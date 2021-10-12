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Новости
Сергей Исенеков

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе дипмиссий Статьи редакции

По мнению МИД РФ, дальнейшее усугубление ситуации способно лишь навредить отношениям двух стран.

45 45 комментариев
1797 просмотров

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд предложил снять все ограничения, вводившиеся со стороны обеих стран на протяжении последних нескольких лет. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Рябков уточнил, что «враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации».

Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.

из заявления МИД России

Рябков также подчеркнул, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона» может привести только к «дальнейшей деградации российско-американских отношений». «Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга», — добавили в МИД РФ.

Позднее замминистра иностранных дел России заявил, что разговор с Нуланд был «предельно откровенным» и полезным, но пока позиции сторон «плохо стыкуются».

  • В 2016 году президент США Барак Обама объявил о закрытии двух российских дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде.
  • В апреле 2021 года на фоне новых санкций со стороны США Россия выслала десять дипломатов. В их числе оказалась и пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
  • В мае 2021 США закрыли генконсульство в Екатеринбурге, а в апреле полностью прекратили обрабатывать в России заявки на неиммиграционные визы.
  • В июне после встречи Владимира Путина и Джо Байдена было объявлено о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
  • В июле США сократили более 180 сотрудников дипмиссии в России из-за запрета российской стороны нанимать на работу иностранцев и граждан третьих стран.

#новости #сша #россия

45 45 комментариев
12
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Aleksandr Dolgikh

Когда сердце патриота истосковалось по калифорнийскому берегу.

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65
Coronadoden van Voronezj

Ахахах, да

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0
ouxen

от создателей: "санкции нам только на пользу"

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48
Vladislav Pauls
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1
Coronadoden van Voronezj

Ахахах, от них

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0
Польский щит

ред.

Ответить
25
Польский щит

ну и по классике

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12
Coronadoden van Voronezj

Ахахах

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1
Ху Эмай

закрытии двух российских дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде

Ну теперь ясно почему. Кто-то соскучился по даче ред.

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12
Задумчивой Кот

Кто то вспомнил что там заначку прикопал

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2
Coronadoden van Voronezj

Ахахах))))

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1
Danil Oputin

Совсем туго стало под санкциями жить?

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5
Импортный огонь

домой хочется, в маями

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18
Иван

Лол:) всё же тянет на Запад :)

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10
Coronadoden van Voronezj

Ахахах, ну так

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0
Польский щит

ты по всем комментам решил пройтись?)

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3
Coronadoden van Voronezj

Ахахахах, почти

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1
Производственный бас

Родноте визу не получить? Мучаются наравне с простыми россиянами?

Ответить
9
Действующий Даниль

Непорядок. Надо закон подправить. Чтобы все родственники членовников до 23-колена имели права и привилегии чиновников

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2
Андрей Охапкин

Рябков уточнил, что «враждебные антироссийские действия без ответа не останутся»

подчеркнул, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона» может привести только к «дальнейшей деградации российско-американских отношений»

Как бы говорит: "Давайте налаживать отношения вместе, но виноваты всё равно вы!" ред.

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8
Уютный франт

Речь чисто для внутренней кухни

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4
Coronadoden van Voronezj

Ахахах, похоже на то

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1
Садовый Женя

Вот тебе по ебалу, а ты мне не бей и давай помиримся

Ответить
8
Действующий Даниль

Подожди не бей, сейчас попробую приём, как там было, x x вниз влево..,

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1
ouxen

Лол, кто кому по ебалу то))

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0
кокпорн

В МИДе тоже люди работают, им же надо как-то отправлять свои семьи в США на ПМЖ

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8
Трансгендолёт

Сакнции санкциями, а родственников в Саранск отправлять на зимовку не хотелось бы)))

Ответить
8
Lily

🤡

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4
Bad Mother Fucker

давайте вы отмените санкции против наших чиновников, а мы за это отменим санкции против нашего народа

и все наши в выигрыше!

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3
Импортный огонь

))))))))))))))

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1
Импортный огонь

Пиздец, опять наблюдать перепись русофобов(((((((

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1
Deep Level

Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

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1
Anton NS

враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации

Я ебло то тебе расхуярю, но вообще давай дружить.
(c) из золотого фонда российской дипломатии. ред.

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1
stikerman

Слыш, давай по братски отмени. Ща Галю позову только 😃 ред.

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0
Tim Hansen

лох, слился

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0
Putting

классу бюрократов очень нужны визы в сша?

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0
Ilya Tazikov

Давайте меритес

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0
Vladislav Donets

Откройте уже посольства.

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0
Иван

Я внутренне соглашусь на то, что США примет это предложение нашего МИД-а, но только того как на полную катушку заработает список 35

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0
ouxen

И стратегия 31

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0
Маленький микроскоп

Вик, ну чё ты, нормально жы общались

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0
Ertha

Для начала пускай эти хуемрази освободят Алексея Навального. А потом можно и в Майями сгонять.

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0
Академический звук

а вы из Крыма ушли???

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0
Джон Кроули

Что суки? Не можете получить визу чиоб свалить к своим блядям в Калифорнию?

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0
Майка Ника
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–1
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