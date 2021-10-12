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Новости
Sasha Shambilova

Комика Ариану Лолаеву дважды заставили извиниться за шутку 2020 года про осетинский пирог. Её сочли оскорблением нации Статьи редакции

Она выступала вместе с Александром Ни. Именно он произнёс шутку, но девушка взяла ответственность на себя.

200 200 комментариев
7042 просмотров
Видео из инстаграма Лолаевой 

9 октября в социальных сетях распространилась запись выступления Арианы Лолаевой и Александра Ни во время стендап-баттла в 2020 году. Во время выступления комик заявил: «У Арианы между ног осетинский пирог». Это расценили как оскорбление нации.

Один из пользователей инстаграма назвал выступающих «дьяволами» и «шайтанами». Он также воспринял шутки как личные оскорбления своих близких и всего народа.

В других национальностях находят и заставляют извиняться, а мы как будто… Такое ощущение, что с нами всё можно сделать. Мы всё вывезем, что хотите, то и говорите за нас.

из видео chp.ossetia

Другие пользователи тоже возмутились, что Ни и Лолаева затронули тему осетинского пирога, потому что это важный элемент в местном религиозном обряде. Три пирога в нём означают Бога, солнце и землю.

Скриншот TJ

В тот же день Александр Ни и Ариана Лолаева опубликовали извинения. Девушка взяла ответственность за шутку на себя, заявив, что «Саша понятия не имел о том, что он задевает какие-то святые сакральные вещи». Несмотря на это, Ни также признал, что был не прав и понадеялся, что осетинский народ сможет его простить.

Вскоре Лолаева удалила первый ролик с извинениями, поскольку он вызвал ещё больше критики в её адрес. В сториз девушка жаловалась на угрозы, потому что пользователи не поверили в её искренность. По словам комика Дениса Чужого, Лолаевой до сих пор угрожают расправой и пишут оскорбления, распространяя это через аккаунты вроде pozor_ossetia.

Из-за травли девушка закрыла профили в соцсетях и записала извинения второй раз. Она заявила, что после «серьёзного» разговора «осознала весь масштаб трагедии и тот уровень урона, колоссального, который нанесла и себе, и всем близким, и всем, кто увидел это видео».

Наказание за всё это я уже понесла и буду нести дальше. Я лишилась работы, от меня отвернулись многие люди, и я потеряла родину. Родину, которая всегда была частью меня.

Последнее, чего я бы хотела в своей жизни, — это быть врагом своего народа, который я искренне люблю, уважаю и ценю.

Ариана Лолаева
стендап-комик

#новости #стендап

200 200 комментариев
23
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200 комментариев
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Bibba La Bibba

Русский матрас, осетинский пирог, что дальше?

Ответить
76
Польский щит

якутский алмаз

Ответить
31
Zakhar Zakharov

ты про якутию тут ничего не говори.
иначе придется разбираться со мной

Ответить
7
4 комментария
Decadence

Татарский камаз.

Ответить
2
Анастасия Лукьянова

Гарри Поттер и осетинский пирог

Ответить
16
Ровный утюг

Хохлома, очевидно же.

Ответить
9
Vyacheslav Khristolyubov

Падажжи, мы уже из-за матраса оскорбились

Ответить
6
1 комментарий
Tim Hansen

У Рамзана между булок оживлённый переулок
Лукашенко под картоху трахнул тяночку с подвохом

Жирик, Жирик, хер моржовый
Жирик, Жирик, вредный хуй

Ответить
7
Arthur Sergeev

Никого, вообще не смущает, сколько комиков появилось за эти годы? Причем большинство, врятли назовет хотя бы один их известный номер. Больше всего меня удивляют их имена, как будто набранное в рандомном генераторе, типа : Тимур Каргинов, Иван Абрамов
Дмитрий Романов.

Ответить
–21
Слава Инженеров

Если ты про них узнал в этом году, не значит, что их не существовало

Ответить
15
1 комментарий
Алексей Логачев

Почему вообще кого-то должно смущать количество комиков появившихся? Мне похуй сколько комиков появляется вообще, меня больше смущает, что есть люди, которых вообще смущает чем занимается человек

Ответить
6
Польский щит

Иван Абрамов

КВН не смотрел в нулевые?

Ответить
3
4 комментария
Люц Шнайдер

Дальше шутки про украинский язык

Почему украинским рэперам приходится извиняться…
Почему украинским рэперам приходится извиняться за шутки? — Вопросы на TJ
tjournal.ru
Ответить
2
Egor K

чеченский бутыль?

