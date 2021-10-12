Она вела ютуб-канал с фронтовыми историями. Ей было 99 лет.

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Утром 12 октября в Петербурге умерла ветеран Зинаида Корнева, которая служила зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. Об этом рассказала «Фонтанке» её дочь Ольга. «Ушла тихо», — добавила она.

Зинаиде Корневой было 99 лет. В прошлом году она попросила внучку помочь ей создать ютуб-канал, где начала рассказывать о войне и своей жизни. Также ветеран начала сбор пожертвований для семей врачей, которые заразились или погибли при борьбе с Covid-19.

Всего Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей. Она вдохновилась историей британского ветерана Тома Мура, который собрал крупную сумму для врачей-соотечественников. Все собранные Корневой деньги распределили по 151 семье медработников.

За сбор средств ветеран получила от Владимира Путина знак отличия «за благодеяние». Причиной для награды стал «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность»