать, стажироваться в издательстве, любоваться полями рододендронов, заниматься волонтерством, путешествовать, узнавать новое, увидеть выхухоль в естественной среде обитания, посещать семинары и ридинг-группы, радоваться, работать. Пытаться жить полной, осмысленной, интересной жизнью в условиях полугодового домашнего заточения — как носить воду в решете. Я бы хотела, чтобы эти сквидвардианские будни кончились, и чтобы наше дело было прекращено».