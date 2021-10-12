Наказание за всё это я уже понесла и буду нести дальше. Я лишилась работы, от меня отвернулись многие люди, и я потеряла родину. Родину, которая всегда была частью меня.

Последнее, чего я бы хотела в своей жизни, — это быть врагом своего народа, который я искренне люблю, уважаю и ценю.