Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
До онлайн-встречи с ней:
Смотреть
!function(e){var t={};function o(n){if(t[n])return t[n].exports;var a=t[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return e[n].call(a.exports,a,a.exports,o),a.l=!0,a.exports}o.m=e,o.c=t,o.d=function(e,t,n){o.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var a in e)o.d(n,a,function(t){return e[t]}.bind(null,a));return n},o.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return o.d(t,"a",t),t},o.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},o.p="",o(o.s=0)}([function(e,t,o){"use strict";o.r(t);const n=e=>{if("object"==typeof Air){Air.import("module.ajaxify").one("Before page changed",()=>{e&&e()})}};var a=e=>{e={deadline:[2021,8,21,11,0,0],container:null,items:["days","hours","minutes","seconds"],textNotes:!0,leftPadZero:!0,...e};const{deadline:t,container:o,items:n,textNotes:a,leftPadZero:r}=e;let i=0,d=null,s=new Date(Date.UTC(...t));s.setMinutes(s.getMinutes()+s.getTimezoneOffset());const c={days:["День","Дня","Дней"],hours:["Час","Часа","Часов"],minutes:["Минута","Минуты","Минут"],seconds:["Секунда","Секунды","Секунд"]},l=()=>{clearInterval(i),d&&d()},u=()=>{let e=new Date;const t=s.getTime()-e.getTime();(e=>{const t={days:Math.max(0,Math.floor(e/864e5)),hours:Math.max(0,Math.floor(e%864e5/36e5)),minutes:Math.max(0,Math.floor(e%36e5/6e4)),seconds:Math.max(0,Math.floor(e%6e4/1e3))};let i="";n.forEach(e=>{const o=document.createElement("div"),n=document.createElement("div");let d=String(t[e]||0),s=r?d.padStart(2,"0"):d;if(n.innerHTML=s,o.appendChild(n),a){const t=document.createElement("div");let n=(u=c[e],(l=d)>=10&&l<=20||0===l?u[2]:l%10==1?u[0]:l%10>1&&l%10<5?u[1]:u[2]);t.innerHTML=n,o.appendChild(t)}var l,u;i+=o.outerHTML}),o&&(o.innerHTML=i)})(t),t<=0&&l()};return{start:()=>{u(),i=setInterval(u,1e3)},end:l,onEnd:e=>{d=e}}};((e="teaser",t=["https://leonardo.osnova.io/ea3ee605-1c16-57db-9081-36130c7d0e95/"],o="vc")=>{const a={root:e,index:e+"--index",entry:e+"--entry",loaded:e+"--loaded",location:e+"--entry-top",sitename:`${e}--${window.__codename||o}`},r=document.querySelector("."+a.root),i=document.querySelector('[air-module="module.feed"]');if(r){r.classList.add(a.sitename),-1===a.location.indexOf("location")&&r.classList.add(a.location),i?r.classList.add(a.index):r.classList.add(a.entry);const e=()=>{r.classList.add(a.loaded)};return new Promise(o=>{var i;(i=t,Promise.all(i.map((function(e){return new Promise((function(t){var o=document.createElement("img");o.onload=()=>{t(o)},o.onerror=t,o.src=e}))})))).then(()=>{o({showBanner:e,oneBeforePageChange:n,rootHTML:r,css:a})})})}})("mailmicroteaser-timer",["https://leonardo.osnova.io/5b09a88b-2271-5db9-be0e-94e4a1211ce5/"]).then(e=>{const{rootHTML:t,showBanner:o,oneBeforePageChange:n,css:r}=e;function i(e){var t="Mailru Group Timer — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:t})}lottie.loadAnimation({container:document.getElementById("lottie"),renderer:"svg",loop:!0,autoplay:!0,path:"https://assets10.lottiefiles.com/packages/lf20_a0i1s2ep.json"}),i("Show"),t.onclick=()=>i("Click");const d=a({container:t.querySelector("[data-countdown]"),deadline:[2021,9,12,11,0,0]}),s=a({deadline:[2021,9,12,23,55,0]});d.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--outoftime")}),s.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--off")}),"tj"===window.__codename&&t.classList.add(r.root+"--tj"),n(d.end),d.start(),s.start(),o()})}]);
{"id":849,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430: \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0442\u0435 \u0431\u0430\u0448\u043d\u044e \u0438 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435 Xbox","url":"\/redirect?component=advertising&id=849&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/combo&placeBit=1&hash=9437aaabe0e465b0ceedd8575a330d53fa0384192b031d3bc93bef889d6b3d78","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

