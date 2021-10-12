Минстрой разрешил жить в ветхом жилье, если оно «ограниченно годное»

В таких домах можно будет жить, если их техническое состояние регулярно проверяют.

2350 просмотров

Минстрой ввёл новую категорию пригодного к проживанию ветхого жилья — дома, которые находятся «в ограниченно работоспособном техническом состоянии». Приказ вступил в силу с 12 октября 2021 года.

Под такую категорию попадают здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. В них можно будет жить при постоянном мониторинге, усилении или восстановлении конструкций.

Здание может получить такой статус от комиссии, которая не найдёт риск внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости. Проверку могут попросить провести сами собственники жилых помещений через «Госуслуги», а также власти.

В 2016 году одна из секций многоэтажного дома в Тюмени дала крен, после чего на стенах появились трещины. Эксперт решил, что жить в доме безопасно, жильцов не расселили.