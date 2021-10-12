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Всё это — одна компания
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Новости
Sasha Shambilova

Умерла ветеран Зинаида Корнева, которая собрала 4,5 миллиона рублей семьям врачей, погибших во время пандемии Статьи редакции

Она вела ютуб-канал с фронтовыми историями. Ей было 99 лет.

33 33 комментария
1281 просмотров
Фото Life

Утром 12 октября в Петербурге умерла ветеран Зинаида Корнева, которая служила зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. Об этом рассказала «Фонтанке» её дочь Ольга. «Ушла тихо», — добавила она.

Зинаиде Корневой было 99 лет. В прошлом году она попросила внучку помочь ей создать ютуб-канал, где начала рассказывать о войне и своей жизни. Также ветеран начала сбор пожертвований для семей врачей, которые заразились или погибли при борьбе с Covid-19.

Всего Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей. Она вдохновилась историей британского ветерана Тома Мура, который собрал крупную сумму для врачей-соотечественников. Все собранные Корневой деньги распределили по 151 семье медработников.

98-летняя ветеран из Ленобласти собрала два…
Зинаида Корнева рассказывает о своей жизни и в знак уважения шлёт носки британскому ветерану.
tjournal.ru

За сбор средств ветеран получила от Владимира Путина знак отличия «за благодеяние». Причиной для награды стал «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность»

В декабре 2020 года Корнева объявила, что в благодарность за пожертвования отправит нескольким подписчикам книгу «Сержант Зина» — сборник историй из её жизни. Средства, вырученные от продажи книги, обещали пожертвовать также на помощь врачам.

#новости #covid19 #благотворительность

33 33 комментария
30
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Сталин спас Россию

Не просто дожить до 99 лет, но ещё и сохранить в таком возрасте способность чем-то вдохновляться и что-то предпринимать - вот это я понимаю, здоровье у человека.... ред.

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25
Уютный франт

сохранить в таком возрасте

Рассудок

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2
Невысокий шмель

Здесь эмпатия скорее, трудно представить себе, что человека пережившего голод, репрессии, войну, дефицит, развал страны и нищету, в самом конце жизни будет ещё что-то заботить

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1
Андрей Охапкин

Я думаю речь именно про рассудок шла. Некоторые люди в таком возрасте уже родных не узнают

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2
Уютный франт

Да, деменция и альцгеймер частенько приходит.
У моей бабушки крыша стала ехать к 85, в 90 уже окончательно съехала и добавился альцгеймер, тот ещё ужас

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2
Darth Felus

Потому что вместо профилактики деменции обычно болт забивают. Мой дед в своём возрасте тоже вполне себе живчик, не смотря на альцгеймера, руки трясутся и тд. Но из-за того что читает и что то делает голова ещё работает, а альцгеймер кроме того что руки трясутся ни в чём не проявляет. ред.

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1
Уютный франт

Так у альцгеймера симптомы связаны с утратой когнитивных функций, проблемах с памятью

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0
kotova lidiya

Способность сохранять когнитивные способности в старости прямо связана с навыком эмпатии, который можно развивать. Впадлу лезть на пабмед, пруфы гуглятся по словам суперэйджеры и нейрофизиология.

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1
Уютный франт

Ещё прямо связано с числом доведённых до кипения чайников

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0
kotova lidiya

Хотел сумничать про разницу между корреляцией и причинно-следственнлй связью, да? Тут история именно про связь, она гистологически доказана, а не статистически.

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0
Уютный франт

«Чё, самый умный, да?»

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0
Андрей Охапкин

Сразу видно, советский человек! А современная молодежь на такое вряд ли будет способна....

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0
ouxen

простой советский...

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4
Андрей Охапкин

копеечный...

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0
ouxen

как надбавка к пенсии...

Ответить
0
Darth Felus

гречневый...

Ответить
0
Славянский украинец

За сбор средств ветеран получила от Владимира Путина знак отличия «за благодеяние».

А сам он чего-то не спешил помогать врачам. Только наврал про премии.

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6
Уютный франт

Ах ты иноагент...

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12
Славянский украинец
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0
Позвольте, выскажу мнение

F

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6
Невысокий шмель
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4
Всемирный холод
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1
Маленький микроскоп

@Press F

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1
Андрей Охапкин

Как относятся читатели этого сайта к ветеранам? ред.

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0
Eternidad

Тут не любят тупые комментарии

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1
Андрей Охапкин

Ну это неправда

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4
Позвольте, выскажу мнение

а читатель тж по какому кодексу обязан относиться с уважением к дефолтному ветерану ?

или противном случае не пройдёт проверку местных смотрителей за ценностями либерастов ?

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0
Уютный франт

смотрителей за ценностями либерастов

Так-то ты немного промахнулся, левачок

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0
Позвольте, выскажу мнение

я правша

Ответить
0
Андрей Охапкин

Как говорится: "Мы стоим на плечах гигантов предыдущих поколений и потому видим дальше и яснее."

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0
Позвольте, выскажу мнение

мммм абстрактные бессмысленные цитатки

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0
Андрей Анисимов

F

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0
Alexander Moro

Панно скорби.
Составлено из лиц врачей, погибших от ковида.

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0
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