«Ваша честь, я пивозавр»: арестованные редакторы DOXA составили судебные речи из слов, которые им прислали подписчики Статьи редакции

В перечне слов были, например, «Кодзима», «метаирония» и «помойка».

26 26 комментариев
4270 просмотров
Перед заседанием суда Алла Гутникова и Наташа Тышкевич вытянули слова, которые должны были включить в свою речь  Фото DOXA 

Редакторы DOXA, которых обвинили в «вовлечении несовершеннолетних в опасные действия» за ролик в поддержку протестующих студентов, запустили акцию «Подписчики составляют судебные речи». В обмен на донат изданию журналисты включили в монологи на суде слова, которые прислали читатели. DOXA опубликовала сокращённые цитаты из выступлений, полные тексты добавят позднее.

Поскольку обвиняемым по делу DOXA мог бы стать любой случайный человек, то и случайный человек мог бы выступать в этом суде вместо редакторов DOXA. Правила таковы: за донат от 100 рублей вы присылаете слово, которое бы вы хотели включить в речи арестантов на суде 11 октября. Вы получаете возможность принять участие в заседании в Мосгорсуде, а арестанты становятся оракулами.

из обращения DOXA

По словам редактора Наташи Тышкевич, акция «показывает отношение к россиискому правосудию и добавляет интерактив в заседание». Полный список присланных подписчиками слов опубликовало издание The Village. В перечне были такие слова, как «доширак», «Кодзима», «пузожитель», «метаирония», «помойка», «Шрек» и «пивозавр».

Перед началом заседания по апелляции на меру пресечения Алла Гутникова, Наташа Тышкевич, Володя Метёлкин и Армен Арамян вытащили несколько слов, выбранных случайным образом, и придумали, как включить их в свои речи.

«Мы раз за разом ходим на эти суды, бьём в литавры [слово прислали подписчики], озвучиваем уже надоевшие аргументы. Все это, к сожалению, превратилось в бессмысленное карканье. Но мы живые люди, всем нам надо продолжать жить свои жизни — учиться и зарабатывать бабки», — сказал во время заседания Метёлкин.

Я не могу даже съездить в Реутов — там живёт мой друг-медоед, я сильно скучаю по нему. Я не могу свободно выйти вечером в город, а для меня это критически важно, ведь я пивозавр.

Володя Метёлкин

На слове «пивозавр» Арамян не смог сдержать смеха и так проиграл спор.

Алла Гутникова в суде сказала, что вела активную жизнь, училась, преподавала, путешествовала, а после ареста оказалась отделена от остального мира толстой мембраной, как пузожитель за стенкой брюшины.

Продлевая запрет определённых действий Басманный суд и мушкетёры из следственного комитета как леммингов подталкивают их с другими редакторами DOXA к краю, к нарушению запретов. Эта амбивалентность положения не должна продолжаться дальше. И ежу и квокке понятно, что они должны быть на свободе.

Наташа Тышкевич
отрывок из выступления на суде

Мосгорсуд оставил меру пресечения в виде запрета определённых действий (на выход из дома и пользование интернетом) без изменений. Редакторы DOXA останутся под фактическим домашним арестом до 22 ноября.

В апреле редакторов студенческого издания DOXA Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метёлкина и Наташу Тышкевич обвинили в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий из-за видео в поддержку студентов и школьников, которые подверглись давлению в учебных заведениях из-за участия в акциях протеста. Всем четверым суд назначил запрет определённых действий. В конце апреля правозащитный центр «Мемориал» признал редакторов политическими заключёнными.