Ответить
2
AZP

Чеченский Рамзан

Ответить
0
Практический цветок

Дальше ты станешь нежелательным лицом на территории РФ

Ответить
1
Славянский украинец

Иронично видеть такой комментарий от человека с твоей авой.

Ответить
0
1 комментарий
Андрей Рядькин

Комментировать из-за границы ред.

Ответить
1
Высокий самолет

Украинский борщ и сало?
А вот нет, над ними в Рашке стебаться можно.

Ответить
0
Nikita Resh

Кыштымский карлик

Ответить
0
Arthur Sergeev

Тесак тоже в таком стиле шутил. Но его посадили.

Ответить
–1
Fabio Grando

Классно ты комика и отбитого на голову радикала сравнил

Ответить
–1
Сергей Ахрем

тувинский гашиш

Ответить
–1
Александр Демьяненко

А что плохого в вагине? Оттуда начинается жизнь. Это колыбель жизни. В чем оскорбление? Это критики должны извиняться за то что считают часть женщин чем то плохим и грязным

Ответить
43
Сознательный франт

Она мерзкая.

Ответить
0
aliftin

В других национальностях находят и заставляют извиняться, а мы как будто…

Это самая ебанутая херня что я слышал за последнее время.

Ответить
41
Минимальный Артем

Тоже показалось что ему просто обидно что перед осетинами ещё не извинялись

Ответить
0
Польский щит

всей этой истории бы не было если бы не было религиозных обрядов. с причинами естественно бороться никто не будет

Ответить
29
Андрей Рядькин

Будут бороться с тобой

Ответить
16
Польский щит

в голос

Ответить
0
5 комментариев
Славянский украинец

В каком обряде участвует пирог?

Ответить
5
Славянский украинец

??

Ответить
30
1 комментарий
Польский щит

Другие пользователи тоже возмутились, что Ни и Лолаева затронули тему осетинского пирога, потому что это важный элемент в местном религиозном обряде. Три пирога в нём означают Бога, солнце и землю.

Ответить
3
1 комментарий
Чрезвычайный Мика
Три пирога
Три пирога (осет. æртæ чъирийы) — элемент этно-религиозной обрядности осетин. Использование Три…
ru.wikipedia.org
Ответить
1
5 комментариев
Андрей Охапкин

Это их культура и мы не имеем права осуждать!!! ☝️🌈🙏

Ответить
0
Польский щит

а это просто шутка про пирог

Ответить
4
Yan Fedoseev

так осетинскую культуру никто и не осуждал
а вот теперь есть за что

Ответить
3
Neketa Fo

сколько же ебанатов теперь изучают весь русскоязычный стендап на ютубе чтобы найти на что можно оскорбиться.

Ответить
31
ouxen

не стендап то и был

Ответить
3
Дима Щербаков

Да иди ты уже нахуй чмо

Ответить
0
Fabio Grando

Так не только в Рашке оскорбляются. Вон пол твитера отмененные за то что пязднули 1000 лет назад в шутку в каком-то посте.

Ответить
0
Славянский украинец

осознала весь масштаб трагедии и тот уровень урона, колоссального, который нанесла и себе, и всем близким, и всем, кто увидел это видео

И кому хорошо от этого? Бедную девушку просто затравили и заставили говорить всё что им надо. Животные.

Ответить
22
Александр Демьяненко

Вот этого никогда не понимал - как можно заставить извиняться? Суть извинений в том, что бы человек сам осознал свою ошибку. А когда он извиняется насильно он просто говорит слова что бы от него отстали. Это просто не имеет смысла

Ответить
6
Славянский украинец

Тут ведь смысл в травле, а не в извинениях, поэтому над их искренностью вряд ли кто-то задумывается.

Ответить
6
3 комментария
Примитивный цвет

Смысл в том, чтобы человека унизить

Ответить
4
Michael Konovalov

Животные получают удовольствие когда перед ними извиняются.

Ответить
0
Selfish Ledger

Правда в том что они друг с друга ещё больше спрашивают. Поэтому и живут в таком вранье и прогресс идёт очень медленно. Сбежать на другой конец страны даже невозможно.

