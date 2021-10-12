По мнению МИД РФ, дальнейшее усугубление ситуации способно лишь навредить отношениям двух стран.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд предложил снять все ограничения, вводившиеся со стороны обеих стран на протяжении последних нескольких лет. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Рябков уточнил, что «враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации».

Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.

из заявления МИД России



Рябков также подчеркнул, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона» может привести только к «дальнейшей деградации российско-американских отношений». «Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга», — добавили в МИД РФ.

Позднее замминистра иностранных дел России заявил, что разговор с Нуланд был «предельно откровенным» и полезным, но пока позиции сторон «плохо стыкуются».