«Мы не замолкнем, если накричать»: интервью…
О давлении администрации университета, работе за идею и борьбе за свободу слова учащихся.
tjournal.ru

#новости #делоdoxa #doxa

26 26 комментариев
66
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043edoxa","doxa"], "comments": 26, "likes": 66, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 453998, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 Oct 2021 13:11:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Славянский украинец

О, перформанс на суде, что-то новенькое. Если итог понятен, то почему бы и нет. Вышло прикольно.

Ответить
55
Актерский алмаз

Суд это уже давно цирк, а вся страна зрители

Ответить
9
Yan Fedoseev

Скорее стендап. Перфоманс уже был

Ответить
1
Минимальный Артем

Ахуенно

Ответить
19
New

Хз. По моему грустно.
Зная что тут ничего не изменить ред.

Ответить
0
Широкий холод

Ну вот ты своими пораженческими комментариями ничего и не изменишь. Но речь не о тебе вовсе.

Ответить
0
Славянский украинец

Редакторы DOXA останутся под фактическим домашним арестом

В том и дело, что юридически у них не домашний арест. Сейчас везде эта дикая практика с 1 минутой на прогулки.

Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.

А у них типа не домашний арест, поэтому ничего не зачтут. ред.

Ответить
6
Grigory Kopiev

Только не минута, а два часа на прогулки

Ответить
2
Маленький микроскоп

а арестанты становятся оракулами.

Как бы очко этих оракулов не перешло в зрительный зал судебных заседаний

Ответить
2
Славянский украинец

В зрительный зал фсин.

Ответить
4
ユリー シャネ

мушкетёры из следственного комитета

Ответить
3
Вкусный Макс

всё конечно круто, смишно и сюрреалистично, жаль только что жизни могут сломаться совсем по-настоящему 😵‍💫

Ответить
2
Майка Ника

Рододендрон, блджад, как вставить можно было бы? Жаль (хорошо) что жребий не жёстче выпал

Ред.: протупил, сорян ред.

Ответить
0
Кирилл Мещеряков

Алла его использовала:
«Я хочу вернуться к обычной, доарестной‌ жизни, к свободе. Я хочу ездить в библиотеку, защитить диплом, прочитать роман Шишкина „Венерин волос“, встретить рассвет в горах, посетить достопримечательности Лыткарино, учиться, преподавать, стажироваться в издательстве, любоваться полями рододендронов, заниматься волонтерством, путешествовать, узнавать новое, увидеть выхухоль в естественной среде обитания, посещать семинары и ридинг-группы, радоваться, работать. Пытаться жить полной, осмысленной‌, интересной‌ жизнью в условиях полугодового домашнего заточения — как носить воду в решете. Я бы хотела, чтобы эти сквидвардианские будни кончились, и чтобы наше дело было прекращено».

Ответить
4
Майка Ника

Блииин, спасибо)
чёт я протупил ред.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Кринж?

Ответить
0
Минимальный Артем

Нет

Ответить
3
Практический цветок
Ответить
1
Сергей Новиков

Это куртка Оксимирона, я узнал!! ред.

Ответить
0
Уютный франт

Что-то типа бритвы Оккама?

Ответить
1
Прошлый Даниль

Кадому пузожителю по пивозавру!

Ответить
0
Vladislav Nadolinski

Каждому пивозавру по пузожителю!

Ответить
0
ユリー シャネ

Удивительно, что никто не задонатил слово "бумер"

Ответить
0
Спокойный чувак
Ответить
0
Alex Baystruykin

А когда следующее заседание? А то есть идеи слов для донатов.

Ответить
0
ХАНТЕР73

Надо было всю речь составить из рандомных слов. Если уж абсурд, то полный.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
{"hash":"c935de65","params":{"id":"%2F%2Fvk.com%2Fvideo_ext.php%3Foid%3D-35005%26id%3D456239289%26hash%3D70e1116d355a3693","service":3,"title":"\u041c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 Mail.ru Group","isLegacy":true}}