Ответить
2
Dmitry Novikov

На Quillete вышел отличный текст о сходстве нынешней канселкалчер со средневековой культурой пыток и казней. Логика примерно следующая: в процессе пытки человека сначала стремятся лишить максимального количества удобств облегчающих жизнь. Пытаемый должен питаться помоями и спать на холодном полу. Комфортная окружающая среда есть наша зона контроля над окружающим миром. Лишая человека привычных удобств, его мир сокращают до границ физического тела. Затем следует уже сама пытка, которая приносит отчуждение уже от собственного тела - тело, испытывающее боль, становится врагом, от которого невозможно сбежать. В процессе пытки палач получает контроль над человеком - может заставить кричать или молчать по собственному желанию. В конце следует окончательная "апроприация голоса" - когда человек должен публично признать вину, покаяться, признать правоту своих мучителей. Это попросту финальное утверждение власти.

Канселинг здесь отличается отсутствием физической пытки (хотя бывает, что сопровождается угрозами). Но, вместо лишения физического комфорта, он подразумевает лишение "комфорта социального". Ваше окружение т.е. ваша опора во внешнем социальном мире должна вас оставить: друзья должны отвернуться, с работы должны выгнать и т.д. и т.п. Таким образом мир человека также сокращают до границ его физического тела, а люди в которых он раньше видел союзников - оказываются оружием обращенным против него. Финал оказывается схожим: публичное покаяние т.е. признание окончательной власти толпы над собой. Толпа, разумеется, при этом никого не милует: покаяние - это прелюдия к казни.

Поэтому что? Правильно, никогда не извиняйтесь.

"Вот почему в случаях отмены это не само обвинения, но извинения (вместе с признание моральной вины) оказываются летальны. Через извинения перед своими мучителями, вы отказываетесь от своего голоса и демонстрируете, что не будете кусать руку, которая вас душит. Вы становитесь покорным. Более того, публичный спектакль унижения и покаяния показывает вашим друзья и союзникам, что может случиться с ними, если они попадут под гнев толпы.
[...]
Есть горький, но ценный урок для тех, кто сталкивается с публичным осуждением и отменой. Что бы вы ни делала и каким бы привлекательным это ни выглядело - никогда ни за что не извиняйтесь. Единственный разумный ответ - это отрицание. Это требует мужества, может казаться болезненным и мучительным, но ситуация уже болезненна и мучительна сама по себе, извинения едва ли это изменят. Жертва может, по крайней мере, сохранить достоинство, кусая в ответ.

Разумеется, извинения имеют очевидный смысл в случаях, если вы совершили реальное преступление или проступок. Но в этом случае, искреннее извинение почти всегда имеет восстановительную силу. Оно помогает нарушителю прийти к согласию с жертвами и приступить к возмещению ущерба. А для жертв и их семей, даже если они еще не могут заставить себя простить, искренние извинения становятся, по крайней мере, признанием проступка и избавляют от необходимости настаивать, что вред был причинен. Это возвещает конец конфликта и позволяет запустить восстановительный процесс.

Но в случаях осуждения и отмены, извинения никогда не приносят результата: это просто часть наказания. Там, где восстановительная справедливость видит извинения как часть конструктивного пути к реабилитации, толпа использует извинения как инструмент для причинения еще большей боли. В этом нет ни малейшего элемента взаимности, прощения и завершения конфликта."

Кину пожалуй пост

Ответить
17
Сергей Ахрем

мог бы заплюсовать с сотни фейковых аккаунтов - заплюсовал бы

Ответить
3
AZP

Ниасилил

Ответить
2
Слава Инженеров

В других национальностях находят и заставляют извиняться, а мы как будто…

нормальный аргумент

Ответить
16
Michael Konovalov

Кадыров научил

Ответить
5
Смертельный татарин

Все роются аки крысы и ищут, с чего бы ущемиться. Вот и нам надо.

Ответить
1
Трансгендолёт

Извиняющаяся Федерация какая-то

Ответить
13
Yan Fedoseev

Плаксивое Государство

Ответить
7
Майка Ника

слёздержава

Ответить
5
Ху Эмай

Теперь я сижу и хочу осетинский пирог ред.

Ответить
13
Практический цветок

Не ешь его между ног!

Ответить
6
2 комментария
Папуша

Извинись за это

Ответить
2
1 комментарий
Rond

Так шутка же была "у нее между ног осетинский пирог", а не "у осетина на тарелке пизда", в чем оскорбление?

Ответить
10
Илья Ильин

Святой осетинский пирог не может быть у грязной бабы между ног!

Ответить
0
Уютный франт

Всё потому что «женщин не имет права говорит»

Ответить
10
Stadtluft Macht-Frei

Бляяя. Мы еще угораем на ситуацией Шапелла. У нас cancel culture еще хуже на хуй.

