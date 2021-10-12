В перечне слов были, например, «Кодзима», «метаирония» и «помойка».

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Перед заседанием суда Алла Гутникова и Наташа Тышкевич вытянули слова, которые должны были включить в свою речь Фото DOXA

Редакторы DOXA, которых обвинили в «вовлечении несовершеннолетних в опасные действия» за ролик в поддержку протестующих студентов, запустили акцию «Подписчики составляют судебные речи». В обмен на донат изданию журналисты включили в монологи на суде слова, которые прислали читатели. DOXA опубликовала сокращённые цитаты из выступлений, полные тексты добавят позднее.

Поскольку обвиняемым по делу DOXA мог бы стать любой случайный человек, то и случайный человек мог бы выступать в этом суде вместо редакторов DOXA. Правила таковы: за донат от 100 рублей вы присылаете слово, которое бы вы хотели включить в речи арестантов на суде 11 октября. Вы получаете возможность принять участие в заседании в Мосгорсуде, а арестанты становятся оракулами. из обращения DOXA

По словам редактора Наташи Тышкевич, акция «показывает отношение к россиискому правосудию и добавляет интерактив в заседание». Полный список присланных подписчиками слов опубликовало издание The Village. В перечне были такие слова, как «доширак», «Кодзима», «пузожитель», «метаирония», «помойка», «Шрек» и «пивозавр».

Перед началом заседания по апелляции на меру пресечения Алла Гутникова, Наташа Тышкевич, Володя Метёлкин и Армен Арамян вытащили несколько слов, выбранных случайным образом, и придумали, как включить их в свои речи.

«Мы раз за разом ходим на эти суды, бьём в литавры [слово прислали подписчики], озвучиваем уже надоевшие аргументы. Все это, к сожалению, превратилось в бессмысленное карканье. Но мы живые люди, всем нам надо продолжать жить свои жизни — учиться и зарабатывать бабки», — сказал во время заседания Метёлкин.

Я не могу даже съездить в Реутов — там живёт мой друг-медоед, я сильно скучаю по нему. Я не могу свободно выйти вечером в город, а для меня это критически важно, ведь я пивозавр. Володя Метёлкин

На слове «пивозавр» Арамян не смог сдержать смеха и так проиграл спор.

Алла Гутникова в суде сказала, что вела активную жизнь, училась, преподавала, путешествовала, а после ареста оказалась отделена от остального мира толстой мембраной, как пузожитель за стенкой брюшины.

Продлевая запрет определённых действий Басманный суд и мушкетёры из следственного комитета как леммингов подталкивают их с другими редакторами DOXA к краю, к нарушению запретов. Эта амбивалентность положения не должна продолжаться дальше. И ежу и квокке понятно, что они должны быть на свободе. Наташа Тышкевич отрывок из выступления на суде

Мосгорсуд оставил меру пресечения в виде запрета определённых действий (на выход из дома и пользование интернетом) без изменений. Редакторы DOXA останутся под фактическим домашним арестом до 22 ноября.