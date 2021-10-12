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Новости
Сергей Исенеков

Минстрой разрешил жить в ветхом жилье, если оно «ограниченно годное» Статьи редакции

В таких домах можно будет жить, если их техническое состояние регулярно проверяют.

70 70 комментариев
2350 просмотров

Минстрой ввёл новую категорию пригодного к проживанию ветхого жилья — дома, которые находятся «в ограниченно работоспособном техническом состоянии». Приказ вступил в силу с 12 октября 2021 года.

Под такую категорию попадают здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. В них можно будет жить при постоянном мониторинге, усилении или восстановлении конструкций.

Здание может получить такой статус от комиссии, которая не найдёт риск внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости. Проверку могут попросить провести сами собственники жилых помещений через «Госуслуги», а также власти.

В 2016 году одна из секций многоэтажного дома в Тюмени дала крен, после чего на стенах появились трещины. Эксперт решил, что жить в доме безопасно, жильцов не расселили.

Похожая история случилась в мае 2021 года в Уфе. Суд принял решение о расселении жильцов из дома, в котором появились трещины по всему фасаду и крен до 20°.

#новости

70 70 комментариев
14
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Маленький микроскоп

О, пополнение в чинушном новоязе

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49
ouxen

русский язык живой и динамично развивается!

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9
Ваша Закладко

- в заброшке проживаете?
- нет промсто смотрю
- ограниченогодное

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1
Трансгендолёт

Еее, жители разрушенных бараков 30х годов прошлого века должны дико орать от таких новостей.
Еще можно признать зарплату в 10 тысяч, которую задерживают на месяц-два ограниченно достойной)))) И медицину, когда ради консультации какого-нибудь кардиолога надо ехать 50-100 км в областной центр, тк в вашем городе на 50к жителей их нет, ограниченно достойной!

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37
Андрей Охапкин

Путин - ограниченно достойный президент ред.

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24
Michael Konovalov

Неограниченно годный.

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8
Максим Графов

Еще можно признать зарплату в 10 тысяч, которую задерживают на месяц-два ограниченно достойной

Ну признали же 17к средним классом, так что ничего удивительного не случится

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3
Уютный франт

А 10 — ограниченно средний класс

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3
Уютный франт

Ну наконец-то!
Свершилось то, за что так голосовали жители этих самых домов!

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23
ouxen

Минстрой разрешил жить в ветхом жилье, если оно «ограниченно годное»

новости сверхдержавы ред.

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6
Funny Kaplan

Ограниченно годной сверхдержавы

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23
Польский щит

сверхдержавы категории В

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8
ouxen

сверхдержава по ТУ

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6
Польский щит

может содержать заменители

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8
ouxen

дорогие россияне механической обвалки

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2
Bob

Отрицательносверхдержавы

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0
Michael Konovalov

Из пальмового масла.

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1
Польский щит

пальмовое масло - новая нефть

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1
Andre Macareno

Это скорее дома категории Б, не расселяют же ред.

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1
Маленький микроскоп

категории Г

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0
ouxen

удобно

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0
ouxen

чёт устал Россию хаять 😞

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0
Санитарный жар

А когда минфин запретит жить с ветхой зарплатой, а, блядь?

Ответить
8
Erzkanzler Valorum

У вас ограниченно годная зарплата, что вы возмущаетесь?

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11
Импортный огонь

очень интересно узнать мнение говнохранителей по этому вопросу

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6
Vitalii Lepeshev
Ответить
14
Импортный огонь

блять, очень точно))

Ответить
2
Майка Ника

Матрас на фото не чистый, за это можно стать персоной нон грата ☝️

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1
Vitalii Lepeshev

Ограниченно чистый

Ответить
1
Практический цветок

В ограниченно годной для жизни стране под присмотром ограниченно годных для работы чиновников стояли ограниченно годные для жизни дома. Все было было ограничено годно.

Ответить
5
Erzkanzler Valorum

где жили ограниченно годные призывники

Ответить
5
Практический цветок

Призывники ограниченно годно защищали ограниченно годную границу

Ответить
2
Michael Konovalov

В ограниченно российском Донбассе.

Ответить
2
Практический цветок

Используя ограниченно российские вс

Ответить
2
Санитарный жар

Сильная ветка получилась.

Ответить
0
Практический цветок

Годная. Ограниченная. Твоя. 🏅

Ответить
0
Сталин спас Россию

Если есть Минстрой, то где-то есть Минразрушай?

Ответить
5
ziggy stardust

Судя по логике, должен быть максстрой

Ответить
1
Совершенный холод

Твоя шутка была бы смешнее, до переименования Госстроя

Ответить
0
Michael Konovalov

Правительство разрешило жить на улице если там относительно тепло.

Ответить
5
Польский щит

бля ну это же не призывник

Ответить
3
Уютный франт

Отличная идея — слать призывников заменять ветхие несущие элементы в жилье ред.

Ответить
1
YaakovJaffe

По мере износа конструкции можно будет добавлять новых призывников, пока весь дом не обновится.

Ответить
3
Польский щит

их деды его и построили как правило

Ответить
1
Уютный франт

Можно ещё не считать срок службы в качестве подпорки в срок службы в армии, так сказать призывать отдавать долг внутри долга

Ответить
1
norm
Ответить
2
Практический цветок

Положительная динамика дезорганизации материи

Ответить
1
Прошлый Даниль

Зато аренда в таких зданиях будет меньше. Забота о малом бизнесе и малоимущих. ред.

Ответить
1
ouxen

Но и капиталка выше

Ответить
0
Прошлый Даниль

Арендатель платит капиталку?

Ответить
0
ouxen

Кто если не он

Ответить
0
Прошлый Даниль

Арендодатель

Ответить
0
Дмитрий Шубкин

Покуда есть малярный скотч можно халупу и не сносить.

Ответить
1
Практический цветок

Призывники ограниченно годно защищали ограниченно годную границу

Ответить
1
Kolin Vivere

И валежником греться все правильно))

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1
Любой щит

оно ведь от этого статуса еще дольше простоять сможет, не развалившись

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1
ouxen

Экопроект по защите природных богатств, как и обещали в конституции

Ответить
0
Вася Пражкин

Следите за руками:
1) Повышают отчисления на капремонт.
2) Разрешают жить в ветхом жилье.
У меня вопрос:
"Зин, куда деньги тратишь?"

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1
ouxen

На сапоги

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0
Анна Давыдова

Мы живём в доме 1920 года, у нас тоже крен. Ничуть не смущает

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0
ouxen

Профессионалы прдскажите, это общемировая поактика? Есть кейсы?

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0
Необыкновенный теркин30см
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1
Сухой корабль

Дом второй свежести.

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0
Alex Blake

Минздрав разрешил не лечить, если болезнь ограниченна продолжительностью жизни

Ответить
0
Sergey

Бамп годному треду

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–1
Marhal_New _Arleana

Сагу

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0
ouxen

carry

Ответить
0
ouxen

On

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0
Andrew Sychev

My wayward son

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0
Виктор Черненко

There'll be peace when you are done

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0
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