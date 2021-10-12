МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе дипмиссий Статьи редакции
По мнению МИД РФ, дальнейшее усугубление ситуации способно лишь навредить отношениям двух стран.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд предложил снять все ограничения, вводившиеся со стороны обеих стран на протяжении последних нескольких лет. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Рябков уточнил, что «враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации».
Рябков также подчеркнул, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона» может привести только к «дальнейшей деградации российско-американских отношений». «Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга», — добавили в МИД РФ.
Позднее замминистра иностранных дел России заявил, что разговор с Нуланд был «предельно откровенным» и полезным, но пока позиции сторон «плохо стыкуются».
- В 2016 году президент США Барак Обама объявил о закрытии двух российских дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде.
- В апреле 2021 года на фоне новых санкций со стороны США Россия выслала десять дипломатов. В их числе оказалась и пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
- В мае 2021 США закрыли генконсульство в Екатеринбурге, а в апреле полностью прекратили обрабатывать в России заявки на неиммиграционные визы.
- В июне после встречи Владимира Путина и Джо Байдена было объявлено о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
- В июле США сократили более 180 сотрудников дипмиссии в России из-за запрета российской стороны нанимать на работу иностранцев и граждан третьих стран.
Рябков уточнил, что «враждебные антироссийские действия без ответа не останутся»
подчеркнул, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона» может привести только к «дальнейшей деградации российско-американских отношений»
Как бы говорит: "Давайте налаживать отношения вместе, но виноваты всё равно вы!" ред.