Ответить
7
Александр Демьяненко

Ну про трансов любой пошутит, пусть про матрас или про пирог пошутит)

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

кансер калча

Ответить
0
Егор Ниглов

Ну хорошо хоть не сказал, что во время месячных у нее идет украинский борщ. А то бы ух что было!

Ответить
7
Польский щит

был бы охуенный панч. кстати не хочешь в стендап пойти?

Ответить
1
Польский щит

@Киборг помноженный на вечность к ознакомлению

Ответить
0
2 комментария
Michael Konovalov

Осетинский пирожок пердаки неслабо жёг.

Ответить
7
Высокий самолет

У нас как-то коллега купил на Д/Р осетинский пирог, и мы им отравились. Так что так оно и есть, осетинский пирог - говно и дерьмище.

Ответить
3
Neketa Fo

считаю ты вправе потребовать от народа Осетии извинений за то что их святой пирог навлек на тебя понос

Ответить
12
1 комментарий
Bad Mother Fucker

извинись

Ответить
3
Пётр Фильчаков

Не совсем понимаю, ей нужно извиниться за то, что у неё между ног осетинский пирог, или что его там на самом деле нет?

Ответить
6
Funny Kaplan

Ариана за что извиняется, если эта шутка была в её адрес?

Ответить
4
Neketa Fo

возмутились, что Ни и Лолаева затронули тему осетинского пирога, потому что это важный элемент в местном религиозном обряде

потому что оскорбили не Ариану, а пирог. Пирог блядь оскорбили! ред.

Ответить
5
Кирилл Вселенский

Не позвала братьев чтоб научили коллегу пироги уважать

Ответить
0
Длительный Абдужаббор

Как по-осетински будет #ариананевраг?

Ответить
4
Чрезвычайный Мика

Арианӕ 'знаг нӕу

Ответить
3
Чрезвычайный Мика

огромными шагами догоняем соседние республики, безумно обидно за это ред.

Ответить
4
Чрезвычайный Мика

догоняем в смысле мы осетины

Ответить
2
1 комментарий
Социалистический щит

Блина да че за травля, они же все нормальные комики

Ответить
4
2 комментария
Маленький микроскоп

Дон х2

Ответить
3
1 комментарий
Vsevolod Leonov

Последнее, чего я бы хотела в своей жизни, — это быть врагом своего народа, который я искренне люблю, уважаю и ценю.

Не думаю что такой народ заслуживает, чтобы его уважали.

Ответить
2
онотолей харизматыч

от всякой хуйни оскорбляются, как они до своих лет дожили вообще.

Ответить
2
1 комментарий
Stanley H. Tweedle

Послала бы их всех нахуй.

Ответить
2
1 комментарий
nadav tayzland

Теперь все снова зауважал асетинский народ

Ответить
2
Даниэль Фельдман

Добиваться извинений, запугивая слабых, это шакалий подход. Неужели нельзя этих извинений просто попросить?

Ответить
2
1 комментарий
Практический цветок

Извинившись, извинись еще, и помни что извиняясь извиняются извиненными извинениями. Извините.

Ответить
1
7 комментариев
allah213

Это что, какой-то негласный год извинений комиков?

Ответить
1
1 комментарий
Дядя Серёжа

Кому-то зашла эта шутка вообще? Кому-то это кажется смешным? Пирог между ног... Скоро этих дегенератов начнут мочить.

Ответить
–3
9 комментариев
Vyacheslav Khristolyubov

Как заебали-то уже обижаться на шутки комиков… Не нравится стендап, не смотри, зачем себя истязать.

Ответить
1
1 комментарий
ouxen
Ответить
1
3 комментария
Польский щит

на тему осетинских пирогов от автора мема про каменщика

Ответить
1
Великий калькулятор

Она заявила, что после «серьёзного» разговора «осознала весь масштаб трагедии

Начав записывать извинения, ты этот масштаб только приумножила.

Always has been.

Ответить
1
Густой дым

Как же заебали эти обидушки верующих В 2021 БЛЯДЬ ГОДУ!!111

Ответить
1
AZP

Гордые народы так смешно горят от шуток.
То им ингушская эскортница не понравилась, теперь осетинские пироги.

Ответить
1
Александр Бунцис

Средневековье. Вычеркнуть из списка мест которые хотелось бы посетить. ред.

Ответить
1
Baileys

А в чём оскорбления нации? Он же оскорбил её пизду

Шутка хуета, но рил из-за чего сыр-бор

Ответить
1
4 комментария
Sergiy Sev
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1
Кобзон Хиггса

#средневековыеебанаты

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1
Ещё 36 комментариев
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