Умерла ветеран Зинаида Корнева, которая собрала 4,5 миллиона рублей семьям врачей, погибших во время пандемии Статьи редакции
Она вела ютуб-канал с фронтовыми историями. Ей было 99 лет.
Утром 12 октября в Петербурге умерла ветеран Зинаида Корнева, которая служила зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. Об этом рассказала «Фонтанке» её дочь Ольга. «Ушла тихо», — добавила она.
Зинаиде Корневой было 99 лет. В прошлом году она попросила внучку помочь ей создать ютуб-канал, где начала рассказывать о войне и своей жизни. Также ветеран начала сбор пожертвований для семей врачей, которые заразились или погибли при борьбе с Covid-19.
Всего Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей. Она вдохновилась историей британского ветерана Тома Мура, который собрал крупную сумму для врачей-соотечественников. Все собранные Корневой деньги распределили по 151 семье медработников.
За сбор средств ветеран получила от Владимира Путина знак отличия «за благодеяние». Причиной для награды стал «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность»
В декабре 2020 года Корнева объявила, что в благодарность за пожертвования отправит нескольким подписчикам книгу «Сержант Зина» — сборник историй из её жизни. Средства, вырученные от продажи книги, обещали пожертвовать также на помощь врачам.